Veliki MESEČNI horoskop za AVGUST 2020.

Ovan

Posao: U narednom periodu imate jako lep uticaj planeta na polje posla, pa ih valja iskoristiti. Ključna rec je Akcija. Mars u Ovnu donosi vam svu potrebnu energiju i entuzijazam koji će biti potrebni da završite započeto ali i da krenete u nešto sasvim novo. Ukoliko ste u privatnom biznisu ovi uticaji donose nove prilike za širenje posla, nove klijente, nove dogovore. Saradnja sa mladjim osobama će biti bolji izbor u ovom periodu jer vam može doneti pokretanje posla. Za nezaposlene Ovnove takodje je povoljan period za pronalaženje posla, pomoć prijatelja i poznanika biće od velikog uticaja.

Ljubav: Ako ste već duže vreme sami, emotivno neispunjeni, mislite kako vam se ništa ne dešava, upali ste u kolotečinu svakodnevnog života , pravo je vreme da razmislite o svemu i napravite neke nove korake, uvedete nešto sasvim novo u vaš život. Prisetite svega što ste nekada voleli a vremenom na to zaboravili. Da li je to nekakav hobi ili nešto slično, nije ni važno, krajnje je vreme da se aktivirate na nekom drugom planu jer to novo doneće vam veće promene u vaš život. Kada proširite polje interesovanja napravićete prostora za nova poznanstva, nove ljubavi…otvorićete nove puteve koji će vas odvesti ko zna gde…

Zdravlje: Odlično!

Bik

Posao: Polje posla od uticajem promena, kvadrat Sunca i Urana donosi neku pobunu u vama, mnogi ce razmisljati o promeni posla, ili uvodjenju nekih ekstremnih novina. Sukob sa autoritetima je izvestan, mogućnost da vam neko nameće svoju volju činiće vas dosta nervoznim. Povoljan je period za sve one koji se bave poslovima koji su povezani sa bankama, finansijama kao i prodaji ili kupovini nekretnina. Polje finansija je dosta dobro postavljeno, očekujte prilive novca i zadovoljstvo kroz finansije.

Ljubav: Sjajan period za ljubav. Ako ste sami potrebno je da se aktivirate i izađete iz inercije kojoj ste skloni. Vaše polje ljubavi je sada pod uticajem planete Venere, potrebno je i da vi napravite neke korake ako mislite da vam se nešto desi. Oslušnite dešavanja oko sebe – moguće je da imate pozive nekih osoba koji vam se čine nezanimljivim pa ih izbegavate, možda uporno sami sebe sputavate a da toga niste ni svesni. Sada je vreme da manje razmišljate a više da se prepustite situacijama koje dolaze. Upravo iz takvih situacija može nešto potpuno da vas iznenadi – kada se najmanje budete nadali i očekivali.

Zdravlje: Slaba tacka mogu biti grlo kao i stomak, ali generalno je dobro.

Blizanci

Posao: Vas vladar Merkur obrazovaće početkom meseca dosta napete aspekte sa Saturnom i Plutonom, stavljaće vas na muke, a moze vam doneti i probleme sa papirologijom, dogovorima, rokovima…naoruzajte se strpljenjem. Osetljiv je period pa su greške izvesne, kao i donosenje pogrešnih zaključaka naročito ako ishitreno reagujete ili donosite neke odluke na brzinu i pod pritiskom. Savet je da se zaustavite, da dobro razmislite, ne dozvolite da vas neko požuruje i uslovljava. Polje novca je takodje pod aspektima koji donose neke brige, mogućnost dugovanja, obratite paznju na trošenje novca. Generalno, ovaj period je najbolje da iskoristite za godišnji odmor, jer vam je zaista potreban.

Ljubav: Mozda nije najsjajniji period za ljubav, imate malo otezanje na tom polju, ali sa druge strane moguće je da učvrstite vašu vezu u kojoj se trenutno nalazite. Ako ste sami, moguće je poznanstvo sa osobom koja je dosta ozbiljna, možda čak malo starija od vas, došlo je vreme da se i vi uozbiljite kada su emocije u pitanju i da počnete da negujete prave vrednosti, da se naučite odgovornosti. Ovakva pozicija može vam uskratiti radost i zabavu ukoliko ste površni i neodgovorni ali isto tako dovodi vas u situaciju da se vi menjate i da razmislite o sebi i svojim postupcima, o izborima partnera, o vašem odnosu prema ljubavi i emotivnim vezama.

