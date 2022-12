Veliki MESEČNI horoskop za DECEMBAR 2022.

Ovan

Posao: Ulazite u period u kojem će vaša očekivanja na polju posla krenut na neki način da rastu. Pred vama je period u kojem ćete biti vredni, aktivni i posvećeni svojim svakodnevnim obavezama. Moguće je da u svojoj glavi kujete neke velike planove i da želite da požurite sa njihovom realizacijom. Ipak, sudbinski vam se nisu još uvek sve kockice složile, pa je iz tog razloga važno da budete spremni da pokažete i malo strpljenja. Sasvim je uredu to što u planu imate da pravite velike poslovne poteze, ali treba da budete svesni toga da je za prave rezultate potrebno malo više vremena nego što očekujete.

Ljubav: Pred vama je period u kojem ćete imati potrebu da ponekad malo pritiskate partnera. Moguće je da vi priželjkujete određene promene u vašoj vezi i da iz tog razloga partner stiče utisak da postajete na neki način preterano dominantni ili čak i naredbodavni u nekim situacijama. Važno je da budete spremni da malo spustite gard i da pokažete partneru razumevanje i fleksibilnost. Nemaju svi ljudi isti, vojnički tempo kao i vi. Nekima je potreban odmor i vreme za razmišljanje. Ako partneru budete pružili dovoljno slobode možete da očekujete da će vam odnos poboljšati. Važno je da i vi budete spremni da menjate sebe.

Zdravlje: Na polju zdravlja je naglašena osetljivost. Moguć je pad imuniteta, pa je jako važno da se dovoljno čuvate.

Bik

Posao: Tokom naredne faze posao može da vam bude na drugom mestu. Nastupa vam period u kojem možete da budete malo usporeni ili na neki način lenji. Moguće je da i sam poslovni tempo sada od vas ne zahteva neki preterano veliki angažman, pa vam je iz tog razloga i veoma lako da izađete na kraj sa minimalnim obavezama koje imate. Naredni period je povoljan da rešite poslovne probleme od ranije ili da se pozabavite nekim pitanjima vezanim za inostranstvo. Generalno vas očekuje mirna faza u kojoj neće biti stresa i tenzije. Povoljan je period i za godišnji odmor, obzirom na to da sada nećete propustiti bilo kakva bitna dešavanja na poslu.

Ljubav: Može da se kaže da će vam ovog meseca ljubav biti apsolutni prioritet. Pred vama je period koji vam donosi važna dešavanja sa emotivnim partnerom. Možete da očekujete da će vaš odnos da se pokrene na bolje. Jedno prema drugome ste iskreniji, odnos vam postaje emotivniji, dublji i sve ukupno na neki način značajniji. Možete da očekujete da ćete biti zadovoljni i vašom komunikacijom kao i odnosom generalno. Povoljan je period za ulazak u novu vezu ukoliko ste slobodni. Pronaćićete osobu koja vas inspiriše i koja u vama budi veoma jaka i duboka osećanja kao i strast kakvu do sada niste osetili. Moguće je da negde unutar sebe predosećate da je vaša ljubavna priča jaka i iskrena i da ste našli svoju srodnu dušu!

Zdravlje: Na polju zdravlja možete da imate manje probleme. Pred vama je period koji može da vam donese tegobe zbog niskog pritiska i malaksalosti.

Blizanci

Posao: Naredni period vam na polju posla može biti prilično haotičan. Očekuje vas faza u kojoj možete da budete skloni donošenju naglih odluka kao i skloni preterivanju kada je u pitanju posao. Moguće je da ćete imati i neke svađe u bliskom okruženju sa saradnicima, ali i sa onima koji su na položaju ispod vas. U svakom slučaju nije vam baš povoljan period i često možete da osetite da ste pod pritiskom i tenzijom. Međutim, ako planirate bilo kakvu promenu radnog mesta onda vam je ovaj period povoljan i donosi vam priliku da budete sasvim iskreno zadovoljni. Preusmerite se na svoje prioritete u narednom periodu.

