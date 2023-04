Uprkos retrogradnom Merkuru, ova 3 znaka narednih dana dobijaju gomilu novca!

Od 20. aprila na snagu je stupio retrogradni Merkur i trajaće sve do 15. maja, a poznato je da je ovo izazovan aspekt koji može doneti mnogo neprijatnosti i nenadanih problema. Ali, poznati ruski astrolog Pavel Globa istakao je da će neki znaci, iako je u toku ovaj aspekt, imati i te kako puno sreće! On tvrdi da će tri znaka Zodijaka od 22. aprila dobiti priliku da ostvare svoje snove i realizuju brojne planove, prenosi „Vnimanie.pro“. To su Lavovi, Device i Jarčevi. Evo kratke astro prognoze za njih.

Lav

Usmerite sve svoje snage na praktični deo svojih planova i na konkretne akcije. Nemojte propustiti odličnu šansu da dođete do svojih ciljeva, možda i dugogodišnjih, lako i glatko,

Devica

Zaboravite na skromnost! Vaš trud i napori treba da budu vrednovani i biće. Ovo je takođe period kada ćete imati puno sreće sa novcem. Uspeh posebno treba da očekuju pripadnici znaka koji žive u drugoj zemlji ili u gradu u kom nisu rođeni.

Jarac

Ovo će biti period kada ćete dobiti nalet inspiracije i kreativnosti, pa svi koji se bave takvim tipom posla i hobija, mogu da očekuju puno sjajnih prilika. Ovo će vam doneti i zavidan prihod i dobre finansijske prilike.

