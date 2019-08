Veliki MESEČNI horoskop za AVGUST 2019.

Ovan

Posao: Već početkom meseca možete da očekujete olakšanje na polju posla – kašnjenja i zastoje koje Vam je doneo retrogradni Merkur u drugoj polovini jula će nestati pa ćete moći da nastavite normalno da radite. Pod uticajem retrogradnog Urana, koji nastupa 11. avgusta, možete da očekujete manje nesuglasice sa kolegama, najverovatnije zbog toga što ćete, u želji da se dokažete, stalno stavljati sebe u prvi plan. Sredinom meseca ćete pod uticajem trigona Sunca sa Jupiterom imati probleme sa finansijama, koji će se dodatno pogoršati do kraja meseca. Dobra vest je da 30. avgusta nastupa Mlad Mesec u Devici koji donosi povoljne aspekte za razmišljanje i donošenje bitnih odluka. Iskoristite ovaj aspekat da razmislite o finansijskim problema koje imate i mogućim rešenjima za njih. Nezaposleni Ovnovi treba da se aktiviraju u periodu nakon 15. avgusta, posebno u oblastima koje zahtevaju intelektualni rad.

Ljubav: Pod uticajem retrogradnog Urana možete da očekujete neslaganja sa voljenom osobom, najverovatnije zbog stava da ste Vi uvek i za sve u pravu. To će se dodatno pogoršati pod uticajem kvadrata Venere sa Uranom, pa su velike šanse za zahlađenje odnosa, pa čak i udaljavanje od voljene osobe. Ukoliko ne budete previše tvrdoglavi i pokažete spremnost da “izmirite račune” sa voljenom osobom, u poslednjoj nedelji avgusta možete da očekujete pomirenje i uspostavljanje skladnih intimnih odnosa. Kvadrat Venere sa Uranom donosi Ovnovima dosta uzbudljivih dobađaja na ljubavnom planu. Vrlo je moguće da ćete biti neodlučni i da ćete razmišljati između više različitih osoba. Avgust će biti povoljan za ulazak u veliki broj avantura, ali su male šanse da ćete ući u ozbiljnu vezu.

Zdravlje: Merkur će krenuti direktno već početkom meseca i doneti poboljšanje na zdravstvenom planu. Problemi sa varenjem koje ste imali će nestati, ali to ne znači da treba da se opustite. Savetujem Vam da i dalje vodite računa o ishrani.

Bik

Posao: Napokon možete da odahnete, jer će Merkur krenuti direktno i doneti poboljšanje u komunikaciji. Već početkom avgusta vi ćete uspeti da prevazićete nesporazume i nejasnoće koji su nastali u prethodnom mesecu. Sa poboljšanjem komunikacije stižu i novi projekti i poslovni uspesi. Posebno uspešan mesec će imati Bikovi koji se bave intelektualnim radom. Što se tiče finansija, tokom avgusta ćete uspeti da naplatite dugove iz prošlosti, najverovatnije u drugoj polovini meseca. Između 18. i 23. avgusta Mars, Sunce i Venera će ući u znak Device i doneti Vam povoljne aspekte za pronalaženje ili promenu posla, ili pak pokretanje sopstvenog biznisa. Ovi aspekti su odlični za pokretanje poslova koji imaju veze sa brojevima, računarima i novcem.

Ljubav: Pod uticajem retrogradnog Urana možete da očekujete nesuglasice sa voljenom osobom, najverovatnije zbog jakog uticaja koji će imati prijatelji na Vas. Moguće je da su za neke stvari u pravu, ali savetujem Vam da ih ne slušate slepo, već da dobro razmislite o svemu. Povedite računa o tome šta pričate voljenoj osobi, jer biste mogli da izgovorite stvari koje je teško povući. Dobra vest je da će vam Venera u konjukciji sa Suncem doneti bolju komnikaciju sa partnerom, a samim tim i popravljanje odnosa. Ono što će značajno popraviti Vaš odnos jeste putovanje, a idealan period za to je nakon 30. avgusta, kada će nastupiti Mlad Mesec u Devici i doneti potrebu da bolje razumete sebe, ali i osobu sa kojom ste u vezi ili braku. Slobodnim Bikovima RUran donosi dosta zabave i izlazaka sa prijateljima, a samim tim i veliki broj novih poznanstava. Moguće je da ćete krajem meseca, pod uticajem Mladog Meseca u Devici, upoznati osobu za ozbiljnu vezu.

