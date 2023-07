Slažu, a ne trepnu: Osobe rođene u ovom znaku su najveći manipulatori, dobro ih se pazite

Prema astrologiji, postoji pet horoskopskih znakova koji vole da igraju psihološke igre sa ljudima oko sebe.

Jedni su suptilniji od drugih, ali ipak, trebalo bi dobro da ih se pazite.

1. Škorpija

Veoma je snalažljiva, ali se ne dajte prevariti. Osobe rođene u ovom vodenom znaku vrlo su nepoverljive i tajanstvene. Škorpije su odlične vođe i vrlo su ubedljive, pa će vam za nekoliko trenutaka nametnuti krivicu za nešto za šta apsolutno niste krivi. Što je najgore, uvek će ispasti da su one u pravu.

Škorpije su pravi majstori manipulacije i toga su svesne.

2. Rak

Rakovi su veoma intuitivni, što može biti i te kakva prednost, ali i najgori košmar za ljude iz njihovog okruženja. Veoma su maštoviti, pa je vrlo moguće da će vas okriviti za nešto što se nije ni dogodilo. Posebno kada su u pitanju prijateljstva, znaju da budu veoma nezgodni.

3. Blizanci

Osobe rođene u ovom vazdušnom znaku često su zamišljene i u stanju su da projektuju najgori mogući scenario pre nego što se bilo šta desi. Takođe, veoma su neodlučni, pa će učiniti sve da izgledaju vrlo samouvereno.

Blizanci su društveni, pa kada su žurke u pitanju, spremni su na sve. Ipak, sa vama će se kući vratiti veoma ozbiljni, žaleći zbog onoga što se dogodilo.

4. Ribe

One su potpuno nesebične i uvek spremne da pomognu. Ponekad toliko očajnički žele da pomognu drugima da se pitate rade li to iz sebičnih razloga. Loša vest je da je odgovor na to pitanje često potvrdan.

Zašto su osobe rođene u ovom vodenom znaku manipulatori?

Riba će hteti da izađe sa vama svake večeri jer zna da prolazite kroz teško razdoblje, ali ona tako zapravo koristi vašu ranjivost kako bi sebi olakšala. Kasnije će vam se žaliti kako je zbog vas njen život u haosu, iako ga je zapravo sama stvorila.

5. Lav

Lav je ludo strastven, ali najviše od svega voli da bude glavni. On je spreman da se raspravlja do smrti tvrdeći kako je u pravu, čak i kada potpuno greši.

Jedna stvar koju ipak treba poštovati je ta što je iskren u vezi svojih postupaka. To se odnosi takođe i na situacije kada je totalno manipulativan. Lav stoji iza svojih postupaka i ne stidi se da kaže kako se oseća. Iz tog razloga, njegovi postupci su opaki i teško ih je dešifrovati.

