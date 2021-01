Veliki GODIŠNJI horoskop za 2021. godinu

Godina revolucionarnih otkrića, preokreta i sudbinskih susreta!

Poznato je da promena predstavlja univerzalni zakon prirode. Stari poredak mora ustupiti mesto novom, jer stvari jednostavno tako funkcionišu i život i njegovi oblici evoluiraju. Sasvim je izvesno, mi ćemo biti svedoci još jedne značajne promene u toku vremena.

Da, ova, po svemu različita, 2020. godina, ostavlja nam put za 2021. godinu i okončava se vrlo retkim kosmičkim događajem, velikom konjunkcijom Saturna i Jupitera na prvim stepenima Vodolije. To je sudar giganata, saturnovskog principa strukture, discipline i okoštalih formi postojanja, u kojem se tradicija, stari sistem vrednosti sukobljava sa jupiterskim principom ekspanzije, pa dolazi do prevazilaženja zacrtanih granica i istraživanja novih oblasti iskustva, nauke i novih dimenzija. Zahvaćeni ovim cunamijem promena bićemo svi mi, doduše, svako na svoj način i u zavisnosti od svoje natalne karte; neko će kroz ovaj proces borbe novog i starog poretka gubiti, neko će dobiti; neko će profitirati, a neko dosta izgubiti. Astrologija u tom kosmičkom scenariju služi kao svetionik mogućih puteva kojima možemo krenuti, pa će ovaj sažet prikaz opštih tendencija za narednu godinu predstavljati opšti referentni okvir zbivanja za svaki znak.

Horoskop za narednu 2021. obećava u principu pozitivna zbivanja na svetskoj društvenoj i ekonomskoj sceni, ali će postojati periodi u kojima stvari neće biti pod našom kontrolom i svi moramo biti daleko fleksibilniji i spremniji na čitav niz promena koje će uslediti. Uostalom, zbog toga smo ovde da vam omogućimo da odškrinete vrata budućih dešavanja kroz naša astrološka predviđanja za 2021. godinu.

Godina 2021, svojim početnim konstelacijama u Vodoliji donosi čitav niz pozitivnih promena za sve znakove zodijaka. Godina 2021. doneće dobre vibracije i sreću za čovečanstvo u celini, a to se, pre svega, odnosi na velika revolucionarna otkrića krajem januara i polovinom februara, kada će se u drugoj nedelji desiti susret čak šest planeta. Osim revolucionarnih otkrića u nauci, pre svega u medicini, što se tiče pravog pristupa lečenju aktuelnog virusa, takođe se mogu otkriti zakulisne radnje u okviru nekih država, što može dovesti do skandala na globalnom nivou. Da, to mogu biti tektonski potresi u čitavom društvu. Uprkos tome što će se povremeno aktivirati mračni aspekti, situacijom ćete lakše upravljati ako preduzmete pravovremene korake. Znam da s nestrpljenjem iščekujete predviđanja horoskopa za 2021. godinu. Prema tome, krećemo na okvirnu analizu i opšte tendencije za svaki znak za 2021. godinu. Poznavanje tih društvenih zbivanja i suštinske dinamike za 2021. godinu pomoći će vam da bolje upravljate svojim životom i sudbinom i načinite bolje izbore.

Novogodišnji horoskop za 2021. godinu sadrži prognoze i predviđanja o predstojećoj godini za svaki horoskopski znak, a za detaljniji i individualni pristup u okviru vaše natalne karte, možete da nam se obratite u svakom trenutku:

Ovan

Posao: Godina 2021. će početi vrlo pozitivno, budući da će se stelijum zadesiti u vašem solarnom polju organizacije i poslovne saradnje. Odlučićete da u prvim mesecima, već krajem januara i polovinom februara načinite radikalan zaokret i da s nekim poslovnim partnerom prekinete saradnju, ali da zato značajno proširite krug saradnika na drugoj strani. Čitav prvi kvartal godine donosi vam nešto bitno novo, nove projekte, proširenje delokruga i rad u okviru nove strukture radne organizacije. Postepeno će se vaši odnosi sa poslovnim partnerima i saradnicima poboljšati. Mars u Biku će tokom februara biti u kvadratu, što će vam doneti neizvestan ishod nekog ulaganja na finansijskom planu. Kraj marta i april prolazi pod uticajem Marsa u Blizancima, tako da će akcenat biti na sastancima i kraćim putovanjima. Maj vam donosi nove izazove na polju karijere. Zato je veoma važno da tokom maja i juna kontrolišete svoje negativne misli i da se uzdržite od impulsivnih odluka. To strpljenje i dobra taktika će vam pomoći da dobro isplanirate aktivnosti tokom druge polovine 2021. godine i tako ostvarite jedan veoma važan cilj i ispunite svoju glavnu profesionalnu ambiciju. Dakle, uslov vašeg uspeha je da kontrolišete svoj temperament, jer u suprotnom, možete narušiti izvesne poslovne odnose, koji bi vam na duge staze mogli doneti sjajnu novu perspektivu. To upozorenje se posebno odnosi na period tokom juna i jula.

Dobra vest je takođe da ćete ostvariti napredak na finansijskom planu iako će sam početak i kraj godine, odnosno novembar, biti pomalo neizvestan što se tiče investicija. Biće tih faza u kojima će vaši troškovi biti veći, pa ćete naići na niz finansijskih ograničenja. Stoga vam se savetuje da se klonite avanturističkih špekulacija na berzi ove godine. Tokom decembra ove godine vi ćete sklopiti veoma unosan sporazum o dugoročnoj saradnji.

Retrogradni Merkur vas za momenat može usporiti u realizaciji ciljeva, i to u periodima od 30. januara do 21. februara, od 29. maja do 22. juna i od 27. septembra do 18. oktobra 2021.

