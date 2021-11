Svi bi da budu u njihovoj blizini: 3 najseksipilnija znaka horoskopa

Tražite partnera za malo dobrog provoda i odličan seks? Ne bi trebalo da bude teško, ako znate kojeg je horoskopskog znaka. Svi smo mi posebni, svako na svoj način, ali na neke osobine i navike pomalo utiče i položaj zvezda u vreme kad ste se rodili, tako da se iz horoskopa zapravo može dosta precizno proceniti kakve su vam šanse za to da u krevetu s partnerom bude vruće.

Ovo su tri najseksipilnija horoskopska znaka:

Vodolija

Muškarac i žena u ovom znaku najradije sede, piju kafu i razgovaraju. Vodolija je vazdušni znak i predstavlja slatku zavisnost za druge ljude. Svi žele da budu u njenoj blizini zbog šarma, lepote i duhovitosti.

Uvek se ponašaju onako kako se osećaju i nikad se ne pretvaraju, i ne glume da su nešto što nisu. To su su iskreni i ljubazni ljudi koji znaju granice i nikad ih ne prelaze.

Ako ste Vodolija, ljudi vas vole jer ste mirni, hladni i sabrani, i znate svoju vrednost. Jednostavno znate šta želite i kada to želite i to je ono što privlači druge. Često bi dali sve što mogu da budu s vama, jer se takvo iskustvo pruža samo jednom u životu.

Bez obzira na to koliko vam je vruće, samo želite nekoga ko će vas prihvatiti takvog kakav jeste, s vašom sklonosti tvrdoglavosti i dozom ludosti koja izaziva ovisnost. Kad pronađete svoju srodnu dušu, moći ćete se skrasiti.

Ovan

Ovan je hodajuća vatra – strastveni su, inteligentni, predani cilju i istrajni. Jedna od najpoznatijih zvezda u znaku Ovna je Lady Gaga – nema potrebe preispitivati ​​njenu seksualnost i jedinstvenost.

Žene Ovnovi odlične su vođe i nisu zadovoljne dok ne dobiju baš sve što zaslužuju. To ih čini pomalo zastrašujućim i jako poželjnim. One često privuku mnogo muškaraca koji im se boje prići što može zakomplikovati ljubavni život svake žene.

Ovan jednostavno zna šta želi i kako to želi. Samo ako ste jaki i ako imate puno samopoštovanja, moći ćete osvojiti nekoga poput Ovna.

Rak

Jedan je od najemotivnijih i najosetljivijih horoskopskih znakova, šta vam donosi voda, a to je, s druge strane, ono što vas čini tako vrućim i privlačnim. Kad vas ljudi vide, u njima se rađa potreba da vas zaštite i brinu o vama.

Oni vide muškarca ili ženu kojima je potreban neko na koga se mogu osloniti i učinili bi sve da se probude pored nekoga ko je tako topao i osećajan.

To je jedna strana vas, ali postoji i druga, pomalo opaka. I u tome nema ništa loše, jer se svi moramo s vremena na vreme malo opustiti, piše Her way portal.

