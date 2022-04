Veliki MESEČNI horoskop za APRIL 2022.

Ovan

Posao: Niste preterano orni za rad. Odgovaraju vam poslovi koji su vezani za umetnost i komunikaciju. Budući da ste u svemu perfekcionista, malo ko može da ispuni vaše ne baš skromne kriterijume. Ukoliko želite da budete zadovoljni, smanjite prohteve ili se okrenite drugim sadržajima. Promene su prirodan sled okolnosti. Za vas bi bilo najbolje da to prihvatite, da sa saradnicima nađete kompromisno rešenje, koje će odgovarati svakoj strani. U tim slučaju se možete nadati i boljim finansijama, naravno. Iako će naredni dani biti naporni, shvatite ih kao sreću u nesreći. Ne ulazite u rasprave, ne isterujte pravdu, za vas je bolje da situaciju prihvatite kakva jeste.

Ljubav: Mnogi pripadnici znaka su pred pred emotivnim raščišćavanjima. Preispitajte svoje sumnje u partnera. Možda je ljubomora opravdana? Ukoliko ste skloni flertu, ove nedelje povedite računa da svojim nepromišljenim ponašanjem ne povredite stalnog partnera. Moguće je da voljena osoba pokaže spektar ponašanja za koji niste ni znali da poseduje. Sada je vreme da sagledate i drugu stranu ovog odnosa, možda vam se nova slika o partneru neće dopasti, bez obzira što ste načinili grešku. Razmislite da li možete da planirate budućnost sa takvom osobom! Možda je do sada sve bilo prenagljeno.

Zdravlje: Depresija vas plaši, ali na pogrešan način. Umesto što strahujete, posetite lekara. Obratite se i psihologu, koji vam može pomoći kroz otvoren razgovor. Nađite uzrok!

Bik

Posao: Razmišljate o promeni posla. Ne slažete se sa saradnicima, pa su sukobi normalna stvar. Materijalna situacija se popravlja. Pred vama su velike promene. Morate biti smireni, kako nepromišljenim postupcima ne biste izazvali fatalne posledice koje kasnije ne možete ispraviti. Važno je da prenaglite sa odlukama, razmislite da li je promena radnog mesta prava odluka u ovom trenutku. Možda biste i sami morali malo više da se porudite u odnosima sa okolinom, pre no što donesete konačnu odluku. Samo staloženošću možete izbeći maltretiranja okoline, emotivne sukobe, ali i sukobe sa zakonom.

Ljubav: Ljubomora, tračevi i spletke čine vaš emotivni život nestabilnim, ali i uzbudljivim. Ova nedelja će biti stresna, ako od partnera nešto skrivate. Stalo vam je da shvatite nečije emotivne namere, ali postoje različiti signali koji vas zbunjuju i ostavljaju neobičan utisak, koji ne možete lako da protumačite. Nemojte se zaletati i donositi prenagljene odluke. Razmislite da li je to sada za vas samo izazov i izlazak iz pomalo rutinske veze ili bi bilo bolje da načinite napor i pokušate zajedno sa partnerom da unesete malo više živosti u vaš odnos. Pokušajte da isplanirate zajednički odmor! Moguće velike turbulencije u narednih mesec dana.

Zdravlje: Psihički problemi su posledica iscrpljenosti i negativnih zbivanja. Potreban vam je odmor i zdrav san. Pokušajte da se smirite.

Blizanci

Posao: Zahvaljujući mudrim potezima, ostvarujete čuda. Uspeh je siguran, naročito kada su finansije u pitanju. Nemate razloga za strah, očekuje vas odličan period. Sve što su naumili sa lakoćom ćete moći i da ostvarite. Bićete vrlo skoncentrisani, a sa saradnicima možete imati laganu saradnju, bez tenzija i napetosti. i sama atmosfera na poslu će pozitivno delovati na vaš rad. Zato, budite smireni, uživajte u radu i ne tražite probleme. Čak, šta više, izbegavajte ih, naročito ne ulazite u raspravu sa nadređenima! Sada nije trenutak da to činite, jer će se loše odraziti na vas. Više se odmarajte i šetajte u prirodi kako biste se lakše izborili sa stresnim situacijama.

