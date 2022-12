Spremite se: Ove horoskopske znakove očekuju najveće promene u sledećoj godini

Polako ulazimo u 2023. godinu, koja će u astrološkom pogledu biti prilično zanimljiva. Jupiter će preći iz Ovna u Bika, Saturn će nakon skoro tri godine napustiti Vodoliju, a Venera će mesecima boraviti u Lavu, što će najviše uticati na ovih pet znakova pred kojima je važna godina.

Ovan

Jupiter će putovati kroz vašu prvu kuću identiteta sve do 26. maja, donoseći prilike za lični rast. Svi projekti ili poduhvati u koje se sada upustite, odlično će se razvijati, što će vam kao ambicioznom znaku doneti mnogo zadovoljstva.

Bik

Jupiter, planeta rasta i optimizma, vraća se 16. maja u vaš znak prvi put za 12 godina. Ovaj tranzit će proširiti vašu želju za udobnošću i zadovoljstvom pa ako ste osećali da stagnirate, pripremite se za promene. Idealno je vreme da izađete iz svoje zone udobnosti. To bi u početku moglo da bude zastrašujuće, ali promene koje dolaze odvešće vas do novih visina.

Lav

Venera, planeta intimnosti i romantike, provešće u vašem znaku četiri meseca. Počevši od 5. juna, Venera će istaknuti želju da prigrlite ljubav prema sebi i potrebu da budete voljeni. Venera će biti retrogradna od 22. jula do 5. septembra, a to će biti razdoblje introspekcije. Iako će ovaj tranzit imati uspona i padova, na kraju ćete se osećati srećnije nego ikad.

Vodolija

Saturn, planeta ograničenja i discipline, napustiće vaš znak 7. marta. Imaćete osećaj da vam je pao velik teret s leđa i osetićete priliv bezbrižne energije. Pluton će boraviti u vašem znaku od 23. marta do 11. juna. Pripremite se za velika dostignuća tokom ovog razdoblja.

Riba

Saturn će 7. marta ući u vaš znak, u kojem će ostati sve do 13. februara 2026. Ovaj će dugoročni tranzit pokrenuti teme samodiscipline u vašim nadama, snovima i idealima. Iako ovaj tranzit nosi probleme, do trenutka kada Saturn napusti vaš znak dobićete čvršći uvid u ono što stvarno želite od života i kako to i da ostvarite.

