Veliki mesečni horoskop za DECEMBAR 2019. godine

Ovan

Posao: Ovnovima ovaj mesec donosi izazove na polju posla, naročito sa finansijama. Sam početak meseca nosi mogućnost za troškove koji će Vas iznenaditi, mogući su neplanirani troškovi, pa povedite računa o novcu, ulaganjima. Za Vas su veoma rizična veća ulaganja, jer možete imati gubitak novca. Poslovi koji su povezani sa strancima, turizmom, špedicijom, transportom, saobraćajem… biće vam prilično naklonjeni. Mnogim Ovnovima će se javiti želja za promenom posla, a ovi uticaji donose mogućnost za uspeh u tome.

Ljubav: Decembar Vam donosi dosta nervoze i napetosti. Vladar Vašeg znaka je u vodenom znaku Škorpiona, u jako napetim aspektima, veoma snažna i duboka energija koju nećete moci baš tako lako da kontrolišete, a može Vam doneti dosta nesuglasica u partnerskim odnosima, pa pripazite. Očekuju Vas iznenadne situacije koje će Vam dizati pritisak, a tu lako moze doći do izliva besa i povredjivanja. Nekim Onovima ovaj uticaj može doneti dosta svadja ali i ljubomore u partnerskim odnosima. Slobodnim Ovnovima ovaj uticaj donosi mogućnost za strastvenu ljubavnu vezu, više prolaznog karaktera. Zauzetim Ovnovima polje braka je na ispitu i dalje, partner ce ovoga puta imati za Vas više strpljenja i razumevanja, ali nemojte to koristiti. Pokušajte u ovom mesecu da obuzdate svoju naglu prirodu, imaćete dosta izazova, a ključna reč je strpljenje.

Zdravlje: Nervoza i napetost pratiće Vas celog meseca.Mogući su problemi sa srcem i pritiskom.

Bik

Posao: Bikovi će ovog meseca biti veliki buntovnici, bićete jako teski za saradnju i lako mozete dolaziti u sukob sa kolegama i nadredjenima. Ovaj uticaj može Vama doneti i neke probleme kroz posao jer ćete biti skolni brzopletim reakcijama i potezima. Vladarka Vašeg znaka, Venera, boraviće tokom meseca u zemljanom znaku Jarca, što Vam donosi finasijsku stabilnost i ostvarenje ciljeva, naročito onih koje već duže vreme planirate. Povoljan je period za kupovinu ili prodaju nekretnina, ali i za početak sopstvenog biznisa.

Ljubav: Sam početak meseca slobodnim Bikovima nosi mogućnost za novo poznanstvo, biće naglasak na strasti, uživanju, ovaj uticaj nosi nagli početak veze. Iako će faktor strasti biti dominantan, ima izgleda da veza potraje u vremenu i da se pretvori u ozbiljniju priču. Onima koji su u braku ili dužim vezama, uticaj Marsa u Škorpionu može doneti nesuglasice, provokacije, partner će biti dosta posesivan i tražice od vas da mu se više posvetite, tražiće veće dokaze ljubavi. Druga polovina meseca povoljna je za tajne ljubavne susrete, aspekt Venere sa Neptunom donosi dosta uživanja daleko od očiju javnosti. Povoljan je period za ulazak u tajnu vezu sa osobom koju srećete kroz posao, ili neke poslovne prilike.

Zdravlje: Tokom ovog meseca obratite pažnju na ishranu, prekomerno unošenje hrane i slatkiša može Vam doneti probleme sa digestivnim traktom, nadimanjem, ceo sistem za varenje je pod znakom pitanja.