Zdravlje: Napetost i tenzija su izvesne, vise odmarajte, šetajte, boravite u prirodi.

Rak

Posao: Polje posla je pod uticajima koji mogu biti dosta intenzivni za nežne i osetljive Rakove, ne primajte sve toliko k srcu jer bi vas to dosta iscrpelo. Ovoga meseca je polje posla pod jakim uticajem Marsa u Ovnu, sto će vam doneti dosta akcije, dosta obaveza ali i potrebnu energiju da sve zavrsite na vreme. Za one Rakove koji traze posao je prilično povoljan period , ako budete aktivni i imali inicijativu sada lako mozete da dodjete do posla. Povoljan je i period za one koji su u privatnom biznisu, mogucnost širenja posla i napredka je velika. Polje finansija je pod uticajima koji mogu doneti iznenadne troškove, pa pripazite.

Ljubav: Već neko vreme ste dosta osetljivi, emotivno nezadovoljni, naročito ako ste u dužoj vezi ili u bračnoj zajednici. Vreme je da razmislite o svemu, da preispitate vaše emocije kao i odnos sa partnerom. Skloni ste da donosite pogrešne zaključke, da se za nešto uhvatite a pritom da previdite pravu istinu i gde zapravo leži vaš problem. Potrebno je da na jednom dubljem nivou raščistite stvari i postavite na pravo mesto. Odlično je vreme za to, da o svemu iskreno porazgovarate sa svojim partnerom, da definišete problem i da zajedno pokušate da ga rešite.

Zdravlje: Osetljivija je koža, mogucnost alergija.

Lav

Posao: Ovoga meseca bićete dosta hiroviti i skloni promenama. Uticaj Sunca i Urana moze vam doneti potrebu da sečete stvari, donosite odluke naprečac, da vas nerviraju sitnice… ali izvestan je i sukob sa autoritetima i naderedjenima. Ipak, ovaj uticaj vama daje i svu potrebnu snagu i energiju da se upustite u nove riskantne stvari i da iz svega izadjete kao pobednik. Za one koji su na većim pozicijama dosta je nestabilan period, niste strpljivi a to vam je jako potrebno da budete u narednom periodu. Za one Lavove koji se bave kreativnim zanimanjima ovaj period moze biti dosta plodan, doneti napredak, nećete ostati neprimećeni.

Ljubav: Želite da uredite vaš život, sada ste u takvim planovima. Zapostavili ste neke obaveze i sada bi hteli to da raščistite. Partner vas razume i pomaže vam u svemu. Drago vam je što na njega možete da se oslonite u svakoj prilici. Imate jedan kvalitetan odnos. Slobodni Lavovi će takođe biti okupirani poslovima. Uspeh na poslu vas raduje i srećni ste zbog toga. Osoba sa posla vam se udvara. Razmišljate da li da prihvatite ili ne. Ne biste da mešate posao i ljubav, ali ipak vas sve to privlači. Šta god da se desi, potrudite se da ne pokvarite vaš poslovni odnos.

Zdravlje: Slaba tačka srce i pritisak, vreme je da sebi priuštite jedan duži odmor!

Devica

Posao: Uticaj Saturna i Merkura na polje posla donosi vam metodičnost, analitičnost, stabilnost u odlukama i potezima, povoljan je period za sklapanje novih poslovnih dogovora koji su dugoročni. Za one Device koje se bave bankarstvom, finansijama, ekonomijom, ovaj period je dosta povoljan i donosi uspeh. Materijalna situacija se znatno popravlja, ako zelite da ulazete i nekretnine, da uzmete kredit od banke, sada je povoljan period za tako nešto. Za nezaposlene Device nije tako povoljan period da odmah pronadjete posao, ali je moguće da napravite neki dogovor koji ce se u vremenu realizovati.

