Svaki horoskopski znak ima svoj SREĆAN BROJ: Da li znate koji je vaš?

Koje su vam šanse da dobijete na lotou? Horoskop vam može pomoći da otkrijete! Pogledajte kojim danima imate najviše sreće i koji brojevi kriju dobitak.

OVAN

Ovan dobija u igrama na sreću, pa tako i u LOTO igri. Zato odlazi da popuni svoj tiket već u utorak, jer je to njegov srećan dan. To čini brzo, precrtava brojeve intenzivno i impulsivno. Uzima one brojeve koji mu trenutno padnu na pamet i prođu kroz glavu. To su brojevi koji sačinjavaju datum njegovog rođenja, broj slova nekog imena i prezimena. Na svakom njegovom tiketu je precrtan broj 1. Taj broj može da bude i u ciframa 11, 21, 31. Nikada neće ponovo upisati brojeve sa tiketa, koji mu nisu doneli dobitak. Zašto bi Ovan menjao ovakav način igre, ako je povremeno dobijao?

BIK

Bik želi da dobije, ali on sa tim, u stvari, i ne računa. Čim popuni tiket, sumu koju je uplatio računa odmah kao gubitak. Tiket popunjava samo ‘okruglim ciframa’. Trinaest mu neće doneti sreću. Ali, zato veruje da bi mogao da dobije broj 25. Gotovo uvek ubeležava i broj kuće u kojoj stanuje, a ako je kućni broj nizak ili visok, tada taj broj množi ili deli. Dosta cifara su mu svake nedelje isti, što dokazuje njegovu postojanost.

BLIZANCI

Igra ne sreću je uzbudljiva igra i u njoj učestvuju i Blizanci. Njihov glavni adut su cifre sa računa koje prilikom kupovine dobijaju u samoposluzi i u drugim radnjama. Dele ih, množe i sabiraju. Blizanci, ipak, jednoj cifri ostaju verni – broju 2. Ova brojka se, u raznim kombinacijama, nalazi na svakom njihovom tiketu. Ljubitelji fudbala iz ovog znaka unose u tiket cifre golova sa utakmice. Upravo zbog onog broja 2, koji dominira u njihovoj igri, ‘misle’ da im neparne godine nisu naklonjene. Međutim, nije loše, ponekad i promeniti mišljenje.

RAK

Rak popunjava LOTO listić, ali malo veruje u dobitak. Ipak, da to drugi ne bi saznali, krišom ispunjava tiket. Međutim i pored neverice, ima i plan kako će potrošiti eventualni dobitak. Cifre dobija iz porodičnog arhiva brojki datuma rođenja supruge, dece, roditelja i, naravno, svog datuma. Ponekad te brojeve i deli. Na primer, ako zna da će putovati 214 kilometara, tada izdvaja brojeve 2 i 14. Oni ‘najmračniji’ Rakovi će kupiti knjigu o piramidama, a tamo ima toliko brojeva da će do kraja života biti snabdeveni ‘materijalom i građom’ za igranje LOTO-a.

LAV

Lav ima sreće. Zašto onda da je nema i u igrama na sreću? Zaista je nemoguće stalno gubiti. Kad precrtava brojeve na tiketu, onda su to ‘njegove’ cifre. To su cifre iz njegovog datuma rođenja, sa registarske tablice kola, broj odela koje nosi, visina poznanika… Njegovi srećni brojevi su 3, 33, 7, 35. Ali, broj 13 precrtava samo greškom ili kad će se nešto lepo događati 13. u tom mesecu.

DEVICA

Device ne veruju u igru na sreću, ali ipak ispunjavaju LOTO tikete. Istina, to čine povremeno, ali sistematski. Sisteme sami sastavljaju, jer ne veruju mnogo drugima. Sistematični su, veruju u logiku, beleže brojeve koji su izvučeni i iz toga izvlače zaključke i pouke. Veruju naročito u onu pretpostavku da će i retko izvučeni brojevi, jednom, ipak, doći na red. Broj 4 mora da bude među tim ciframa. Device ne žure, pa svoj tiket ispunjavaju i više nedelja unapred ako odlaze na duža putovanja ili godišnji odmor. Imaju dobru prirodu i neće se ljutiti ako ne dobiju. Predlaže im se da svoj broj 4 množe sa drugim brojevima u okviru sistema.