Blizanci

Posao: Sam početak meseca donosi Vam dosta obaveza i veliku usmerenost ka poslu. Povoljan uticaj Merkura i Saturna donosi dobre poslovne dogovore, povoljan je period za potpisaivanje dugoročnih ugovora, imaćete dobre procene, mnogi će Vam se obraćati za savet. Vec druga polovina meseca donosi drugačiju energiju ulaskom Merkura u znak Strelca, koncentracija opada, a lako krajem meseca možete ući u konfuzno stanje i praviti greške pa pripazite. Sve to pojačava pun Mesec u Blizancima, što će doneti da budete naročito osetljivi. Ukoliko se bavite ekonomijom, finansijama, brokerskim poslovima, budite obazrivi, ovi uticaji mogu doneti da napravite grešku koju cete posle teško ispraviti.

Ljubav: Pun Mesec u Blizancima doneće Vam veliku osetljivost i emotivnost kada su ljubavni odnosi u pitanju. Promena raspoloženja doneće sumnju Vašem partneru koji će Vas teško razumeti, pa je otuda moguće da lako ulazite u konflikte i razmirice. Slobodnim Blizancima nova ljubav na pomolu sa dosta mlađom osobom koju ćete upoznati preko prijatelja ili društvenih mreža. Povoljan je period za druženja, flert, udvaranje. Onima koji su u braku ili dužim vezama zavladaće neka monotonija u odnosu, najbolje je da negde otputujete sa voljenom osobom jer će to dosta popravitii situaciju. Sam kraj meseca donosi mogućnost ulaska u tajnu vezu sa zauzetom osobom, sa osobom stranog porekla, ljubav na putu, u inostranstvu…

Zdravlje: Mentalna iscrpljenost, konfuzija, rasejanost, mogući su problemi sa nesanicom, nervozom, preporučujem da se što više odmarate i boravite na svežem vazduhu jer ćete tako povratiti energiju.

Rak

Posao: Rakovi ce biti dosta napeti zbog finansija I troškova koji mogu biti iznenadni I neočekivani. Imaćete veliku usmerenost ka poslu, naročito u prvoj polovini meseca. Zbog izazovnih aspekata moguće su nesuglasice sa kolegama I nadređenima, napetost vas može dovesti u situacije da pravite greške, pa pripazite I budite oprezni, naročito prilikom sklapanja poslovnih dogovora ili potpisivanja dokumenata. Oni koji imaju zelju da započnu neki svoj privatni biznis bolje da sačekaju, nije povoljan period za tako nešto.

Ljubav: Uticaji koji su prisutni unose dosta ljubomore, svađe, nerazumevanja u partnerske odnose. Lako moze dolaziiti do sukoba, nezadovoljstva, a Mesec u Vodoliji činiće da budete ishitreni u svojim reakcijama, savet je da ne donosite odluke pod naletima emocija, već da pustite da problem odleži neko vreme, tako ćete moći bolje da sagledate situaciju. Oni koji su u braku I dužim vezama imaju prilike da uspostave harmonične odnose sa partnerom zbog prisustva Venere u vašem polju braka i partnerstva. Druga polovina meseca je dosta drugačija, Venera I Saturn donose zahlađenje ili sumnju u partnera I mogu opet pokrenuti neke stare teme koje su ostale nedorečene…

Zdravlje: Dosta osetljiv mesec za sve Rakove, emocije će biti promenljive, napete, pa su mogući problemi sa nesanicom. Takođe, pripazite na ishranu jer je stomak osetljiviji tokom celog meseca.

Lav

Posao: Sunce u aspektu sa Saturnom I Plutonom donosi povoljan period za posao, naročito ako uspostavljate neke dugoročne planove gde vam je potrebna dobra srategija, imaćete nejesnoću kako šta treba da funkcioniše, pa ćete moći da napravite odlične korekcije koje će podržati poslovanje dalje u vremenu. Uticaji su jako povoljni za pokretanje privatnog biznisa, onima koji se bave bankarstvom I finansijama jako je plodan period za uvećanje finansija I dobro poslovanje.