Ljubav: Godina 2021. donosi vam priliku da upoznate osobu koja će vam s vremenom postati sve bitnija i u kojoj ćete prepoznati srodnu dušu, a do poznanstva može doći tokom februara ili početkom marta i to preko posla ili prijatelja. Kraj maja i juni vam donose mogućnost da obnovite vezu sa bivšom ljubavi. Planete će vam tada pružiti još jednu priliku. Planete nas pokreću, ali nas ne obavezuju, pa će od ovih odluka zavisiti dalji razvoj okolnosti na ljubavnoj sceni. Leto vam donosi brojne prilike za flert, pa su tada moguće kraće, neobavezne avanture. Tek tokom septembra i oktobra, počinjete da planirate promenu u smislu stabilizacije i ozbiljne ljubavne veze. Ovnovi koji su u braku povremeno mogu da prolaze kroz periode krize poverenja, posebno krajem aprila i tokom maja, kada možete imati poteškoće u komunikaciji sa ukućanima.

Zdravlje: Kraj januara može da vam donese probleme sa variranjem pritiska, dok vam februar donosi pojačanu nervozu i nesanicu. Prva tri meseca 2021. godine su uglavnom bez nekih velikih odstupanja, dok vam april donosi vrtoglavicu, a tada bi trebalo da proverite krvni pritisak, ali i pritisak u očima. Maj i juni mogu povremeno da uzrokuju glavobolju, koja inače predstavlja vašu boljku. Jesen pojačava nervozu i dekoncentraciju, pa je neophodno da budete oprezni za volanom.

Bik

Posao: Početak naredne godine donosi vam stelijum u vašem polju karijere, čak sedam planeta će se u februaru naći u vašem polju karijere. To znači da ćete već početkom godine doneti krupne odluke. Tada možete završiti jedno poglavlje u karijeri i započeti drugo. Uprkos tome što vam promene donose stres i što volite, pre svega, sigurnost, 2021. godina počinje u atmosferi promena i neizvesnosti koje vam uostalom najavljuje već konjunkcija Marsa i Urana u vašem znaku 21. januara. Dakle, već prvih mesec i po dana možete biti čvrsto rešeni da uvedete velike promene, bilo da je reč o promeni radnog mesta ili početku privatnog biznisa.

Mars prelazi u vaš znak 7. januara i to će vam doneti dodatnu energiju i čvrstu rešenost da istrajete u svojim ambicijama. Upravo će januar onima koji rade u državnom sektoru doneti pogoršanje odnosa s nadređenima, nakon čega mogu reagovati impulsivno i do kraja februara doneti odluku da potraže priliku na drugoj strani. Polovinom januara, Uran će krenuti direktno, što znači da ćete biti spremniji na promene i radikalne zaokrete. Retrogradni Merkur u februaru može da vam donese obnavljanje neke stare saradnje ili pokretanje nove ideje u vezi s privatnim biznisom. Proleće vam donosi poboljšanje poslovne komunikacije, pa ćete daleko lakše sklapati nove poslove kojih bi trebalo da bude na pretek. Tokom leta će vam konačno poći za rukom da realizujete posao u vezi sa jednom važnim projektom, ali će biti važno da ispoštujete zadate krajnje rokove. Tokom septembra i oktobra aktivira se vaše polje sektora privatnog biznisa, a u svemu će vam mnogo pomoći podrška jedne uticajne osobe. Kraj oktobra i novembar vam donose primenu novih metoda rada uz pomoć koji ćete pobediti konkurenciju. Pa ipak, krajem novembra budite oprezni što se tiče rizičnih ulaganja. Kraj godine donosi uspeh onima koji se bave trgovinom i saobraćajem, kao i onima koji sarađuju sa inostranstvom.

Ljubav: Januar i februar vam donose nestabilan odnos s partnerom, budući da ćete vi i partner biti promenljivih raspoloženja i impulsivne reakcije se mogu pojaviti i povodom najveće sitnice. Čak čitava prva polovina godine može proteći u znaku suprotstavljenih stavova, tako da ćete teško uspeti da nađete zajednički jezik kako s partnerom, tako i sa ukućanima. Posebno kraj aprila i početak maja prolaze u znaku turbulencije. Sporna pitanja mogu biti raspolaganje kućnim budžetom i vaši zajednički planovi za budućnost. Tek vam jesen donosi smirivanje tenzija između vas, tako da se može desiti da vas povremeno izda strpljenje. Slobodni Bikovi će tokom godine imati prilike više za kratke avanture, dok će im februar, juni i oktobar doneti priliku za to da obnove vezu sa bivšom ljubavi. Tek sam kraj godine donosi priliku da se skrasite.

Zdravlje: Januar, februar i mart vam donose pojačanu nervozu, povremeno čak variranje pritiska, ali će sve biti u granicama normale. Druga polovina aprila i prva polovina maja protiče u znaku pada imuniteta, sklonosti ka infekcijama i oscilacijama hormona. Preko leta bi trebalo više da se krećete i da promenite režim ishrane. Urogenitalni trakt može biti osetljiviji tokom poslednja tri meseca ove 2021. godine.

Blizanci

Posao: Godina počinje sa velikim brojem planeta u vašem solarnom devetom polju, koje se odnosi na saradnju sa inostranstvom, daleka putovanja i programe profesionalnog usavršavanja. To će biti glavne teme na samom početku godine, pa ćete vredno raditi na pripremama za početak rada na nečemu novom, za šta je neophodno da usavršite svoja znanja. Pa ipak, sredina januara zbog kvadrata Jupitera i Urana može vam doneti probleme pravne prirode ili spoljne prepreke u pogledu putovanja i samog polaganja ispita. Neke stvari tada mogu biti odložene. Ukoliko budete hteli da započnete nešto novo, takođe ćete se susresti sa odlaganjem i vanrednim spletom okolnosti. Tek polovinom februara možete očekivati prvi veliki pomak jer vam veliki broj planeta u Vodoliji oko 12. februara donosi vetar u leđa što se tiče planova u vezi sa inostranstvom i polaganjem ispita. Tada možete imati uspeh u kreativnim zanimanjima i u umetnosti, kao i u kreativnim projektima.