Ljubav: Moguće je da ćete na neki način biti skloni da gubite razum kada je reč o emocijama. Naredni period vam donosi često reagovanje u afektu ili iz razdražljivosti, uzbuđenja. Moguće je da vam trenutno logičko razmišljanje i kalkulacija nisu jača strana i da iz tog razloga možete da budete skloni pogrešnim odlukama u ljubavi. Ako je vaša veza sa voljenom osobom zapala u monotoniju, dajte vašem odnosu vremena da se razvije, nemojte odmah u afektu da raskidate, jer bi kasnije mogli da se pokajete zbog takve odluke. Ako ste slobodni, naredni period vam je otežan za nova poznanstva. Moguće je da niste dovoljno sigurni u sebe i da zato sada teško ostvarujete nove kontakte.

Zdravlje: Na polju zdravlja vas očekuje period u kojem ćete biti skloni novim tegobama. Važno je da vodite više računa o sebi kako bi izbegli moguće komplikacije na ovom polju.

Rak

Posao: Moguće je da ste se na neki način nadali da će da vas posluži faktor sreće, ali ovaj mesec vam može biti ipak malo teži na polju posla, nego što to očekujete. Vreme je da se pozabavite ozbiljnijim poteškoćama koje ste u prošlosti imali, a koje su možda iza vas ostale nerešene. Nije dobar momenat da sve odluke donosite samostalno. U narednom periodu biste trebali i da povedete računa o tome da budete malo više uključeni u timski rad. Ako primetite kod sebe da osećate neki vid zavisti ili sujete zapitajte se dobro iz kog razloga zavidite drugoj osobi i možete li promeniti nešto kod sebe kako bi postigli lični uspeh, a ne da gledate tuđi.

Ljubav: Na ljubavnom polju vas očekuje interesantan period. Pred vama je dosta novih dešavanja, moguće je da ćete imati i neke neočekivane promene. Ako ste u vezi, odnos sa voljenom osobom može da vam bude donekle buran i nestabilan, pa je važno da poradite na svom pristupu u komunikaciji sa njom. Očekuje vas period koji može da vam donese probleme sa ljubomorom, nepoverenjem, sujetom. Važno je da se ipak okrenete pozitivnim stvarima koje nosi vaša veza i da na taj način poradite na odnosu sa partnerom. Ako promenite ugao gledanja iz negativnog u pozitivni i vaš odnos može značajno da se popravi. Ukoliko ste slobodni, do kraja meseca vas očekuje zanimljiva prilika za poznanstvo koje veoma lako može da vas dovede do nove emotivne veze.

Zdravlje: U narednom periodu vam osetljive tačke mogu biti vezane za srce, krvne sudove, povišen pritisak kao i za probleme sa glavom, vidom, očima.

Lav

Posao: Na polju posla u narednom periodu možete da postanete skloni donošenju veoma ishitrenih odluka, pa je važno da na vreme povedete računa o tome. Moguće je da ćete dosta grešiti. Iz najbolje namere i ambicije koju imate, možete da osetite da je vreme za promene iako zapravo nije tako. Dosta toga vam sada može izgledati drugačije nego što zapravo jeste tako da bi za vas u narednom periodu svakako bilo najbolje da se držite po strani i da ne donosite konačan sud o bilo čemu. Sačekajte da se loši aspekti stišaju. Ako se bavite privatnim poslom, sada nastupa malo povoljniji period za vaše polje finansija.

Ljubav: Očekuje vas faza koja vam na ljubavnom polju može doneti neke probleme. Moguće je da imate želju da se dokažete na neki način pred partnerom, a kada u tome ne uspete, dolazi vam neki vid frustracije. Vama je zapravo u ljubavi potrebna sigurnost, vreme je da stvari sagledate iz malo drugačijeg ugla i da shvatite da nema ni potrebe da se konstantno dokazujete sebi ili drugima. Nije uvek vreme za aplauz. Što se tiče bračnih voda, u vašem ljubavnom gnezdu može biti problema sa ljubomorom i nepoverenjem, pa se potrudite da ipak sa voljenom osobom neke stvari otvorenije razjasnite. Ako ste slobodni, očekuje vas period u kojem ćete imati šanse za novo poznanstvo. Moguća je nova prilika za ljubav.

