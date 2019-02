Veliki MESEČNI horoskop za februar 2019.

Ovan

Posao: Možda će na vas poslovno uticati vladar Mars. Raspoloženi ste, kao i uvek, ali je najvažnije da izdržite trenutnu nemaštinu koja vas pogađa. Bez straha, nije to nemaština beskućnika, već mnogo manje novca na koji ste naučili. Ovde su naglašeni aspekti dugovanja, pritiskaju vas oni koji su vam navodno pomogli. Da biste se oslobodili tog duga, ipak ćete sačekati kraj meseca. Oni koji imaju manje problema, mogu očekivati pomoć prijatelja, nekog ko je na funkciji, položaju, nekog ko može da protežira. Oni koji se bave poslovima prodaje, trgovine, turizma – treba da iskoriste ovaj mesec, posebno povoljnim danima kao što su ponedeljak i sreda.

Ljubav: Mars, vaš vladar, tranzitira prvim poljem ličnosti i fizičkog tela. Ovnovi koji su u braku ili dužoj vezi imaće bolje razumevanje od strane partnera. Partner će imati strpljenje za vašu energičnu prirodu, iako je Mars planeta koja donosi nemire, zbog dobrog aspekta sa Jupiterom doći će do poboljšanja odnosa i duhovne povezanosti. Neki od slobodnih pripadnika ovog znaka biće u fazi da se vrate staroj ljubavi. Slobodni Ovan koji ima naglašene fiksne znake u svom natalnom horoskopu, ne treba da se vrati bivšim vezama, jer će se stvoriti još veći antagonizam. Slobodne dame u ovom znaku mogu upoznati muškarca koji je ambiciozan, spreman da uradi sve za svoju lepšu polovinu. Iskustvo i snalažljivost su osnovne osobine slaganja dvoje zaljubljenih.

Zdravlje: Gornji deo tela je osetljiv. Pokušajte da sebe sačuvate hladnog vremena, vetra, preteranog trošenja na poslu ili u kućnim poslovima. Koristite proizvode na bazi meda.

Bik

Posao: Iako ne očekujete neke drastične promene, vama je februar veoma važan mesec. Sunce u znaku Vodolije u polju prijatelja, nade, ambicije. Morate da napravite plan rada, dosta konfuzije je prisutno. To stanje nije zbog vaše nesposobnosti, već do pravog tima koji morate da imate – tim koji radi sa vama, a ne samo za vas. Oni koji se bave finansijama, velikim kompanijama, moraće da ulože dodatni napor u kampanju, promociju svoje firme, kako finansijski tako i marketinški. Osoba u znaku Device biće dobar saradnik, žena Rak ili Jarac može da vodi ceo posao. Promena, unapređenje posla od treće nedelje meseca. Mesec borbe i velikih odluka.

Ljubav: Slobodni Bikovi imaju priliku da se sretnu sa Vodolijom ili Rakom. To bi bila lepa veza. Rak vas obasipa nežnostima, čini vas još suptilnijim. Vodolija ceni prijatelja u vezi. Pokazaće Biku šta je to pravi i iskren drug, a ne samo veza za strast. Bikovi u braku zbog tranzita vladara Venere kroz znak Jarac mogu imati tajnu vezu ili ulaziti iz jedne erotske veze u drugu. Prijaće vam takav pristup ljubavi, ali to ne traje dugo. Mesec će vam biti dinamičan i pun promena, što će pomeriti iz mesta tromog Bika.

Zdravlje: Stres, preterani rad, osećaj samoće, nedostatak ljubavi – okidač disbalansa hormona. Pad, bolovi u nogama, vene. Eterična ulja, masaža – put isceljenja.

