Veliki MESEČNI horoskop za januar 2019. godine

Ovan

Posao: Ovaj mesec jeste inspirativan za vas jer se krećete i više nego što treba. Iako vaš vladar Mars polako napušta vaše dvanaesto polje misterije, psihološkog zdravlja, on dalje korača u prvo polje vašeg sazvežđa i predstavlja vašu ličnu energiju. Svakako da će vam se ukazati prilika da imate pored sebe uticajnu osobu (može biti i ženskog pola) koja doprinosi kvalitetu posla i zarade. Sunce u Jarcu će doneti nove ideje i kontakte sa uticajnim ljudima. Verovatno ćete uspeti da se organizujete i na put koji vam može dati preokret u celom poslovanju do kraja meseca. Eklipsa sunčeva može biti veoma dobra za vaš nov početak. Novac očekujte uglavnom pred velike praznike. Saradnja sa Strelcem, Vagom, Jarcem ili Rakom može doneti dosta novca.

Ljubav: Vi se uvek pitate da li će vam se nešto desiti, neka nova iznenadna i neobjašnjiva ljubav. Niste daleko od istine, ali ovo se isključivo odnosi na slobodne pripadnike sazvežđa. Ovan prve dekade može da računa na novo poznanastvo sa osobom iz sfere ekonomije ili informatike, druga dekada je malo problematična jer očekuje uvek nekog posebnog partnera, koji teško da će tek tako da se pojavi. Treća dekada ima više smisla za humor, pa će svako poznanstvo da pretvori u prijateljstvo, ukoliko ne uspe u ljubavi. Druga polovina meseca karakteristična za sve koji su u braku ili vezi, gde moraju da preispitaju svoja osećanja.

Zdravlje: Osetljivi bubrezi, bešika. Grlo vam je opterećeno ako se bavite poslom u kom se traži veština govora.

Bik

Posao: Dinamičan period predstoji. Mars u Ovnu, bez obzira na to u kojoj je kući, nikog ne ostavlja mirnim ili sporim. Tako će i Bik biti spreman da se angažuje za veliki posao, odn. poslove. Često volite sami da napravite konstrukciju čitavog poslovanja, ali ovog puta će vam biti potrebna pomoć Vage, Raka ili pomalo rasejane Vodolije. Ukoliko vam treba novac ili pozajmica, kucajte na vrata direktora ili nekog drugog uticajnog u vašoj firmi. Ako ste sami predvodnik, onda ćete morati da brinete o zaposlenima i njihove ideje ponekad uvažite ili prihvatite. Dosta ćete zavisiti i od putovanja i poslova van zemlje. Venera u sedmom polju u Škorpiji često donosi problem sa zakonom ili nerešene zakonske intrige. Verovatno ćete menjati advokata, što vam je i preporuka. Od 17. u mesecu računajte na bolju finansijsku situaciju.

Ljubav: Kao zemljani i spor znak morate pored sebe imati nekog ko je brži i vetropirastiji u odnosu na vas. Vama se dopada Vaga, Blizanci često, bez Škorpije niste na svom mestu, ali čini se da ćete ipak Devicu – svoju „sveticu“ negde najviše voleti. Bićete u prilici da se vežete za starijeg partnera, bez obzira na to koji ste pol, posebno ako ste muški Bik onda vam sledi zanimljiva avantura koja može da probudi i jake emocije u vama. Oni Bikovi koji su u braku moraju da se smire i prihvate realnost da pored sebe imaju privlačnog partnera, partnerku. Bikovi u vezi prolaze kroz period tajnih ljubavi ili bar kraćih flertovanja, posebno zbog sunčeve eklipse.

Zdravlje: Potrebno je sebe psihološki stabilizovati jer ste skloni da pokrenete loše vibracije u samom organizmu koje donose disbalans hormona.

