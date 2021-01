Veliki MESEČNI horoskop za januar 2021.

Ovan

Posao: U Novu godinu ulazite pod uticajem Velikog vatrenog trigona koji Vama nosi dosta energIje za posao, uspeh kroz svaku borbu, uspeh kroz incijativu i anagažovanje. Januar mesec nosi vama i neka nova pokretanja, nove projekte, a mnogim Ovnovima ovaj uticaj može doneti i promenu posla. Za one koji su nezaposleni, ovaj mesec je jako povoljan da pronadju posao, samo je potrebna Vaša inicijativa i angazovanje na tom polju.

Ljubav: Bilo da ste slobodni ili u vezi, odlično je vreme za ljubav. Ako na poslu postoji simpatija, uskoro ćete se obradovati. Nešto će uskoro početi da se dešava. Primetićete da ste takođe simpatični toj osobi i da su se emocije pokrenule. Moguće je da iskrsne nekakva situacija pa da uskoro budete zajedno i van poslovnog okruženja. To bi moglo da označi početak veze. Ako ste u vezi takođe je lep period za ljubav. Voljena osoba je već detaljno isplanirala kako da vas iznenadi i obraduje. To će vam se veoma dopasti.

Zdravlje: Slaba tacka sinusi i grlo.

Bik

Posao: Polje posla je pod uticajem Venere u znaku Strelca, što će Vam doneti širenje posla, napredovanje, a narociti uspeh ukoliko vaš posao ima povezanost sa strancima, inostranstvom, podučavanjem, marketingom, transportom… Za one koju nisu zaposleni sada je pravo vreme za pronalazak posla, imate jaku podrsku planeta, tako da je savet da imate više sampozdanja, jer su vece sada šanse da nadjete posao ako sami budete imali maksimalnu inicijatvu a ne da se oslanjate na neka obecanja, da čekate nešto.

Ljubav: Posao i ljubav mogu lako biti povezani. Ako ste slobodni imate prilike da upoznate interesantnu osobu, upravo kroz posao, ili preko neke osobe sa posla. Ne samo da ćete uspešno sarađivati već postoji mogućnost ljubavne romanse. Naravno, biće to tajna veza, makar u početku… Odličan je period za ljubav i to vam ide lagano. Bikovi koji su u braku imaju stabilan period. Dogovori oko zajedničkih investicija mogu izazvati nesporazume. Poslušajte šta vam voljena osoba predlaže, jer to može doneti uspeh. Prati vas sreća kroz brak i bračnog partnera.

Zdravlje: Odlično!

Blizanci

Posao: Na polju posla može postojati i neka nerovoza, nesigurnost, ali se vidi da ćete uskoro napraviti dobar plan i uspeti da sve rešite u Vašu korist. Dobar je mesec za započinjanje poslova, edukaciju, ali i pronalazenje novog posla. Oni koji su u privatnim vodama, imace dobrog uspeha i saradnje koja donosi finansijske dobitke i napredak. Za Blizance koji polazu ispite jako je povoljan period, i trebate ga maksimalno iskoristiti jer ćete imati sreće sa ispitima.

Ljubav: Odličan period za druženje sa prijateljima, postoje šanse da preko prijatelja upoznate privlačnu osobu koja će vas zainteresovati, isto tako ima mogućnosti da vam se prijatelj udvara i nudi ljubav. Uglavnom, vi ste u jednom lepom i zanimljivom periodu i dešavaće vam se simpatične situacije koje će vas radovati i činiti da vam život bude ispunjen i zanimljiv. Povoljan je period i za Blizance koji su u braku. Partner će vam posebno biti naklonjen, očekujte da vas obraduje pažnjom a takođe i nekakvim poklonom.

Zdravlje: Dosta menatlne napetosti utiču negativno na san, potrebno je da se više odmarate i da se više krećete.

