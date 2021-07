Top lista mama po horoskopu – od najbolje do najgore

Roditeljstvo je naporan ali tako divan posao, a čini se da ga neki podnose lakše, dok nekima činjenica da su otac ili majka nije najprirodnija.

I horoskop određuje kakav će neko biti prema svojoj deci, a ovo je, prema Zodijaku, top lista najboljih majki.

1. Ribe

Mame Ribe usađuju u svoju decu ljubav prema umetnosti, osećajne su, maštovite i potrudiće se da ih nauče kako da se odnose prema drugima s poštovanjem i ljubaznošću. Ove mame će svojoj deci otvoriti svet mašte, pokrenuti ih da ostvare svoje snove i da budu nezavisni i jaki ljudi. Takođe, kroz vaspitanje i sopstveni primer će im usaditi ljubav prema prirodi, osećaj ponosa, želju da pomažu svima kojima je pomoć potrebna, da budu nezavisni i jaki pojedinci koji se ne boje da kažu šta misle i traže ono što žele.

2. Ovan

Mame koje su rođene u ovom znaku vole da svojoj deci ‘napune’ raspored časovima muzike, sportom i društvenim aktivnostima. Ali to je zato što i same žive po rasporedu. Svim tim aktivnostima i susretima s novim ljudima mame Ovnovi žele da podstaknu svoju decu na avanture, da budu hrabri i isprobaju nove stvari i pruže im dovoljno samopouzdanja da se bore s preprekama koje će im život doneti. Ponekad znaju da budu agresivne u svojim stavovima i trebale bi malo više da saslušaju svoju decu i stvarno čuju šta se s njima događa i šta oni žele.

3. Blizanci

Mame Blizanci su jako otvorene i svoju decu od malih nogu uče komunikaciji, otvorenosti, ali i o svetu koji ih okružuje. Jedna od stvari zbog kojih su ove mame posebne je njihova sposobnost da se postave ‘u cipele’ svoje dece bez obzira na godine i pol. Takođe, ove mame su stvorene za zabave – prave najbolje rođendanske zabave i organizuju najbolje igre za decu i njihove prijatelje

4. Jarac

Mame rođene u ovom znaku su spremne na sve kako bi zaštitile svoju decu. Beskrajno su im posvećene i lojalne do zadnjeg daha. Jako ozbiljno shvataju vaspitanje i svojoj deci žele da usade disciplinu i moral. Džeparac nikad nije poklon, to je novac koji su deca ‘zaradila’ pomažući u svakodnevnim kućnim poslovima. Mame Jarci su retko domaćice, one vole da rade, budu nezavisne i većinu svog vremena posvećuju deci, što znači da imaju jako malo vremena za sebe. I na tome treba da porade.

5. Bik

Mame rođene u ovom znaku su jako strpljive i daće svojoj deci šansi koliko im treba da postignu svoj cilj. Ali, to ne znači da nisu realne i svesne okoline u kojoj odgajaju svoju decu. Na drugu stranu, znaju da budu jako tvrdoglave, i ako ikad svedočite svađi između nje i deteta, videćete da to zna da postane jako ružno. Ove mame treba da porade na ishrani svoje dece jer imaju tendenciju da im dopuštaju da previše jedu, što može imati loš uticaj na njihovo zdravlje.

6. Vaga

Mame Vage su fantastične mame jer su mirne i uravnotežene. Podstiču harmoniju u porodici, a kad se svađe i dogode, brzo će sagledati problem onako kako ga vide deca, to jest zaraćene strane, a ona je sposobna da pronađe rešenje koje će svima odgovarati. Ne vole da disciplinuju svoju decu, draže im je da budu njihov prijatelj, ali su svesne da decu moraju da postave na pravi put, pa svoju želju za prijateljskim odnosom ostvaruju tek kad im deca odrastu. Ono najbitnije što Vaga uči svoju decu je da saosećaju s drugima i da budu pravi prijatelji.

7. Rak

Deca ovih mama su i te kako su svesna da su voljena, pažena i mažena. Mame Rakovi su uvek spremne da saslušaju svoju decu, pomognu im i pruže im dom u kojem će se uvek osjećati sigurno i voljeno. Kad ništa drugo ne upali, a mame vide da su im deca nesrećna ili nezadovoljna, pripremiće njihov omiljeni kolač i tako im se približiti i dati im jasno do znanja da imaju podršku i ljubav koja im je potrebna, bez obzira na to šta se dogodilo.

8. Strelac

Mame rođene u znaku Strelca će od ranih dana putovati sa svojom decom podučavajući ih o svetu. One žele da podele s njima svoje znanje i podstaknu njihovu znatiželju i nezavisnost, kao i fantastični smisao za humor. Svesne su da detinjstvo kratko traje i uradiće sve što mogu kako bi deci to razdoblje učinile što prijatnijim i lepšim. Ali, njihova impulsivnost kod dece može da izazove nesigurnost. Jedan trenutak će decu voziti u školu, a drugi će proglasiti dan za prirodu i zaboraviti na sve obaveze koje ona i deca imaju. Retko će imati niz pravila za decu jer njen cilj nije da stvori svoju kopiju, već da deci pruži priliku da se razviju u individualce.

9. Devica

Mame Device će uvek dati sve od sebe da poprave sve što je slomljeno – od dečjih srca do stare igračke. One su kraljice multitaskinga, tako da će uz posao i održavanje kuće biti glavni vozači, učitelji, sudije i dečji saradnici. Imaju jako visoke kriterijume za sebe i za svoju decu pa znaju sebe da dovedu u situaciju da ih previše guraju, pa moraju da nauče kako to da kontrolišu. Žele da su njihova deca disciplinovana i otvorena prema novim stvarima i da su sigurna su sebe, tako da se, kada dođu do prepreke, zapitaju kako da je preskoče, a ne da zbog nje odustaju.

10. Škorpija

Mame škorpije su jako intuitivne i često znaju da nešto nije u redu pre nego što to shvate i sama deca. Najbitnija im je iskrenost, lojalnost i posvećenost porodici, ali samo ako su im deca iskrena i otvorena. Ne dopuštaju da im se iko meša u vaspitanje ili kritikuje njihovu decu. Ako se to i dogodi, mame Škorpije će to jako zameriti, zapamtiti i vratiti kad čovek najmanje očekuje.

11. Vodolija

Mame rođene u ovom znaku su slobodnjaci koji se teško prilagođavaju društvenim normama pa će često svoju decu podučavati kod kuće ili upisivati u škole s posebnim programima koji će, po njihovom mišljenju, podstaći decu da uče o bitnim stvarima u svetu i životu. Izrazito ohrabruju maštovitost i eksperimentisanje, gurajući svoju decu da razmišljaju van okvira. Na drugu stranu, mame Vodolije kao da imaju alergiju na pokazivanje osećaja, a da ne pričamo o dečjem plaču ili vriski. To ne dolazi u obzir. Nemaju strpljenja za takve stvari. A baš u tim situacijama deci je potrebna potvrda da su voljeni i da imaju njihovu podršku, pa bi promena taktike puno bolje uticala na njihov odnos s decom.

12. Lav

Mame Lavice se češće ponašaju kao deca, nego kao mame. Jako su detinjaste i obožavaju da se igraju sa svojom decom i poklanjaju im skupe poklone. Ali, to je mač sa dve oštrice, jer često Lavice kupuju stvari ili organizuju razna dečja okupljanja više zbog sebe i svojih potreba da im se drugi dive, nego zbog same dece. No nemojte to pogrešno shvatiti, Lavice vole svoju decu i često o njima razmišljaju kao o sopstvenom produžetku, piše 24sata.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.