Zdravlje: Sredinom meseca, zbog jakog uticaja retrogradnog Urana, možete da očekujete probleme sa kostima i kičmom, pa Vam savetujem da na vreme krenete na fizikalnu terapiju i na plivanje. Mogući su i problemi sa varenjem, pa Vam savetujem da smanjite unos slatkiša, brze hrane i alkohola.

Blizanci

Posao: Vladar Vašeg znaka, Merkur, krenuće direktno i prekinuti odličan period koji ste imali. Verujem da ste primetili da ste u julu bili puni ideja i da ste zračili harizmom – e pa to je posledica retrogradnog Merkura. Ne kažem da će to sada prestati, ali moraćete mnogo više da se trudite kako biste ostvarili željene rezultate. Dobra vest je da će Vam Merkur u direktnom hodu doneti poboljšanje na finansijskom planu. Sredinom meseca će Venera napraviti konjukciju sa Suncem i doneti povoljne aspekte za pregovore, nastavak ili obnavljanje saradnje sa poslovnim partnerima iz prošlosti, a velike su šanse da ćete pokrenuti privatni biznis. Krajem avgusta će Sunce i Merkur ući u znak Device i doneti Vam ozbiljnost, koja Vam obično nedostaje, pa je poželjno da taj period iskoristite za traženje posla, posebno ako se bavite marketingom, trgovinom ili javnim nastupom.

Ljubav: Blizanci koji su zbog neke osobe iz prošlosti imali probleme sa voljenom osobom, konačno mogu da odahnu. Sa prestankom retrogradnog Merkura smanjuje se uticaj prošlosti na Vaš život, a samim tim i na vezu ili brak. Pod uticajem trigona Sunca, Venere i Jupitera možete da očekujete značajno popravljanje komunikacije sa voljenom osobom i pravljenje temelja za bolji odnos na duži vremenski period. Slobodni Blizanci bi pod uticajemretrogradnog Urana mogli ozbiljno da se razočaraju u osobu sa kojom se čuju ili viđaju neki vremenski period. Vrlo je moguće da ćete saznati nešto što će Vas jako pogoditi. Stariji Blizanci mogu da očekuju da će krajem meseca upoznati veoma zanimljivu osobu i sa njim započeti avanturu. Velike su šanse da će taj odnos da preraste u nešto ozbiljnije.

Zdravlje:

Generalno, u avgustu ćete imati nalet pozitivne energije, a to će se pozitivno odraziti i na Vaše zdravstveno stanje. Savetujem Vam da unosite više vitamina i za Vas neće biti problema.

Rak

Posao: Početkom avgusta Merkur će krenuti direktno i to baš u Vašem znaku. To znači da ćete u avgustu nastaviti da nižete poslovne uspehe. Verujem da ste zbog retrogradog Merkura razrešili poslovne probleme iz prošlosti, te sada možete da nastavite dalje. Pod uticajem kvadrata Venere sa Uranom i punog Meseca u Vodoliji možete da očekujete probleme sa finansijama i nekoliko nesuglasica sa kolegama i nadređenima. Ukoliko tražite posao, savetujem Vam da iskoristite period nakon 11. avgusta kada će nastupiti retrogradni Uran i doneti povoljne aspekte za profesionalno usavršavanje i napredovanje. Najviše uspeha Vas očekuje u oblasti turizma i komunikacija.

Ljubav: Početak avgusta donosi stabilizaciju odnosa sa voljenom osobom. Velike su šanse da ćete imati ozbiljne razgovore sa voljenom osobom u vezi vaše budućnosti i zajedničkih ciljeva. Mnogi Rakovi koji su u dužim vezama sada će se odlučiti na brak. U periodu oko 15. avgusta, kada će nastupiti pun Mesec u Vodoliji, moguć je manji sukob sa voljenom osobom, najverovatnije jer ćete se ponašati sebično i samoživo. Ovo bi moglo da dovede do “nereda” u vašem odnosu, koji će se, zbog uticaja mladog Meseca u Devici, značajno pogoršati krajem meseca. Žao mi je što ovo moram da kažem, ali ako ne budete spremni na iskren razgovor i kompromis, velike su šanse da ćete u naredni mesec zakoračiti sa problemima u vezi ili braku. Rakovi koji su već duže vreme sami će se konačno osloboditi – velike su šanse da ćete u izlasku ili preko prijatelja upoznati veoma zanimljivu osobu. Rakovi koji su relativno skoro prekinuli odnos sa nekom osobom, mogu da očekuju povratak te osobe u njihov život.