Blizanci

Posao: Morate da pazite da se ne upletete u lošu poslovnu kombinaciju sa osobama, saradnicima ili bar sa nekim ko se predstavlja kao veliki profesionalac. Finansijski možete da prosperirate, ali ako ne govorite o tome previše sa drugima. Imate dobar period do kraja godine da nađete nešto novo ili pokrenete svoj projekat, jer teško da ste spremni za autoritet koji vam ne prija. Druga polovina meseca može vam izgledati manje optimistično, mada, poslednja nedelja je nešto što će vam doneti uspeh i kraći put u zemlje regiona. Blizanci koji planiraju poslovni put u zapadnu Evropu moraju imati još nekog saradnika pored sebe, a to je Strelac ili Jarac koji daju odličnu podršku ovom znaku , pa čak i finansijsku pomoć.

Ljubav: Blizanci u braku prolaze neku samo njima poznatu emotivnu krizu, zapravo, oni koji su bili u tajnoj vezi, to ih još drži i ne mogu da prihvate realnost da se sa ovom godinom završava i ta loša veza. Oscilacije u raspoloženju su velike, ali stanje je i dalje patnja i žal za bivšom ljubavi. Slobodni Blizanci imaju odličan period za provod, putovanje, druženje – ne toliko za vezivanje, ali ćete ovog meseca biti baš ispunjeni srećom i zadovoljstvom. Oni koji su u vezi, mogu da očekuju lep gest ili se pokrenu na zajednički posao koji može biti humanitarne prirode.

Zdravlje: Osetljiv urogenitalni trakt, druga polovina meseca – pritisak.

Rak

Posao: Zanimljiv period za sve pripadnike ovog znaka donosi poslove koje niste radili ranije. Doživećete preokret. Eklipsa u Jarcu donosi nešto novo. Ta pozitivna promena će uticati na vaš život dalje u budućnosti. Najbolje bi bilo da se bavite konsaltingom, radom u restoranu, velikim centrima za sport ili kulturu. Mada vam nekako najbolje ide upravljanje. Šta god da odaberete od ovih opcija i mogućnosti nećete pogrešti, jer vam se pruža prilika da uradite nešto veliko što ranije niste mogli, a sanjali ste o tome. Saradnja sa vodenim znakovima imaće veliki uticaj na vas, kako mentalno, inspirativno, tako i finasijski. Ako pokrenete posao sa Bikom ili Lavom, moraćete da ostanete neko vreme u njihovoj senci, mada kako stvari stoje, nebeski, vama se otvara put ponovo i niste gubitnik – to je sigurno.

Ljubav: Oni koji su u braku imaju dobar period za zajednički rad sa partnerom. Vi imate partnera, partnerku koji je energetski jači od vas i to vam prija do određene granice, a posle izvesnog vremena vi morate da izbijete na površinu i pokrenete se na bolje. Rakovi koji su u vezi duži period verovatno nisu rešili loše stanje u samom odnosu pa postoji verovatnoća da se ta veza polako ugasi. Oni koji su slobodni mogu da oćekuju poznanstvo sa osobom koja se bavi dizajnom ili dekoracijom prostora, poslovnih prostora. Zapravo, ceo mesec će vam biti dinamičan i pun nekih novih poznanstava i iskustva.

Zdravlje: Verovatno ćete morati da se bavite novim načinom ishrane i krenete na dijetu po krvnim grupama.

Lav

Posao: Uživate u kreativnosti koju sami stvarate ali i u sposobnostima i veštinama drugih. Uvek negde vidite posao koji će vam doneti novac i samim tim bolje sutra. Početak meseca dinamičan je na polju kretanja, komunikacije, kraćih putovanja, ali je potrebno biti i oprezan, posebno ako putujete i stalno ste na točkovima. Saradnja sa vazdušnim znakovima poput Vage, Vodolije ili Blizanaca ne bi bila loša, ipak potražite stabilnost u vatrenom sazvežđu, Strelac, Lav ili Ovan. Posao koji ste planirali mnogo ranije sada bi mogao da dobije na vrednosti i stabilnosti. Novac ulažete u nekretnine ili mašine, što svakako može da vam uveća budžet. Pred kraj meseca budite negde u inostranstvu jer ćete tamo napraviti pravi posao, ukoliko imate uslova za takav rad.

