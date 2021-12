Veliki MESEČNI horoskop za DECEMBAR 2021.

Ovan

Posao: Imaćete novi finansijski dobitak tokom ovog meseca ili neki priliv novca koji će vas jako obradovati. Generalno vam je nastupio jako povoljan mesec kada su u pitanju posao i novac. Imaćete dosta sreće i ako očekujete saradnju sa inostranstvom ili neko putovanje. Tokom decembra ćete u većoj meri biti rasterećeni i nekako opušteni kada su u pitanju poslovne obaveze. Možete da se nadate da će stvari nekako da dođu same na svoje mesto. Ukoliko budete preduzeli potrebne korake da dođete do uspeha, pozitivna energija će vas pratiti i na duže staze. Mogući su i neki manji rizici po pitanju posla koji će vam se takođe isplatiti.

Ljubav: Ako ste u vezi, od partnera ćete na neki način tražiti dokaz ljubavi i privrženosti. Velike su šanse da ćete razmišljati o prekidu veze ako vam voljena osoba ne bude pokazala maksimalnu privrženost. Tokom ovog perioda nekako niste spremni na kompromise, već reagujete impulsivno. Ono na šta vaš partner uvek možeda računa je iskrenost i ako sa njegove strane ne dobijate isto to, smatrate da nemate o čemu da pričate. Ukoliko ste slobodni, tokom ovog meseca možete da imate priliku za neku avanturu ili neobavezno poznanstvo. Inače sada možete da budete skloni lutanjima i eksperimentima na polju ljubavi, pa ako nemate stalnog partnera može da se desi da budete skloni promiskuitetu.

Zdravlje: Kada je u pitanju zdravlje, pred vama je pretežno dobar mesec. Imaćete mnogo energije u sebi. Možete da očekujete da ćete biti dobro raspoloženi i generalno spremni da se posvetite fizičkoj aktivnosti i rekreaciji.

Bik

Posao: Lako može da se desi da na polju posla dođete do nekog razočarenja. Situacija nije ispala kao što ste očekivali i zbog toga možete da budete skloni napetosti. Stanje na poslu vam je promenljivo tokom celog meseca decembra. Na neki način možete da budete razapeti između svojih želja po pitanju posla i onoga što nadređeni od vas očekuju. Neće vam biti baš lako da sada ostvarite poslovnu stabilnost. Sebi ste postavili visoke ciljeve ali tokom ovog meseca nije sasvim realno da ćete uspeti da ih ostvarite u tako kratkom vremenskom periodu. Potrudite se da ne budete preterano strogi prema sebi tokom ovog meseca.

Ljubav: Kada je u pitanju ljubav, nalazite se u sukobu sa samim sobom. Nepovoljan vam je ovaj mesec i sa partnerom teško da možete da ostvarite dobro stanje. Moguće je da osećate da u trenutnoj vezi niste dovoljno ispunjeni ali se istovremeno plašite promena i prekida jer u dubini duše težite stabilnosti i čini vam se da je bolji vrabac u ruci nego golub na grani. Pa ipak, neispunjene ljubavne želje vam noćima ne daju mira. Možda je vreme da neke stvari priznate sebi. Ako ste slobodni, moguće je novo poznanstvo koje će vas zaintrigirati ali će trebati dosta vremena da se to poznanstvo preokrene i pretvori u vezu. Za sada samo sanjarite i plačete povremeno. Teško vam je da nađete svoju sreću sada.

Zdravlje: Možete da očekujete promenljivo stanje na polju zdravlja. Skloni ste padu imuniteta tokom ovog perioda.

Blizanci

Posao: Tokom ovog meseca možete da budete na neki način zaslepljeni ambicijama koje imate. Moguće je da vam nije ni malo lako da na ovom polju ostvarite stabilno stanje. Nemate pravi uvid u stvari oko sebe i osećate da ste na neki način ostavljeni po strani, ili u senci, a moguće je da zaista i postoje neke informacije koje su od vas skrivene i kojima nemate pristup. Naredni period je za vas izazovan kada je reč o poslu. Čuvajte se i skrivenih protivnika koji bi mogli da vam stoje na putu. Okolnosti su sada generalno protiv vas, a možete da ih prevaziđete jedino strpljenjem i upornošću. Ne bežite od odgovornosti.

