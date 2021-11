Svaki znak ima svoju duhovnu životinju – otkrijte koja je vaša

Svaki horoskopski znak ima svoju duhovnu životinju koja predstavlja njegove osnovne karakteristike. Dele pogled na život i unutrašnje pokretače koji ih čine takvima kakvi jesu.

Ovan

Duhovna životinja Ovna je tigar, s kojim dele brzinu, oštrinu i žestoku narav. Znaju šta žele i nikome ne dopuštaju da im stane na putu ili da ih sputavaju u tome šta žele da ostvare. Uvek su u potrazi za nečim novim, a kad i upadnu u nevolju – sposobni su da se sami iz nje izvuku.

Bik

Bik je toliko poseban da je njegova duhovna životinja – isto bik. Oni su jaki i sposobni vođe i uvek preuzimaju inicijativu. Znaju šta žele od života i ne plaše se da se izbore za to. I znak i duhovna životinja su tvrdoglavi, beskompromisni i skoro uvek na kraju dobiju to što žele.

Blizanac

Duhovna životinja Blizanca je lisica – radoznala, zabavna i nežna. Baš poput svoje duhovne životinje, ljudi rođeni u znaku Blizanca znaju da budu nemarni i energični, a i lukavi. Na prvi pogled će vam se činiti naivni, ali iznutra čuči jedan pravi mali lukavac.

Rak

Duhovna životinja Raka je oposum, koji je jako prilagodljive prirode. Rak je usamljen i tajanstven i jako drži do sebe. Oboje su poznati po tome da znaju da izbegavaju ljude, ali to ne znači da Rak ne voli svoje bližnje.

Lav

Ovo je lako za pogoditi – duhovna životinja Lava je paun. Oboje vole da se šepure i uživaju u divljenju drugih. Bitno im je kako ih drugi vide, a svaki izlazak je nova prilika da se pokažu u novom ruhu. Uvek daju sve od sebe da se pokažu u najboljem svetlu.

Devica

Device su inteligentne, a to je jedna od njihovih najjačih karakteristika, stoga ne čudi da je njihova duhovna životinja orangutan, koji ima sposobnost da razmišlja i razume. Problem postoji da bi se rešio, a Devica uvek traži nove načine kojima bi olakšala svoj život i planira unapred kako bi zaobišla potencijalne probleme.

Vaga

Vaga je poput zeca – ljubazna, umiljata i topla, a najviše voli da provoditi vreme u društvu. Uživa kada je okružena ljudima, ali ne podnosi haotične situacije. Beži iz stresnih situacija jer je jako plašljive prirode.

Škorpija

Škorpije su najsličniji dabrovima, svesni su toga što imaju i uvek su spremni da iskoriste svoje resurse. Veliki radnici, stalno traže nove projekte i uvek sebi postavljaju nove ciljeve koje žele da ostvare. Iako je discipliniovan i izuzetan radnik, Škorpija je nepovjerljiva i osvetoljubiva.

Strelac

Duhovna životinja Strelca je vidra koja simbolizuje njegove najjače karakteristike – entuzijazam i smisao za dobru zabavu. Vole da su okruženi svojim bližnjima, a na život gledaju kao na igru. Iako jako angažovan, Strelcu je lako odvući pažnju s bitnih stvari.

Jarac

Spiritualna životinja Jarca je konj. Oboje su pouzdani, stabilni i konzistentni. Tradicionalni i s velikom samokontrolom. Jarci, poput konja, su stabilni i čvrsti, često oslonac svojim bližnjima.

Vodolija

Vodolija voli da se zabavlja kao delfin. Vrlo je pametan i ima avanturistički duh, a život mu je jedna velika igra ispunjena raznim događajima i zabavom. Po prirodi duhovita Vodolija je miljenik suprotnog pola, uvek spremna na nešto novo.

Ribe

Ribe su vrlo slične morskim konjićima. One su osetljive i ljubazne, a u ljubavi kad jednom pronađu svoju srodnu dušu, ona to ostaje do kraja života. Ribe su intuitivne i emotivno svesne. Vole da budu u blizini porodice i prijatelja i izbegavaju opasnost kada je to moguće, piše Atma.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.