Zanimljiva konjunkcija Sunca, Venere i Neptuna donosi vam snažnu inspiraciju, kao i uspeh ukoliko se bavite nekom umetnošću, muzikom, arhitekturom ili vajarstvom. Mars ulazi u vaš znak početkom marta, tako da će vam to doneti dodatnu energiju i mogućnost paralelnog rada na više poslova istovremeno. Međutim, u aprilu je neophodan oprez jer se formira nepovoljan aspekt između Marsa u vašem znaku i Neptuna u Ribama, tada su mogući nesporazumi. Tada se pričuvajte spletaka onih koji grade rivalski odnos.

Oni koji su nezaposleni, stalni posao mogu da nađu na proleće, posebno tokom maja i to oko 14. maja, kada Jupiter prelazi u njihovo polje karijere. To će vam omogućiti veliki napredak i zauzimanje dobre pozicije. Od kraja maja, tokom juna i jula, dolazi do poboljšanja finansijske situacije. Uspeh u pravom smislu te reči možete očekivati od polovine septembra, pa nadalje. Povoljan aspekt Venere i Jupitera doneće vam uspeh u kreativnim zanimanjima. Oktobar vam donosi uspeh na ispitima, dok novembar i decembar ukazuje na poteškoće u komunikaciji s nekim kolegama.

Ljubav: Turbulentan početak godine za Blizance jer je prisutan osećaj nezadovoljstva u vezama, pa su mogući raskidi i rasprave u odnosu s partnerom. Polovinom februara konjunkcija Venere i Jupitera donosi slobodnim Blizancima novo poznanstvo preko društvenih mreža ili na putovanjima. Ishod veze će zavisiti od kompromisa na koje ćete biti spremni. Tokom maja i juna solarna eklipsa u Strelcu doneće vam nezadovoljstvo i osećaj neshvaćenosti, pa tada može biti početak kraja vaše veze s partnerom. Tokom septembra, oktobra i novembra dolazi do harmonizacije vašeg odnosa. Problematičan može biti kraj, odnosno druga polovina decembra, a to će se odnositi, pre svega, na one koji su u vezi ili braku. Tada je moguća dublja kriza. Slobodne Blizance očekuje stabilna veza krajem maja ili polovinom juna.

Zdravlje: Pad imuniteta će vas pratiti gotovo tokom čitavog prvog kvartala, ali će akcenat biti na psihosomatskim problemima. Anksioznost i napad panike vam se može povremeno desiti. Tokom proleća je neophodno da proverite očni i krvni pritisak, jer su moguća veća odstupanja. Kraj leta i jesen vam donose sklonost ka virusima, dok zima može da vam donese glavobolje.

Rak

Posao: Početak godine može biti dosta turbulentan, pre svega, zbog nepovoljnog aspekta velikog broja planeta u Vodoliji i Marsa i Urana u Biku, vašem solarnom polju poslovnih saradnika i organizacije u kojoj radite. Definitivno ćete odlučiti da načinite radikalan zaokret i prekinete saradnju sa nekim poslovnim partnerom. S druge strane, prva dva meseca vam donose zahteve za većim prilagođavanjem novim uslovima u radnom okruženju, bilo da je reč o novim rukovodiocima ili novim tehnikama rada. Zastoj u obimu posla će, na sreću, biti privremen, tako da ćete moći relativno brzo krajem marta da pokrenete posao. Krajem marta i tokom aprila imaćete uspeha u kreativnim zanimanjima, kao i u saradnji sa inostranstvom. Krajem aprila i početkom maja možete očekivati pojačan priliv novca, pa ćete imati mnogo razloga za zadovoljstvo. Dana 23. aprila Mars će ući u vaš znak i doneti vam snažnu energiju i podsticaj za vaše kreativne zamisli. Odlične rezultate će tokom letnjih meseci postići osobe koje su na rukovodećem položaju, nakon čega može doći do proširenja kruga odgovornosti ili pokrivanja novog sektora delatnosti. Dana 11. juna, Mars prelazi u vaše polje novca, pa vam ostatak ovog meseca aktivira prilive, i to sa više strana. Kraj juna i juli vam donose poteškoće u odnosu s jednim poslovnim partnerom, ali ćete kompromisom uspeti to da prevaziđete. Letnji meseci mogu proteći u znaku nekih zastoja što se tiče priliva novca, pa će biti neophodan rezervni plan. Tek poslednjih desetak dana septembra vam donose olakšanje što se tiče finansijske sigurnosti, a u oktobru možete započeti novu, unosnu saradnju. Sam kraj godine, decembar prolazi u znaku uspeha na kreativnom planu, ali što se tiče jednog partnerstva, situacija će ići u lošem pravcu.

Ljubav: Prvi kvartal ove godine prolazi u znaku raznih iskušenja, pa će između vas i partnera da se smenjuju sunce i oblaci. Čas poverenje i podrška, potom nepoverenje i animozitet jedno prema drugom. Zbog toga se može desiti da se na prelazu iz februara u mart više povučete u svoj svet. Sredina godine i kraj godine takođe donose probleme u komunikaciji s partnerom, tako da će godina imati daleko veća iskušenja i izazove nego prethodna. Kao da će vam povremeno biti teško da ugodite sebi, da ćete više znati šta je to što ne želite nego šta želite. Juni i juli slobodnim Rakovima donose nedefinisan odnos sa osobom koju mogu upoznati preko društvenih mreža ili na nekom putovanju. Biće neophodno da ovaj odnos definišete što pre kako se ne biste emocionalno iscrpeli. Septembar vam donosi mogućnost da se skrasite sa jednom osobom i da započnete zajednički život. Sam kraj godine vam donosi nesporazume, pa će biti neophodno dosta napora da se odnos dovede u red.