Zdravlje: Kada je u pitanju zdravlje očekuje vas period u kojem ćete biti skloni novim tegobama.

Devica

Posao: Potrudite se da smanjite tenziju kada je u pitanju posao. Užurbani ste i imate utisak da ste na neki način pritisnuti sa svih strana, ali iz situacije u kojoj se nalazite izlaz možete da nađete i lakše nego što mislite. Nemojte previše da slušate druge, slušajte sebe i sopstvenu intuiciju. Povoljan je mesec za poslovne pregovore, dogovore, kraća putovanja kao i za mogućnost da na polju posla menjate neke sitnice koje vam ne odgovaraju. Maksimalno se potrudite da budete racionalni i ne dopustite sebi da na poslovnom polju bilo kakve odluke donosite u afektu. Važno je da uvek budete staloženi i promišljeni.

Ljubav: Kada su u pitanju osećanja, moguće je da ste prilično nesigurni. Vaš nedostatak samopouzdanja je trenutno jedina kočnica koja vam stoji na putu ljubavne sreće. Odnos sa partnerom može da bude bolji ako budete više verovali i cenili sebe. Možete da osvojite osobu koja vam se dopada ako napravite prvi korak ka njoj. Samo je potrebno da imate hrabrosti da to i uradite. Zbog ličnih nesigurnosti koje osećate možete da imate probleme u ljubavi, ali jednom kada se budete oslobodili tih kočnica i strahova uvidećete da sve može da bude i bolje nego što ste zamišljali. Ako imate partnera vreme je da sa njim komunicirate iskreno o svemu što vas brine. Uvek ostavite prostora za humor u vašem odnosu sa voljenom osobom.

Zdravlje: Očekuje vas period u kojem ćete seosećati generalno dobro. Moguće su manje smetnje ukoliko ste podložni alergijskim reakcijama od ranije.

Vaga

Posao: Očekuje vas perod koji vam na polju posla može doneti priliku za poboljšanje zarade. Imate povoljne okolnosti oko sebe i sve ukazuje na to da biste svojim angažovanjem, zalaganjem i poslovnim idejama mogli da ostvarite neki napredak na ovim poljima. Sudbina vam je naklonjena i sve ukazuje na to da ćete imati priliku da na poslovnom polju ostvarite željeni pomak. Važno je da budete dovoljno aktivni, da ne budete lenji kao i da se potrudite da prepoznate pravi trenutak da reagujete i da menjate svoje odluke. Možete da očekujete da ćete biti uspešni u poslovno – finansijskoj smeri pogotovo ako budete težili odlukama koje vode ka stabilnosti.

Ljubav: Na polju ljubavi vas očekuje period koji može da vam donese manje promene u odnosu sa voljenom osobom. Moguće je da vi osećate da postoje neke tajne u vašem odnosu i da vam se to ne dopada. Vreme je da i vi budete otvoreniji prema partneru i da ne skrivate svoja osećanja. Moguće je da nekada šaljete pomešane signale i kada niste toga baš sasvim svesni. Ukoliko ste sigurni da sa partnerom želite ozbiljnu i stabilnu vezu, vreme je da mu to i stavite do znanja. Moguća je i manja ljubomora i posesivnost koje vas opsedaju s vremena na vreme. Ako ste slobodni, naredni period vam je povoljan za zaljubljivanje, za nova poznanstva i za promene na polju ljubavi. Budite slobodniji u komunikaciji sa suprotnim polom i pokažite da ste spremni za promene.

Zdravlje: Kada je u pitanju zdravlje tokom ovog meseca možete biti osetljiviji i donekle podložni manjim tegobama i problemima. Obratite pažnju kada je u pitanju zdravlje zuba i desni.