Rak

Posao: Polje posla je pod uticajima Urana i nekih promena koje će se dešavati naglo i neočekivano. Ovi uticaji imaju veliku tendenciju da sve ubrazaju, imaćete dosta posla i dosta obaveza, pa je potrebno da maksimalno budete skoncentrisani. Za one koji nisu zadovoljni poslom, pravo je vreme da potraže novi posao jer ovi uticaji to podržavaju i donose uspeh. Za oine koji su nezaposleni, skajni su uticaji da brzo pronadju posao, narocito ako je to povezano sa ekonomijom, bankarstvom, finansijama, ili nekretninama.

Ljubav: Slobodni Rakovi biće zaokupirani mnogim stvarima, moguće da se usput desi i nekakva ljubavna avantura, ništa ozbiljno. Akcenat je na poslu i poslovnim kontaktima… uglavnom se sve vrti oko toga. Osoba sa posla vam se neprekidno udvara ali vi biste hteli da je izbegnete jer ne želite da pokvarite vaše prijateljske odnose, pošto nemate nameru da uđete u ozbiljnu vezu. Rakovi koji su u braku imaju pred sobom napet period. Moguće su nesuglasice sa partnerom, najbolje je ne ulaziti u rasprave jer postoji mogućnost da dođe do ozbiljnije svađe.

Zdravlje: Slaba tacka stomak i bešika, cuvajte se prehlada!

Lav

Posao: Uticaji koji Vama dolaze donose neki zastoj kroz polje posla, i neki planovi će se odugovlaciti, moraćete da budete dosta strplivi, jer ćete imati prepreke da realizujete vaše ideje i poslovne planove. Za one koji su u privatnom biznisu ovaj period nosi takodje zastoj, naročito sa finansijama. Lavovi koju su u sferi ekonomije i bankarstva mogu očekivati pozitivne promene kroz polje posla ali i neki vid napredovanja. Za one koji traže posao jako je povoljan period krajem samog meseca.

Ljubav: Veliki vatreni trigon donosi vam Ljubav, bilo da ste zauzeti ili slobodni. Dopada vam se osoba koju ste upoznali preko prijatelja. Za sada je to samo površna komunikacija, ta osoba je prilično zatvorena i uopšte ne možete da saznate šta ona zapravo o vama misli. Potrebno je da prođe neko određeno vreme da bi se stvari iskristarisale. Vi kao da čekate samo jedan signal da biste stupili u akciju, ali on za sada ne dolazi. Samo strpljivo, iako to nije u vašoj prirodi. Zauzeti Lavovi, takođe i oni koji su u braku, imaće manje nesuglasice sa partnerom. Tvrdoglavi ste. Povoljan je period za sve one koji su u tajnim vezama.

Zdravlje: Slaba tačka su noge, kolena i zglobovi, više šetajte.

Devica

Posao: Uticaji na poslu doneće Vam dobru i uspešnu saradnju sa kolegama i naderedjenima. Bićete i dosta okrenuti završavanju poslova iz predhodnog perioda, aktiviraće se neki dogovori koji su kasnili, pa ćete imati baš dosta obaveza. Ovi uticaji vama nose stabilnost kroz posao, a takodje se vidi da cete i finansijski biti zadovoljni. Za one koji su nezaposleni, nije najpovoljniji period za pronalazenje novog posla, strpite se još neko vreme. Za Device koje su u poslovima povezanim sa modom, lepotom, ili kretaivnim poslovima, biće dosta uspeha tokom ovog meseca.

Ljubav: Ovih dana ste dosta nervozni i rasejani, verovatno vam mnoge stvari ne idu po planu. To će se odraziti i na vaš odnos sa partnerom koji može da vam zameri da ste previše okupirani poslom i da samo na to mislite. Odličan je dan da se opustite u uz neki dobar film, zajedno sa voljenom osobom. Oni koji su u braku danas će upasti u nekakvu gužvu. Dosta nervoze i napetosti, mnogo obaveza koje se neće moći ispuniti na vreme i kako je planirano. Ne dozvolite da vas to izvede iz takta i pokvari odnos sa partnerom.

Zdravlje: Slaba tacka stomak i organi za varenje.

