U ovom horoskopskom znaku rađa se najviše sponzoruša

Neke se sponzoruše kriju, ali ima i onih koje se uopšte ne stide da se dokopaju sadržaja tuđeg novčanika. Ipak, u jednom horoskopskom znaku rađa se najviše žena s takvim porivima.

Reč je o Devicama.

Osobe rođene u ovom znaku kao da imaju ugrađen skener za sponzore. Device su vrlo praktične, stoje s obe noge na zemlji i jasno znaju šta žele. A to je sigurnost i neće se libiti ničega da dođu do nje. Prići će muškarcu koji im to može priuštiti s dovoljno pametnom pričom i naizgled nenametljivom zavodničkom strategijom. Međutim, ako se novčanik izabranika u međuvremenu stanji, vrlo verovatno će krenuti u potragu za drugom žrtvom.

Uvek će težiti da imaju nešto svoje jer strahuju da će izgubiti identitet u vezi. Loše raspoloženje Devicama je najlakše popraviti skupocenim poklonom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.