Ljubav: Na polju ljubavi možete da pokažete svoju sebičnu stranu tokom meseca decembra. Moguće je da ćete misliti više na sebe nego na partnera i njegova osećanja. Sve ukazuje na to da će vam biti teško da budete sasvim iskreni i da svoja osećanja na neki način skrivate ili ni sami niste sigurni u svoje namere. Pred vama je period koji može da vam donese i sumnje, ljubomoru, nepoverenje u odnosu sa partnerom. Ako ste slobodni, tokom ovog meseca nema novog poznanstva za vas. Zatvorili ste u sebe pa niste spremni za nova ljubavna dešavanja. Dok ne prođe nepovoljan period, posvetite se tome da više radite na sebi. Novu ljubav ćete imati u svom životu onda kada zaista istinski budete bili spremni za nju.

Zdravlje: Na polju zdravlja možete da budete skloni problemima sa kostima, kičmom, leđima, ramenima.

Rak

Posao: Vi ste izdržljivi, prilično ste usmereni na svoje poslovne ciljeve i uporni ste. Tokom ovog meseca ćete pokazati da umete da ostvarite dobre odnose sa saradnicima ali i da njihovu podršku možete da iskoristite na pravi način. Povedite računa o ljudima koji bi na neki način mogli da budu neiskrreni prema vama na ovom polju. Manje poboljšanje finansija vam dolazi. Nije povoljan period za uzimanje pozajmica ili za bilo kakve kredite. Poradite na tome da smanjite sujetu u poslu. Ako postoji rivalitet bilo koje vrste, izaćićete iz duela kao pobednik ali morate zadržati svoj moral. Nemojte da se spuštate na nivo protivnika.

Ljubav: Na polju ljubavi vam se smenjuju povoljni i nepovoljni periodi. Moguće je da niste sasvim zadovoljni pored partnera, a tokom ovog meseca može da se desi i da se neka treća osoba umeša u vaš odnos sa voljenom osobom. Nepoverenje bi moglo donekle da naruši vaš odnos. Mešanje sa strane može da bude vezano i za prijatelje ili okruženje. Ako ste slobodni, imaćete novo ljubavno poznanstvo tokom ovog meseca ali lako može da se desi da će osoba koja vas privuče na neki način biti zauzeta ili će imati nerešen ljubavni status sa osobom iz prošlosti. Sve u svemu, emotivna situacija kao da vam se na neki način dodatno komplikuje. Budite spremni na izazove na ljubavnom polju u toku ovog meseca.

Zdravlje: Kada je u pitanju zdravlje, generalno vam je aktuelna povoljna faza. Moguć je manji hormonalni disbalans ako ste pripadnica ženskog pola.

Lav

Posao: Vi ćete biti maksimalno posvećeni poslu ovog meseca. Sve će vam se vrteti oko raznih obaveza. Moguće je da ste sebi postavili visoke ciljeve i da imate jako naglašene ambicije da ih ostvarite u ovom periodu. Možete da se nadate pozitivnim prilikama da se dokažete na neki način. Ozbiljni ste i spremni da prihvatite svaki vid odgovornosti koji može da vam se ukaže tokom ovog meseca. Ako planirate prelazak na neku višu poziciju to ćete takođe uspeti da ostvarite u toku ovog meseca. Sudbina vam je naklonjena na polju posla i zadovoljni ste svojim postignućima. Možete da očekujete zaista jedan povoljan period.

Ljubav: Spremni ste da sa voljenom osobom iskreno razgovarate o svojim namerama kao i o planovima za zajedničku budućnost. Ovo je period u kojem ste veoma ozbiljni i ne šalite se. Spremni ste planirate zajedničku budućnost, da se verite ili radite na planiranju braka- venčanja. Ako primetite da voljena osoba nije na istim talasnim dužinama kao i vi i da se preispituje to bi moglo jako da vas povredi. Spremni ste uložite sve u vezu koju imate sada. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo koje ima perspektivu. Vi ste odlučni sada i zanima vas samo nešto ozbiljno, smatrate da nemate vremena za prolazne avanture ili za veze koje nemaju bilo kakav značaj. Želite da se skrasite pored prave osobe.

