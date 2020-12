Veliki MESEČNI horoskop za decembar 2020.

Ovan

Posao: Jaka usmerenost ka poslu i obavezama dovešće vas u poziciju da budete iscrpljeni i dosta nervozni, ali je dobro to što ćete uspeti da završite sve što ste isplanirali. Ovnovima ovaj mesec donosi uspeh, kao i dobru saradnju sa nadređenima. Oni koji su u privatnom biznisu imaće dosta uspeha u poslovima, kao i sa finansijama. Ovaj mesec će biti izuzetno plodan za vas i vidi se mogućnost realizacije nekih starih projekata i planova. Za one koji su nezaposleni ovaj mesec nije naročito povoljan za pronalaženje adekvatnog posla kojim biste bili zadovoljni i koji bi trajao u vremenu.

Ljubav: Monotonija u vezi se oseća već neko vreme. Partner je postao isuviše ozbiljan i stalno vam nešto zamera. Izgubila se lakoća i lepota koja je u početku postojala. Sve to vam užasno smeta i ne znate šta da radite. Slobodno zamerite vašem partneru i recite sve što vam se ne dopada. Slobodni Ovnovi imaju pred sobom jedan interesantan period. Mozda se neće desiti ništa baš značajno na emotivnom planu, ali ima mogućnosti za nova, zanimljiva poznanstava koja u budućnosti mogu nešto da donesu. Simpatična vam je jedna Vodolija, ipak ona je zauzeta… ali nikad se ne zna?

Zdravlje: Slaba tačka su grlo i sinusi.

Bik

Posao: Bikovima ovaj mesec donosi dosta napetosti i nezadovoljstva kroz posao i poslovne prilike. Nije povoljan period za sklapanje nekih novih poslovnih dogovora, ostavite to za naredni period. Sada je povoljno da se usmeriite na usavršavanje ili dodatne edukacije koje će Vam doneti napredak u narednom periodu. Polje posla nosi energiju promene, pa morate da se usmerite na neke nove poslovne prilike, ako ništa ne promenite sami, promene mogu biti neudobne za vas. Nezaposleni Bikovi ovog meseca mogu uspeti u poslovima koji su u vezi sa finansijama, nekretninama, hranom, kao i sa poslovima koji su u vezi sa lepotom i uslugama.

Ljubav: Pravo vreme za ljubav. Osvojiće vas osoba iz bliskog okruženja, moguće iz komšiluka ili kruga prijatelja. Započinje romansa, ali ćete se uskoro razdvojiti na neko vreme, zbog nekakvog puta ili obaveza. Po povratku – sledi nastavak. Ima izgleda da ostvarite stabilnu vezu, prvenstveno baziranu na emocijama, prijateljstvu i uzajamnom poverenju, a zatim i na strasti. Ova veza ima izgleda da bude posebna i da dovede do zajedničkog života. Bikovi koji su u braku i dalje uživaju u skladnom partnerskom odnosu.

Zdravlje: Slaba tačka butine i prepone. Više se krećite ili radite neke vežbe istezanja.

Blizanci

Posao: Blizancima je ovaj mesec mesec završetaka i privođenja kraju svih obaveza, a nije dobro za nove poslovne dogovore, jer se vaš vladar Merkur sada nalazi na poslednjim stepenovima, ali je jako povoljan period za finansije i za naplatu nekih potraživanja. Ako imate dugove, vratićete ih ili će vam se vratiti. Za Blizance koji se bave poslovima u vezi sa IT tehnologijama ovaj mesec donosi povoljne vesti i neke nove poslovne ponude koje neće odmah biti realizovane, ali ukazuju na nove početke koji će biti interesantni i povoljni za vas. Za one koji su nezaposleni, uticaji su povoljni za pronalaženje posla koji može trajati i sa kojim ćete biti zadovoljni.

Ljubav: Imaćete potrebu da posebno oduševite osobu do koje vam je stalo. Smislite nešto zanimljivo, nesvakidašnje, unesite promenu u vašu vezu. Veza je stabilna i tu postoji obostrana ljubav, samo je potrebno s vremena na vreme uneti osveženje i izaći iz uobičajenog toka. Blizanci koji su u braku biće zauzeti planiranjem uređenja stana ili pak ulaganjem u nekretnine, a mogući su i planovi oko proširenja porodice. Slobodne Blizance očekuju promene. Osoba o kojoj razmišljate pozvaće vas na druženje. Prihvatite taj poziv.