Blizanci

Posao: Kako je vaš vladar Merkur u Vodoliji, to je želja da započnete nešto novo jača. Mada, u praksi ovaj aspekat nije toliko negativan, ako pogledamo drugu stranu, videćemo da je to nešto što nas vraća na staro. Nešto niste uradili, završili, ovo je šansa da ostvarite ponovo. Treća dekada Blizanaca pregovaraće da se vrati na staro radno mesto.. Posle 6. februara rođeni u drugoj dekadi Blizanaca uradiće nešto za sebe, lično. Mogu da poprave imidž, raspoloženje, unesu više optimizma. Blizanci sa podznakom Jarac ili Vaga imaju uspeh na kraju meseca. Kraj meseca dobar za sve jer se spremate na put. To će biti kako poslovno tako i privatno uspešno za vas.

Ljubav: Kada Venera uđe u konvecionalnog Jarca, biće vam lakše, posebno onima koji su u braku. Imaće više vremena za sebe, baviće se sportom, ali isto tako postoji mogućnost da se upletu u vezu sa nekom Devicom ili Škorpijom. Budite pažljivi, privlačite svojom harizmom. Ako ste slobodni, onda susret kod prijatelja u lokalu, radnji, kafiću,…ovo je ljubav koja počinje velikom strašću pa zatim dubljim osećanjima. Ako putujete, poznanstvo sa Vagom ili znak Ribe.

Zdravlje: Ako volite da popijete, smanjite unos. Čuvajte se poledice, padova. Često ste zamišljeni i izgubite kontrolu nad sobom.

Rak

Posao: Niste zadovoljni poslovnim početkom ove godine. Očekivali ste više od radne organizacije, firme ili samih saradnika. Ovaj mesec je teži za muške Rakove. Sredinom meseca – veliki posao, sa velikim odlukama. Morate da pokrenete saradnju sa zemljama dalekog istoka. Tu je veliki novac koji možete zaraditi. Žena Rak na poziciji moraće da se organizuje za druge poslove ili je očekuje promena firme, posla, one dame koje žele svoj sopstveni biznis imaće pomoć moćnog muškarca. Dobar period su dani u sredini nedelje.

Ljubav: U kući karijere, statusa, moći Rakova – vatra. Mars kao tranzit daje svađu, neslogu, problem u komunikaciji. To nije put razvoda, sem za one koji su duže u lošem odnosu. Morate biti otvoreniji u partnerskim odnosima, pokazivati više razumevanja. Mogući su čak česti kvarovi kućnih aparata zbog loše energije. Slobodni Rakovi imaju bolju energiju, samim tim i sudbinu. Štaviše, muški Rakovi imaju poznanstvo sa Vagom, Devicom ili Ovnom, dok će žena Rak imati više udvarača sa kojima će kontaktirati, izlaziti. Jedan Bik vas neće ostaviti na miru. Biće uporan dok ne pristanete da budete uz njega.

Zdravlje: Moguće je oticanje u drugoj polovini februara. Pritisak, neadekvatna ishrana, previše slatkiša. Savet – više kretanje, vežbe, teretana.

Lav

Posao: Vi imate stav, znate šta hoćete. Vaši nadređeni su neko ko želi da vas iskoristi maksimalno. Lav kao autokrata neće trpeti toliko poniženje, pa će sve da preokrene u svoju korist. Iznenada se pojavljuje nov posao, krećete odmah sa tim. Saradnja sa Škorpijom, Rakom, Vodolijom je odlična. Novac očekujte od 19. februara, kada je Mesec pun. Lav rođen u drugoj dekadi moraće na neplaniran put. To će biti dobro za finasijsku stabilnost. Lav koji očekuje zaposlenje – to je od 20. februara.

Ljubav: Morate da popravite odnos u braku. Niste u dobroj vibraciji sa partnerom, to vas očekuje tokom februara. Preterana borba za novcem, ambicija, daju otuđenje od voljene osobe. Lav koji je slobodan ima dobar mesec za provod. Bitnije poznanstvo od 18. februara, kada se slučajno u prolazu upoznajete sa dosta mlađim partnerom. Ovo će biti zanimljiva veza puna erosa, putovanja, provoda. Dobro slaganje sa Devicom, Vagom, Blizancima.