Zdravlje: Na polju zdravlja vas očekuje sasvim dobra faza. Jaki ste, stabilni i osećate se dobro u svojoj koži.

Devica

Posao: Sreća je na vašoj stranikada je u pitanju posao, pa možete da očekujete da ćete dobiti neophodnu podršku ta ostvarenje svojih ciljeva i ambicija. Vi ste odlučni i nećete odustati od poslovnih planova koje imate. Možete da očekujete da ćete imati pozitivno razrešenje nekog pravnog postupka u narednom periodu. Povoljan je period i za edukaciju, učenje, studije i bilo koji vid unapređenja vašeg znanja i sposobnosti. Čuvajte se prevelikog ega koji vam u narednom periodu može biti naglašen i koji vam više može biti smetnja nego prednost sada. Važno je da budete realni i da se ne precenjujete kako bi mogli da donesete prave odluke.

Ljubav: Kada je ljubav u pitanju, može da se kaže da ćete tokom ovog meseca biti u skladu sa svojim osećanjima i sami sa sobom. Sasvim ste usaglašeni sa onim što osećate da je dobro za vas. Iako vam okolnosti sa partnerom nisu idealne, vi osećate da je vaša veza značajna i da pre svega može da traje. Smatrate da možete da se oslonite jedno na drugo ali i da istovremeno jedno drugome možete da pružite dovoljno slobode. Vaš odnos sa voljenom osobom može da bude prilično dobar pa čak i retko dobar. Ako ste slobodni, očekuje vas prilika za poznanstvo sa osobom koja je povezana sa inostranstvom, putovanjima ili nekom daljinom koja vas razdvaja. U tom slučaju, stvari prepuštate sudbini.

Zdravlje: Možete da očekujete manje zdravstvene probleme tokom ovogo meseca. Srčani sistem bi mogao da vam bude slaba tačka.

Vaga

Posao: Očekuje vas mesec u kom bi vaši planovi po pitanju finansija mogli značajno da se menjaju. Imaćete utisak da vam je poljuljana stabilnost na polju novca. Može da dođe do manje štete ili do neočekivanih troškova koji će početi da vas opterećuju na neki način. Nije vam dobar mesec za poslovne odluke ili za odluke koje se tiču organizacije trošenja novca. Najbolje bi bilo da se potrudite da malo prištedite. Generalno na polju posla sada možete imati manjak motivacije i manjak želje da se trudite pa se i to može odraziti na vašu zaradu. Trenutna faza vam nije preterano povoljna za posao.

Ljubav: Na polju ljubavi ćete imati dosta ljubomore i nepoverenja u partnera. Moguće je i da vaše sumnje nisu tu bez razloga, odnosno da vam voljena osoba jeste dala povoda da budete posesivni i ljubomornni. Ako se pojavila treća osoba u vašem odnosu to je nešto što nećete lako rešiti. Vidi se da niste mogli da budete skloni tome i da prekinete emotivnu vezu ukoliko se sumnje vezane za preljubu ispostave tačne. Ako ste slobodni, naredni period vam nije povoljan za početak nove emotivne veze. Moguće je da se nećete osećati dovoljno slobodno ili opušteno pred pripadnicima suprotnog pola i da će kod vas postojati sada neka doza stidljivosti i povučenosti. Teško se oslobađate i niste spremni za nova poznanstva.

Zdravlje: Na polju zdravlja vas takođe očekuje nepovoljan mesec. Slabe tačke su vam uglavnom vezane za urogenitalni trakt pa treba maksimalno da vodite računa kada je u pitanju bešika, jajnici, bubrezi.