Zdravlje: Mentalna aktivnost vas veoma iscrpljuje. Više se odmarajte i više spavajte.

Rak

Posao: Rakovima je polje posla pod uticajem Meseca u Blizancima, pa će biti dosta kretanja, komunikacije i kontakata. Bićete usmereni na više strana, a moguće je i da ćete raditi dva posla naizmenično. Uticaji su jako povoljni za uspešne poslovne dogovore, za marketing, reklamiranje i povezivanje ljudi sa kojima je moguća saradnja. Za one koji su u privatnim vodama, ovaj period može doneti malo zastoja na polju finansija, kao i nekih dugovanja, pa se pripazite. Za one koji traže posao nije najpovoljniji period.

Ljubav: Nezadovoljni ste u vezi i priželjkujete promenu. Partner se u poslednje vreme malo udaljio i čini se da je više zaokupiran drugim stvarima nego vašim odnosom. Ništa ne preduzimate jer mislite da će se sve rešiti samo od sebe. Preispitajte svoje emocije, moguće je da je došao trenutak za korenite promene. Postoji mogućnost da popravite vaš odnos i da ga dovedete do savršenstva ili da, konačno, prekinete vezu. Potrebno je da se oboje time pozabavite da biste mogli nešto uspešno da rešite. Ako postoje obostrane emocije, ova veza bi lako mogla da odvede do braka.

Zdravlje: Odlično!

Lav

Posao: Sunce u Strelcu Lavovima donosi mogućnost širenja posla, kao i saradnju sa strancima i osobama koje su povezane sa inostranstvom. Dobićete i neke nove poslovne ideje i moguće je i da započnete sa njihovom poslovnom realizacijom tokom ovog meseca. Polje posla donosi uspeh, naročito u novim poslovnim aktivnostima. Za one koji su na rukovodećim položajima je dosta uspešan period, a mnogi pripadnici ovog znaka dobiće i unapređenje ili neku bolju poslovnu poziciju.

Ljubav: Interesantan period za slobodne Lavove. Prijatelji vas pozivaju na druženje i izlaske, a vi ne budite lenji i odazovite se pozivu. Oduševićete jednog Ovna koji će biti malo navalentan, ali vi nemate problem sa tim. „ Iskuliraćete” ga baš da proverite da li će odustati ili nastaviti sa udvaranjem. Ipak, on će biti uporan, pa eto vama prilike za ljubavnu avanturu. Nemate još neko posebno mišljenje o njemu osim da vam se fizički dopada, što je vama itekako važno, pa ste sada znatiželjni malo bolje da ga upoznate. Ako ništa drugo, zagarantovan vam je dobar provod.

Zdravlje: Sklonost prehladama. Konzumirajte više čajeva i koristite vitamine za podizanje imuniteta.

Devica

Posao: Device su pod uticajima koji nose neku dozu rasejanosti i preopterećenosti na poslu, pa je moguće da se lako naprave nenamerne greške koje vas mogu uvesti u problem, pa pripazite. Takođe, period je takav da je potrebno da dobro proverite dokumente koje potpisujete, ali i da obratite paznju na poslovne dogovore koje pravite, jer se sa ovim uticajima mogu napraviti greške, a to vama nije bas svojstveno, pa će vam teško pasti. Za nezaposlene Device povoljno je vreme da potraže posao u oblastima podučavanja, prevođenja, trgovine, saobraćaja…

Ljubav: Postoji mogućnost da obnovite staru vezu. Iako ste već neko vreme imali problema u toj vezi i partner se ponašao neodgovorno, iako ste ljuti na njega zbog mnogih stvari, nećete moći da odolite njegovom insistiranju da ponovo budete zajedno. Ipak, ne bi bilo loše da sada vi postavite nove uslove i da mu otvoreno stavite do znanja šta vam je sve to kod njega smetalo. On će naravno pristati na sve, ali ne opuštajte se i budite oprezni dok se neke stvari ne dovedu u red. Ima izgleda da konačno sredite vašu emotivnu situaciju.

