Tri najveće predrasude o „najomraženijem“ horoskopskom znaku

Iako baš svi horoskopski znaci imaju svoje mane, zbog nekih svojih specifičnih osobina ovaj je na lošem glasu.

Jeste li znali da Devica nosi neslavnu titulu najomraženijeg i najiritantnijeg horoskopskog znaka? Većina smatra da su Device sposobne da zakomplikuju i najjednostavniju stvar, poprilično su nepopustljive, kritične i najveći perfekcionisti.

Takođe su i zlopamtila koja nikad neće propustiti priliku da vas suptilno podsete na nepravdu koju ste im naneli. Međutim, postoji puno predrasuda prema Devicama, a ovo su tri najveće:

1. Sklone su kritikovanju i osuđivanju

Device imaju analitički um i svaki postupak (sopstveni i tuđi) analiziraju do najsitnijih detalja. To znači da ćete ponekad od njih čuti i ono što možda ne želite. Cena otvorenog razgovora s Devicom je istina jer one ne žele da sakriva svoje mišljenje. Reći će vam šta radite pogrešno bez sustezanja.

U trenutku kada očekujete samo savet, verovatno vam neće biti lako da čujete da i vi nešto radite pogrešno pa to možete protumačiti kao osuđivanje. Međutim, to je – iskrenost. Zapamtite da je Devica sama sebi najveći kritičar i ne stigne ni da osuđuje druge jer je previše zauzeta konstantnim preispitivanjem sopstvenih postupaka i grešaka.

2. Stalno pametuju

Devica neće čekati da je pitate za njeno mišljenje ili savet, odmah će vam dati i jedno i drugo. Taj deo njene ličnosti često se percipira kao pametovanje, ali zapravo je rezultat već spomenutog analiziranja. Devica odmah uočava stvari kojima sebi otežavate situaciju i reći će vam to kako biste se što lakše i brže izvukli iz nje. Lako je to protumačiti kao pametovanje, ali zapamtite da je to zapravo dobronamerna potreba da vam pomogne.

3. Niko nije uredniji od njih

Sigurno ste puno puta čuli priče o Devicama kod kojih je sve bolesno uredno, čisto i pedantno organizovano. Suprotno općem uverenju, Devica zapravo uopšte nisu najuredniji znak. Ne samo to, mnogim Devicama uopšte nije potreban savršen red u svojoj okolini. Iako je mnogo onih koje zaista opravdavaju svoju reputaciju čistunaca, postoji i mnogo Devica koje ipak više vole kreativni nered.

Dok će nekom drugom taj kreativni nered izgledati kao nešto u čemu se ne možete snaći, one će u svakom trenutku znati gde se nalaze njene bitne stvari. Nijednoj Devici nemojte se petljati u uređenje, a pogotovo ne neurednoj jer to što vama izgleda kao nered, za nju je idealno organizovan životni prostor u kojem se lako snalazi dokle god vi ne intervenišete, prenosi Zadovoljna.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.