Svaki horoskopski znak ima srećan dan u sedmici – evo koji je vaš

Da pogađamo – kad dođe ponedeljak, uveliko brojite dane do petka? Iako je razlog vašeg iščekivanja verovatno to što petak označava početak vikenda, astrologija nudi dodatno objašnjenje zašto svi toliko volimo petak.

Vladar tog dana je planeta Venera, simbol ljubavi, uživanja i kreativnosti, a ko se tome ne bi radovao? Zapravo, svaki dan u nedelji ima svog vladara i to jednu od sedam tradicionalnih planeta, pa ako se pitate koji je vaš srećan dan prema horoskopu: na pravom ste mestu!

Planete su imale značajnu ulogu u organizaciji kalendara u antičkom dobu. Pošto nedelja označava kraj stare i početak nove sedmice – ona je pod vlašću Sunca. Ponedeljak je pod vlašću Meseca, utorak Marsa i tako redom. Čak se i imena dana u nedelji direktno povezuju sa imenima planeta (na primer, Subota/Saturday – Saturn, nedelja/Sunday – Sunce).

Sedam tradicionalnih planeta bile su jedino što su astrolozi mogli da uoče golim okom u vreme kada nije bilo teleskopa. Astrolozi su otkrili način na koji bi pratili kretanje Sunca kroz znakove, kreirajući tako kalendar od 365 dana, prateći Mesečeve faze kroz 12 meseci.

Imajući to u vidu, mnogi sistemi korišćeni na planeti Zemlji se usklađuju sa kretanjem planeta. Budući da svaki znak vlada jednom od sedam tradicionalnih planeta, svako od nas poseduje osobine jedne od njih, te dan kojim tvoja planeta vlada možete iskoristiti na najbolji način. Ako je vaš znak Ovan koji je uvek najaktivniji utorkom ili Strelac koji cveta četvrtkom, postoji astrološki objašnjen razlog za to.

Evo koji je vaš srećan dan prema horoskopu

Lav: vaš srećan dan je nedelja

Lav je znak zodijaka čiji je vladar Sunce, pa je jasno da je nedelja vaš dan da zasijate! Ovo je idealan dan da prioritet poklonite svom kreativnom izražavanju ili da sebi postavite nove izazovne ciljeve za sledeću nedelju. Vaša potreba za priznanjem zbog postignutih rezultata koje ste ostvarili u toku prethodne sedmice dolazi upravo tog dana, a imajući u vidu da je to gorivo koje vas pokreće, ovaj vid odobrenja je ono što vas inspiriše da nastavite dalje. Kao vođa zodijaka, vaš entuzijazam za predstojećom sedmicom pozitivno deluje na vašu okolinu, dajući im vetar u leđa i snagu da započnu naredne dane optimistično, ostavljajući stresne situacije iza sebe.

Rak: ponedeljak

Budući da se nalazite pod uticajem Meseca, duboko osećate promene u svojim emocijama, pa je ponedeljak najoptimalnije vreme za retrospektivu. Kako se vikend bliži kraju, moguće je da se osećate naročito iscrpljeno od svih aktivnosti, pa je ponedeljak pravi dan da se osvežite. Prvi dan u sedmici je period koji je Raku kao stvoren za provođenje vremena kod kuće, pripremu hrane i ponavljanje uobičajenih rutina. Kao Rak, skloni ste tome da brigu o svojim bližnjima stavljate na prvo mesto, pa je ponedeljak dan organizovanja obaveza i pripreme za naredne dane. Ovo je 24č u kojima bi trebalo da date sve od sebe da se emotivno uskladite, kako bi ostatak nedelje mogao da teče glatko

Ovan i Škorpija: utorak

Vaš vladar je Mars, pa je utorak vreme da započnete nove projekte i lansirate nove ideje. Pošto je sreda treći dan u nedelji, imali ste nekoliko dana za odmor i relaksaciju, što vam je dalo prostora za razmišljanje pre odlaska u pohod na nove izazove koji će od vas iziskivati veliku količinu energije. Ambicija je od ključnog značaja, kao i odluka kako ćete iskoristiti energiju na najproduktivniji način. Sve što započnete ovog dana, imaće značajnu šansu da se održi, a to je ono što najviše želite (pogotovo ukoliko ste Škorpija). Ako ste Ovan, uzbuđenje zbog novog početka je ono što vas vodi dok imate vatrenu energiju Marsa na svojoj strani!

Devica i Blizanci: sreda

Kao znakovi zodijaka koji važe za one sa najjačom mentalnom disciplinom, jasno je zašto je sreda vaš dan. Vladar srede je Merkur, planeta ideja i komunikacija, te je za vas ovaj dan vreme za organizovanje, zakazivanje sastanaka, slanje mejlova i kreiranje to do lista. Sreda je sredina sedmice, te vam to ostavlja dovoljno vremena da obavite neophodne poslove preostale za naredne dane. Blizancima se uvek krčka veliki broj ideja po glavi, pa je ovo savršen dan da stavite svoje misli na papir. Ako ste Devica, sreda je ipak dan za organizovanje neodložnih obaveza, kako biste tokom ostatka nedelje osetili predah. Kao dva znaka koja se neretko osećaju rasejano, sreda će za vas biti verovatno najproduktivniji dan u sedmici.

Strelac i Ribe: četvrtak

Idealisti i optimisti, vaš vladar je Jupiter, planeta koja je pravi prikaz vaše ekspanzive i duhovno vođene prirode. Četvrtak je dan za samoreflekciju i sagledavanje šire slike, kako biste se uverili da se vaše vrednosti još uvek poklapaju sa vrednostima sa kojima ste svoju priču započeli. Život precipitate kao putovanje i ovo je dan kada napokon možete zastati i ceniti dokle ste stigli. Moglo bi da vam prija putovanje ili istraživanje nove oblasti koja vam je privukla pažnju. U četvrtak lakše uspostavljate vezu sa svojim suštinskim idealima i svetom oko sebe.

Bik i Vaga: petak

Niko se petku ne raduje kao vi! Budući da je vaša vladajuća planeta – Venera, vladarka ovog dana, vama su prioriteti udobnost, druženje i stabilnost, pa nije slučajno to što se većina društvenih događaja odigrava baš ovog dana. Ukoliko ste Bik, petak je idealno vreme da konzistentno radite na nečemu kreativnom i produktivnom, što će doneti stabilnost i sigurnost u vaš život. Ovo je takođe dan za vaše self-care rutine i punjenje baterija. Vagama je petak optimalan period za zabavna druženja i aktivnosti sa svojim krugom ljudi. Budite sigurni da su vaši prijatelji i simpatije u dobrom raspoloženju budući da vikend dolazi!

Jarac i Vodolija: vaš srećan dan je subota

Okruženje u kom vlada disciplina vam najviše odgovara, što nas ne čudi budući da je Saturn, planeta granica, istovremeno i vladar vašeg znaka. Vaša želja za organizovanim radom i produktivnošću u poslovnom okruženju procvetaće tog dana i omogućiće vam da završite poslednje detalje u vezi ciljeva koje ste sebi zadali pre početka sledeće nedelje. Kao kardinalnom i fiksnom znaku, vaša želja da sedmicu završite snažno i odlučno je od ključne važnosti za vaš mir. Postarajte se da ne propustite poslovne i karijerne prilike koje vam dolaze u susret!