Ljubav: Odličan početak meseca za sve pripadnike ovog toplog i nadasve zanimljivog znaka. Muški Lav ima prilika i više nego što očekuje za nova poznanastva. Gde god da se krene, tu je gomila žena koje ga obožavaju. Lavice imaju sličnu sudbinu što se zavođenja tiče, ali kao i svaka osećajna žena, i ona će pasti u zagrljaj jednom Strelcu ili čak hladnom Jarcu. Ovaj mesec je dobar za nova i lepa poznanstva koja je potrebno kasnije graditi, za ozbiljnu vezu pa čak i brak.

Zdravlje: Vi ste gurman, pazite do kraja meseca na telesnu težinu, začinjenu hranu, alkohol.

Devica

Posao: Ovog meseca vi radite i dan i noć, ne stajete pa ćete tako i sebi obezbediti bolji život i veći budžet. Saradnja vam nije potrebna u početku, ali kako vreme ide, morate da tražite pomoć – posebno one Device koje su vezane za administarciju, kancelariju, posao koji zahteva prekomerno sedenje. Birajte dinamičnije znakove poput Ovna, Škorpije ili Jarca. Oni su vam operativni i mogu puno da izdrže i urade. Posle 16. u mesecu očekujte poziv iz inostranstva. Mogućnost da se i sami upustite na put i nova poslovna poznanstva. Novac pokušajte da štedite tokom meseca jer će vam biti teže od februara da se stabilizujete ukoliko sada budete izgubili disciplinu.

Ljubav: Prva polovina meseca može izgledati dosadno i bez nekih većih i značajnijih dešavanja. Već ulaskom Sunca u znak Jarac vi ćete da živnete i pojačaćete svoj sistem vrednosti. To je vreme kada stupate na scenu gde ćete svakako biti zapaženi i kao novo iskustvo i novu ljubav možete da očekujete upravo u tim zemljanim znacima – Bik, Devica ili Jarac. Oni koji su u braku imaju bolji period u godini. Sada ste u mogućnosti da se pomirite ili poravnate karme sa dugogodišnjim partnerom, posebno kada je eklipsa u znaku Jarac, pronađete greške koje su vas sputavale ili pravile razor u zajednici. Ne, to ne mora da bude klasična svađa, rasprava, nesuglasica, to je ono što vama treba jer vi ste osoba koja voli „čisto“.

Zdravlje: Višak šećera u krvi. Popravite krvnu sliku lekovitim čajevima. Devica voli i koristi prirodno lečenje.

Vaga

Posao: Preuzimate inicijativu u svakom smislu. Imate dobar period za posao i novac. Niste limitirani ni po čemu i sam posao koji budete radili zavisiće samo od vas. A to je dobro, jer vi najbolje vidite šta se dešava realno. Možda će vas put u inostranstvo, ako radite često preko granice iscrpeti, naći ćete snage da se vratite u vitalnu energetsku tačku, a za to će vam biti potrebno bar nekoliko dobrih prijatelja ili saradnika. Vi ste dobar organizator, znate kad šta treba u datom trenutku i tako pobeđujete na svim frontovima. Imaćete dobar posao i potpisivanje pravnog ugovora u drugom delu meseca.

Ljubav: Kako će planeta Mars tranzitirati vašim sedmim poljem, Mars je u Ovnu u svom sedištu, pa će samo da pojača želju i ambiciju za flertom i zabavljanjem, ali na suptilan način. Nova poznanstva sa ekscentričnim osobama. Verovatno da ćete imati poznanstvo sa Jarcem ili Vodolijom. Iako ste vi generalno najosetljiviji na znak Lav, ovog puta on će biti u vašoj senci. Neće prestati da vas juri. Oni koji su u braku imaće priliku da budu bliži sa familijom ukoliko su zbog posla bili odsutni od kuće ili jednostavno zapostvaili porodicu.