Zdravlje: Prva četiri meseca vam donose pad imuniteta i variranje pritiska, usled koje možete često imati vrtoglavicu. Neophodno je da promenite životne navike i da se više krećete. Kraj proleća i leto vam donose dobro zdravlje, tako da ćete biti otporni na viruse. Jesen vam donosi pojačanu alergiju i osetljivost grla. Kraj godine je nepovoljan zbog Solarne eklipse i utiče ponovo na pad imuniteta.

Lav

Posao: Zanimljiva konstelacija početkom godine upućuje vam izazov u tom smislu da se prilagodite novonastaloj situaciji i radite pod izmenjenim uslovima rada. Takođe, bićete u situaciji da se u januaru i februaru prilagodite upotrebi nove tehnologije ili novim metodama rada i to vam neće pasti lako. Kraj januara i polovina februara vam donose poteškoće što se tiče poslovne saradnje, pa se lako može desiti da sa nekim poslovnim partnerom prekinete saradnju. Na sreću, ubrzo ćete krajem marta započeti novu saradnju, kada vas očekuje potpisivanje ugovora i početak saradnje sa inostranstvom. Uspeh kroz trgovinu i uvoz. April i maj vam donose unapređenje finansijske situacije, kada ćete osetiti da konačno napredujete i postižete dinamiku poslovanja. Letnji meseci će vam doneti dosta oscilacija, jedan turbulentan period tokom kojeg ćete voditi dvostruku bitku, s jedne strane sa nekim kolegama rivalima, s druge strane s nadređenima. Juli donosi mogućnost gubitka usled pogrešne procene situacije ili nekog poslovnog partnera. Tokom avgusta se neki Lavovi mogu naći na prekretnici jer im se pojavljuje nova poslovna ponuda, koja, međutim, podrazumeva put u neizvesnost. Zato je čak i prvom polovinom septembra moguća dilema. Period do kraja godine će obeležiti uspesi na kreativnom planu. Vaše originalne ideje će naići na odobravanje i podršku uticajnih osoba. Decembar vam jedino donosi negativnu energiju što se tiče inventivnih projekata, pa je neophodno da sačekate bolji trenutak.

Ljubav: Veliki broj planeta u znaku Vodolije naći će se početkom godine u vašem solarnom polju braka i emotivnih odnosa, što stavlja akcenat na rešenja spornih pitanja. Oni nesporazumi, koji su se nagomilavali dugo vremena u prva dva meseca mogu kulminirati i doneti burne potrese u vašem braku ili vezi. Nepovoljan aspekt sa Marsom i Uranom u Biku dodaće tenziju, pa su mogući raskidi i kraj čitavog niza kompromisa na kojima je počivao vaš odnos. Tek u drugoj polovini marta situacija će početi da se smiruje, pa će se vaš odnos s partnerom stabilizovati. April i maj prolaze u znaku harmoničnog odnosa, dok drugi deo juna i juli nagoveštavaju pomirenje sa nekom osobom iz prošlosti. Slobodni Lavovi će tokom prvog kvartala više nailaziti na kratke avanture jer će osobe s kojima budu dolazili u kontakt biti nekompatibilne sa njihovim karakterom. Kao da će se pojaviti neki obrazac u vezama da u početku krene sve od oduševljenja, a da se ubrzo završava razočaranjem. Kraj leta vam donosi prvu ozbiljnu priliku za dužu vezu, tako da ćete od kraja avgusta i tokom septembra upoznati osobu s kojom kasnije možete ući u ozbiljniju priču.

Zdravlje: Pad imuniteta i podložnost virusima pojavljuju se u prva dva i po meseca ove godine. U drugoj polovini marta i tokom aprila i maja vraća vam se životna energija. Promenite navike što se tiče ishrane. Tokom leta su moguća variranja pritiska i bolovi u leđima. Jesen i zima donose vam stabilizaciju.

Devica

Posao: Početak godine je odličan za nov poslovni početak, posebno ako želite da započnete privatni biznis u okviru uslužnih delatnosti. U tome ćete naići na podršku okoline, a neko od vaših prijatelja će vam predložiti saradnju i da udružite napore. Problem u vezi s planovima za inostranstvo možete rešiti krajem februara i tokom marta i aprila, kada ćete ostvariti prve značajne rezultate. Od marta ćete se kretati uzlaznom putanjom, pa vas očekuje poseban uspeh na sastancima i tokom pregovora sa poslovnim partnerima. Odlične rezultate će postići Device koje rade u zdravstvu, kao i na inovativnim projektima. Uspeh u zdravstvu i farmaceutskoj industriji vezuje se za period krajem marta i tokom aprila. Mesec maj će proteći u znaku uspeha u uslužnim delatnostima. Leto će biti veoma promenljivo, jer vam juni i juli donose probleme u okviru nekog poslovnog sporazuma, koji na kraju čak može biti raskinut. U svakom slučaju, možete tada naići na teške pregovarače. Avgust protiče u znaku predaha od radnih aktivnosti koje ćete provesti u planiranju budućih poslova i osmišljavanju strategije kojom ćete poraziti konkurenciju. Ovaj mesec je u znaku sastanaka iza zatvorenih vrata, dok su vaši planovi tada obavijeno velom tajne. Septembar vam najavljuje prvi veći uspeh na finansijskom planu. Oktobar i novembar će vam doneti uspeh u radu na jednom projektu. Decembar nije povoljan period za nove početke, tada je neophodno da radite po ustaljenim pravilima i da izbegavate rizične investicije.