Škorpija

Posao: Tokom ovog meseca ćete imati utisak da ne možete baš lako da ostvarite sve promene koje ste na poslovnom polju imali u planu. Moguće je da vas dosta toga na neki način opterećuje i da vam nije lako da donesete konačne odluke. Sanjate velike snove, imate velike ambicije, ali vam nije uvek lako da na ovom polju ostvarite sve ono što želite pogotovo, jer vam spoljnja ograničenja mogu biti otežavajući faktor. Vreme je da se maksimalno potrudite da pre svega budete smireni i da kroz tu svoju smirenost pokažete i spremnost da sačekate prave poslovne prilike koje vam mogu doneti napredovanje. Nije trenutak da se zalećete.

Ljubav: Na polju ljubavi vam je naglašena faza kada možete da budete prilično osetljivi. Velike su šanse da ćete imati neke probleme u odnosu sa voljenom osobom. Vi ste sada skloni ljubomori, nekim strahovima i nesigurnostima koje unosite u vašu vezu i onda kada za tim nema baš realne potrebe. Moguće je da ćete često osećati kako vas dosta dosta ograničava i kako odnos sa partnerom ne može da napreduje. Kada vas uhvati neraspoloženje i kada se osetite na neki način slabo, ne treba da odbacujete partnera već da sa njim iskreno razgovarate o svojim emocijama. Izbegavajte nagle reakcije u afektu koje mogu negativno da utiču na vašu vezu. Ako ste slobodni, sada možete da budete skloni nekim brzopletim odlukama.

Zdravlje: Na polju zdravlja vam takođe ova nedelja donosi promenljivo stanje i manje poteškoće. Pred vama je period u kojem možete da imate neke manje probleme zbog pada imuniteta.

Strelac

Posao: Tokom ove nedelje vas očekuje period u kojem možete da imate manje probleme sa koncentracijom. Povedite računa o poslovnim odlukama koje budete donosili tokom ovog meseca, jer ćete biti naglašeno skloni nekim pogrešnim procenama. Ako vas poslovni saradnici ili poslovni partner opomenu da reagujete iracionalno u nekim situacijama – pokušajte da razmotrite tu kritiku, jer sada lako može da se desi da jednostavno reagujete impulsivno i da neke situacije pogrešno procenite. Potrudite se da date sve od sebe kako bi na poslovnom polju zadržali neki vid stabilnosti i izbegavajte bilo kakve veće rizike na ovom polju.

Ljubav: Kada je u pitanju ljubav, osećate da vam je potreban iskren razgovor sa partnerom. Ovo je mesec koji može da vam donese rešenje za neki problem koji vas je duže vreme mučio u emotivnoj vezi. Maksimalno se potrudite da budete otvoreni prema voljenoj osobi. Pokažite joj svoje najdublje potrebe i želje. Nemate razloga da bilo šta skrivate, osoba sa kojom ste treba da vas voli zbog toga kakvi ste zaista. Nema više prostora za glumu u emotivnoj vezi sada sve na neki način među vama može da ispliva na videlo.

Zdravlje: Na polju zdravlja možete da očekujete period u kojem će vam prijati nešto mirniji tempo.

Jarac

Posao: U narednom periodu vas na polju posla očekuje dosta bolje stanje. Možete da se nadate pozitivnom dešavanju zbog kojih ćete imati priliku da predahnete od velikog broja obaveza. Moguće je da ćete uspeti da rešite neke probleme koji su vam od ranije stajali nad glavom. Nema sada kod vas novih stresova ili promena na ovom polju. Generalno je dobra faza da ostvarite svoje ciljeve i da se zadovoljno osvrnete na sve ono što je iza vas. Takođe, možete da očekujete i da ćete imati poboljšanje odnosa sa saradnicima koji će vam na neki način pokazati da su na vašoj strani u narednom periodu. Posvetite se svom poslu i imaćete pozitivne rezultate.

