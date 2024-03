Svaki horoskopski znak ima svoj najsrećniji dan u martu, pogledajte koji je vaš

Mart je mesec potresa, emocionalne jasnoće i odlučne akcije jer donosi pomračenje meseca u Vagi i konvergenciju planeta u Ribama i Ovnu.

Dok Ribe i Ovan označavaju krajeve i početke, oni takođe povlače paralelu između dubljeg razumevanja i usklađene akcije praćenja.

Najsrećniji dan u martu 2024. za sve znakove Zodijaka:

Ovan (21. mart – 19. april)

Najsrećniji dan: utorak, 19. mart, sezona Ovna u vašoj kući

Vaše zodijačko godišnje doba ulepšava mesec mart, zajedno sa vašim solarnim povratkom. I Merkur i Sunce će osvetliti vašu kuću sebe, dok će vam kolekcija planeta u Ribama pomoći da se povežete sa svojim unutrašnjim ja. Ovo spaja vaše snove i intuiciju sa samopotvrđivanjem i verovanjima koja vam mogu pomoći da ih pretvorite u stvarnost. Kada verujete u svoje snove i poštujete te unutrašnje misli, manifestujete više života koji želite.

Vaš solarni povratak poklapa se sa astrološkom novom godinom, označavajući značajno doba godine za vas da dozvolite sebi da počnete ispočetka – ovog puta, sa namerom da zaista sledite put svojih snova.

Bik (20. april – 20. maj)

Najsrećniji dan: nedelja, 10. mart, mlad mesec u Ribama u vašem sektoru želja

Energija Riba upravlja vašim sektorom želja, što takođe naglašava potrebu da razmislite o vezama koje koristite u svom životu. Sa još samo nekoliko meseci Jupitera u vašem znaku Bika, vreme je da uzmete bika za rogove, da tako kažemo, i zaista učinite da ova energija radi za vas tako što se više ne sputavate.

Mlad mesec u Ribama je neverovatna prilika da postavite nameru za ono što želite da ostvarite u svom životu.

Dok postavljate ovu nameru, obavezno razmislite o tome kako vam podrška veza sa drugima može pomoći u vašem procesu. Svakome je ponekad potrebna pomoć. Ako prihvatite svoje veštine umrežavanja, budete društveniji i učinite da stvari idu u vašu korist, možete postići značajan napredak u martu.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Najsrećniji dan: nedelja, 10. mart, mlad mesec u Ribama u vašoj kući karijere

Saturn je u Ribama od 2023. godine, krećući se kroz vašu kuću karijere. To vas navodi da drugačije razmišljate o svom profesionalnom putu, jer pronalazite ravnotežu između odgovornosti i većeg doprinosa kolektivu. Kako mlad mesec u Ribama raste, to je vaša šansa za novi početak u karijeri ili na fakultetu. Usredsredite se na ono što ste do sada naučili tokom ove ere Saturna u Ribama i šta su vaši snovi za sebe, jer je i Neptun u Ribama.

Ovaj mlad mesec je bliži Neptunu nego Saturnu, što znači da bi trebalo da bude manje testova i više mogućnosti za pronalaženje prostora za profesionalni uspeh o kome sanjate. Samo zapamtite da će energija Riba uvek zahtevati taj skok vere. Kada završite posao na stvaranju čvrste osnove, biće lakše to učiniti.

Rak (21. jun – 22. jul)

Najsrećniji dan: subota, 9. mart, Merkur u Ovnu u vašoj kući profesionalnih težnji

Energija Ovna upravlja vašom kućom profesionalnih aspiracija, pokrećući teme o karijeri, fakultetskim smerovima ili stažiranju koje vam mogu pomoći da usmerite svoj put ka životu o kom sanjate. Nakon toliko vremena fokusiranja na svoj romantični život i proces transformacije koji je doneo, sada ste vođeni da više razmislite o tome šta je vaša svrha i kako to da implementirate u svoj život. Dozvolite sebi da se fokusirate na sebe, svoje snove i ono što želite da stvorite.