Ljubav: Ovih dana ste veoma zadovoljni, dešavaju vam se lepe stvari. Ako ste u vezi, prilično je dobar period za ljubav i odnos sa partnerom. Zajednički planovi za odlazak na put. Unapredićete vašu vezu i otkriti nove, interesantne stvari koje će vas još više približiti voljenoj osobi. Slobodne Device imaće dosta prilika za nova poznanstva. Zanimljiva je osoba koju srećete preko posla, zatim postoji mogućnost poznanstva preko prijatelja. Sve u svemu, neće izostati simpatija i udvaranje. Biće vam prijatno a ima izgleda za ulazak u vezu.

Zdravlje: Odlično!

Vaga

Posao: Polje posla je pod uticajima koji nose neku tenziju, nervozu, lako se moze napraviti nesporazum i ući u konflikt sa kolegama. Napeti aspekti dovode do toga da se moze napraviti greška i neki propusti koji još više mogu da zakomlikuju situaciju. Za one Vage koje su u javnim poslovima jako je povoljan period za uspeh i napredovanje. Nezaposlene Vage imaju odličan period za pronalazenje posla, ali i pomoc uticajnih ljudi i osoba koje su na nekoj poziciji.

Ljubav: Udvara vam se osoba koju verovatno poznajete kroz posao. Sve to vam veoma prija i dopada vam se. Ima izgleda da je ta osoba zauzeta, sada ste pod uticajem tajnih veza i postoji mogućnost da upravo i takvu vezu ostvarite. Ako ste već duže vreme sami eto prilike da se malo zabavite. Vage, koje su u dužim vezama, u poslednje vreme su nezadovoljne. Partner je okupiran svojim obavezama pa se čini kako vas je zapostavio. Zabavite se sami ili u društvu prijatelja, ovaj uticaj brzo prolazi. Skloni ste da često menjate raspoloženja i da se brinete, pokušajte da se opustite.

Zdravlje: Osetljiviji je stomak ali i bešika, neki lagani čajevi bi vam veoma prijali.

Škorpija

Posao: Polje posla je kod vas pod uticajem Juptera sto donosui mogučnost prosepriteta, ali kroz čekanje. Ništa se bitno jos ovog meseca nece pokrenuti, ali dolaze neke povoljne vesti i dogovori. Za nezaposlene Skorpije je povoljan period za pronalazak zaposlenja, ali više posla koji neće baš dugo ni trajati, jer tek na jesen se vama vide povoljnije mogućnosti za stalan i kvalitetan posao. Za one koji se bave privatnim biznisom vidi se poboljsanje i veće pokretanje do kraja meseca.

Ljubav: Druženje sa prijateljima vas opušta i čini srećnim. Pred vama je mnogo lepih trenutaka u društvu bliskih osoba. Ako ste sami, upravo preko prijatelja postoji mogućnost da nekoga upoznate. Moguće da ćete sa tom osobom imati i nekakve dogovore oko posla. Ovo je veoma pozitivan uticaj koji može da vam donese ne samo ljubav već i zanimljive poslovne ponude. Škorpije koje su u braku imaju pred sobom stabilan period. Uspeh u svim zajedničkim planovima i poduhvatima. Umete ponekad da budete nestrpljivi i da naglo reagujete, što kvari vaš odnos sa partnerom.

Zdravlje: Slaba tačka mokraćni putevi i bešika.

Strelac

Posao: Vaš vladar Jupiter je u retrogradnom hodu pa vam donosi čekanje, odugovlačenje. Ovaj usporeni tempo vama stvara nervozu, povoljan je sada period za edukaciju ako postoji mogućnost da kroz edukaciju poboljsate vaš posao, iskoristite to. Za nezaposlene Strelčeve nije bas tako povoljan period, vrtite se u krug, ne znate tačno ni sta hoćete. Moguće je da pronadjete neki posao , više sporedan, tek toliko da nešto radite, bolji dani tek dolaze.

Ljubav: Ako ste u dužoj vezi očekujte nagle obrte i promene. Moguća su nepredvidljiva dešavanja, budite spremni. Partner može da vam zameri mnoge stvari i da se ponaša čudno, niste na to navikli. Isto tako, doživećete mnoge interesantne stvari i sasvim nove situacije zajedno sa partnerom. Zazueti Strelčevi, naročito koji su u braku, u poslednje vreme imaju nejasan odnos sa voljenom osobom. Mnoge stvari mogu vam biti čudne, ispitajte to. Moguće je da je došlo do zasićenja, potrebno je da unesete promene u vaš odnos. Odlazak na put bi sve popravio.

