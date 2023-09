Turski horoskop otkriva ko će se obogatiti do kraja 2023: Ovih 5 znakova plivaće u novcu

Ova godina je puna neizvesnosti, naglih preokreta koje nam sudbina donosi i izazova života. Neki znaci će kroz sve nedaće plivati baš kao ribe u vodi, dok će drugi imati manje sreće. Pojedini znaci će, takođe, biti među retkim srećnicima koji će spoznati i ljubav svog života, drugi će imati brojne poslovne ponude, a treći će profitirati na neke čudne načine, ali novac će svakako doći u njihov život. Turski astrolozi otkrili su koji će to znaci imati najviše sreće u 2023 godini.

Aslan (Lav) – najsrećniji zna

Lavovi će ove godine definitivno biti među najsrećnijima. Pucaće od pozitivne energije koja će im pomoći da ostvare gotovo sve što požele, pa čak i da pronađu ljubav. Zvezde su lavovima naklonjene više nego ikada, pa je savet da oni iskoristite povoljan astrološki apsekt na svim poljima, a pogotovo na ljubavnom. Zahvaljujući neverovatnoj harizmi lavovi će ostaviti dobar utisak na sagovornike, što će im pomoći ne samo na polju ljubavi i prijateljstva, već i u finansijskoj sferi.

Basak (Devica) – drže sve konce u rukama

Device su inače veoma obazrive i metodične. Njihove glavne planete zaštitnici su Merkur i Saturn, a one će se i u narednoj godini nalaziti u prilično povoljnom položaju. Analitične Device će u 2023. držati sve konce u svojim rukama, sve će biti pod njihovom kontrolom, što će im podići samopouzdanje i učiniti ih još sposobnijim i veštijim na svim poljima. One će u narednim danima uspeti da reše velike i važne probleme i to postepeno, jedan po jedan. Zvezde savetuju da je ovo najbolji način da zablistaju u punom sjaju.

Terazi (Vaga) – stižu pare

Godina 2023. će biti veoma turbulentna za Vagu. Pripadnici ovog znaka naći će se u kompletnom haosu. Oko njih će se svašta dešavati, prilike će samo iskrsavati, a moguće je da će nekoliko dobrih ispustiti. Možda bi svaki drugi znak trebalo da brine, ali ne i Vaga. Zvezde im poručuju da je ovo za njih idealan period. Ostatak godine će vam ponuditi obilje šansi za uspeh, najviše na polju finansija. Prema turskom horoskopu, 2023. će biti jedna od najupečatljivijih godina za one rođene u ovom znaku. Vage tako treba da razmišljaju.

Akrep (Škorpija) – ostvariće stari san

Škorpijama će ova godina biti odlična, a u njoj će moći da ostvare najvažnije ciljeve. Ako postoji neki stari san, nešto o čemu dugo maštaju i što dugo priželjkuju, ove godine će ili ostvariti ili će biti na korak od ispunjenja želje. Sve se dešava ubrzano. Škorpije neće imati vremena za oklevanje, a ispostaviće se da je to najbolje za njih. U 2023. godini će uspeti da iz najtežih situacija izađu kao pobednici, tako da za njih nema bojazni na bilo kom polju da pokušaju da okušaju sreću.

Balik (Ribe) – pod zaštitom zvezda

Ribe su u izuzetno pozitivnoj situaciji, za njih nema prepreka u ovoj godini. One su se naoštrile da ostvare sve svoje naume, savladaju sve prepreke i ne dozvoljavaju da im iko stane na put. U ovome imaju pomoć zvezda koje će ih bukvalno štititi na svakom koraku i u svakoj situaciji. Ohrabrene ovom podrškom, Ribe će se u 2023. sa lakoćom nositi sa svim poteškoćama. Ma koliko životnih problema da naiđe Ribe će iz njih izaći kao pobednici.