Škorpija

Posao: Dolazi vam jako dobar mesec u kojem ćete imati više sreće nego pre. Na polju finansija dolazite do većih priliva kao i do pozitivnih rezultata koje ste očekivali. Možete da očekujete da će sudbina biti na vašoj strani i da ćete generalno biti zadovoljni okolnostima u kojima se nalazite na poslu. Imate i dobre predispozicije da dođe do proširenja posla ili uvećanja zarade. Mesec decembar je povoljan za vas i kada se radi o mogućem ostvarenju neke nove saradnje ili kada se radi o prilici da u pregovorima za neko poslovno partnerstvo dobijete podršku koja vam je neophodna. Okolnosti u kojima se nalazite će vam ići u prilog.

Ljubav: Na ovom planu ste spremni za nove susrete i za nova dešavanja. Ako imate emotivnog partnera mogli biste da mu budete maksimalno posvećeni tokom ovog meseca. Spremni ste da pokazujete svoja iskrena osećanja, nežnost kao i da svo svoje slobodno vreme posvetite osobi do koje vam je stalo. Osećate privrženost i iskrenu ljubav i uživate u svemu tome. Ako ste slobodni, jako vam je dobra mesec decembar za nova poznanstva. i sami ćete biti aktivni i spremni za nova dešavanja i promene na polju ljubavi. Neće vam biti teško da napravite prvi korak ka osobi koja vam se dopada. Spremni ste za nova ljubavna dešavanja i za dobre promene! Slušajte svoje srce i intuiciju i nećete pogrešiti.

Zdravlje: Kada je u pitanju zdravlje, dolazi vam period u kojem ćete imati manje tegobe vezane za pojavu alergija.

Strelac

Posao: Vas na poslovnom polju očekuje veliki broj dešavanja i generalno možete da budete veoma posvećeni obavezama, poslu i polju zarade. Imate zacrtane velike ciljeve i spremni ste da vredno radite kako bi vaša finansijska situacija mogla da bude bolja nego što je bila do sada. Spremni ste da posoa ozbiljnije shvatite i da se više posvetite važnim obavezama koje čekaju na vas. Potrudite se da budete dobro organizovani kako bi uspeli da završite sve na vreme. Imate mnogo poleta i motivacije u sebi, pa vam poslovne obaveze sada ne padaju teško već ih sa odgovornošću i razumevanjem izvršavate. Očekuje vas povoljan mesec.

Ljubav: Tokom prvog dela ovog meseca na ljubavnom polju nećete imati veće promene. U drugom delu meseca dolaze na red nova emotivna dešavanja kod vas. Ako ste slobodni, može da vam se desi i neki flert preko posla ili zanimljiv susret sa novom osobom negde u blizini poslovnog okruženja ili na nekom javnom mestu. Ako ste zauzeti, odnos sa partnerom može da bude donekle poljuljan. Vama je sada jako važna stabilnost, dogovor i neki red u vašoj vezi. Ne želite odnos koji bi bio neizvestan iz bilo kog razloga. Moguće je da niste spremni da rizikujete u ljubavnom smislu i da od partnera na neki način tražite dokaz njegove ljubavi i vernosti, koji on sada teško može da vam da. Za emocije ne postoji garancija.

Zdravlje: Očekuje vas mesec koji može da vam donese pad imuniteta i manje probleme na polju zdravlja.

Jarac

Posao: Dolazi vam period u kojem ćete na polju posla biti skloni tome da vodite glavnu reč. Generalno na poslovnom polju ne biste trebali da očekujete bilo kakve probleme tokom ovog meseca. Situacija može da vam se odvija i bolje od onoga što ste očekivali. Pred vama je period koji vam donosi mmogućnost da na poslovnom polju budete na neki način rasterećeni i da se u svojoj koži osećate dosta bolje. Možete da očekujete da će sudbina biti na vašoj strani i da ćete uspeti da ostvarite i dobre odnose unutar kolektiva u kojem radite. Generalno ćete biti zadovoljni poslovnim učinkom koji vam ovaj mesec donosi.