Ljubav: Povoljan period na samom početku godine pod uticajima aspekata kao što su konjunkcija Venere, Jupitera i retrogradnog Merkura 12. februara. Tada može doći do obnavljanja veze sa bivšom ljubavi, jer vam planete pružaju još jednu šansu. Ovo je povoljan period da razrešite neka sporna pitanja u vezi i da ih lako prevaziđete. S druge strane, polovina marta aktivira priliku za nov susret, novu ljubav. Može vam se desiti ljubav na prvi pogled, ali je važno da tada zadržite realan stav jer se čak i vama opreznim Devicama pod ovakvim uticajima može desiti da izgubite kontrolu. Tokom leta se nastavlja vaša započeta ljubavna priča, ali vam kraj juna, juli i avgust donose previranja. Počinjete da se borite sa sobom i vaša osećanja prema toj osobi postaju pomešana. Partner može početi da se ponaša nedosledno, a vi definitivno ne tolerišete da se neko igra sa vama. Avgust vam donosi prve argumente da ste bili u pravu, a tada vaša veza počinje da se urušava. Do polovine septembra nalazićete se u nedoumici šta da uradite, ali na kraju ćete otvorenim razgovorom prevazići sporna pitanja i nastaviti dalje da se viđate. Druga polovina septembra, oktobar i novembar vam donose preokret ukoliko se nalazite u tajnoj vezi. Tada neke stvari mogu biti otkrivene, tako da tajna veza prestaje da bude tajna.

Zdravlje: Sam početak godine donosi vam psihosomatske probleme, pre svega, anksioznost. Potrudite se da radite vežbe i da izmenite navike, a posebno sklonost ka negativnim analizama. To vas može začas uvesti u stanje panike. Prva dva meseca su dosta napeta i stresna. Mart, april i maj zahtevaju promenu načina života. Neophodno je da se čuvate alergija i neproverenih lekova ili terapija. Tokom čitave godine povremeno možete imati problem sa stomakom i nervoznim crevima.

Vaga

Posao: Konjunkcija Marsa i Urana u Biku biće u nepovoljnim aspektima s Jupiterom i planetama u Vodoliji, a to se u vašem slučaju reflektuje na platni promet. Moguće su velike oscilacije i nestabilni uslovi poslovanja, kao i neočekivani izdaci. Zato je neophodno da obazrivo rukujete novcem. Ovo se takođe odnosi na prepreke i poteškoće prilikom naplate, zato dobro proverite u ovom periodu neke osobe s kojima sarađujete. U danima oko 12. februara možete sklopiti važan sporazum, a to vam donosi konjunkcija Venere, Jupitera i retrogradnog Merkura. To bi moglo da ukaže i na obnavljanje neke saradnje ili nastavak rada na ranije započetom projektu. Za vreme retrogradnog Merkura posebno obratite pažnju na dokumente koje potpisujete jer bi moglo doći do previda nekih detalja. Takođe bi neki pregovori mogli biti otežani zbog posebnog spleta okolnosti. S druge strane, datumi nekih sastanaka se mogu pomeriti za mart ili april, kada će se steći bolji uslovi. April vam donosi početak jedne nove saradnje, a to bi vam kasnije moglo doneti značajno unapređenje finansijske situacije. Tokom letnjih meseci vam se ne savetuju rizične investicije. Tek krajem avgusta i u septembru možete očekivati trajnu finansijsku stabilizaciju i uspeh čak i kroz pomalo rizične investicije. Druga polovina septembra i oktobar će vam doneti uspeh u kreativnim zanimanjima i u umetnosti. Kraj oktobra vam može doneti neki fond ili će neko biti spreman da uloži u vaše kreativne ideje. Solarna eklipsa 4. decembra deluje upozoravajuće jer unosi lošu energiju u komunikaciju s poslovnim partnerima i otežava postizanje dogovora.

Ljubav: Početak godine obeležiće nesuglasice sa partnerom, pa su moguće čak i veče rasprave. Veliki broj planeta u vašem solarnom polju ljubavi ukazuje na novu priliku koja vam se ukazuje, ali će se Vage koje su u vezi naći u velikom iskušenju. Mogući su svi scenariji, od krize poverenja do nesuglasica oko bitnih egzistencijalnih pitanja. Jednostavno, kao da sve više shvatate da na različite načine opažate stvarnosti i ljude oko vas, kao i životne ciljeve. Kompromisno rešenje je jedini izlaz iz takve situacije i neko od vas će morati da popusti. Ukoliko ste slobodni, leto i početak jeseni vam donose novu priliku za ozbiljnu vezu, ali je važno da zadržite realnu procenu ličnosti partnera i da ne projektujete sopstvene sadržaje i očekivanja. Septembar i oktobar vam donose veliki pomak, tako da ćete prvi put spomenuti i zajednički život i vaše planove za budućnost. Novembar i decembar donosi nagomilane probleme bračnim parovima, pa se može desiti da se neki odluče za raskid.

Zdravlje: Problem početkom godine se odnosi na psihosomatske probleme u vidu pojačane nervoze i nesanice, kao i nervoze stomaka. Pad imuniteta i osećaj pada energije može vas pratiti sve do polovine marta. Nakon toga, energija će vam se vratiti i vi ćete se tokom aprila i maja osećati dobro. Leto vam ponovo donosi pad energije, pa je neophodno da promenite način života. Jesen i kraj zime donose nervozu.