Vaga

Posao: Vaša vadarka Venera, u vatrenom znaku Streca donosi vam uspeh na poslu narocito ako je posao povezan sa obrazovanjem, poducavanjem,. strancima, marketingom, trgovinom… Imaćete nove ideje koje će svi rado prihvatiti i bićete podržani u tome. Ovaj uticaj Vam moze doneti napredovanje a takodje i povecanje finansija. Za one Vage koje se bave kreativnim poslovima, ovaj mesec nosi dosta kontakata i mogućnosti da se izrazite na način koji vama najviše odgovara. Takodje, za nezaposlene Vage je sjajan period za pronalaženje posla koji ce trajati u vremenu i doneti uspeh.

Ljubav: Ako ste u dužoj vezi pred vama je jedan stabilan, zanimljiv period. Učvrstićete odnos sa partnerom, mnoge Vage će pomišljati na brak. Povoljan je period za tako nešto, nećete pogrešiti. Slobodne Vage takođe imaju pred sobom zanimljiv period. Ako se budete dovoljno kretali i bili u kontaktima, uskoro vam se smeši novo poznanstvo. U pitanju je veoma prijatna osoba koja će vam se dopasti na prvi pogled. Osoba je verovatno i prilično uspešna, mogući su i nekakvi zajednički dogovori za posao. Ovde imamo spoj lepog i korisnog.

Zdravlje: Odlično!

Škorpija

Posao: Vas Vladar Mars još je nezgodno postavljen pa Vam može i na polju posla zadavati probleme. Svesni ste da se nešto mora promeniti, jer niste zadovoljni novonastalom poslovnom situacijom. Ovaj uticaj vam lako moze doneti sukobe na poslu, ali time nećete nista postići, vec mozete još više sve zakomplikovati. Ipak, ovaj uticaj će proći, pa će vam doneti mogucnost da napredujete i da rešite većinu problema koje imate. Za nezaposlene Škorpije nije najpovoljniji period, sačekajte da dodju bolji dani.

Ljubav: Slobodnim Škorpijama dolazi jedan kraći period zatišja, ništa posebno vam se ovih dana neće dešavati. Moguće je odlaganje jednog susreta koji ste planirali, verovatno ili zbog obaveza ili zbog nekakve nepredvidljive situacije. Dogovor ostaje, ali za neki drugi put. Zauzete Škorpije biće više van kuce, zauzeti poslovnim obavezama. Dobar je period za posao i novac ali isto tako postoji mogućnost tajne veze sa osobom sa kojom poslovno sarađujete. Ako ništa drugo biće to nekakv flert, ništa dublje.

Zdravlje: Nervoza i napetost!

Strelac

Posao: Vaš vladar Jupiter je ušao u vazdušni znak Vodolije pa Vam nosi mogućnost promene na poslu, novo pokretanje, imaćete jako puno novih ideja koje ćete brzo moći da realizujete jer ovaj uticaj to podržava. Sada ste ušli u takav period da lako mozete ostvariti poslovne ideje i zamisli, koje su vama vec odredjeno vreme bile u zastoju i pod uticajima koji nose prepreke. Naročito je povoljan period za one Strelčeve koji se bave kompjuterima, IT tehnologijama,.. sada je vreme napretka za Vas!. Za nezaposlene Strelčeve je takodje jako povoljan period za pronalazenje posla, imaćete pomoć prijatelja pa je savet i da se njima obratite.

Ljubav: Bićete prijatno iznenađeni pozivom prijatelja koga već duže vreme niste videli. Obnovićete prijateljstvo koje je neko vreme bilo u zastoju. Ako ste slobodni druzenje sa prijateljima bi moglo da dovede do upoznavanja jedne zanimljive osobe koja bi mogla veoma da vam se dopadne. Moguć je ulazak u vezu sa osobom koju upoznajete preko starog prijatelja. Verovatno je rođena u nekom od vodenih znakova. Zauzeti Strelčevi imaju pred sobom jedan veoma zanimljiv i aktivan period sa voljenom osobom. Imacete potrebu da cesto boravite u prirodi, na svezem vazduhu, ili da imate sa partnerom zajednicku sportsku aktivnost.