Ljubav: Osetljiv je period za ljubav, naročito za one Lavove koji su u braku ili nekoj vrsti zajednice. Partner može biti nervozan, nezadovoljan, bićete više usmereni ka poslu, spoljnim aktivnostima I na neki način ćete zapostavljati partnerove želje i potrebe. Slobodnim Lavovima povoljan je period za ljubavne avanture, naročito ako negde otputujete. Venera u sekstilu sa Neptunom donosi ulazak u tajnu ljubavnu vezu sa osobom na koju već duže vreme mislite i koja Vam se veoma dopada.

Zdravlje: Lavovima će u ovom periodu slaba tačka biti srce i pritisak, najveći uzrok tome je dosta stresan period koji kod Vas već dugo traje; ako imate dovoljno sna i dovoljno se odmarate mozete uspostaviti unutrašnji sklad koji je Vama jako potreban.

Devica

Posao: Vladar Vašeg znaka je dugo bio retrogradan pa vam je remetio planove i usporavao Vas, a sada je povoljan period da se započeto dovrši i privede kraju, najviše ćete biti koncentrisani na takve situacije. Oni koji su nezaposleni sada mogu naći stabilan posao, naročito ako ste već negde konkurisali, ili imate neko obećanje pa čekate odgovor. Druga polovina decembra Vam nosi sasvim drugačiju poslovnu energiju, više ćete biti usmereni ka pravljenju planova za budućnost, to najviše važi za one Device koje se bave turizmom, transportom, podučavanjem, izdavaštvom…

Ljubav: Device imaju povoljan period za ljubav, komunikacija sa partnerom će biti odlična I moći ćete da uspostavite harmonične odnose, dogovori će se poštovati, a to vama najviše znači. Oni koji su u braku imaju uticaj Neptuna, što može dovesti do sumnje, neiskrenosti, naročito druga polovina meseca, sa punim Mesecom u Blizancima, naglašava neodlučnost, sumnje, teško da ćete razgovorom to moći da popravite, savet je da pustite da taj uticaj prođe.Slobodnim Devicama smeši se ljubav sa osobom koju upoznaju kroz posao ili neke poslovne prilike. Onima koji su u tajnim vezama nije naročit period, teže ćete se viđati sa partnerom, jer će stalno iskrsavati neke situacije koje će remetiti dogovore.

Zdravlje: Slaba tačka za Device biće kosti, zglobovi, bolovi u ramenima i vratu, bavite se blagim vežbama istezanja, joga vezbama, to će vam veoma pomoći da uspostavite sklad i ravnotežu.

Vaga

Posao: Polje posla će vam biti prilično naklonjeno tokom decembra meseca, naročito ako Vaš posao zahteva češću komunikaciju sa ljudima, konsalting, podučavanje, trgovinu, novinarstvo, marketing, sve vrste posla koji podrazumeva da ste u stalnom dodiru sa klijentima i gde će Vaš uspeh dosta zavisiti od vašeg umeća komunikacije. Povoljan je period za Vage koje su nezaposlene, moći ćete sebe dobro da predstavite kada budete tražili posao, da ostavite jako dobar utisak, pa je savet da maksimalno iskoristite ove uticaje.

Ljubav: Vladarka Vašeg znaka, Venera, sada se nalazi u zemljanom znaku Jarca, što će Vam davati poseban šarm tokom ovog meseca, ostavljaćete snažan utisak na suprotni pol, povoljan je period za slobodne Vage da se zaljube i da uđu u emotivnu vezu. Za one koji su u braku partner može biti nervozan, sitničav, stalno nešto zamerati, ali Vi ćete imati takta i moći ćete sve da izbalansirate. Interesantan je period za Vage koje su u tajnim vezama, jer će Vam ovaj mesec doneti puno strastvenih susreta sa partnerom, dobićete dokaze njegove ljubavi i naklonosti, moguće da Vas partner obraduje nekim lepim poklonom, pažnjom, prijatnim iznenađenjem…

Zdravlje: Možete biti skloni prehladama, savet je da uzimate što više vitamina i da se kvalitetno hranite, a takođje i stomak može biti osetljiviji, mokraćni putevi, bešika, ali isto tako i problemi sa reproduktivnim organima.

