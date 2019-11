Mesec rođenja DETALJNO otkriva vašu sudbinu

Ovo nije još jedan uobičajeni horoskop – razlikuje se od svega što ste ikada ranije videli… Ovaj će tačno opisati vašu ličnost i najsitnije detalje sve do omiljenog deserta. Dakle, u kom mesecu ste rođeni?

Januar

Dragi kamen: Granat

Pas: Sibirski haski

Cvet: Karanfil

Miris: Topli mekani peškiri

Ako ste rođeni u januaru, vi ste topla, brižna osoba koja bi rado skinula i košulju sa sebe da bi je dala onima kojima je potrebna. Budući da ste rođeni u prvom mesecu, vi ste prirodni vođa. Ljudi se uvek oslanjaju na vas u trenucima haosa i katastrofe; vi ste ostrvo u oluji.

Promišljeni ste, detaljni i snalažljivi. Cenite iskrenost i dobrotu. Više volite udobnost od otmenosti. Volite da volite i najsrećniji ste kada učite nešto novo.

Prošli ste kroz težak period, ali mirno razdoblje je pred vama. Uskoro će se srediti novčani problemi. Naučite nešto iz ovog teškog perioda, a zatim ga ostavite iza sebe. Opustite se i istinski uživajte u novom poglavlju svog života.

Februar

Dragi kamen: Ametist

Pas: Koker Španijel

Cvet: Iris

Miris: Vruća čokolada s cimetom

Ako ste rođeni u februaru, vi ste zabavni i dragi, brižni i čvrsto stojite na zemlji . Volite da se smejete, širite radost i uvek nalazite najbolje u ljudima. Cenite odanost i predanost i zbog toga nastojite da nikad ne razočarati druge ljude – kada date obećanje, trudite se i da ga održite. Uvek dajete 100%, bez obzira da li je zadatak veliki ili mali.

Zbog toga, ljudi imaju poverenja u vas. Vi ste ljubazni, puni poštovanja i volite da dajete. Uživate u druženju s ljudima, ali volite da provodite vreme i sami sa sobom. Cenite čistoću i red.

Novo iskustvo vam dolazi u susret, iskustvo koje će vam doneti pozitivan izazov i naterati vas da preispitate dosadašnji način života. Otkrićete svoj skriveni i sasvim neočekivani talenat – u kojem ćete na svoje iznenađenje jako uživati. Nikada nije prekasno za rast i promenu. Prihvatite to.

Mart

Dragi kamen: Akvamarin

Pas: Boston terijer

Cvet: Narcis

Miris: Sladoled s čokoladom i mentom

Ako ste rođeni u martu, vi ste strastvena, kreativna osoba sa smislom za dramu. Hrabri ste i prštite od života. Uživate u novim i uzbudljivim stvarima – bilo da se radi o hrani, mestu ili zabavi. Vi sledite svoje srce i uvek mislite ono što kažete.

Možete da budete vrlo zaštitnički raspoloženi kada je u pitanju vaš privatni život, no kada se otvorite nekome, vi zaista procvetate. Uživate da provodite vreme na otovrenom, lako se povezujete s prirodom i sa svetom oko sebe. Ponosni ste na sebe i svoj rad i izvrsni ste u obavljanju više poslova odjednom.

Postoji velika šansa da se borite s nečim vrlo ličnim – s nečim što niste podelili ni sa kim – ali došlo je vreme da to uradite. Otvorite se. Podelite to s nekim. Oni će imati odgovor koji ste tražili. Ne možete uvek sve da radite sami.

April

Dragi kamen: Dijamant

Pas: Nemački patuljasti špic (Pomeranac)

Cvet: Bela rada

Miris: Ružičasta limunada

Ukoliko ste aprilsko dete, vi ste optimistična, duhovita osoba, čovek sa srcem od zlata. Volite darivanja i planiranje iznenađenja za ljude koje volite i ništa vas ne čini srećnijim nego kad vidite kako su drugi srećni. Podižete atmosferu gde god se pojavite i uvek ostavljate utisak pre nego što odete.

Cenite trud i moral, a možete da budete prilično strastveni kada zaista verujete u nešto. Vi ste neko na koga ljudi mogu da se oslone. Veseli ste i ljubazni i uvek stavljate druge ljude na prvo mesto.

Možda se osećate kao da vas stalno prati peh – ali to će se promeniti. Možda to još ne znate, ali nedavno ste sreli nekoga ko će otvoriti prozor mogućnosti u vašem životu – ali na vama je da to i prihvatite! Ne oklevajte.