Škorpija

Posao: U narednu godinu ulazimo s posebnom konstelacijom koja donosi napetost između oprečnih principa. Mars i Uran u Biku s jedne strane i veliki broj planeta u Vodoliji donose vam problem u javnim nastupima i prezentacijama. Stvari tu neće ići prema vašim očekivanjima, tako da su mogući problemi i u radu s nekim klijentima koji mogu uložiti reklamacije. Ukoliko u prva dva meseca budete imali neke sastanke, naići ćete na teške pregovarače, a sve sporazume ćete uspevati da postignete, ali uz mnogo poteškoća. Nepovoljan aspekt Jupitera i Urana doneće vam oscilacije na finansijskom planu, dok će nepovoljni aspekti Saturna i Urana doneti poteškoće u prilagođavanju novonastaloj situaciji. Ukoliko ste planirali da se bavite privatnim biznisom, sam početak rada možete odložiti za kasnije. Tek druga polovina marta će vam doneti vetar u krila što se tiče nekog vašeg originalnog projekta. April, maj i jun doneće vam povoljnu energiju za udruživanje s prijateljima, tako da ćete biti u situaciji da započnete jednu novu saradnju. Maj će biti prvi mesec kada ćete načiniti veliki pomak što se tiče finansijske situacije. Maj i juni će biti vaš novi početak što se tiče osamostaljenja, a planete će vam ići na ruku u tome. Zokom jula nailazite na izazov u vidu poštovanja zadatih rokova, ali će kriza biti samo privremena. Septembar će vam doneti početak nove saradnje, koja će teći regularno, ali može naići na prepreku tokom decembra.

Ljubav: Povoljan period na ljubavnom planu početkom godine u kojem ćete se lepo slagati s partnerom. Doći će do sve većeg zbližavanja i poboljšanja komunikacije među vama. Partner će vas s vremena na vreme iznenaditi lepim znacima pažnje, tako da se nalazite u periodu harmonije i stabilizacije. U vašim zajedničkim poslovnim planovima možete takođe imati uspeh. Dobra strana vaše ljubavne scene je partnerova podrška u svakom trenutku. Neće, međutim, čitava godina biti tako u pozitivnoj atmosferi, pa vas tokom letnjih meseci povremeno očekuju nesporazumi i nesuglasice. To se posebno odnosi na prve dve nedelje jula, avgust i prvu polovinu septembra. Mnogo toga će zavisi od vaše spremnosti na kompromis. Normalizacija odnosa trebalo bi da krene od kraja septembra do kraja godine. Slobodne Škorpije očekuju takođe bitna dešavanja jer se već krajem zime, polovinom februara ili u drugoj polovini marta mogu upoznati sa zanimljivom osobom s kojom je kasnije moguća ozbiljna veza. Za vas će takođe biti problema u komunikaciji tokom, leta, ali ćete ih uspešno prevazići.

Zdravlje: Pad imuniteta i osetljivost grla i pluća će biti vaše slabe tačke. Ukoliko preterujete sa cigaretama, potrudite se da ih ostavite jer se pod ovim uticajima mogu pojaviti problemi. Sledeći problem koji može da se povremeno javlja kod vas jesu reumatske tegobe i variranje pritiska. Polovinom godine posebno možete imati problema s pritiskom, zato radite na preventivi. Ostatak godine bićete dobrog zdravlja.

Strelac

Posao: Veoma dinamična godina je pred vama, a posebno se izdvajaju sam početak i kraj godine. Godina počinje velikom napetošću između planeta, nepovoljnim aspektom između Marsa i Saturna, što će se u vašem slučaju odnositi na komunikaciju sa poslovnim partnerima i saradnicima, trgovinu, uvoz, izvoz, saobraćaj i putovanja. Mnoge planove ćete morati da promenite i da se strpite i radite u izmenjenom režimu. Uprkos takvom početku, stvari će se već od polovine februara u velikoj meri normalizovati. U martu možete naići na neke nesporazume s kolegama, a do vas bi mogle da dopru neke spletke ili sami možete otkriti neke zakulisne radnje u firmi gde radite. U vezi s tim, mart može imati elemente skandala, tako da neke osobe mogu biti otkrivene u zakulisnim ili ilegalnim poslovima. Tokom aprila i maja su moguće promene u timu zaposlenih, tako da vaša organizacija neće ličiti na onu od pre. Vama će te promene ići u prilog.

Jun i jul će obeležiti bolji rezultati i uvećani prihodi, ali bi se moglo desiti da se pojavi problem oko rada na jednom projektu. Ti nesporazumi mogu da se zaoštre i doprinesu raspravi sa jednim poslovnim saradnikom. Veliko je pitanje kako će se to okončati, ali vi nećete dopustiti da vam bude načinjena nepravda. U ovom periodu se takođe pričuvajte nekih spletaka i plasiranih poluistina. Neko od kolega može pokušati da vas uvuče u konflikt s nekim od nadređenih. Druga polovina avgusta će vam doneti postepeno razvedravanje na poslovnoj sceni. Uzlaznom putanjom će ići rezultati i finansije, ali vam Solarna eklipsa u vašem znaku u decembru donosi realnu opasnost da neko ko vas sabotira u tome i uspe. Zato je važno da idete korak ispred svih.

Ljubav: Negativni aspekti Marsa i Saturna prvih meseci tokom godine unose u vaše polje komunikacije dosta napetosti i negativne energije, tako da će se sudar ovih principa osetiti i na vašem emotivnom planu u vidu brojnih nesuglasica s partnerom i ukućanima. Dok oni koji su u vezi imaju varnice u komunikaciji, slobodni Strelčevi će imati prilike za flert, ali ništa više od toga. Više veza zasnovanih na fizičkoj privlačnosti i bez udubljivanja u emocije. Razvedravanje na vašoj ljubavnoj sceni će da krene polovinom maja kada se za slobodne može pojaviti osoba posebnih kvaliteta, a koju će najverovatnije upoznati na putovanju ili preko posla. Tada kreće vaša nova ljubavna priča koja se s vremenom razviti u nešto mnogo više. Kraj leta i početak jeseni doneće vam pokretanje prve ozbiljne teme o zajedničkom životu. Tako da vas tokom jeseni i do kraja godine očekuje prelazak na viši nivo kvaliteta odnosa s partnerom.

