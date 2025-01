U ova 3 znaka rađaju se ljudi teški kao crna zemlja: Stalno su mrzovoljni i nervozni zbog nečega

Oni su uvek razdražljivi, mrzovoljni, džangrizavi ili loše volje? Besne zbog sitnica? Zagorčavaju život svima oko sebe! Dalje od njih!

Verovatno svi poznajemo barem jednu osobu koja se stalno na nešto žali – gužvu na putu, prehladu, kafu ili preglasnu muziku. Takve osobe mogu se iznervirati zbog svega i svačega.

Ovo su tri neslužbena „šampiona“ mrzovolje u zodijaku.

Devica

Ako želite da vidite pravu mrzovoljnost u akciji, posmatrajte Devicu koja dolazi u restoran i shvati da je njen sto preblizu promaje. Device su poznate po perfekcionizmu i neverovatnoj pažnji prema detaljima, pa ih i najmanja stvar može potpuno izbaciti iz takta.

Zgužvana majica? Katastrofa. Knjiga na polici postavljena pogrešno? Devica je stručnjak za pronalaženje mana u svemu i ne boji se da to podeli sa svima. Ipak, u njihovim prigovorima ima nečega šarmantnog, čak i kada to nije namerno.

Škorpija

Škorpije su majstori dramatičnih pogleda i tihih, intenzivnih uzdaha koji govore više od reči. Ako nešto nije po njihovom, možete odmah osetiti napetost u vazduhu, čak i pre nego što uopšte progovore. Njihova frustracija često proizlazi iz osećanja da su svi oko njih neorganizovani ili emocionalno površni.

Ako Škorpija vidi nekog ko ne koristi pokazivač pravca u saobraćaju ili baci smeće u pogrešan kontejner, spremna je da napiše celu unutrašnju dramu o toj osobi. Njihova mrzovoljnost nije uvek glasna, ali budite sigurni da će se ispoljiti kroz jedan oštar komentar koji ćete dugo pamtiti.

Jarac

Ako postoji znak koji može da pronađe manu u svakoj situaciji, to je Jarac. Ovaj znak ima urođenu sposobnost da sagleda svaku potencijalnu prepreku, problem ili neprijatnost i jasno vam to objasni. Zakasnili ste tri minuta na sastanak? Za Jarca je to veliki organizacioni propust. Vaš plan za vikend uključuje „opušteno“ lutanje bez cilja? Nemoguće, Jarac će odmah da vam isplanira svaki detalj, uz nekoliko prigovora. Njihova mrzovolja dolazi iz potrebe za redom i strukturom, pa ih nepredvidive situacije ili neorganizovani ljudi potpuno izluđuju. Međutim, uprkos svemu, njihov sarkastični humor često će vas nasmejati, čak i dok vam objašnjavaju zašto je sve krenulo po zlu.

(Stil/Najžena)