Maj

Dragi kamen: Smaragd

Pas: Border Koli

Cvet: Đurđevak

Miris: Domaći puding s bananom

Ako ste rođeni u maju, vi ste ponizna osoba koja uvek stavlja druge na prvo mesto. Hrabri ste i odvažni, ostavljate priličan utisak gde god se pojavite. Niko nikad ne zna šta će sledeće izaći iz vaših usta! Kad vas obuzmu misli o nekome ili nečemu, možete da budete malo tvrdoglavi – ali to je samo deo vašeg šarma.

Vi ste ljubazni i darežljivi, učinićete sve da pomognete nekome kome treba pomoć. Volite da se smejete i dobro zabavljate. Vi ste jaki, pametni i pomalo brzopleti.

Uvek vodite teške bitke – ali to će se promeniti. Slušajte svoje srce i savete svojih najmilijih i vaša sreća će se promeniti pre nego što trepnete. Život vam je servirao neke teške udarce, ali na kraju to je sve za vaše dobro. Naučite nešto iz toga i pustite prošlost. Predodređeni ste za velike stvari.

Jun

Dragi kamen: Aleksandrit

Pas: Mops

Cvet: Ruža

Miris: Pita s jagodama i sirom

Ako ste rođeni u junu, vi ste živahna, strastvena duša koja nikad ne prihvata “ne” kao odgovor. Kada znate šta želite, posvetite se tome u potpunosti. Vaš šarm, inteligencija i neustrašivost uvek pobeđuju. Vi ste kompletna osoba s mnogo različitih interesa, zbog toga znate puno smešnih činjenica.

Volite umetnost – bilo da se bavite s njom ili je jednostavno cenite. U savršenoj ste ravnoteži s elegancijom i ležernosti, u mogućnosti ste da prilagodite svoju ličnost na osnovu atmosfere. Vi ste šarmantni, ljubazni, zabavni i inteligentni. Vi ste odan prijatelj i pravi radnik.

Verovatno ste se suočili s nekim ličnim problemima u zadnje vreme. Rešenja pristižu. Nemojte izgubiti veru. Vodili ste tešku bitku, ali uskoro će sve biti kako treba. Korak po korak i sve će biti dobro.

Jul

Dragi kamen: Rubin

Pas: Zlatni retriver

Cvet: Lokvanj

Miris: Kreme za sunčanje

Ako ste rođeni u julu, vi ste zabavna, topla, mila i privlačna osoba. Vi zaista uživate u istraživanju sveta oko sebe i isprobavate sve što možete. Prirodno ste znatiželjna duša tako da uvek postavljate pitanja i pokušavate sami da shvatite stvari. Ponosni ste na svoj rad i uvek dajete sve od sebe.

Gostoljubivi ste i velikodušni, a ljudi se osećaju prijatno oko vas. Lako stvarate prijateljstva – ali istinski verujete samo odabranima. Uživate u izazovima i nikad ne odustajete. Vi ste briljantni, saosećajni i kreativni.

U vašu porodicu pristiže prinova – bilo da je to krzneni prijatelj, dete ili nova kupovina. Neće svi biti spremni za tu promenu, ali to je najbolje za sve vas. To je deo koji nedostaje. Promena može da bude zastrašujuća, ali kad je prihvatite, sve će procvetati. Ovo je uzbudljivo vreme u vašem životu.

Avgust

Dragi kamen: Peridot

Pas: Pit Bul

Cvet: Gladiola

Miris: Pečeni beli slezovi kolačići

Rođeni ste u avgustu? Vi ste hrabri, jaki i vedri. Vi ste samouverena osoba koja uvek ima pravi odgovor. U krugu svojih prijatelja, svi znaju da na vas mogu da se oslone. Vi ste pouzdan savetnik i zapravo vođa. Vi ste mirni pod pritiskom i ponekad vrlo brzopleti.

Mrzite kašnjenja i uvek sledite pravila – ali to ne znači da ne znate da se zabavite! Naprotiv, volite dobru zabavu i smeh. Volite život i prirodu, posebno životinje i imate jako meko srce. Volite da dajete.

Iako bi to moglo da vam bude teško, vreme je da nekom drugom prepustite kormilo. Ne možete učiniti sve sami. Dajte sebi vremena kako bi se usredsredili na sebe i na ono što vam je najpotrebnije u životu. To bi moglo da bude samo malo odmora i opuštanja. Odvojte to vreme za sebe.