Škorpija

Posao: Decembar mesec Vama donosi dosta izazova, ali I dovoljno energije da se izborite sa njima i da izađete kao pobednik. Ova energija Vas poziva na akciju, da sve nerešeno sada rešite I da idete do kraja, imate svu potrebnu energiju da uspete u tome. Imaćete manjih finansijskih poteškoća, moguće I problem sa rokovima, ali ipak se vidi rešenje i izlaz. Za one koji su u privatanom biznisu jako je povoljan period da unaprede svoj posao, imaćete i neke povoljne ponude, povoljne poslovne prilike, pa ih treba iskoristiti.

Ljubav: Zauzetim Škorpijama i dalje je jak uticaj Urana u Biku, što moze da poremeti partnerske odnose, naročito onima koju su u braku ili dužim vezama. Imaćete konstantni pritisak u odnosu, možete poželeti da se svega oslobodite i da vam pukne film, ipak je Vama polje odnosa vec duze vreme u krizi, tako da mnoge Škorpije mogu prekinuti vezu, ali I brak. Oni koji su slobodni sada su u sjajnom periodu za nova poznanstva, bićete u situaciji da upoznate privlačnu osobu, i to najpre preko prijatelja ili društvenih mreža. Za one Škorpije koje su u tajnim vezama dolazi dosta intenzivan period prepun srasti i uzavrelih emocija.

Zdravlje: Nervoza će dosta delovati na Vas pa možete imati problema sa želucem, nervozom želuca, povedite računa o ishrani.

Strelac

Posao: Sunce i Jupiter u Vašem znaku donose velike ambicije i ogromne planove, naročito za budućnost. Sada ste u jako moćnom periodu kada Vam ovi uticaji to mogu i doneti. Povoljan je period za pokretanje sopstvenog bizniza, za proširenje postojećeg, za dobijanje novih poslovnih ideja kao i za kontakte sa uticajnim ljudima koji Vam mogu pomoći oko realizacije planova. Jako je povoljan period za sve one koji polažu ispite, ili izlaze na neki test, ovaj uticaj Vam donosi uspeh.

Ljubav: Decembar mesec je odličan za ljubav, partner će Vam pokazivati naklonost, vrlo je moguće da negde otputujete zajedno sa voljenom osobom. Za one koji su u braku takođe je dosta interesantan i dinamičan period, povoljan da uspostavite harmoničan odnos sa partnerom. Druga polovina meseca vam može doneti susret ili neki kontakt sa osobom iz prošlosti, a moguće i obnovu emotivne veze. Slobodnim Strelčevima smeši se ljubav sa osobom koju upoznaju preko prijatelja ili društvenih mreža, ili na nekom putovanju…

Zdravlje: Tranzit Jupitera kroz Vaš znak donosi sklonost preterivanju a ovaj zimski period je idealan da nabacite koji kilogram više, mnogi Strelčevi mogu imati problem sa viškom kilograma. Kontrolišite šećer.

Jarac

Posao: Više će Vam pažnja biti usmerena na druge stvari, pa možte praviti greške u poslovanju i donositi pogrešne odluke, I to ishitreno, ne razmišljajući, pa povedite računa. Decembar mesec Vama nije najpovoljniji za poslovanje, treba dobro da razmišljate pre nego uradite neki novi potez ili donesete odluku, ovi uticaji Vama donose greške I neke komplikacije. Jarčevima koji nisu zaposleni sada je povoljan period da zaposlenje pronađu negde dalje od mesta stanovanja, a moguce i u inostranstvu. Povoljan je period za sve one koji se bave turizmom, podučavanjem, transportom, saobraćajem…

