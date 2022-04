Skriveni FETIŠI horoskopskih znakova: Vage će vas posebno iznenaditi

Vage će vas iznenaditi!

Svaki horoskopski znak ima svoje preferencije kada je seks u pitanju. Saznajte njihove najskrivenije tajne.

Ovan

Ovan nalazi zadovoljstvo u dominaciji i samopouzdanju kao pristupima. Fetiši poput ljutitog seksa, koji goni strast i energija će produbiti fizičku vezu, poboljšati je i učiniti je animalnijom. No, bitno je postaviti i granice pre toga.

Bik

Bikovi žele potpunu uslugu. Hrana u spavaćoj sobi može biti pravo zadovoljstvo. Probajte sveži šlag, čokoladu ili bilo šta drugo, samo vodite računa o čaršavima. Modrice od poljubaca su takođe uzbudljive.

Blizanci

Oni vole mentalnu stimulaciju. Nekoliko seks igračaka u spavaćoj sobi će ih stvarno uzbuditi. Drugi fetiši su oralni seks, golicanje i nevaljale, domišljate priče.

Rak

Oni su emotivni i sve što čini da se osećaju sigurno i voljeno ih pali. Senzualni dodiri, maženje po stomaku ili igranje uloga su samo neki od fetiša kojima ljudi ovog zodijaka bivaju privučeni.

Lavovi

Seks na plaži je za njih vrhunac. Oni vole flert, grebanje, griženje i striptiz. Oni traže više pažnje od ostalih, zadovoljstvo nije jedina stvar za kojom žude.

Devica

Svakodnevna stidljivost Device ne otkriva tako mnogo i do koje mere one idu u spavaćoj sobi. One vole vezivanje, potlačenost, igre uloga, maske, lisice i slične igračke. Imaju prilično divlje fetiše.

Vage

Ljudi ovog znaka vole eksperimentisanje. Većina vaga je opsednuta zadnjicama. Vole analni seks, spenkovanje ili bilo šta drugo što se tiše zadnjice. Podjednako vode računa o sebi koliko i o partneru kada su u spavaćoj sobi.

Škorpije

One nalaze zadovoljstvo u polu-javnom seksu na parkinzima ili u uličicama. Vole uzbuđenje toga. Njihov fetiš je i seks u vodi.

Strelac

Ovaj znak ume biti vrlo strastven. Obično voli da nad njime dominirate. Davljenje, spankovanje i griženje je ono što ih uzbuđuje. Takođe voli da igra i društvene seksi igre.

Jarac

Njima ponekad treba dosta vremena da načine prvi korak, ali onda kada se zahuktaju, teško ih je zaustaviti. Oni vole da dominiraju. Zanimaju ih i starije osobe, muškarci ili žene.

Vodolija

Ljude ovog znaka uzbuđuju glasovi i zato su seks preko telefona i nevaljali razgovori njihov fetiš. Često mogu ponuditi i više nego što drugi mogu podneti.

Ribe

Fetiš stopala je najčešći kod ovog znaka. On ceni emotivni faktor seksa više od njegove fizikalnosti. Zavise od partnera od kog traže da uradi veći deo posla.