Ljubav: Sigurni ste u sebe i potpuno spokojni. Iako partner ne zadovoljava sve vaše kriterijume, provodite idilične trenutke u njegovom zagrljaju. Razmislite da li vam je to dovoljno, kako biste sa njim gradili zajedničku budućnost. Ukoliko postoji trag sumnje i nezadovoljstvo, pokušajte da ga rešite ili neka svako ode svojim putem. Ako ste još uvek singl, mogli biste doći u iskušenje da uđete u vezu s nekim ko je mnogo mlađi od vas, ali pazite da željni ljubavi i pažnje svoje poverenje ne poklonite nekom ko to uopšte ne zaslužuje. Jer, vrlo ste povredljivi, a predmet vaše simpatije može biti neodgovorna osoba, koja će vas rastužiti.

Zdravlje: Brinite više o svojim potrebama, odvojite malo vremena za odmor i razonodu. Boravite u prirodi, sa osobama koja vas teraju na smeh, opuštanje. Prijaće vam.

Rak

Posao: Trudite se da sve zaostale poslove privedete kraju. Počinjete više stvari u isto vreme, a nijednu ne završavate. Pred vama je izuzetno aktivan period. Sve se odvija po planu. Neke loše stvari ste apsolvirali, pa vas se više ne dotiču. Telefonski poziv vam otvara oči i utiče na to da realnije sagledate svoje mesto u društvu. Kakav god bio, bar je upozorenje. Možda ćete sada drugačije sagledavati svoju trenutnu situaciju. Budite što produktivniji u poslovima, odlučite se na saradnju sa osobama iz vašeg kolektiva, budite pristupačniji, pa će vas i drugi sagledavati na potpuno drugačiji način. Jer, ovakvoj situaciji ste mogli i sami doprineti.

Ljubav: O pravoj ljubavi maštate. Stidljivo ispoljavate osećanja. Utehu nalazite u ljubavnim filmovima i romanima. Pređite sa teorije na praksu. Ponekad u ljubavnom odnosu priželjkujete više nego što je moguće dobiti, ali nema razloga da se žalite na voljenu osobu. Prihvatite sve ono što dobijate. Druga rešenja vam u ovom trenutku nisu preporučljiva. Važno je da prestanete da živite zamišljen, tuđ život i počnete da živite svoj punim plućima. Partner ne razume vaše potrebe, a i vi sami se niste potrudili da mu ih predočite. Vaše nezadovoljstvo i na njege utiče u negativnom smislu. Nemojte doći u situaciju da se posle kajete.

Zdravlje: Zdravstvena situacija je dobra. Na momente depresija može da vam pokvari raspoloženje, ali je, na svu sreću, prolaznog karaktera.

Lav

Posao: Pokušavate da svoj deo obaveza prebacite na saradnike. Niste u formi, bar što se rada tiče. Jedan od razloga je emotivna preokupiranost. Sanjate otvorenih očiju. Mašta je do te mere izražena da možete lako zastraniti. Kad bi se upola od toga ostvarilo, bilo bi idealno. U međuvremenu, nađite osobe od poverenja koje bi vam pomogle u rešavanju poslova, a da ujedno ne zloupotrebe vaše poverenje. Kontrolišite burne emotivne reakcije i ispoljavajte ih na pravom mestu i u pravo vreme. Važno je reagujete onda kada je i prema kome je to potrebno. Uvek ste znali da prepoznate pravi trenutak!