Zdravlje: Dobrog ste zdravlja ove godine, ali povremeno možete biti prehlađeni ili imati pojačanu sklonost ka povredama, pa vam se savetuje da budete oprezniji ako se intenzivnije bavite sportom. Drugi deo leta vam donosi pojačanu nervozu, a posebno će se to odraziti na variranje pritiska.

Jarac

Posao: Veliki broj planeta prelati u vaše solarno polje novca, tako da će početkom godine biti akcenat na nekom novcu, najverovatnije nekom dugu. Trebalo bi da vam to bude vraćeno, mada sa zakašnjenjem. Veliki broj planeta u Vodoliji među kojima i Venera u konjunkciji s Jupiterom, omogućiće vam rad na nekom velikom projektu. Taj posao vam kasnije tokom godine može doneti dosta novca. Ovaj period, a posebno sredina februara, doneće vam i neka pravna rešenja ili dobitke kroz pravna rešenja. U drugoj polovini februara možete da obnovite neku staru saradnju. Ukoliko ste planirali da idete u inostranstvo, pa ste odložili kraj januara i mart vam stvaraju perspektivu za putovanja. Nepovoljan period za rizična ulaganja trajaće prvih mesec i po dana nakon čega sledi period otvorenih novih mogućnosti. Mart i april će vam najaviti prvi značajniji korak napred u rezultatima poslovanja. Međutim, tek vam maj i juni donose ozbiljnije novčane dobitke. Tada ćete imati brojne sastanke i sklapanje unosnih sporazuma. Oni koji rade u privatnom sektoru ili imaju sopstveni biznis mogu naići na zastoj sredinom godine, pa biće biti neophodno premošćavanje. Tokom jula nije dobro da krenete u neke velike investicije jer će situacija biti neizvesna, a s jednim saradnikom možete prestati da govorite. Kraj leta i septembar će vam doneti obnavljanje neke stare saradnje, ali će sve ovog puta bolje. Pa ipak, s nekim saradnikom ćete prestati da posluje nakon nekog razočaranja.

Ljubav: Napeti aspekti početkom godine odraziće se i na vaš emotivni plan u tom smislu što su mogući nesporazumi s partnerom. Ukoliko ste dugo nezadovoljni kvalitetom svoje veze i ponašanjem partnera prema vama, to bi sada moglo da eskalira. Moguće su burne rasprave, kao i kriza poverenja. To će svakako ostaviti traga na vaš odnos s partnerom i neće lako moći da se popravi. Čitava ova godina na momente donosi negativnu dinamiku, pa su mogući čak češći razvodi i raskidi veza. Slobodni Jarčevi mogu da imaju zanimljivo poznanstvo sredinom februara ili krajem marta, ali je veliko pitanje da li će se to poznanstvo pretvoriti u vezu. Osoba može da se ponaša vrlo nestabilno, tako da ćete više biti za to da se razdvojite. Juli i avgust vam donose priliku za ljubavnu vezu zasnovanu na fizičkoj privlačnosti, a nije isključeno da će to biti tajna veza s povremenim prekidima. Slobodni Jarčevi mogu takođe da upoznaju atraktivnu osobu tokom juna, novembra i decembra. Tada se može desiti da je to ona prava osoba koju dugo čekaju.

Zdravlje: Slabiji imunitet će biti karakteristika ove godine, i to samo početkom, sredinom i krajem godine. U svakom slučaju, preko zime bi trebalo da se pričuvate sklonosti ka povredama. Možete imati reumu ili problem u vratnom delu kičme. Otuda će u ovim periodima doći do vrtoglavice ili glavobolja.

Vodolija

Posao: Sam početak godine vam donosi povećan obim rada i jasno zadate rokove. Glavni izazov je kako ćete to da postignete tako što ćete to raditi sami. Najbolje bi bilo da radite isključivo prema prioritetima. Uspeha ćete imati u radu s klijentima i u pregovorima oko proširenja dosadašnjeg delokruga. Jedno je izvesno, februar će vam svakako doneti nešto bitno novo budući da će sredinom meseca čak šest planeta boraviti u vašem znaku. Konjunkcija retrogradnog Merkura, Venere i Jupitera će vam doneti potpisivanje nekog ugovora ili aneksa ugovora. Takođe, mogli biste da obnovite saradnju sa nekim ranijim saradnikom. Ovo će biti period kada možete da otkrijete neke zakulisne radnje u firmi u kojoj radite. Dosta toga ranije skrivenog može da ispliva na površinu. Ukoliko želite da napredujete u karijeri, to se može nagovestiti već tokom februara i marta na nekom sastanku. Međutim, pravo unapređenje očekuje vas polovinom maja ili na početku juna. Vodolije će postići uspeh u kreativnim zanimanjima i u okviru saradnje sa inostranstvom, ali će neki planovi u vezi s putovanjem zbog vanrednih okolnosti biti odloženi. Juli vam može doneti probleme u komunikaciji s kolegama i nadređenima. Neophodno je budete oprezni što se tiče onih koji grade rivalski odnos s vama. Situacija na poslu će biti dosta promenljiva, ali će finansijska situacija biti solidna. Kraj avgusta, septembar i oktobar mogu da vam donesu uspeh u trgovini, kao i u zanimanjima u radu sa klijentima i medijima. Krajem godine, Mars će prolaziti kroz Škorpiju, vaše solarno polje karijere. To će vam doneti odlične rezultate i unapređenje.