Zdravlje: Slaba tacka kukovi i noge, više se krećite i bavite sportom!

Jarac

Posao: Posao je pod dosta jakim uticajima koji vama daju mogućnost za neko novo pokretanje i promenu. Ukoliko imate nameru da menjate posao ili da nešto oko posla samog menjate, unpredjujete… sada je jako povoljan period za tako nešto. Oni koji su nezaposleni sada lako mogu pronaci posao, postoji i neka tendenicija i vraćanja na posao koji ste većč obavljali. Ukoliko ste u privatnom biznisu imaćete manje probleme oko protoka novca ali i rokovima.

Ljubav: Dosta ste napeti u poslednje vreme što naravno može da se odrazi i na vaš odnos sa partnerom. Pokušajte da budete fleksibilniji, ne dozvolite da okolnosti utiču na vašu vezu. Ako ste slobodni najbolje je da negde otputujete jer ima izgleda da na taj način upoznate jednu zanimljivu osobu. Ako ste u braku, trpite već neko vreme negativne uticaje. Mogućnost svađa i razmirica je ogromna pa se potrudite da to izbegnete. Imaćete stalno nekakve izazove, kritike na vaš račun i tome slično. Pokušajte mirno da saslušate šta partner ima da vam kaže. Moguće je da i vi u nečemu grešite. Razmislite.

Zdravlje: Slaba tacka zglobovi i kolena!

Vodolija

Posao: Kod vas na polju posla dolaze pozitivne promene i neke nove mogucnosti. Uskoro očekujte pozitivan glas u vezi posla. Sada je povoljan period i da menjate posao, ali i povoljan period ako posao trazite, da ga pronadjete. Za one koji su u privatnom biznisu mala otežanja, i preko polja posla ali i kroz polje finansija. Nije još vreme za uzbunu, ali obratite paznju. One Vodolije koje se bave poslovima povezanim sa trgovinom, radu sa ljudima, poducavanjem, imaju skjajan period za napredak.

Ljubav: Partner je postao nekako dominantan i vi to shvatate kao da on stalno želi da bude u prvom planu, kao da se sve vrti oko njega i njegovih želja. Čini vam se da je postao malo sebičan. Verovatno je da ste ga razmazili pa se zato tako ponaša. Moguće su manje nesuglasice, ništa ozbiljno. Slobodne Vodolije uživaju u druženju sa prijateljima, dobro se provodite. Jedno prijateljstvo može lako da se pretvori u emotivnu vezu. Moguće je da je ta osoba rođena u znaku Lava ili Blizanaca. Odličan je period za ljubav.

Zdravlje: Osetljiviji nervni sistem, više odmarajte!

Riba

Posao: Jak uticaj Saturna na vaše polje karijere doneće vam dosta odgovornosti i obaveza. Nije baš lagan period, mnoge stvari će vas umarati i biti vam dosta teške. Osetljiv je period pa lako možete ući i neke nesporazume i konflikte, pa pripazite. Oni koji traze posao već tokom meseca ga mogu naci, naročito ako se bavite trgovinom i ugostiteljstvom. Povolja n je i period za sve vrste edukacije, pa razmislite o tome.

Ljubav: Oni koji su zauzeti ili u dužim vezama imaju pred sobom sjajan period sa voljenom osobom. Mnogo lepih trenutaka, ostvarenja planova, zanimljivih situacija sa zajedničkim prijateljima… Zadovoljni ste i ispunjeni. Oni koji su u dužim vezama lako mogu planirati zajednički život ili brak. Odličan je period za tako nešto. Slobodne Ribe imaju više mogućnosti. Poznanstvo sa veoma privlačnom i energičnom osobom, moguće rođenom u zanaku Škorpije. Ako ništa ozbiljnije, to bi mogla da bude strastvena avantura. Takođe, osoba koju poznajete kroz posao neće vas ostaviti ravnodušnim. Mogućnost ulaska u vezu.

Zdravlje: Slaba tacka sinusi i grlo, boravite vise u prirodi i pored vode!