Zdravlje: Sklonost ka hiruškim intervencijama, problem bešike, bubrega.

Škorpija

Posao: Verovatno ste za sada smireni. Oni koji su bili nezaposleni ili generalno nezadovoljni poslom, okruženjem, zarađenim novcem, evo prilike da se to izmeni nabolje. Nalazite se u periodu koji je dobar za vas i gde možete da računate na posao koji će vam omogućiti dosta novca i stabilizaciju – dugo očekivanu. Saradnja sa bivšim kolegama može biti od pomoći. Potrebne su vam veze, kontakti koji će kasnije postati vaš pravi temelj za privatan posao. Ako ste u stresu ili još uvek osećate nervozu, to će vas držati, ali neće uticati na vaš posao i novac koji treba da zaradite. Ovan ili Bik će vam biti saradnici tokom meseca.

Ljubav: Možda ste zatvoreni, možda nervozni, ali nikako niste izgubili interesovanje da istražujete polje ljubavi. Oni koji su sami imaju priliku da se na kraćem putovanju upoznaju sa osobom iz sveta medicine ili nekog drugog istraživačkog posla. Ako ste u braku, morate da povedete računa, mislite na ponašanje, i to svoje, jer znate da povredite partnera jednom rečenicom, ponekad optužbama, ljubomorom ili sarkastičnim humorom. Pred kraj meseca ćete imati priliku da se pomirite i pojačate emocije.

Zdravlje: Psihološka napetost, donji stomak osetljiv, prehlade.

Strelac

Posao: Želite da radite u grupi ili da imate ortaka. To nije loša ideja u početku, ali gledajte da budete slobodni Strelac. Ipak, vaš temperament, ideje, ambicije često su u suprotnosti sa saradnicima. Morate da pazite ako idete na sud i imate potpisivanje važnih dokumenata. Onaj preko puta vas je loša osoba, posebno ako je reč o nekretninama ili povratku duga, novca. Ako idete u inostranstvo ili ste vezani za bilo koji posao van države, neka to bude posle 17. januara. Strelčevi koji imaju svoj biznis moraće dosta novca da ulože u projekat koji žele da ožive.

Ljubav: Odličan period za zabavu, društvo, druženje će unaprediti vaše sazvežđe jednim lepim poznanstvom iz inostranstva. Osoba je pomalo zatvorena, povučena, ali sigurno nije dosadna, već želi da oseti stabilnost i sigurnost. Imaćete sreće i to bi moglo da se protumači kao neko koga ste dugo očekivali. Strelčevi u braku imaju manji problem u odnosu sa partnerom jer se ljubomora proteže danima. Strelčevi u dužoj vezi će imati neku tajnu vezu koja ih neće preterano oduševiti ili im srce pokrenuti, već će to biti dobra zabava za povremena viđenja.

Zdravlje: Ukoliko vodite računa o sebi i ne preterujete u poslu, čuvate se velike zime, vaše zdravlje će biti dobro.

Jarac

Posao: Poslovno svaki Jarac željno očekuje januar jer Sunce koje tranzitira u tom periodu kroz vaš znak, daće to negde i veću ambiciju i želju za uspehom, vlašću i moći. Mars u četvrtom polju u Ovnu gura svaki projekat u javnost i popularnost Jarčeva je izvesna. Dobra zarada, dobra saradnja sa vatrenim i vazdušnim znakovima popraviće raspoloženje ovom melanholiku koji se oporavi ako ima i finansijsku podršku. Jarčevi koji imaju svoj biznis mogu da računaju na dodatne poslove i ponude, mada će se mnogi opredeliti za rad u inostranstvu, zapravo gledati da sve što mogu tamo prebace. Eklipsa koja se dešava baš u Jarcu daće iznenađenje na polju finansija, iznenadni novac, veliki poslovi.