Ljubav: Nastupa jako dobar period za mogućnost da vam se nova ljubav desi. Vi ste spremni da otvorite srce ka novim poznanstvima. Spremni ste da se zaljubite i da iskreno volite, želite da se pokrenete u emotivnom smislu i da se prepustite strastvenim dešavanjima koja vas očekuju. Srešćete osobu koja će vam odgovarati i koja će vam jako prijati. Početak nove veze je moguć veoma uskoro, a postoje velike šanse da upravo ta veza potraje na duže staze u budućnosti i da bude prilično stabilna. Ako ste u vezi već ili u braku, sa voljenom osobom sada imate dosta bolji odnos nego što ste imali pre. Moguće je da ćete planirati i zajedničko dete ili ćete biti spemnji za neke nove, važne i ozbiljnije korake.

Zdravlje: Očekuje vas period koji vam na polju zdravlja takođe donosi dobro stanje i sreću generalno. Ne bi trebali da očekujete veće komplikacije i probleme tokom ovog meseca.

Vodolija

Posao: Generalno vam je vrlo povoljan mesec koji dolazi, kada je u pitanju vaš posao. Ne biste trebali da očekujete bilo kakve veće probleme i poteškoće na ovom polju. Možete da se nadate pozitivnom i stabilnom stanju. Znate na šta možete da računate kada je vaš posao u pitanju i zadovoljni ste time. Ukoliko se bavite privatnim poslom moguće su manje tenzije ili nestabilnost, ali uz dovoljno smirenosti i posvećenosti sa vaše strane- možete sve da rešite. Očekuje vas faza koja vam donosi mogućnost da menjate mišljenje i donosite nove odluke u vezi privatnog posla. Vi ste spremni na iznenađenja, koja i ostale mogu šokirati.

Ljubav: Ispod vaše maske nezainteresovanosti, zapravo čeznete za ljubavlju, potreban vam je osećaj sigurnosti i zajedništva. Ako imate partnera, tokom ovog meseca je povoljan period da provodite više vremena, da se dodatno zbližite ali i da pokrenete temu po pitanju mogućeg zajedničkog života. Bili biste srećni i ispunjeni kada biste bili spremni na jedan tako važan korak, jer vama sada zaista jeste potrebna partnerova ljubav i podrška na svakodnevnom nivou i potrebna vam je stabilnost u ljubavi. Ako ste slobodni, imaćete šanse da vam se desi neko novo poznanstvo u drugoj polovini meseca, ali je moguće da ćete prilikom tog poznanstva na početku biti malo pasivni ili nesigurni.

Zdravlje: U narednom mesecu možete da očekujete solidno stanje na polju zdravlja. Osetljiv stomak bi povremeno mogao da vam pravi manje probleme, pa o tome treba da povedete računa jedino.

Ribe

Posao: Očekuje vas period koji vam može doneti pozitivne prilike na polju posla. Spremni ste da na ovom polju budete veoma aktivni i da preduzmete nove korake koji će voditi do pozitivnih poslovnih promena. Dosta novih infromacija dolazi do vas i vi ih na pravi način možete iskoristiti kako bi ostvarili bolje poslovno stanje. Tokom ovog meseca vas očekuju važni dogovori, pregovori i važna nova dešavanja koja se tiču posla. Moguće je da ćete uspeti da ostvarite neki cilj koji ste sebi zadali i da će to u vama probuditi osećaj pobede i zadovoljstva. Imaćete mogućnost i za neko kraće poslovno putovanje.

Ljubav: Vi ste spremni da otvoreno pokazujete svoja osećanja i da o njima pričate. Ako imate partnera, ovo je period u kojem ćete mu pokazivati svoje emocije na razne kreativne načine. Pred vama je period u kojem ćete biti spremni na nove ljubavne odluke, na romantična putovanja, izlete ali i na sve one sitne znakove pažnje koji vašem partneru mogu značiti i pokazati koliko vam je zaista stalo do njega. U slučaju da ste slobodni, tekući mesec vam je jako povoljan da upoznate novu osobu i da na nju ostavite dobar utisak. Na polju flerta sada pokazujete sve svoje najbolje osobine. Zanimljivi ste, uvek imate nove teme za razgovor i dovoljno ste provokativni da bi drugu stranu zainteresovali za nešto više.

Zdravlje: Kada je u pitanju zdravlje, bićete skloni sitnim smetnjama i manjim problemima. Moguće je da će vas pratiti kašalj, kijavica i manje tegobe koje su vezane za disajne puteve.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.