Ljubav: Na emotivnom planu vas očekuje period koji može da vam donese manje promene. Moguće je da ćete sa voljenom osobom uspeti da ostvarite prijateljski i stabilan odnos i da ćete biti zadovoljni zbog toga. Vi ste često ponosni i teško vam je da otvoreno pokažete svoja osećanja, ali u narednoj fazi ćete imati priliku da se oslobodite starih strahova i kočnica i da se posvetite ostvarenju pozitivnijih promena u odnosu sa voljenom osobom. Da biste ljubav primili potrebno je i da je pružite sve je u prirodi dvosmeran proces, pa i emocitivne veze isto tako funkcionišu. Ako ste slobodni povoljan je period da upoznate nonšalantnu i simpatičnu osobu koja će vam veoma prijati i sa kojom ćete poželeti emotivnu vezu.

Zdravlje: Ukoliko ste u prošlosti imali neke smetnje one će vam se sada stabilizovati i osetićete se daleko bolje.

Vodolija

Posao: Važan vam je period za posao sada naglašen. Moguće je da ćete na neki način sada morati da dokažete svoju posvećenost poslu i da se generalno izborite za poziciju koju smatrate da vam pripada. Naredna faza vam na poslovnom polju donosi neke promene i previranja, pa je jako važno da budete fokusirani na svoje ciljeve. Nemojte sada da mešate osećanja i posao, ostavite po strani sve i maksimalno se potrudite da se posvetite ostvarenju svojih ambicija. Ako se u narednom periodu budete postavili onako kako treba, imaćete priliku za napredovanje. Potrudite se da ne gubite fokus i da budete maksimalno posvećeni svojim prioritetima.

Ljubav: Na ljubavnom planu vas očekuje period u kojem možete da imate na neki način problematičan odnos sa voljenom osobom. Među vama sada može da vlada neka tiha netrpeljivost ili zameranje zbog nekih problema koje ste jedno sa drugim imali u prošlosti. Vreme je da se suočite sa istinom. Ako niste srećni i zadovoljni u vašoj vezi možda je vreme da razmislite o prekidu. Ako partner i vi jedno drugome nanosite više bola nego ljubavi, onda je vreme da se polako pozdravite. Vama teško padaju promene i moguće je da sada imate strah od promena, ali se vidi da niste zadovoljni u svojoj koži. Ako ste slobodni, mguće je novo poznanstvo koje će doneti fatalnu privlačnost između vas i te osobe koja vam se pojavljuje.

Zdravlje: Povedite računa o svojoj kičmi i leđima jer su vam sada to najslabije tačke.

Ribe

Posao: Očekuje vas period koji može da vam donese neke brige na polju finansija i posla. Moguće je da stvari ne idu sasvim onako kako ste očekivali i da se iz tog razloga vi osćate na neki način nesigurno. Pred vama je period u kojem ćete imati realizaciju nekog poslovnog dogovora iz prošlosti koji će za vas biti veoma značajan, pa treba da se maksimalno posvetite i okrenete ka tome. Moguća je neka pomoć iz inostranstva ili dobre vesti koje ćete na tom polju imati. Posvetite se svojim obavezama i potrudite se da ni u teškim vremenima ne gubite pozitivan stav. Očekuje vas i neki važan razgovor ili neka vest u vezi posla uskoro.

Ljubav: Na emotivnom polju sada možete da budete prilično opušteni. Prema voljenoj osobi ste velikodušni, iskreni i uživate u spontanom odnosu. Imate utisak da ste našli osobu pored koje možete da dobijate i dovoljno emocija, ali i da imate dovoljno slobode koja vam je neophodna kako biste bili zaista zadovoljni. Sledi vam faza u kojoj nećete pokazivati interesovanje ka pokretanju ozbiljnije veze ili braka jednostavno vam sada prija da sve bude na neki način neobavezno i nekonvencionalno. Ako ste slobodni, imaćete više različitih prilika za flert i nova poznanstva. Moguće je da odmah nekako ostavljate utisak kao da niste raspoloženi za ozbiljnu vezu i da zato neke simpatije možete i odbiti od sebe.

Zdravlje: Možete da očekujete povoljan period za kraća putovanja ili za to da se posvetite sebi, svojim potrebama, ali i rekreaciji, relaksaciji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.