U ova 3 znaka rađaju se najfatalnije žene: Nijedan muškarci ne može da im odoli

Prema astrolozima, postoje žene koje su mnogo veće zavodnice od drugih, zbog šarma i harizme koje im donosi upravo horoskopski znak. Baš te karakteristike ih čine privlačnim i muškarci im vrlo teško odolevaju.

Najfatalnije zavodnice su rođenje u sledećim znacima:

Lav

Lavice su pune samopouzdanja a čak i ako nisu vi to nikada nećete primetiti. Zato su magnet za muškarce dok hodaju, ponašaju se i govore kao kraljice kojima sve pripada. Ništa manje ne očekuju ni od jače polovina koja jednostavno žudi da ispuni snove ove snažne žene.

Jer, lavica uvek zna šta hoće, kada i kako. Ona se ne stidi, ne krije i ne crveni. Ona nastupa s trona, obožava da je u centru pažnje i to je ono što muškarce neodoljivo privlači. Takođe, otvorenost ovih dama, njihova nesputanost i vedar duh intrigiraju svakog muškarca ma koliko ga sve to i plašilo. On je jednostavno očaran Lavicom samo je pitanje hoće li to pokazati ili ne, piše luftika.rs.

Škorpija

Ona je pojam žene-senzualna, koketna, prodornih očiju koje se pamte, vatrena i strastvena u krevetu, Škorpiju bismo mogli predstaviti kao san svakog muškarca. Ona zrači seksipilom kojim se razbacuje baš kao i svojim oblinama i svim ženskim atributima kojima je obdarena. To ne znači da je napadna, naprotiv. Vrlo istančanog ukusa za lepo a pre svega za erotiku, Škorpija zna da je golotinja prosta te je svedena u šminkanju i oblačenju imitirajući „devojku iz komšiluka“ za koju provereno znamo da je muški san.

Ipak, ova je žena u svojoj ljubavi iskrena i vrlo posvećena i zato je njega osveta za neverstvo prilično gorka. Čekaće godinama ali će vam se osvetiti udarajući tamo gde ste najtanji.

Strelac

Za razliku od fatalnih Lavica i putenih Škorpija, žena Strelac je duhovita, umiljata i razigrana. Muškarcima prilazi kao prijateljima koji je naprosto obožavaju dok ne shvate da je vole kao ženu a ne kao sestru. Dame u znaku Strelca su izuzetno zgodne, lepe i atraktivne. NJihov avanturistički duh pokreće muškarca da i sam ostvaruje svoje snove zbog čega mu se ova dama uvlači pod kožu tako da je život bez nje besmislen. Ona je radosna i živahna, za nju nema prepreka niti problema.