Ljubav: Svim srcem želite da pomognete partneru i sve njegove strahove intenzivno preživljavate. Romantično ste raspoloženi. Mogli bi u goste pozvati neku od dragih osoba i još više popraviti raspoloženje u prijatnom ćaskanju. Uvek vas prijatno društvo opusti i onda imate šansu da s partnerom neke stvari na miru proanalizirate. Kroz opušten razgovor i analizi večeri, pređite neosetno na probleme koji muče partnera. Videćete da će vam se potpuno nesvesno otvoriti, pa ćete lakše uspeti da nađete zajedničkim snagama rešenje. Naravno, za to je potrebno strpljenje, staloženost i vreme. Ali, Vi ste spremni na to, zar ne?!

Zdravlje: Stomačni problemi su rezultat preterivanja sa jelom. Slatkiše izbacite iz upotrebe, ako želite da sačuvate zdravlje.

Devica

Posao: Inspiracija vas odlično služi. Ne dozvolite da lenjost pobedi. Potrudite se da svoje inovativne ideje saopštite nadređenima, koji su spremni da ih prihvate, ako procene da mogu doneti profit. Oni oberučke prihvataju novitete. Iskoristite intuiciju kako biste pomogli onima kojima je vaša pomoć neophodna. Biće vam zahvalni. Pošto nemate hrabrosti da se otvoreno upustite u neke događaje, sanjarite. Sumnjičavi ste, zbunjeni. Razmišljate na pogrešan način. Poželjno je naći sredinu između mašte i stvarnosti. Što praktičniji i realniji budete, lakše ćete se nositi sa problemima. Što pre se probudite iz takvog stanja, u vašem je interesu!

Ljubav: Pošto maštate o idealnoj osobi, moraćete da pričekate. Pazite samo da se ne načekate! Izbirljivi ste, možda i nerealni. Idete devizom – bolje biti i sam, nego biti bilo s kim! Ipak, nemojte preterivati, očekivati nerealne stvari. Device koje su u stalnoj vezi očekuje puno romantike i nežnih reči. Slobodnim pripadnicima ovog horoskopskog znaka porodični život je važniji od ljubavnog, ali upravo u takvom okruženju može doći do nekih zanimljivih susreta. Mada niste pobornik tajnih veza, ipak, tako nešto vam se može dogoditi, a da na početku i ne primetite koliko ste duboko ušli u to.

Zdravlje: Zdravstvena situacija nije loša. Daleko bolje podnosite promenljivo vreme od drugih znakova. Uživajte u prirodi.

Vaga

Posao: Imate posla preko glave i srećni ste zbog toga. Nadate se dobroj zaradi i sa nestrpljenjem iščekujete nove projekte. U odličnoj ste formi, samo tako nastavite. Planete vas štite šaljući vam obilje pozitivne energije i događaja. Vodite računa da zbog sujete ili iznenadne želje za odmorom, ne propustite neku dobru priliku. Budite realni, ne gubite motivaciju. Važno je da prepoznate nešto obećavajuće, jer dobre prilike se ne dešavaju mnogo puta u životu. Stoga, zgrabite je i iskoristite na najbolji način, kako samo vi to umete i znate. Zbog toga ćete kasnije biti vrlo zadovoljni, ne samo zbog finansija, već i zbog ispunjenosti.

Ljubav: Sve se odvija baš onako kako ste zamišljali. Sa partnerom pravite dalekosežne planove, razmišljate o prinovi i novim lepim stvarima vezanim za zajednički život. Slobodne Vage bi u ovoj nedelji mogli ući u vezu koja pruža šansu da potraje mnogo duže nego sve prethodne. Stariji pripadnici znaka mogli bi imati dosta ljubomornih bračnih scena. Partner će vas iznenaditi svojim konstatacijama, ali ne podležite provokacijama, kako ne bi ste ušli u još veći problem. Pokušajte razumom, lepim rečima da sperete sa sebe krivicu, ali ne pravdajte se previše, jer će to izazvati još veću sumnju kod njega.

Zdravlje: Bolovi u nogama su posledica fizičkih aktivnosti i neadekvatne obuće. Ipak, poradite malo više na svojoj fizičkoj kondiciji.