Svi ostali će biti dobro, ali vi zaslužujete ovu priliku da pronađete nešto što je samo za vas i što doprinosi vrsti života koji želite da živite. Ne samo da žudite da živite u okviru svoje svrhe, već vam je potrebna i svrha da biste se osećali istinski ispunjeno. Čak i ako se osećate uspostavljeno na svom putu karijere, razmislite o volontiranju ili sporednom poslu koji će vam pomoći da vratite deo svoje vatre.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Najsrećniji dan: utorak, 19. mart, Sunce u Ovnu u vašoj kući obilja

Mart bi trebalo da bude neverovatno moćan mesec za vas jer će energija Ovna aktivirati vašu kuću izobilja, dok će Ribe doneti mogućnosti za duboku transformaciju. Godina za vas je o tome da zaista zakoračite i prihvatite životni put koji vam se otkriva, što će doneti više ljubavi, uspeha i radosti koje imate u svom životu. Sunce je jedna od najsrećnijih planeta u zodijaku, a u Ovnu dobijate duplu dozu toga u svom životu.

U ovo vreme nema drugog nagađanja. Iskoristite nove prilike, prihvatite rizik i nagnite se ka onome što se čini novim i uzbudljivim u vašem životu. Pokušajte da ne ulažete previše energije u brigu o tome kako će sve ispasti. Umesto toga, svaki novi dan koji vam se predstavlja, investirajte u to ko želite da postanete.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Najsrećniji dan: ponedeljak, 25. mart, pomračenje meseca u Vagi u vašem sektoru bogatstva

Pomračenje meseca u Vagi će se desiti u vašoj drugoj kući bogatstva i predstavljaće priliku da obavite neke od dubokih poslova koje će Južni čvor zahtevati od vas. Južni čvor predstavlja promenu u vašem sistemu vrednosti i načinu na koji generišete finansijsko bogatstvo. Nije nužno razlog za sumnju ili brigu, već na način koji vas vuče ka većoj saradnji ili međuzavisnosti sa drugima u postizanju uspeha. Oslonite se na rad sa drugima više energije ovog meseca, posebno ako se fokusirate na određeni projekat ili stvari sa poslovnim partnerom. Možda ćete takođe morati da razmislite o tome šta vašem životu dodaje bogatstvo osim finansijskih resursa. Na primer, veze koje imate u svom životu, način na koji provodite svoje vreme i druge beneficije mogu vam pružiti bogatstvo koje tražite – ne samo brojke na bankovnom računu.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Najsrećniji dan: nedelja, 10. mart, mlad mesec u Ribama u vašoj kući odlučnosti

Ovo je trenutak kada nema zastoja u pokretanju novog početka ili sna koji imate. Čvorovi sudbine su direktno u vašem horoskopskom znaku, a Ovan, zajedno sa energijom Riba, osvetljava vašu kuću odlučnosti. Ova oblast vašeg života pomaže vam da se fokusirate na pronalaženje tog poleta i snage volje u sebi da iskoristite nove šanse i postavite granice. Iskreno, uradite sve što je potrebno da postignete ono što želite. Zajedno sa uticajem energije Riba koji povećava vaš osećaj odlučnosti, pomračenje meseca u Vagi će vam pomoći da uđete u dublju istinu o sebi. Ovo je era ogromnih promena u vama samima koje vas teraju da uđete u glavnu ulogu svog života. Zbog toga se povećava vaš fokus i odlučnost za svoju budućnost, pomažući vam da učinite sve što je potrebno da biste se osećali kao da imate veće vlasništvo nad svojim životom. Vaša mantra tokom ovog vremena je da zaista ne dozvolite nikome da vas sputava jer je trenutno sve o vama.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Najsrećniji dan: nedelja, 31. mart, Vesta u Raku u vašem sektoru ekspanzije

Energija Raka vlada vašim sektorom ekspanzije, obilja i sreće. Ovo može doneti ne samo nove mogućnosti već i šanse za putovanja, obrazovanje ili kurseve sa posebnim interesovanjima kao što su joga ili grnčarstvo. Na kraju krajeva, Rak vam pomaže da vas vodi ka tome gde treba da budete kako biste mogli da iskoristite svoj život na najbolji način. Koliko god energija Raka upravljala temom doma, ono čemu vas ovo uči da je krajnji dom onaj u vama samima koji vam omogućava da iskusite sve što želite od života. Kako Vesta prelazi u Raka, bićete motivisani da prihvatite novo i izađete iz stare zone komfora. U stvari, ono što se nekada osećalo kao zona udobnosti više neće biti. Umesto toga, sudbina će vas dovesti u iskušenje da iznenadite sebe onim ka čemu ste privučeni i šta ste spremni da pokušate. Pokušajte da ne pogađate ovu novu energiju i jednostavno je shvatite kao potvrdu da ste odrasli u osobu koja zaista može da stvori obilje koje ste oduvek želeli.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Najsrećniji dan: utorak, 19. mart, Sunce u Ovnu u vašoj kući radosti

Kako Sunce prelazi u Ovna, zajedno sa Merkurom, dolazi do pomeranja ka stvaranju veće sreće u vašem životu. Iako se možda u ovo vreme više fokusira na romantičnu posvećenost ili brak, sve se i dalje vraća na to da konačno verujete da ste vredni sreće o kojoj ste uvek tiho sanjali. Kako je Pluton prešao iz Jarca u Vodoliju, te lekcije o samopoštovanju postale su deo novog identiteta za vas, što znači da sada takođe možete sa sigurnošću tvrditi šta vam je namenjeno.

