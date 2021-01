Vaš horoskopski znak otkriva kakva ste majka

Svaka majka se razlikuje u pristupu roditeljstvu i brizi o svom detetu. Usprkos tome, astrologija može odrediti puno toga o tome kakva ste osoba i kako se nosite s različitim aspektima života.

Proverite kakva ste mama prema vašem horoskopskom znaku.

Ovan

Majke Ovnovi su zabavne. Imaju smisla za spontane avanture i uvek su spremne za izazove. Iako vole svoju decu i potrudiće se da ih usreće, one čvrsto veruju u očuvanje svog identiteta. Odnosno, ove mame istovremeno razumeju vrednost porodice i samog sebe.

Bik

Mame rođene u ovom horoskopskom znaku vrlo su zabrinute za budućnost svoje dece. Iako su i same vrlo zatvorene u sebi, žele da pomognu svojoj deci da se više socijalizuju kako bi mogli da se uklope u društvo. Međutim, verovatno će svoju decu naučiti i da ostanu prizemljena i skromna.

Blizanci

Što se ovih mama tiče, one su izuzetno mudre i duhovite. Osim što deci dopuštaju da se zabavljaju, one imaju svoje načine određivanja granica, a da deci pritom ipak ne bude neprijatno.

Rak

Mame Rakovi su izuzetno emocionalne, što ih čini preterano posesivnim kada su u pitanju njihova deca. Poznate su po majčinskim instinktima, ali su i vrlo intuitivne u pogledu iskušenja i nevolja svog deteta. Iako su prema detetu vrlo zaštitnički nastrojene, često mogu da postanu vrlo odbrambeno nastrojene zbog detetovih nesavršenosti.

Lav

Lavice su po prirodi vrlo dominantne. Kad je reč o njihovoj deci, one neće praviti kompromise pružajući im luksuz i sreću za koju misle da ih njihova deca zaslužuju. Međutim, mogu postati neosetljive prema emocionalnim potrebama svog deteta. Stoga moraju da potraže ravnotežu u težnji za emocionalnim i materijalnim potrebama svog deteta.

Devica

Njima je savršenstvo prioritet. Čak i kada su deca u pitanju, one su vrlo neposredne u pogledu svojih stavova i mogu biti izuzetno stroge. Često su neshvaćene zbog iskrenih pokušaja oblikovanja detetovog uma u, prema njihovom mišljenju, pravom smeru. Međutim, jedna od sjajnih stvari kod majki Devica je ta što one skoro pa ne obraćaju pažnju na to šta ljudi imaju da kažu i koncentrišu se na svoje metode i pristup roditeljstvu.

Vaga

Sigurnost i stabilnost su njihovi prioriteti. One su vrsta ljudi koji nisu grubi, ali imaju svoje suptilne načine rešavanja različitih životnih izazova. Što se tiče postupanja s decom, one su oprezne, ali vrlo uverljive. Bez obzira na to koliko su njihova deca ljuta na njih, ove mame uvek znaju da pronađu put do detetovog srca.

Škorpija

Poznate po svojoj strastvenoj duši i zanesenosti, ove mame su oduševljeno posvećene razvoju svog deteta. One snažno veruju u snove svog deteta i bez obzira na to koliko su neostvarivi, podržavaće ih do samog kraja. Međutim, ponekad pokušavanje podsticanja dece da postignu savršenstvo, može uzrokovati razdor između njih i dece.

Strelac

Ovo su mame kakve svako dete želi da ima. One su spontane, zabavne i entuzijastične prema životu. Iako vole svoju decu i obasipaju ih ljubavlju i podrškom, takođe su vrlo predane tome da žive svoj život.

Jarac

Ove mame su na dobar način praktične i proračunate. Vagaju sve prednosti i nedostatke kada je u pitanju budućnost njihovog deteta i utiru savršen put za svoje dete. Međutim, pritom ponekad zaborave na važnost negovanja svog emocionalnog odnosa s detetom, što je takođe od velike važnosti.

Vodolije

Majke Vodolije kreativne su i mudre ličnosti. Slobodnog su duha i ne veruju u to da svoje dete treba opterećivati pritiscima i prevelikim očekivanjima. Zato svom detetu pružaju pravu količinu prostora za stvaranje sopstvene individualnosti. Međutim, iako svoje dete žele da nauče važnosti odgovornosti, ponekad uopšte ne razumeju detetove probleme.

Ribe

One su rođene za to da budu majke. Poznate su po svojim zaštitničkim instinktima pa uvek pronalaze način da svoju decu zaštite od svih životnih opasnosti. Ali dok nastoje da njihovo dete odrasta bez problema, nesvesno im oduzimaju sposobnost da vode vlastite bitke.