Zdravlje: Povedite računa o ishrani. Pijte više tečnosti.

Vaga

Posao: Vagama je povoljan period i za posao, ali i za finansije. Venera kroz polje finansija donosi vam laku zaradu, ali i poklone od partnera ili preko ljubavi. Najviše uspeha će imati one Vage koje se bave nekom vrstom mode ili lepote, kao i sve one koju su u javnim poslovima. Nezaposlene Vage sada imaju šanse da realizuju neki posao na koji su duže čekali ili da se možda vrate na staro radno mesto. Za one koji su u privatnom biznisu jako je povoljan period za finansije, zaradu, kao i podizanje kredita, ili nekih pozajmica, ali i za veća finsijska ulaganja.

Ljubav: U poslednje vreme nije vam baš sve potaman kada su u pitanju emocije i vaš odnos sa partnerom. Sa druge strane i vi ste postali dosta osetljivi. Počeli ste da mu zamerate da nije dovoljno pažljiv prema vama, da se promenio i da nema sluha za vaše potrebe. Donekle ste u pravu, vaš partner se opustio u poslednje vreme… Moguće je da ta osetljivost nije isključivo izazvana vašim odnosom u vezi, već imate nezadovoljstva i na drugim poljima, ali ste ipak skloni da sve pripišete voljenoj osobi. Ipak bi bilo dobro da se stišate dok ovaj negativan uticaj ne prođe.

Zdravlje: Slabe tačke su stomak i sistem organa za varenje.

Škorpija

Posao: Bićete dosta okupirani poslom i poslovnim obavezama ovoga meseca, a neće izostati uspeh, kao ni finansijski dobici. Imaćete uspeha i sa kolegama i sa nadređenima, kao i dobre poslovne dogovore. Oni koji su nezaposleni sada lako mogu naći posao. Usmerite svoju energiju maksimalno i imajte inicijativu. Za one koji su u privatnom biznisu sledi period napretka, stabilnosti i dobitaka. Dosta je dobar mesec pred vama, pa savetujem da ove uticaje maksimalno iskoristite.

Ljubav: Partner je ljut na vas i pravi se da vas ne primećuje. Navodno, nije mu stalo i baš ga briga. Negoduje jer mu niste poklonili onoliko pažnje koliko je očekivao. Postao je ljubomoran u poslednje vreme i to vam veoma smeta. Pustite ga par dana da se izduva, trebalo bi da ga prođe. Ipak, ne propustite da o tome sa njim ozbiljno porazgovarate. Za one koji su u braku očekuje harmoničan period sa voljenom osobom. Slobodnim Škorpijama sledi poznanstvo sa jednim simpatičnim Bikom. Nećete biti ni svesni šta se zapravo dešava, samo ćete se iznenada naći u njegovom zagrljaju.

Zdravlje: Slaba tačka su noge i stopala.

Strelac

Posao: Strelčevima je posao pod uticajima koji nose neke promene, moguće na poslu gde su trenutno, ali ovo može lako biti i neka nova poslovna prilika. Uticaji su dosta povoljni, pa će mnogi od vas promeniti posao ili biti usmereni na tako nešto. Za one koji su nezaposleni povoljan je period u poslovima koji su u vezi sa ekonomijom, bankarstvom, prodajom nekretnina, raznih osiguranja, berzi… Oni koji su u privatnom biznisu imaće probleme sa rokovima. Polje protoka novca je usporeno i aktivirano uticajima koji nose neki zastoj ili neko čekanje.

Ljubav: Kontakt sa osobom koja vam se dopada odvija se veoma sporo, a vi nemate strpljenja za tako nešto. Šta tu ima toliko da se odugovlači? Taman pomišljate da odustanete, ali sledi drugačiji razvoj situacije. Ta osoba je bila dosta suzdržana, sada će se otvoriti. Počinjete da se približavate jedno drugom. Strelčevi koji su zauzeti ovih dana imaće dosta lepih i zanimljivih situacija sa voljenom osobom ( druženja, izlasci, odlazak na put…) Oni koji su u braku prolaze kroz jedan ne baš interesantan period. Voljena osoba vas ne razume i sklona je kritici. Lako možete ući u sukob.