Zdravlje: Sredinom meseca, pod uticajem punog Meseca u Vodoliji, možete da očekujete probleme sa varenjem, pa ćete morati ozbiljno da povedete računa o ishrani. Mogući su i problemi sa respiratornim organima. Ako ste u prošlosti imali probleme sa bronhijalnom astmom, savetujem Vam da posetite lekara čim osetite poteškoće.

Lav

Posao: Napokon možete da odahnete! Svi problemi koje je izazvao retrogradni Merkur će nestati. Vaša harizma i komunikativnost će ponovo izbiti u prvi plan, a više nećete imati ni probleme sa tehnikom. Napokon ćete moći da realno sagledate situaciju u kojoj se nalazite i da donesete racionalne odluke, koje će skoro pa sigurno dovesti do ostvarivanja ciljeva koje ste postavili. Avgust će biti posebno povoljan za Lavove koji rade u inostranoj firmi ili žele da odu u inostranstvo. Između 18. i 23. avgusta Mars, Venera i Sunce će ući u Vaše polje karijere i novca, pa možete da očekujete unapređenje i poboljšanje finansijske situacije. Lavovi koji traže posao treba dodatno da se aktiviraju u traženju poslova vezanih za finansije, prosvetu, informatiku i kreativne delatnosti.

Ljubav: Lavovi koji su u vezi ili braku mogu da očekuju veliki broj zanimljivih trenutaka sa voljenom osobom, posebno ako idete na letovanje ili neko drugo putovanje. Savetujem Vam da odvojite malo vremena i da popričate sa partnerom o tome šta biste voleli da unapredite u vašem odnosu – to će vas dodatno povezati. Slobodni Lavovi će zračiti samopouzdanjem i pozitivnom energijom, pa će delovati magnetski na pripadnike suprotnog pola. Vaša harizma će biti dodatno pojačana pod uticajem punog Meseca u Vodoliji pa možete da očekujte veliki broj udvarača. Planete najavljuju upoznavanje veoma zanimljive osobe, sa kojom ćete početi postepeno da se upoznajete. Samo budite ono što jeste i uspeh Vam je zagarantovan!

Zdravlje: Očekujte stabilno zdravstveno stanje sve do kraja avgusta, kada Vam pod uticajem mladog Meseca u Devici dolaze zdravstveni problemi – najverovatnije hronični. Savetujem Vam da posetite lekara čim osetite tegobe i da ne igrate na “proći će” kartu.

Devica

Posao: Zaboravite na probleme u komunikaciji koje ste imali tokom jula, jer Merkur kreće direktno i donosi bolji period za Vas. Sunce i Venera u trigonu sa Jupiterom sad će Vam doneti neke tajne dogovore sa kolegama ili nadređenima, a velike su šanse da će se oni ostvariti i doneti Vam napredak na poslovnom planu. Dobra vest je i da će u periodu od 18. do 23. avgusta Mars, Venera, Sunce i Merkur ući u Vaš znak i doneti Vam savršene aspekte za posao! Ukoliko želite da promenite posao ili ste nezaposleni pa da iskoristite ovaj period, uspeh je skoro pa zagarantovan! Takođe, ovaj period je dobar i za odlazak u inostranstvo ili pokretanje ličnog biznisa. Jedini problem koji možete da imate u u periodu nakon 11. avgusta, kada ćete zbog retrogradnog Urana preispitivati šta ste uradili u prošlosti – vrlo je moguće da niste zadovoljni time što ste postigli, ali nemojte da budete previše grubi prema sebi.