Septembar

Dragi kamen: Safir

Pas: Velški korgi

Cvet: Lepa Kata

Miris: Đumbirovi kolačići/medenjaci

Ako ste rođeni u septembru, imate vrlo tradicionalni duh. Uživate u jednostavnim stvarima u životu i volite da odvojite vreme za to. Sporo se krećete, udišete svet oko sebe, cenite svoje vreme. Drugi možda ne razumeju vaš tempo, ali i ne moraju. Vi ste klasična duša koja ceni dobre manire, gostoljubivost i domaće poslastice.

Nije vas briga za tehnologiju, radije provodite vreme u vrtu ili se divite antikvitetima. Ljubazni ste i dražesni, ljudi su privučeni vašim klasičnim šarmom.

Uskoro ćete biti blagoslovljeni velikom promenom. Nešto vam je ležalo na srcu u poslednje vreme, budite uvereni da će se vaše želje uskoro obistiniti. Nastavite kao i do sada, blagoslov će vas pronaći. Možda neće biti trenutno i možda neće biti u obliku koji ste očekivali, ali suđen vam je. Prihvatite ga.

Oktobar

Dragi kamen: Rozi kvarc

Pas: Bernski planinski pas

Cvet: Neven

Miris: Vruća jabukovača

Ako ste rođeni u oktobru, onda ste kreativna, entuzijastična osoba i dajete sebe u svemu što radte. Vi ste tip osobe koji nikada ne ostavlja ni jedan jedini kamen nepreokrenut, jako ste ponosni na svoj rad. Sve radite sa srcem i spremni ste da učinite sve što je potrebno da biste obavili posao kako treba.

Cenite istoriju i volite da učite nove stvari. Ispod vaše tvrde spoljašnjosti, vi ste mekani, ljubazni i osetljivi. Uživate u finim stvarima u životu – ali ne bojite se ni da se isprljate. Vi ste šarmantni i strastveni, a ljudi su prirodno privučeni vama.

Često se osećate malo neshvaćeno, ali ne brinite. Vrlo brzo, naći ćete se na pravom putu s pravim ljudima i sve će kliknuti. Konačno ćete biti u mogućnosti da izrazite sebe na način na koji ste oduvek sanjali. Osećaćete se kao kod kuće.

Novembar

Dragi kamen: Topaz

Pas: Dalmatinac

Cvet: Hrizantema

Miris: Sveže pečeni hleb

Ako ste rođeni u novembru, vi ste jaki, otporni i tvrdoglavi. No, iza vaših čvrstih zidova nalazi se srce od zlata. Ponekad vam je teško da se izrazite, ali to je zato što imate tendenciju da osećate sve odjednom.

Osetljivi ste i brižni, volite da se smejete. Vi ste vrlo šarmantni i hrabri, tako da uvek napravite veliku senzaciju gde god se pojavite. Ništa vas ne raduje kao kad treba zavrnuti rukave i obaviti posao.

Ponekad se borite s prošlošću – ali čim sve to zaboravite, vaš život će se promeniti na način koji nikada niste mogli ni da zamislite. Uskoro ćete doživeti veliko olakšanje, ostvariće vam se ono za čim ste čeznuli dugi niz godina. Nemojte da se borite. To je za vaše dobro i vi ćete biti srećni zbog toga.

Decembar

Dragi kamen: Plavi cirkon

Pas: Koli

Cvet: Božićna zvezda

Miris: Kafa sa amaretom

Ako ste rođeni u decembru, znači da ste vesela, duhovita osoba koja uživa u toplini, udobnosti i boji. Volite red i organizaciju, a potrebno je oboje kako bi stvari funkcionisale. Vi delujete ponosno, mirno i hladno spolja, ali puno osećaja pliva ispod – i uprkos vašim najboljim naporima, ponekad mehur izroni.

Volite razmišljanje i stvaranje, a najsrećniji ste kad ste u opuštenoj atmosferi. Imate grupu pomno odabranih prijatelja uz vas i vrlo ste zaštitnički nastrojeni prema svom privatnom životu. Vi ste tradicionalni, skromni i marljivi.

Uskoro ćete doživeti buđenje. Vaš život će krenuti u smeru koji niste zamišljali. Moglo bi da vam bude teško u početku, ali prihvatite ovu promenu. Možete podneti više nego što mislite da je moguće. Shvatićete da vam je to suđeno.