VAGA

Rođeni u znaku Vage vole da žive na visokoj nozi. Ali, svesni su da se to ne može uvek. Oni nisu rasipnici i ne zadužuju se. Zato, valjda, i pokušavaju da nešto dobiju igrom na sreću. Cifre biraju po njihovom izgledu: lepe i najlepše, ali i one koje deluju harmonično kad se upišu. Oni misle, na primer, da su brojevi 22, 44, 11 – lepi, pa se zato oni često pojavljuju na njihovim tiketima. Vage imaju svoj ‘tajni’ tip, na primer, broj listića neke biljke koja im je pri ruci. Sreću može da im donese i iznos koji je plaćen za neki poklon voljenoj osobi.

ŠKORPIJA

Ko ima, a ko nema prava da dobije na Lotou? Škorpija želi to da zna i misli da i ona treba da bude među onima koji dobijaju. Nezasita je i ne zadovoljava se jednim ili povremenim dobicima. Zapravo, priželjkuje da joj svaki tiket donese barem nešto. Bira brojeve koje gotovo niko ne unosi u tiket. Želi da bude sama i dosta raznišlja o velikim dobicima. Ona će, na primer, uneti u tiket brojeve 4 i 5, jer to, navodno, drugi retko kad čine. Ili, recimo, 19 i 21. Broj 7 za Škorpiju mora uvek da bude na tiketu, pa joj to olakšava biranje ostalih cifara. To svrstavanje u red, koje primenjuje Škorpija, ima svoje varijante. Ne upisuje samo brojeve koji su na tiketu jedni pored drugih, već i one brojeve koji su jedni ispod ili iznad drugih. Ne ustručava se da unosi cifre koje, po verovanju, donose nesreću, kao što su 13 ili 7. Čak će iz inata da upiše sve – od 7 do 13.

STRELAC

Ovaj znak dobija često na igrama na sreću, ali i kad gubi, ne ljuti se. Strelac smatra da svaka cifra koju unosi na tiket LOTO-a mora da ima neki smisao. To su gotovo uvek brojevi koji obeležavaju istoriju: pobeda u nekom ratu, rođenje nekog velikog čoveka – važni istorijski datumi. najveći smisao za Strelca ima cifra 9 i on je rado koristi. Smisao imaju i brojevi koji obeležavaju i događaje iz njegovog života: godina prve ljubavi, datum prvog poljupca, završetak štole, ozdravljenje posle neke bolesti. Smatra da su to žive cifre vezane za njega i da će mu doneti sreću.

JARAC

Ljudi u ovom znaku su obično dosta racionalni. Na žalost, Jarac ‘zna’ da mu neka godina nije naklonjena za igre na sreću, jer odnos učesnika i dobitnika u toj godini nije na njegovoj strani. Ipak, on će popunjavati tiket, ali će to činiti štedljivo, pažljivo izučavajući sisteme, a naročito mistiku cifara. Biraće i brojeve koje su pronašli razni stručnjaci merenjem visine, dubine, širine i slično. Na primer, visinu neke planine, koju će moći da raščlani na brojeve od kojih je sastavljena, pa da ih množi, deli, sabira… On će napraviti kombinaciju i od svoje visine, mada to neće biti veliki broj, jer su Jarčevi obično srednjeg rasta.

VODOLIJA

Ko će da dobije ako ne vi !!! To je vaše duboko uverenje. Zato, tiket treba popuniti – ekscentrično. Čak i vezanih očiju, precrtaće brojeve koji joj dođu pod ruku. Takva je Vodolija. Ali, cifre za upisivanje pronaći će na brzinu. Na primer, uzeće ih po datumu upisivanja ili po vremenu koje je časovnik pokazao tog trenutka. Prava Vodolija nikada neće dva puta da unese istu cifru, jer bi to bilo dosadno i neinventivno. Više voli da izbroji stepenike u kući u kojoj stanuje ili da upita suprugu ili supruga koji joj broj trenutno pada na pamet. Tako će lako i brzo popuniti tiket, ali će ipak i čekati na dobitak.

RIBA

I Ribe sa čežnjom čekaju na svoj dobitak. Nadaju se, ali ne znaju određeno šta bi uradili sa tolikim novcem. Oni će svoje tikete popunjavati sujeverno. Koje će cifre pritom upisati? Naravno, one u koje veruju, koje su im i dosad, ponekad, donosile sreću. Na primer, datum kad su dobili povišicu plate, ili za dlaku izbegli sudar kolima. Oni često sanjaju cifre i beleže ih čim se probude.