Sreća nije osećaj koji se samo desi, niti je samo neozbiljan. Umesto toga, to je suštinski snop u okviru vašeg života. Umesto da date prioritet obavezama ili finansijskom uspehu, počeli ste da stavljate sreću i unutrašnji mir u centar svog života. Nastavite sa ovim, čak i ako drugi to mogu izazvati, jer dozvoljavajući sebi da budete srećni, takođe se postavljate na mesto da privučete svu sreću koja vam je potrebna da to postane stvarnost.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Najsrećniji dan: ponedeljak, 25. mart, pomračenje meseca u Vagi u vašem sektoru uspeha

Ove godine ćete proći kroz proces pronalaženja veće ravnoteže između vašeg profesionalnog i ličnog života dok vam Čvorovi sudbine poigravaju ove teme. Vi ste uvek neko ko ceni stabilnost i uspeh u karijeri, ali takođe morate sebi dozvoliti da vidite da ste više od onoga što radite. Vi ste akumulacija ljubavi koju pružate, osmeha koje grlite i trenutaka smeha koji vas okružuju.

Dok koračate putem potpunog shvatanja onoga što definiše ispunjenje, pomračenje meseca u Vagi u martu doneće vam trenutak karmičkog uspeha. Pošto Južni čvor predstavlja aspekt prošle karme, ovo pomračenje će doneti prekretnicu u vama u tome kako razmišljate o uspehu koja će vam omogućiti da u potpunosti primite sve na čemu ste radili. Drugačije viđenje stvari je takođe ono što će vam omogućiti da izaberete i drugačiji.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Najsrećniji dan: ponedeljak, 25. mart, pomračenje meseca u Vagi u vašoj kući mogućnosti

Energija godine se već oseća sasvim drugačije sada kada je Pluton prešao u vaš znak, a vi bez napora uvlačite sve što želite. Manje ograničenja i manje straha sprečavaju vas da prihvatite prilike za novost, ljubav i uspeh. Koliko god u ovom trenutku još uvek dobijate na zamahu, sigurno je verovati da možete da kreirate šta god želite. Samo treba da veruješ da možeš. Pomračenje meseca u Vagi u vašoj kući mogućnosti donosi šanse za dublja iskustva u vašem životu kroz putovanja, karijeru ili duhovne potrage. Pošto je pomračenje meseca, možda ćete doživeti emocionalnu promenu u sebi koja će vam pomoći da vidite obilje mogućnosti koje vas trenutno okružuju. Nikada nije negativno imati toliko dobrih stvari oko sebe da treba da odvojite minut da odlučite. Samo se uverite da ste na kraju izabrali bar jedan.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Najsrećniji dan: nedelja, 3. mart, Merkur u Ovnu u vašem sektoru finansijskog obilja

Otkako je Saturn prešao u vaš znak Riba, postali ste ozbiljniji u stvaranju svog uspeha i poštovanju svoje unutrašnje vrednosti. Vi ste sanjar Zodijaka, ali potrebna je posvećenost i rad da bi ti snovi postali stvarnost. U ovom prostoru više posvećenosti svojoj budućnosti, takođe nesvesno uspostavljate veći kredibilitet i pozitivnu profesionalnu reputaciju. Kako se Merkur prelazi u Ovna u vašem sektoru finansijskog izobilja, finansijske nagrade za sav vaš naporan rad će početi da se pristižu. Iako se ovo može prevesti kao bonus ili neočekivana prilika, takođe vam može biti ponuđena nova profesionalna uloga zasnovana na reputaciji koje ste sami sebi ustanovili.

Najvažnije je da zapamtite koliko vredite u ovom periodu i da zaista zaslužujete svaki divan poklon koji vam se nalazi na putu, pogotovo što je ovo samo početak rasta koji ćete videti u ovoj oblasti vašeg život ove godine, piše YourTango, a prenosi prva.rs.