Ljubav: Odličan mesec za sve Device koje imaju porodicu! Tokom ovog meseca vi ćete imati sklad u porodičnim odnosima i uživaćete u porodičnom gnezdu. Device koje su u vezi mogu da očekuju odličan mesec ukoliko putuju sa voljenom osobom, jer će vam to pomoći da, makar na kratko, zaboravite na probleme koji vas muče i da se posvetite samo vama i vašoj ljubavi. U periodu oko 15. avgusta, kada će nastupiti pun Mesec u Vodoliji, možete da očekujete ozbiljnu svađu, najverovatnije zbog toga što nećete pristati na kompromis, već ćete gledati samo ono što Vama odgovara. Dobra vest je da će Merkur napraviti trigon sa Jupiterom, pa možete da očekujete da ćete tu nesuglasicu prilično brzo da rešite, naravno ako pokažete razumevanje za partnera i njegove želje. Slobodne Device bi mogle da imaju ozbiljan povratak u prošlosti. Velike su šanse da će u Vaš život ponovo ući osoba sa kojom ste se ranije viđali ili bili u prijateljskim odnosima. Savetujem Vam da dobro prispitate situaciju pre nego što započnete neki odnos sa tom osobom, kako ne biste bili povređeni.

Zdravlje: Povedite računa o ishrani, a ne bi bilo loše ni da uvedete više fizičke aktivnosti u život. Savetujem Vam više šetnje i plivanje.

Vaga

Posao: Napokon možete da odahnete! Retrogradni Merkur je prošlost, pa ćete moći slobodnije da dišete. Očekujte rešavanje poslovnih problema i nesporazuma nastalih u julu i popravljanje komunikacije sa kolegama, saradnicima i nadređenima. Verujem da su Vage koje se bave privatnim poslom posebno bile pod stresom u julu, ali ne brinite, planete u avgustu Vam donose poboljšanje, posebno sredinom meseca kada će nastupiti pun Mesec u Vodoliji, koji će “ukrotiti” Vaše dvoumljenje i pomoći Vam da donesete konačne poslovne odluke. Delovaćete ozbiljnije, a to će primetiti i kolege i nadređeni. Krajem meseca, pod uticajem mladog Meseca u Devici, očekujte finansijski gubitak. Budite spremni na to – trošite racionalno tokom avgusta!

Ljubav: Pod uticajem retrogradnog Urana, koji nastupa 11. avgusta, mnoge Vage će morati da preispitaju svoje ponašanje i osobine. Moguće je da će Vage koje su u vezi ili braku imati žučnu svađu sa partnerom, najverovatnije oko novca ili planova za budućnost, što će vas navesti da se distancirate i razmislite o svemu “hladne glave”. Slobodne Vage bi mogle da uvrede osobu koja im se već neko vreme dopada, pa možda čak i skroz da je izgube iz života. Savetujem Vam da iskoristite avgust da razmislite o tome šta zaista želite od sebe i voljene osobe, kako vidite savršenu vezu ili brak i slično. To će Vam pomoći da shvatite zašto se ponašate na određeni način i kako to da ispravite. Savršen period za to je 1. avgust, kada će nastupiti mlad Mesec u Lavu, ali i celokupno vreme trajanja retrogradnog Urana.

Zdravlje: Ženski pripadnici ovog znaka mogli bi da imaju probleme sa reproduktivnim organima, dok muške pripadnike očekuju problemi sa probavom. Savetujem Vam da posetite lekara i da uvedete nove navike kao što su fizička aktivnost i zdrava ishrana.

Škorpija

Posao: Verujem da ste u julu doživeli niz razočarenja na poslovnom planu, posebno u kolege i nadeđene, ali ne brinite, sa prestankom retrogradnog Merkura možete da očekujete opušteniju atmosferu na poslu. Takođe, moći ćete da donesete bolje odluke, jer konačno znate ko je na Vašoj strani, a ko nije. Moguće je da su Vam se u julu nagomilali zadaci i radne obaveze, ali ne brinite, u avgustu ćete stići sve to da završite i da “mirne glave” odete na odmor, ukoliko već niste. Moguće je da ćete početkom meseca (zbog uticaja mladog Meseca u Lavu) početi sa preispitivanjem toga šta zaista želite na poslovnom planu i da će to uticati negativno na Vašu psihu. Moj savet je da razmislite o tome šta stvarno želite i da napravite plan kako to da ostvarite. Idealan period za to je period retrogradnog Urana, koji donosi pozitivne aspekte za učenje, usavršavanje i ostvarivanje ciljeva na poslovnom planu. Kraj meseca je odličan za poslovno putovanje i za traženje posla – posebno u javnom sektoru.

