Srpski Roždanik je još pre 200 godina zapisao sudbinu ljudi rođenih u aprilu

Roždanik kao srpski narodni horoskop već dvesta godina deo je narodnog večitog kalendara, a koji je jedna od najpopularnijih knjiga na našim prostorima.

Gotovo svako domaćinstvo posedovalo je večiti kalendar, a Roždanik kao njegov integralni deo obuhvatao je narodna verovanja o sudbini i prirodnim ciklusima, kao i tumačenja pojava u svakodnevnom životu.

Iako je Roždanik uglavnom opisivao karakteristike po mesecima, ovo tumačenje mogu da iskoriste svi rođeni u znaku Ovna ili Bika.

Muško dete rođeno ovoga znaka biće ruse kose, čela zalizana, usana zavraćenih, stidljiv, visoke nauke izučiće, a u svakom poslu vredan i dobronameran biće. Biće krasnorečiv, no pri svem tom ipak poštovan će biti od ostalog sveta. Imaće strašan pogled i opaljeno lice. Voleće igre i svaku drugu razuzdanost.

Na očima ili ramenu imaće znak koga s rođenjem dobiva. Voli rat i vojevanje, ali se od toga da i odvratiti, dobre je duše i duha, voli pesmu i svirku i tajne će dobro čuvati. Nikoga za savet neće pitati, a neće slušati ni one koji ga dobronamerno savetuju. Biće veliki ženskaroš, ali ipak kod lepog pola imaće malo sreće, jer u ponašalju prema njemu iz preterane učtivosti plašljiv je.

U aprilu ima sreću i dobitak. U maju njegov posao ima puno uspeha. Biće vrlo protivan svakoj pa i najmanjoj nepravdi. Ako se rodi noću, biće bogat, a ako danju, biće siromašan, dobra dela će činiti a malo će dobročinstva primati. Putovaće po tuđim zemljama i u zimsko doba dopašće bede, ali će se ipak s pravdom izbaviti. Da se čuva od rđava društva, jer može čak i smrtne bolesti od njih zaraditi.

U januaru i februaru može sa uspehom trgovati. Nadživeće svoje roditelje, imaće poroda i to najviše žensku decu. Život mu se deli u dva odseka, to jest ako preživi 8. to će onda preživeti i 58. godinu. Sa plavim ljudima nikakva prijateljstva neće imati niti će ih trpeti. Bolovaće od glave i očiju. Sudbina smrti njegove je mesec novembar.

Devojka ako se rodi u ovome znaku imaće ista preinačenja života kao i muški rođeni u istom mesecu. Biće pljosnatog lica, vesela pogleda, puna glasa, razgovorna, bolovaće od glave i creva. Duhom biće mučena, od vatre će se uplašiti, znak će imati na grudima i glavi. Malo govori, zaljubljena je, ali to je kao ono „Tija voda duboka je“. Reč svoju verno drži. Bolovaće od glave i trbuha.

