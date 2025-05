Ubedljivo najbolja žena rađa se u ovom znaku horoskopa, nikada nemojte da je pustite iz svog života

Nema joj ravne

Nju čine razni kvaliteti, od staloženosti, tolerantnosti i snage, do velike odgovornosti, izdržljivosti i fokusiranosti. Jednom rečju – ona je žena zmaj.

Njena najveća snaga leži u dva pobednička kvaliteta koje poseduje – osećajnost i strpljivost. Blage je naravi, ali to ne znači da se njome može manipulisati. O mnogo čemu ima čvrsto mišljenje koje se teško može promeniti, a ako neko pokuša da „testira“ njene granice, probudiće njen vatreni temperament.

Ona je – žena Bik!

Ipak, ova dama izbegava da pokazuje svoj temperament, jer u životu teži ravnoteži i sigurnosti.

Voli prirodu i najviše od svega želi da živi u prijatnom i raznobojnom okruženju.

Nije avanturista i ne voli da rizikuje, zbog čega ne zna najbolje da se nosi sa naglim promenama. Bolje funkcioniše u rutini i jednoličnosti, zbog čega gotovo nikada ne traži sama velike životne promene, već ih izazovu neki spoljni faktori. Ipak, kakva god joj iskustva život donese, brzo uči iz njih i vrlo verovatno neće dva puta ponoviti istu grešku. Jedan je od najpredanijih i najodanijih horoskopskih znakova.

U vezi nikad ne švrlja, a jednom kada se obaveže to je verovatno zauvek. Muškarac koji želi da je osvoji mora da bude spreman na dosta udvaranja i zavođenja, jer to je put do srca ove žene.

Ljubavne partnere često iznenadi svojom virtuoznošću u krevetu. Seks doživljava kao zemlju fantazije u koju beži od zemaljskih aspekata života. Strastvena i nežna, razmaziće partnera u spavaćoj sobi, ali i izvan nje.

Ljubavne odnose voli da začini seksi razgovorima i lukavim zavođenjem.

Ipak, manje joj je važno što joj partner govori, već su joj bitnija njegova dela.

Žena Bik se najbolje slaže sa Rakom, Devicom, Jarcem i Ribom. Jedna od najpopularnijih žena na svetu rođenih u znaku Bika je glumica Džesika Alba.