Ljubav: Avgust je odličan mesec za sve Škorpije koje su u dužoj vezi ili braku. Uživaćete u ljubavi i strasti sa voljenom osobom. Sam početak meseca je idealan za razgovor o zajedničkim planovima za budućnost. Mnoge Škorpije koje su u dužoj vezi odlučiće se na naredni korak – na brak ili na vanbračni život sa partnerom. Ovaj mesec može da bude težak za Škorpije koje su tek stupile u vezu, jer će mnoge Škorpije pod uticajem punog Meseca u Vodoliji početi da preispituju sebe i svoj odnos sa partnerom – čak će videti crno tamo gde nema nikakvih problema. Pokušajte da budete svesni toga i da ne donosite odluke na osnovu osećaja – sačekajte da se strasti smire, pa onda sve polako. Slobodne Škorpije mogu da očekuju obnavljanje kontakta sa jednom osobom iz prošlosti, međutim planete ne pokazuju ništa ozbiljnije od flerta i avanture.

Zdravlje: Moguću su problemi sa virusima, alergijama i infekcijama, jer Vam je imuni sistem u drastičnom padu. Takođe, pod uticajem retrogradnog Urana možete očekivati česte promene raspoloženja – od ogromne sreće do duboke tuge i usamljenosti. Veoma je važno da ovo ne držite u sebi, već da popričate sa nekim otvoreno o tome kako se osećate.

Strelac

Posao: Svi Strelčevi koji su u poslednje vreme imali finansijske probleme, mogu da očekuju poboljšanje. Moguće je da će Vam se prihodi poboljšati ili ćete dobiti dodatni posao. Strelčevi koji imaju privatni biznis takođe mogu da očekuju olakšanje, jer će se stvoriti uslovi za povećanje broja kupaca/klijenata ili poslovnih partnera. Sedmi i osmi avgust su odlični za poslovno putovanje, donošenje bitnih odluka ili potpisivanje dokumenata. Ulazak Marsa, Venere i Sunca u znak Device doneće Vam racionalnost i ozbiljnost, koji nedostaju Vašoj razigranoj prirodi, pa ćete samim tim donositi promišljene odluke, bez ikakve mogućnosti greške. Iskoristite to na pravi način! Nezaposleni Strelčevi takođe treba da iskoriste pozitivan uticaj Device i da se aktiviraju oko traženja posla.

Ljubav: Verujem da su mnogi Strelčevi imali težak jul, jer im je retrogradni Merkur doneo probleme u komunikaciji sa voljenom osobom. Merkur napokon kreće direktno i donosi poboljšanje u komunikaciji, a samim tim i poboljšanje odnosa između vas. Slobodni Strelčevi će upoznati veoma zanimljivu osobu, najverovatnije na putovanju, a planete pokazuju da bi to moglo da preraste u vezu na daljinu. Moguće je da ćete se krajem meseca premišljati da li vam je potreban taj odnos i da će Vas to mučiti.

Zdravlje: Veći deo avgusta će proći u dobrom raspoloženju i zdravlju. Međutim, kraj meseca Vam donosi zdravstvene probleme – vrlo je moguće da će Vam mlad Mesec u Devici vratiti zdravstvene tegobe iz prošlosti.

Jarac

Posao: Moguće je da ste u julu imali probleme sa dogovorima i poslovnim sastancima. Merkur kreće direktno i donosi poboljšanje na tom planu. Sve što ste morali da odložite prošlog meseca sada ćete moći da realizujete. Sredinom meseca Jupiter kreće direktno i donosi Vam optimizam i volju da se trudite više nego prethodnog meseca. Vrlo je moguće da ćete tokom ovog meseca uspeti da ostvarite nešto što pokušavate već mesecima unazad. Kvadrat Venere sa Uranom i pun Mesec u Vodoliji donose Vam finansijske probleme – najverovatnije zato što ćete trošiti više nego što zarađujete, posebno ako ste na odmoru. Mogući su i problemi sa platnim prometom, pa su velike šanse da nešto nećete moći da naplatite. Jarčevi koji nemaju posao treba da se aktiviraju nakon 18. avgusta, kada će mnoge planete ući u znak Device i doneti Vam organizovanost, promišljenost i posvećenost.