Ljubav: Početak godine ima atmosferu napetosti između planeta, a to će se prelivati na vaš porodični život. Moguće su nesuglasice sa partnerom i ukućanima. U jednom trenutku se možete osetiti neshvaćenim. Ako se povučete u svoj svet, javiće se opasna distanca između vas. Bolje bi bilo da porazgovarate o svemu i pronađete zajedničko rešenje. Februar vam donosi turbulentan period jer neke stvari mogu isplivati na površinu. Ako ste u tajnoj vezi, pazite se skandala. Dakle, razmirice u kući su nešto što ćete prevazići, ali ne brzo. Slobodne Vodolije tokom februara mogu upoznati neku novu osobu i to preko društvenih mreža ili u neposrednom okruženju. To može biti osoba drugačijeg kulturnog porekla. U ovom periodu upoznajete nekog bitnog, nekog ko se zadržava u vašem životu. Proleće zauzetim Vodolijama protiče u harmoničnoj atmosferi, može vam poći za rukom da zajedno s partnerom ostvarite rešenje bitnog egzistencijalnog pitanja. Leto vam može doneti dosta avantura, ali ova godina vam donosi priliku iz tog mnoštva potencijalnih partnera odaberete onog pravog. To ćete i učiniti do kraja godine.

Zdravlje: Vaša slaba tačka je loša cirkulacija, a to bi se moglo dodatno pogoršati ukoliko ne budete negovali zdrave životne navike. Neophodno je da promenite režim ishrane i da se krećete što više. Sam početak godine, april i decembar su vam malo problematični što se tiče podložnosti virusima i bolovima u leđima.

Ribe

Posao: Napeta atmosfera početkom godine vama donosi mogućnost teških pregovora ili odlaganja nekog posla s inostranstvom. Neko od kolega gradi rivalski odnos s vama i može pokušati da vas zavadi sa nadređenima. To je zamka koje bi trebalo da se čuvate. Ukoliko imate neki pravni spor ili nerešeno pitanje, u svemu tome se može desiti neka zakulisna radnja. Budite obazrivi, januar i februar vam donose čak šest planeta u vašem dvanaestom polju. To znači da će biti jedino izvesno da će sve biti vrlo neizvesno. Dosta nepredvidivih okolnosti koje vam neće dopustiti da planirate mnogo unapred. S druge strane, ova konstelacija najavljuje tajne pregovore i pripreme za ostvarenje nekog izuzetno krupnog cilja. Polovinom februara možete imati neki sporazum o tajnom projektu, a to vam može doneti veliki novac. To može biti nešto vama potpuno novo, nešto što će zahtevati posebne veštine da se završi, ali ćete uz pomoć svog tima uspeti da to savladate.

Ova godina će se pozitivno odraziti na vašu finansijsku situaciju. Sledeći krupan događaj biće polovinom maja kada Jupiter pređe u vaš znak, a to će vam doneti nove perspektive i ekspanziju o kakvoj niste mogli ni da sanjate. Sredina godine može vam doneti neke nepovoljne uticaje i vanredne izdatke, ali ćete se brzo od toga oporaviti. Na prelazu iz jula u avgust, Jupiter će se opet vratiti u vaš znak i pružiti vam podsticaj na najveći poslovni cilj. Upravo septembar i oktobar i novembar vam donose uzlaznu putanju. Postići ćete uspeh, a nezaposleni će pronaći odličan posao. Solarna eklipsa u Strelcu početkom decembra može vam doneti neki problem u komunikaciji s nadređenima.

Ljubav: Veliki broj planeta u vašem polju tajni može da rezultira nekom tajnom ljubavnoj vezom u koju možete da se upustite bez razmišljanja. Pa ipak, pod uticajima ovakvih aspekata, teško ćete ostati tajni. Neverovatan splet okolnosti vas može otkriti, zato oprez! Budući da je dvanaesto polje potiskivanja i tajni, može se desiti da ste u nekoj toksičnoj vezi iz koje ne umete da izađete. Svi su aspekti višeznačni, pa ovo takođe može da znači da se jednostavno osećate usamljenim u braku ili vezi i da ćete do proleća rešiti da promenite svoj status. Vrlo nestabilan period za sve Ribe koje su u braku ili vezi, jer vam se veza može naći u krizi krajem marta i početkom aprila. Samo će od vas zavisiti kako ćete rešiti taj problem. U svakom slučaju, vaše emocije su pomešane. Kriza može povremeno da se javlja veoma intenzivno sve do kraja avgusta, da biste potom na jesen rešili te nagomilane probleme u vezi s partnerom.

Slobodne Ribe očekuje ljubav na prvi pogled polovinom februara ili u drugoj polovini marta. Tada se može desiti da sretnu osobu koja ispunjava sve njihove kriterijume. Može se desiti da početkom godine slobodne Ribe ulete u neku tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna, ali se moraju paziti skandala. Sredina avgusta će vam doneti dobru priliku za ozbiljnu vezu, ali stvari mogu krenuti svojim tokom tek nakon druge polovine septembra. Novembar i decembar vam donose lep i harmoničan period s partnerom.

Zdravlje: Početak godine će vam doneti pad imuniteta i podložnost virusima, zato je neophodno da uzimate što više vitamina i da se što više krećete. Mart i april vam mogu doneti osetljiviji stomak, ali i depresivnost. Pogrešno je da to pokušate da potiskujete. Poradite na svojim negativnim analizama prošlosti i napravite veliko spremanje u svojoj duši. Septembar i oktobar vam donose pojačanu anksioznost. Novembar i decembar ukazuju na osetljivost stomaka i prehladu.