Ljubav: Jarčevi u braku imaju predispoziciju za tajnu ljubav na poslu. Iako su veoma vezani za kuću i porodicu, verovatno će ,,skrenuti sa puta,, jer osećaju da im je potrebna neka neobična promena. Naravno da će oni koji su skorije ušli u vezu ili brak ipak biti privrženi partneru. Bez straha! Jarčevima koji su slobodni ne bi bilo loše da se aktiviraju kroz noćne izlaske, druženje, sport, umetnost, muziku. To su oblasti koje su im bliske i koje ih čine zadovoljnim, ali to je i velika šansa da se upozna i osoba koja bi bila velika ljubav.

Zdravlje: Nervoza ovog znaka razlikuje se od nervoze vatrenog Ovna ili Lava. Ovde je potreba da se osoba pokrene fizički na sport, jogu, zdravu ishranu, kako bi stabilizovala um i samim tim svoje zdravlje.

Vodolija

Posao: prva polovina meseca je povezana sa poslovima van zemlje, tu su i česti odlasci u inostranstvo, čak moguće da se otvori put i za stalni boravak u željenoj državi. Kako je energični Mars u trećem polju, to sve pojačava energiju inostranstva i putovanja. Mogućnost rešavanja poslova koji su vezani za zakon, papire. Tu morate ipak biti mudri i svakog ko želi da manipuliše vama sprečite u tom dejstvu. Vi ne podnosite autoritete, veliki ste individualac i svaka blokada, pa i ona najmanja, ruši vašu energetsku piramidu. Upravo ćete biti u takvoj situaciji pa se savetuje da se povežete sa dobrim saradnicima i prijateljima. Druga polovina meseca je značajnija jer se oslobađate prošlosti i kao svaki inovator željno očekujete nove izazove koji su pred vama.

Ljubav: Kraljica ljubavi Venera već od 7. janura meseca ulazi u Strelac i to je signal da se pokrenete. Naravno, vi niste onaj klasičan romantik poput Raka koji peva pesme ili Ribe koja tiho plače i pati, već vaša energija traži slobodu duha i tela i nove izvore i izazove ljubavi. Teško je biti sa vama, još teže bez vas. Na to će se sigurno podsetiti neka Devica ili Blizanci. Pa upravo tu stoji mogućnost povratka na stare ljubavi, ali bez rezultata. Kao što smo rekli, Vodolija je u potrazi za novim i neobičnim ljubavima. One Vodolije koje su u braku mogu biti spokojne i posvetiti se pre svega deci.

Zdravlje: Prva polovina meseca – stomak, jetra, žuč osetljivi. Druga polovina meseca – veća napetost bez velikih posledica.

Ribe

Posao: Potreban vam je novac i preko prijatelja možete da napravite posao meseca. Uglavnom ste neko ko zna kako da organizuje posao koji će vama prijati. Da li ćete imati finansijsku satisfakciju, to samo zavisi od vas i od količine energije koju uložite. Nije period dobar za pozajmice ili kredite zbog eklipse u Jarcu. U daljoj saradnji sa vatrenim znakovima, Lav, Ovan, Strelac pa i Škorpion, možete očekivati pokretanje i realizaciju plana ili novog projekta. Saradnici i osobe koji su možda i prijatelji daće vam snage da se okrenete boljoj energiji i uspete u svojim zamislima. Pred kraj meseca veća zarada preko mesta za zabavu, muziku ili sport.

Ljubav: Zatvorenost prema partneru. Ovde su moguće i svađe, i to često. Savet je da izađete iz kuće. Slobodne Ribe biće privučene jednom Vagom. Možda ste i bili u vezi sa tom osobom, ali sada je prilika da otvorite srce, kažete i pokažete prava osećanja. Ukoliko želite da se oslobodite starih okova, starih ljubavi, bilo bi dobro da što pre pređete na taj put, jer vam aspekti poručuju da ćete biti u mogućnosti da upoznate osobu koja je slična vama po senzibilitetu. Najbolji izbor za vas bi bio Vodolija, Rak ili žestoki Lav.

Zdravlje: Nervoza zbog posla ili preterani rad, umor – mogu biti tegobe tokom ovog meseca.