Zdravlje: Nervi donjih ekstremiteta – osetljivi. Lav koji ima bol u kolenu mora da bude obazriv. Savet – mirovanje. Možete otići u saunu ili na relaks masažu.

Devica

Posao: Vaš Merkur pokazaće znatno više ambicije i interesovanja za napredak i nove ideje. Treba to da iskoristite, finansije su bolje od druge nedelje, moguća pomoć prijatelja, osobe koja je na položaju. Device koje se bave zanatom mogu da računaju na bolje finansije od početka meseca. Oni koji su vezani za državne institucije neka paze na poziciju, neko želi da vas pomeri sa tog mesta. Imaćete pomoć jedne Škorpije ili Jarca. Ukoliko ste neko ko traži zaposlenje, ne bi bilo loše da se zaposlite u agenciji ili radnji koja se bavi manuelnim radom. Posebno dobro – poslovi proizvodnja hrane ili plastike.

Ljubav: Vreme fatalnih ljubavi za ovo sazvežđe – od 10. februara, kada Venera uđe u Ribe, stanje egzaltacije. Morate biti svesni svoje harizme i lepih manira. Imate urođenu sofisticiranost i elokventnost. Osoba koja vam negde stoji kao sudbina je moralista, voli da radi i dosta vremena provodi ispred kompjutera. Device u braku ili vezi imaju teži, nepovoljniji period. Verovatno ste siti svega i želite da se rešite problema. Previše radite vi, previše partner odsustvuje od kuće, verovatno je nekima to kraj, dok će se druga grupa iz ovog znaka truditi da popravi odnose i spase brak. Ukoliko preživite krizu, možete računati na popravku stanja u zajednici od sredine meseca, tačnije 17. februra, u dobrom aspektu Venere i Neptuna.

Zdravlje: Pazite na visok šećer u krvi. Ostanite u kući ako nije neophodno da izlazite napolje.

Vaga

Posao: Bolji period za Vage tokom februara. Imate više energije, snage. Moćićete da se nosite sa svim preprekama koje su vam na putu. Ono što je važno jeste da morate biti uporni kao i uvek, da se okrenete svojim idejama. Iako ste nekada opterećeni time da sami sve radite, neće vam to pasti deprimirajuće jer najviše verujete sebi. Kada je novac u pitanju, tada ste sigurnu oko poslova koje želite samo za sebe. Dobar period za finansije – već u samom startu meseca. Rak, Ovan, Jarac, Bik – vaši nerazdvojni saradnici. Sa njima ćete imati imperiju koju toliko želite u poslu kojim se bavite. Važno je da budete pod kontrolom, sam svoj kontrolor. Često znate da se uvučete u bespotrebnu raspravu pa potrošite mnogo nerava. Koristite sada bolju poziciju planeta da biste sebi pomogli. Najbolje je da saslušate i onda da sami donesete odluku. Srećni dani su vam ponedeljak i petak.

Ljubav: Slobodne Vage neće biti usamljene niti slobodne, ne bar u narednih mesec dana. Osoba kojoj se vi dopadate je neko ko se bavi organizacijom, velikim korporacijama. Vama je otvoren ,,veliki put” i neko ko je sa vama i deli dobro i zlo mora da bude uspešan. Vage u braku ili vezi moraju da povedu računa pre svega o svom zdravlju. Partner ima tendenciju da vas nasekira ili vam ne pruži dovoljno nežnosti. Ovde je važno da budete zajedno, da razgovarate, da se bavite nekim sportom kako biste popunili energiju Marsa. Više erotike tokom meseca.

Zdravlje: Pritisak, srce i krvni sudovi – osetljivi. Vage koje su imale probleme ili operisane, moraju da smanje posao i stalno trčanje za novcem.