Ljubav: Tranzit Venere kroz Vaš znak učiniće da se prolepšate, postanete neobično ljupki I privlačni suprotnom polu, tako da se može reći da je sada idealno vreme za ljubav. Uticaj Venere I Saturna lako Vama može da vrati neku osobu iz prošlosti, nekoga koga poznajete od ranije, a uticaj donosi stabilnost I ozbiljnost emotivnom odnosu i nagoveštava vezu koja može da traje u vremenu. Za one koji su u bračnim vodama period je dosta osetljiv pa lako može da unese nesklad u partnerski odnos. Partner će se pobuniti proziv nekih pravila koje vi postavljate ili se za njih zalažete, Mesec u Vodoliji sve to naglašava i unosi nervozu u Vaš odnos, savet je da popustite I pokušate da napravite kompromis.

Zdravlje: Povoljan je period za Vas, eventualno neki manji problemi sa kostima ili zglobovima.

Vodolija

Posao: Sam početak meseca nosi vrlo osetljivu i napetu energiju koja lako može dovesti do nekog sukoba na poslu, sa kolegama najpre, manje sa nadređenima, pa povedite računa da ne izazivate takve situacje, jer ćete biti isprovocirani. Očekuje vas dosta dinamičan mesec na poslu, sa dosta izazova, ali i preokreta. Oni koji su nezaposleni vec početkom meseca mogu čuti neku dobru vest za posao, povoljni su uticaji koji stvaraju nove prilike pa savetujem da ih maksimalno iskoristite. Oni koji imaju sopstveni biznis suočavaće se sa finansijskim poteškoćama, naći ćete se u situaciji da ćete moći teško da ispoštujete rokove, što će Vam unositi veliku nervozu i napetost.

Ljubav: Tranzit Venere kroz Vaše polje tajni doneće vam skrivene emocije, tajne ljubavi, platonske veze, flert, udvaranja, bilo da ste slobodni ili zauzeti. Ovaj uticaj vama moze doneti spoznaju da se dopadate nekom koga ste smatrali prijateljem, ali isto tako vidi se mogućnost da vam neki kolega na poslu izjavi ljubav ili Vam se udvara. Vodolijama koje su u braku Uran u Biku donosi pometnju, unosi nervozu, netoleranciju, tako da su veoma moguće svađe i razmirice, pa pripazite.

Zdravlje: Kvadrat Meseca u Vodoliji i Marsa u Škorpionu mož vam doneti problem sa stomakom, zelucem, sklonost ka prehladama biće izraženija tokom ovog meseca. Takođe, bićete napetiji I nervozniji nego inače, pa su moguće nesanice kao i hronična iscrpljenost.

Ribe

Posao: Moguće je da neko nezadovoljstvo kroz posao kulminira tokom ovog meseca i mnoge Ribe će razmišljati kako da unaprede posao, neki će odlučiti da potraže novi posao, to će vam ići od ruke jer su vam zvezde naklonjene. Oni koji imaju privatan biznis – povoljan je period za proširenje posla, saradnju sa strancima, ili da se sa nekim udružite jer partnerski posao vam je povoljno postavljen, pa razmislite o tome. Tokom meseca očekuje vas finansijski uspeh, bićete zadovoljni postignutim rezultatima.

Ljubav: Venera, planeta Ljubavi, tokom ovog meseca će boraviti u Vašem polju prijateljstva, ako ste sami najpre ćete preko društva, preko prijatelja nekog i upoznati, a moguća je I ljubavna veza sa nekim ko vam je prijatelj. Povoljan uticaj Venere i Neptuna učiniće da budete posebno šarmantni I zavodljivi, što će vam doneti uspeh kod suprotnog pola. Za one koji su u bračnim vodama uticaji nisu naročito naklonjeni, nesporazumi sa partnerom biće naglašeniji, nesporazumi kroz komunikaciju, ili da jedno drugo pogrešno razumete, pogrešno tumačite postupke partnera, što će uneti nemir u Vaš odnos.

Zdravlje: Tokom decembra očekujte promenljivo zdravstveno stanje, moguće su glavobolje kao i problemi sa disajnim putevima, cirkulacijom…