Ljubav: Vama je RxMerkur doneo probleme na ljubavnom planu, ali ne brinite, u avgustu ćete moći sve da razrešite sa voljenom osobom. Jarčevi koji pokažu želju da rade na odnosu sa voljenom osobom mogu da očekuju savršen mesec, dok će oni koji budu stavljali sebe u prvi plan, što je moguće pod uticajem punog Meseca u Vodoliji, morati da se suoče sa krizom. Slobodni Jarčevi će morati da raščiste sa osobom iz prošlosti ukoliko misle da promene svoj ljubavni status. Tek kada raskrstite sa svime što Vas muči, moći ćete da se opustite i prepustite novoj ljubavi. Dobar period za upoznavanje nove osobe je nakon 20. avgusta.

Zdravlje: Stres, umor i neispavanost mogli bi da dovedu do zdravstvenih problema. Savetujem Vam da pronađete način da se opustite i relaksirate – sigurna sam da ćete se mnogo bolje osećati.

Vodolija

Posao: Već početkom meseca, pod uticajem Merkura koji kreće direktno, možete da očekujete značajno poboljšanje komunikacije sa kolegama i nadređenima, a to će Vam dati motivaciju da se više trudite. Moguće je da je u julu došlo do zastoja na nekom projektu ili da neki dogovor nije realizovan, što će se ostvariti u avgustu – najverovatnije u periodu nakon 20. avgusta kada ćemo imati dominantan uticaj Device. Mogući su iznenadni problemi sa finansijama, koje će Vam doneti Venera u kvadratu sa Uranom. Ukoliko se bavite privatnim poslom, ovo bi moglo da Vam napravi prilično velike probleme. Savetujem Vam da od početka meseca budete obazrivi sa novcem, posebno ako ste preduzetnik.

Ljubav: Savetujem Vam da se više posvetite odnosu sa voljenom osobom. Napavite neko iznenađenje ili predložite putovanje – to će uneti malo svežine u vaš odnos i dodatno će vas zbližiti. Konjukcija Venere sa Suncem donosi vam neverovatno lepe trenutke sa osobom koju volite. Slobodne Vodolije mogu da očekuju prolaznu avanturu, ali ništa ozbiljnije od toga. Vrlo je moguće da još uvek niste preboleli neku osobu iz prošlosti i da Vas to koči na ljubavnom planu. Krajem meseca vi ćete doživeti neko razočarenje, a mlad Mesec u Devici će Vas podsetiti zašto morate da razrešite emotivni haos koji imate u glavi trenutno.

Zdravlje: Planete najavljuju probleme sa srcem i cirkulacijom, posebno ako ste se naglo ugojili. Savetujem Vam da promenite loše navike koje imate – za početak posetite nutricionistu.

Ribe

Posao: Merkur napokon kreće direktno i oslobađa Vas blokada koje ste imali u prethodnom mesecu. Napokon možete da počnete sa ozbiljnim dogovorima i pregovorima. Ukoliko želite povišicu ili promenu radnih uslova, prva polovina meseca je odlična za to! Jupiter je dobro aspektovan u Vašem polju karijere, tako da u periodu između 7. i 11. avgusta možete da očekujete značajna dešavanja u karijeri – mogući su unapređenje, povišica ili novi posao. Pod uticajem mladog Meseca u Devici, koji nastupa 30. avgusta, možete da očekujete pojačanu sujetu, a samim tim i nesuglasice sa kolegama. Pokušajte da držite sujetu pod kontrolom i neće biti većih problema.

Ljubav: Očekujte znatno bolju komunikaciju sa partnerom ili osobom koja Vam se dopada, jer će Merkur koji vlada Vašim poljem ljubavi, krenuti direktno. Sredinom meseca moguće su nesuglasice, najverovatnije zbog toga što ne posvećujete dovoljno vremena voljenoj osobi. Savetujem Vam da popričate ozbiljno o tome i da predložite neke zajedničke aktivnosti sa partnerom. To će dodatno učvrstiti vaš odnos. Slobodne Ribe će uživati u slobodi više nego ikada ranije. Planete pokazuju da ćete upoznati nekoliko privlačnih osoba suprotnog pola, a moguće je i da ćete biti sa više osoba istovremeno. Verujem da će Vam to predstavljati zadovoljstvo na kratke staze, ali na duže nikako, jer biste vrlo brzo mogli da budete razotkriveni.

Zdravlje: Mogući su problemi sa krvnim pritiskom i malaksalošću. Savetujem Vam da povedete računa o ishrani i da se krećete više. Ukoliko se tegobe nastave i nakon 11. avgusta, obavezno posetite lekara.