Zdravlje: Preosetljivost i nervoza nepovoljno utiču na vas u posledmje vreme. Više se odmarajte.

Jarac

Posao: Jarčevima je polje posla pod jakim uticajem Saturna, što donosi stabilnost i jaku strukturu, na kojoj ćete u narednom periodu graditi i neke nove poslovne projekte. Mnogi od vas će pokrenuti novi poslovni plan koji ste izgradili i dobro proverili u predhodnom periodu. Oni koji su u privatnom biznisu imaju jasan plan za uspeh i drže se njega, a uspeh vam kuca na vrata i vidi se napredak. Za nezaposlene Jarčeve povoljan je period da pronađu posao u državnim institucijama, medicini, pravnim poslovima, kao i ekonomskim.

Ljubav: Jedna izrazito tamna i veoma markantna osoba privući će vam pažnju. Nešto u vezi sa njom vas u isti mah i odbija i privlači, samo ne možete da procenite šta. Moguće je da je ta osoba rođena u znaku Škorpiona ili pak Jarca. Veoma ozbiljna osoba, poslovno angažovana, deluje nekako nedokučivo i ne možete da procenite šta misli o vama. Verovatno ćete tu osobu upoznati preko posla ili nekakvih usluga. Potrebno je da budete malo otvoreniji u kontaktu sa njom, više spontani. Ubrzo očekujte da vam se udvara ili pak nekako stavi do znanja da joj se dopadate.

Zdravlje: Slaba tačka su sinusi i grlo.

Vodolija

Posao: Vodolijama je posao povoljno postavljen. Vidi se mogućnost napredovanja i imaćete odličnu saradnju sa kolegama, kao i sa poslovnim partnerima. Za one koji traže novi posao ili žele da promene posao, sada je period takav da može doći do iznanađenja i pozitivnog ishoda. Ako ste duže vreme čekali na posao ili neko poslovno obećanje, ovaj mesec je povoljan da se to realizuje. Za studente i sve one koji polažu neke ispite ili neke testove u vezi sa poslom i karijerom, povoljan je ovaj mesec i može doneti uspeh.

Ljubav: Dopada vam se osoba koju ste upoznali verovatno preko posla ili nekakvih usluga. Imate sjajnu komunikaciju i uvek se u razgovoru nešto simpatično desi. Ta osoba je veoma uspešna i od nje, na neki način, poslovno zavisite. Dvoumite se šta da radite i kako da se ponašate. Savet je da budete spontani, vreme će pokazati svoje. Ovo bi ipak bila tajna veza, verovatno zato što je posao u pitanju. Ne znate kako bi se snašli u toj situaciji, posao i ljubav zajedno. Ne razmišljajte puno i prepustite se. Ovo bi mogao da bude odličan spoj.

Zdravlje: Slaba tačka su leđa i kukovi.

Ribe

Posao: Ribama je polje posla pod uticajima koji nose neki zastoj, kao i mogućnost kašnjenja poslovnih dogovora i projekata. Ovaj mesec donosi mogućnost za iznenadne promene plana, rokova i poslovanja. Savet je da se strpite jer dobar period tek dolazi narednog meseca. Za one koji su u privatnom poslu, takođe, dolazi malo nestabilniji period. Pripazite na dokumente koje potpisujete, jer se vidi mogućnost grešaka. Oni koji traže posao savet je da se aktiviraju od sredine meseca, naročito ako je taj posao u vezi za tehnikom, elektrotehnikom i kompjuterima.

Ljubav: Osoba koja vam se dopada ovih dana je dosta zauzeta, pa je moguće da se ređe javlja. Verovatno su nekakve porodične obaveze u pitanju ili pak odlazak na kraći put, opet povezan sa takvom vrstom obaveza. Jedino što možete da joj zamerite što se jako retko javlja, ali ipak ne bi trebalo zbog toga da brinete. Zauzete Ribe imaju pred sobom sjajan period sa voljenom osobom. Partner jedino može da vam zameri da ste prilično okrenuti sebi i svojim potrebama i da mu ne posvećujete dovoljno pažnje. Ipak to nije tačno, otvoreno mu pokažite svoje emocije i razuverite ga.

Zdravlje: Odlično!

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.