Zdravlje: Odlično!

Jarac

Posao: Uticaji koji su vec duže vreme prisutni i koji su vam nosili zastoj, prepreke, sada polako prolaze, i za Vas upravo počinje sjajan period kada ćete moci da se povežete na pravi način sa istomisljenicima i sa osobama koji imaju isti nacin razmisljanja i slične stavove kao i vi. Sada je povoljan period za postavljanje novih temelja i ciljeva, poslovni period Vam je naklonjen i Vi ćete ga, kao i uvek, sjajno iskoristiti. Za oine koji su u privatnom biznisu sada je pravo vreme da unaprede posao, da ga prošire ali i da naprave neke korekcije za koje su uvideli da ne funkcionišu baš najbolje.

Ljubav: Osoba sa puta će vas kontaktirati, moguće je da je zbog nekakvog posla ili neke usluge koju ste obećali. Zanimljivi razvoj situacije sledi. Osoba je verovatno vezana za putovanja zbog prirode svoga posla, primetićete da smišlja načine kako da i dalje ostane sa vama u kontaktu. Moguće je da, osim što ćete sa njom ostvariti odličnu poslovnu saradnju, bude i nekog udvaranja i poziva za neobavezno druženje. Ima mogućnosti da vam se ta osoba dopadne pa ako ste sami, može doći do ljubavne romanse.

Zdravlje: Slaba tacka stomak i bešika.

Vodolija

Posao: Jupiter u Vašem znaku doneće Vam nove poslovne prilike kao i širenje posla, pa je za vas upravo počelo sjajno vreme koje će vam doneti napredak ali i finansijske dobitke. Ovaj uticaj Vama donosi i nove poslovne prilike, pa ako niste zadovoljni postojećim, savet je da nešto promenite. Za one koji su nezaposleni povoljan je period za posao, narocito za poslove povezane sa ekonomijom, bankarstvom, finansijama. Za studente je jako povoljan period za polaganje ispita, pa je savet da se potrudite, jer ćete imati i dosta sreće!

Ljubav: Ovih dana ćete biti prilično poslovno aktivni, dosta ćete se kretati , komunicirati…Odličan je period za emotivne kontakte, naročito ako ste slobodni. Moguće je da upoznate nešto stariju osobu, verovatno rođenu u znaku Raka ili Bika. Sa takvom osobom biće odlična komunikacija, kapiraćete se u mnogo čemu, slična interesovanja, obostrano dopadanje. Ima izgleda da sa takvom osobom uđete u emotivnu vezu. Mogla bi to da bude veza koja ima perspektivu. Zauzete Vodolije imaće potrebe da se malo odvoje od svojih partnera, vise cete vremena provoditi sa rodbinom i u drustvu starih prijatelja.

Zdravlje: Obratite paznju na ishranu!

Ribe

Posao: Sada ste ušli u jako povoljan period koji će Vam doneti poslovne uspehe i napredovanje. Uticaji koji dolaze su podrzavajuci u svakom smislu, pa čak i ako zelite da menjate posao. Za one koji su u privatnom biznisu nije najbolji period, biće više izdataka nego priliva novca, potrebnoo je da vodote računa o tome. Za nezposlene Ribe je povoljan period za posao, naročito ako se bavite umetničkim zanimanjima, ali isto tako i ako se bavite poslovima koji su povezani sa medicinom, psihologijom, farmacijom…

Ljubav: Kontakti sa prijateljima će vam doneti raspoloženje. Mogućnost upoznavanja osobe na kraćem putu, naročito ako je sve to povezano sa poslom. U pitanju je osoba veoma prijatne spoljašnosti, odmerena, moguće rođena u znaku Vage ili Bika. Poslovno uspešna. Dopašće vam se. Zauzete Ribe suočavaju se sa partnerovom posesivnošću. Partner može biti ljubomoran i sklon da vas kontroliše. Teško ćete izaći na kraj sa njim. Nesuglasice, svađe… pripazite.

Zdravlje: Odlično!