Škorpija

Posao: Jupiter koji vlada poljem novca je u drugom polju, svakako daje neumornu borbu i težnju da se zaradi kako god. Vama nekako novac uvek dođe, da li iz poznatih izvora ili jednostavno sebi uvek nađete sponzora koji bi vas kreditirao. To je sreća u nesreći, ali moraćete sve da vratite do zadnjeg dinara jer planeta Saturn je upravo u vašem trećem polju dokumenata i on kaže – nema ništa bez potpisa. Pokušajte saradnju sa Vodolijom ili Ovnom, mogli biste napraviti dobar posao. Ako želite u inostranstvo, onda je najbolje da idete krajem meseca.

Ljubav: Ako ste u braku ili dužoj vezi, možete biti pred izazovom, drugi deo meseca planeta Venera u Ribama pravi lepe aspekte u odnosu na vaš znak, tu moraju da se pojave tajne ljubavne veze, veze bez obaveza, veze u kojima nikada niste bili, zapravo, takvo iskustvo niste imali. Morate povesti računa jer vaš vladar Pluton će biti u konjunkciji sa Venerom pa sve u konvencionalnom Jarcu tarži uvek istinu i potvrdu o nečemu. Osoba može biti isto u bračnoj zajednici ili zajednićkom životu, ali sa velikim problemom. Ovaj problem može i vas da zakači, a postaje veoma ozbiljan ako je to problem finansija. Savet je da se što pre osvestite i odete ili budete krajnje oprezni. One Škorpije koje su slobodne mogu doživeti zanimljivo poznanastvo kroz velikog romatika, recimo Bika, Raka ili Vagu. To je ljubav koja može da potraje.

Zdravlje: Od polovine februara – problemi sa srcem, kičmom, očima, tečnostima u organizmu, kod žena – hormoni, materica, jajanici.

Strelac

Posao: Najbolje bi bilo za vas da se tokom februara bavite poslovima koji donose brzu zaradu. Na primer, brza hrana, kafići, prevoz robe, zanat, putovanja na dva-tri dana. Oni Strelčevi koji imaju velike kompanije ili rade za njih moraju da paze na odnos sa saradnicima jer može iznenada da izbije svađa, nesporazum. Strelčevi koji se bave slobodnim delatnostima i sami su svoj gazda – imaće najbolju mogućnost za zaradu i uspeh. Štaviše, postaće popularniji i traženiji. Putovanje u okruženju vam donosi novac. Ukoliko želite da idete u zemlje Skanidinavije, ne bi bilo loše da odložite taj put bar do polovine meseca. Kako god, sreća vas prati i koristite svoj šarm gde god da ste.

Ljubav: Dobar mesec za sve koji imaju brak i dužu vezu. Sreća vas prati kroz zajednicu i sve što želite da radite – radite sa voljenom osobom. Manje sreće imaju oni koji su slobodni. Biće dana kada ste puni izlazaka i avantura, ali to nije to i dalje tražite svoju srodnu dušu. Pokušajte da se smirite pored Bika, Raka, može i neka Vodolija, ali da joj podznak bude voda ili vatra. Žene Strelac mogu imati dobar mesec, posebno ako putuju i ako se ta njihova ljubav nalazi dalje od mesta stanovanja.

Zdravlje: Dobro ste za sada. Vodite računa o svom telu, koži, kosi, noktima. Tu se uvek vidi zdravlje ukoliko se nešto dešava unutar organizma. Sredinom meseca povedite računa o kičmi, posebno oni Strelčevi koji su već imali i ranije taj problem.

Jarac

Posao: Jarac se dobro oseća u svojoj koži bez obzira na to šta ga čeka u budućnosti. Prirodna jačina i moć čine ga otpornim na sve nedaće i nepravde koje mu se dešavaju. U toj borbi on uvek preživi ili pobedi. Jarčevi osećaju jak kvadrat Marsa, Plutona i Saturna, ali je to prirodno stanje ovog znaka jer bez muke nema nauke. Oni koji se bave umetnošću, kreativnošću mogu da očekuju oslabljenu saradnju sa kolegama ili dobavljačima. Jarac koji nije zaposlen svakako mora da pokrene sebe kroz novu delatnost, a tu će mu pomoći jedan prijatelj, verovatno Ovan ili Rak. Onaj Jarac koji želi promenu, neka sačeka polovinu meseca ili sam kraj februara. Srećni dani – ponedeljak, sreda, četvrtak.

