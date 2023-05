U ova 3 znaka horoskopa rađaju se najveće zavodnice: Poseduju osobinu kojoj nijedan muškarac ne može da odoli

Za muškarce su jednostavno fatalne zbog svoje energije, intelekta, smisla za humor, samopouzdanja i sveukupne harizme koju nose…

U nastavku saznajte koje žene se smatraju najvećim zavodnicama Zodijaka.

Lav

Lavice su pune samopouzdanja, a čak i ako nisu, to nikada nećete primetiti. Zato su magnet za muškarce jer hodaju, ponašaju se i govore poput kraljica kojima sve pripada. Ništa manje ne očekuju ni od jače polovine koja jednostavno čezne za ispunjenjem snova ove snažne žene.

Lavica uvek zna šta hoće, kada i kako. Ona se ne stidi, ne skriva i ne crveni. Nastupa s trona, obožava da bude u centru pažnje i to je ono što muškarce neodoljivo privlači. Takođe, otvorenost ovih dama, njihova nesputanost i vedar duh zaintrigiraju svakog muškarca, ma koliko ga to plašilo. Jednostavno je očaran Lavicom, samo je pitanje hoće li to pokazati ili ne.

Škorpija

Ona je pojam žene – senzualna, koketna, prodornih očiju koje se pamte, vatrena i strastvena u krevetu. Ženu Škorpiju bismo mogli da predstavimo kao san svakog muškarca. Zrači seksepilom kojim se razmeće kao i svojim oblinama i svim ženstvenim atributima kojima je obdarena. To ne znači da je napadna, naprotiv. S vrlo istančanim ukusom za lepotu, a pre svega za erotiku, Škorpije znaju da je golotinja prosta i zato je umerena u šminkanju i oblačenju, oponašajući ‘devojku iz komšiluka’ za koju znamo da je muški san.

Međutim, ova žena je iskrena i vrlo predana u ljubavi pa joj je osveta za prevaru prilično gorka. Čekaće godinama, ali će se osvetiti tako što će vas udariti tamo gde ste najslabiji.

Strelac

Žena Strelac je duhovita, umiljata i razigrana. Muškarcima pristupa kao prijateljima koji je jednostavno obožavaju dok ne shvate da je vole kao ženu, a ne kao sestru. Dame Strelci su izuzetno zgodne, lepe i privlačne. Njihov avanturistički duh tera muškarca da ostvari svoje snove zbog čega mu se ova dama uvuče pod kožu tako da život bez nje postaje besmislen. Vesela je i živahna, za nju nema prepreka ni problema.

Iako se može činiti nezrelo i neodgovorno, žena jednostavno ne shvata život previše ozbiljno i nastoji da uživa ​​u njemu. A ko takvu osobu ne želi pored sebe?