Škorpija

Posao: Puni ste elana, vredni i ambiciozni, pa saradnici teško mogu da prate vaš tempo. Izbegavajte konfliktne situacije sa kolegama. Čuvajte se naglih, nepromišljenih odluka, ne idite glavom kroz zid. Najgore od svega je to što će i vaše kolege snositi posledice vaše nepromišljenosti. Budite iskreni, ne precenjujte sebe. Preispitajte svoje želje i ciljeve. Shvatite da ne mogu svi da vas prate, ali to ne znači da su manje vredni. Saslušajte šta i drugi imaju da vam kažu, ne odbacujte njihove predloge sa umišljenošću, preterivanjem. Tako ćete stvoriti neprijatelje u okruženju, koji će samo čekati trenutak vaše slabosti. A svako od nas to ima.

Ljubav: U odnosima sa voljenom osobom ponekad ste teatralni, nagli, ali i strasni. Ipak, nikada ne dajete prazna obećanja. Uzrok hladnoće partnera treba potražiti u višim okolnostima. Više vremena provodite u društvu ljudi koji vam donose pozitivnu energiju. Ne samo što će prijati vama ta vrsta okupljanja nego će i partner shvatiti da ste dugo vremena živeli učaureni u četiri zida. Ubuduće je važno da praktikujete što veći broj izlazaka, druženja sa drugim ljudima. Sada ste se već pomalo zasitili jedno drugog. Vaš odnos se sveo samo na prebacivanje krivice jedno drugom, što svakako nije rešenje.

Zdravlje: Sklonost ka prehladama i virusnim infekcijama je evidentna. To je već postala učestala pojava. Ojačajte imunitet i biće sve u redu.

Strelac

Posao: Kreativnost je naglašena, pa s razlogom očekujete uspeh u svim oblastima vezanim za umetnost. Pišite, slikajte, bavite se filozofskim temama, odmorite se od uobičajenih poslova i provoda. Ove nedelje ćete malo predahnuti i biti opušteniji nego inače. Ukoliko imate probleme na poslu, one su rezultat emotivne nestabilnosti. Izbegavajte ishitrene reakcije, sačekajte da se situacija slegne. Ne ulazite u rasprave, ne donosite prenagljene zaključke i svakako se nemojte osećati prozvanim. To vam samo može dati dodatni adrenalin da planete, bez potrebe i da na sebe navučete gnev poslodavca.

Ljubav: Prema partneru ste dvolični, sve u stilu Strelca. Pokazujete mu samo delić osećanja, pokušavajući da na taj način sačuvate slobodu. Imate neki čudan osećaj da vas partner izbegava, ali je samo previše obaveza razlog udaljavanja. Pazite da ne napravite neku grešku na polju emocija, koja bi kasnije mogla skupo da vas košta. Budite oprezni u davanju komentara, izjava, a sve iz razloga što se osećate nekako zanemarenim, povređenim. Uostalom, sami ste tražili individualnost, vreme za sebe, a sada se zbog toga vređate. Razmislite šta zapravo želite od ovog odnosa. Ne ponašajte se nezrelo!

Zdravlje: Problemi sa snom su posledica iznurenosti. Pokušajte da prebrodite krizu uz omiljenu knjigu.

Jarac

Posao: Poslovna situacija nije na zavidnom nivou. Novca nikad dovoljno, pa u očajanju razmišljate o dodatnim izvorima prihoda. Biće ih, ne brinite. Predstoje vam značajne promene. Nije vam lako, jer ste po prirodi „statični“ i nerado menjate način života. Hteli, ne hteli, moraćete da prihvatite realnost i da joj se prilagodite. Sada vam se može pružiti i mogućnost nekog dodatnog posla, a od ponude zavisi da li ćete ga prihvatiti ili ne! Čuvajte se laži i prevara kao i skrivenih neprijatelja. Oslonite se na svoju intuiciju i prvu slobodnu procenu koju ste stekli pri prvom susretu i nećete pogrešiti.