Ljubav: Emotivno ste u dobrom odnosu sa bračnim drugom. To je osoba koja vas sledi i sluša vaše ideje i prati vaše planove. Nije loše da si ponekad povučete i prepustite drugoj starani više inicijative. Nije potrebno sve da bude po šablonu. Možda će neki od vas poželeti prinovu. Jarac koji je slobodan, traži svoju ljubav. Može da se opusti uz socijalne mreže jer će sigurno naći nekog ko mu odgovara. Žena Jarac imaće poseban tretman, tačnije ponudu od dosta mlađeg muškarca rođenog u znaku Device, Blizanci ili Bik.

Zdravlje: Dobro se osećate, iako s vremena na vreme imate melanholiju koja vas gura u depresiju. Nema većih problema sem grla, virusa i prehlade.

Vodolija

Posao: Osećaj moći za vas je realno stanje života. Vaša ideja o poslu gde će svi da rade i da delite zaradu na pola, nije dobra strategija u ovom trenutku, okruženju u kom se nalazite. Dobro je kao ideja koja vremenom može da se razvije u neki realniji oblik poslovanja. Ponekad ste irealni kada je posao u pitanju i ličite na vašeg komšiju sazvežđe Ribe. Ukoliko rešavate papirologiju, vezani ste za zakon, računajte da će vas vraćati bar dva do tri puta na isto mesto. Imajte strpljenja, dobar deo meseca za novac je oko 19. februara.

Ljubav: Emotivno vi volite izazove. Ovo je vaš astrološki mesec i možete da računate na tipove koji su negde slični vašem temperamentu. Slaganje sa drugom Vodolijom biće veoma zanimljivo. Ukoliko ste u vezi sa Bikom, to je strast, ali ne i iskonska ljubav. Sa Škorpijom možete da osetite bol, patnju, ali vas privlači takav tip energije. Tražite nova uzbuđenja. Oni koji su u braku imaju dobar mesec za komunikaciju i strast. Eros prenaglašen. Srećni dani u ljubavi – subota i nedelja.

Zdravlje: Možete biti podložni gušenju, slabo srce, umor. Nije ništa zastrašujuće, ali ne preterujte u svemu, posebno ne u poslu. Potrebno vam je više koncentacije. Meditirajte.

Ribe

Posao: Merkur koji je u Jarcu do 10. februara, tu je dobrodošao jer će vas vratiti na staro i omogućiti da vidite bivše greške, eventualno popravite utisak, pokrenete neke nove ideje, koje se neće realno realizovati odmah, ali će biti veoma dobre za naredni mesec. Ukoliko radite poslove medija, TV, muzika – putovaćete često. Ako ste vezani za medicinu, onda opterećenost u radnom okruženju. Najbolje je onima koji rade poslove sa novcem, banka, trgovina. Posao koji su dugo čekali ostvariće se. Srećni dani – nedelja i ponedeljak.

Ljubav: Pokazivanje emocija, nežnosti i pažnje – to je ono što najviše volite. Ako vam je partner u vazdušnom znaku, onda ste na dobtom putu da se vaš brak još više rasplamsa ljubavlju. Slobodni rođeni u ovom znaku, moraju da povedu računa, da ne preteraju kada su u društvu s alkoholom, možda ćete baš tada da naiđete na nekog ko bi vas zainteresovao. Žene iz znaka Ribe imaju lep susret sa osobom iz znaka Devica ili Strelac. Ovo je početak dobre ljubavne veze sa puno strasti i erotike.

Zdravlje: Čuvajte gornji deo tela, pluća, grlo, bronhije. Često ste neispavani, pada vam imunitet.