Ljubav: Nagriza vas ljubomora, i to zbog nesigurnosti. Prema partneru ste popustljivi, što ga nervira. Mora i on da se potrudi, ako mu je stalo do veze. Pokažite malo više odlučnosti i volje u ovom odnosu. Vaše povlađivanje mu svakako ne prija, a to i nije u vašoj pravoj prirodi. Budite ono što zaista jeste. Moraćete odlučiti da li sačuvati postojeću vezu tako što ćete se smestiti u sigurnu senku vašeg partnera ili ćete izaći iz nje i uploviti u avanturu. Nemate mnogo vremena za razmišljanje i predomišljanje. Morate biti sigurni, jer su vama očekivanja uvek velika, težite stabilnosti, a avantura vam to svakako ne može pružiti.

Zdravlje: Depresivniji ste nego inače, tako da je moguć problem i sa varenjem. Više se krećite.

Vodolija

Posao: Očekuje vas uspeh u poslovima vezanim za javnost, međuljudske odnose, diplomatiju. Uskoro ćete morati da donesete neku važnu odluku, a vi se još kolebate između dve opcije. Ukoliko ste u nedoumici, potražite mišljenje saradnika kojima verujete, saslušajte i njihove predloge, a nakon toga donesite odluku. Osetljivi ste na uticaje okoline, pa bi bilo dobro da izbegavate sve što na vas deluje opterećujuće. Razvedrite se, nije sve tako crno kako izgleda, potražite društvo pozitivnih osoba. Ne dozvolite da vas mračne misli opsedaju i da budete rame za plakanje uvek kada je pojedincima teško.

Ljubav: Površno se odnosite prema onima koje volite. Izlazite iz šablona kad je partner u pitanju. Preispitujete osećanja. Nečim ste opterećeni. Ne sagledavate prave vrednosti, kao ni trud partnera. Možete lako da ih izgubite, ako preterate. Oni koji su u dužim vezama, mogu da očekuju zvuk svadbenih zvona, oni koji su dugo zaljubljeni, a nisu u vezi mogu realno da očekuju da im ljubav bude uzvraćena. Iako veoma sumnjičavi, bićete konačno ubeđeni u simpatije koje su vam uzvraćene. U svakom slučaju nastupajući period biće pun novih uzbuđenja i dešavanja.

Zdravlje: Problemi sa krvnim pritiskom vezani su za slab rad bubrega. Višak tečnosti u organizmu manifestuje se na neobičan način.

Ribe

Posao: Bavićete se poslovima vezanim za ugovore, učenje i sve što ima veze sa javnošću. Očekuje vas poslovni uspeh praćen emotivnim zadovoljstvom. Probleme rešavate onako kako to samo vi umete. Kao i obično, i ovih dana ćete biti u situaciji da povlačite ispravne poteze i donosite razumne zaključke. Veoma ste sigurni u ove odluke, ali ih nećete doneti na prečac, već posle razgovora sa saradnicima kojima verujete. Pošto ste u prilici da se prilagođavate novim okolnostima, ne oklevajte. Zakoračite hrabro napred! Prihvatite ponudu za selidbu.

Ljubav: Sa partnerom se polako, ali sigurno usaglašavate. Raščišćavanja idu sporo, ali donose rezultate. Ne budite prema njemu rigorozni. Ako ste slobodni imaćete više kontakata, dopisivanja i druženja, a time i više mogućnosti za nova poznanstva. Takođe postoji tendencija vraćanja osobe iz prošlosti sa kojom su ostali neraščišćeni računi. Razmislite pre obnavljanje veze, da li je partner vredan vašeg vremena, prostora, da li može da opravda vaša očekivanja, kao i vi njegova. Budite iskreni jedno prema drugom, premda već oboje znate šta možete očekivati.

Zdravlje: Mogući su bubrežni problemi, bilo da je infekcija ili je nešto ozbiljnije u pitanju. To se može sekundarno manifestovati na koži.

