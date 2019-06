Veliki MESEČNI horoskop za JUN 2019.

Ovan

Posao: Početkom meseca vi ćete zbog trigona Venere sa Plutonom dobiti mogućnost da dodatno zaradite – velike su šanse da ćete dobiti povišicu ili neki dodatni posao. Savetujemo Vam da taj novac iskoristite na edukaciju, jer će Vam se to višestruko isplatiti. Venera u znaku Bika će u periodu nakon 9. juna doneti dobre komunikacione sposobnosti, a samim tim i dobar odnos sa kolegama, saradnicima i nadređenima. Ukoliko tražite posao, posebno se aktivirajte u periodu od 9. do 18. juna, kada će nastupiti retrogradni Neptun i doneti komplikacije na poslovnom planu. Velike su šanse da će tada na površinu izaći problemi koje ste “gurali pod tepih”. Tada su mogući konflikti sa kolegama i nadređenima. Savetujemo Vam da pokušate da ne ulazite u rasprave, već da se fokusirate na poslovne probleme koje imate. Ostanite pribrani i odgovorni i neće biti dugoročnih problema.

Ljubav: Ovnovi koji su u vezi ili braku biće pod uticajem retrogradnog Plutona veoma emotivni, dok će trigon Venere sa Plutonom doneti veoma jake strasti – što Vam govori da je jun kao stvoren za to da osvežite i popravite vaš odnos. Dobar period će trajati do kraja juna, kada će retrogradni Neptun izneti na površinu probleme iz prošlosti zbog kojih ćete početi da se svađate. Slobodni Ovnovi bi mogli da stupe u vezu sa osobom sa kojom se već neko vreme viđaju, ali planete pokazuju da biste krajem meseca mogli da saznate da ta osoba ima tajne koje krije.

Zdravlje: Tokom juna možete da očekujete promenljivo zdravstveno stanje, a najviše problema imaćete sa probavom. Savetujemo Vam da povedete računa o ishrani i da uvedete više fizičke aktivnosti u život. Ukoliko ne osetite olakšanje, obavezno posetite lekara!

Bik

Posao: Početkom meseca će Merkur ući u znak Raka i doneti lakšu komunikaciju na poslovnom planu. Iskoristite to da iznesete ideje koje već neko vreme imate. Ukoliko tražite posao, aktivirajte se početkom meseca. Moguće je da ćete sredinom meseca imati probleme sa kolegama, najverovatnije zbog nekih nesuglasica iz prošlosti. Savetujemo Vam da se ne upuštate u rasprave, već da otvoreno i sa razumevanjem porazgovarate sa kolegama, u suprotnom – možete da postanete predmet manipulacije. U drugoj polovini juna, tačnije 18. juna, Merkur će napraviti konjukciju sa Marsom i doneti Vam dobru organizaciju i fokus, pa ćete uspeti da rešite sve poslovne probleme, pa čak i da sklopite nove poslove. Očekujte naklonost nadređenih.

Ljubav: Bikovi koji su u vezi ili braku mogu da očekuju probleme u odnosu sa partnerom, najverovatnije zbog toga što će sve uzimati “zdravo za gotovo”. Moguće su rasprave, koje će se pretvoriti u razmatranje zajedničke budućnosti. Savetujemo Vam da ne ostavite sve na rečima da će biti bolje, već da to potkrepite delima – uključite se više u odnos sa voljenom osobom. Na ljubavnom planu, pod uticajem retrogradnog Saturna i retrogradnog Neptuna, možete da očekujete povratak osobe iz prošlosti, pa čak i obnavljanje odnosa sa njim/njom. Moram da budem iskrena i kažem da su male šanse da će pomirenje dugo trajati. Očekujte komplikacije već krajem meseca.

Zdravlje: Zdravlje Vam je ugroženo zbog drastičnog pada imuniteta. Moguće su različite virusne i alergijske infekcije. Jačajte imunitet.

Blizanci

Posao: Jun će biti veoma izazovan mesec za sve Blizance – doneće i dobra i loša dešavanja. Ali krenimo redom… Dobro aspektovan Merkur u Vašoj natalnoj karti doneće Vam povoljna dešavanja na polju finansija. Početkom meseca ćete ostvariti poveći novčani prihod i usresredićete se na to kako da uštedite novac. U periodu oko 9. i 10. juna Vi ćete zbog Venere u Vašem znaku osetiti veoma jak entuzijazam u pogledu karijere, pa ćete do kraja meseca razmatrati na koje sve načine možete da ostvarite postavljene ciljeve. Pod uticajem RxNeptuna moguće je da ćete krajem meseca morati da se suočita se nekim zaostalim dugovanjima. Savetujemo Vam da to više ne odlažete, već da to rešite do kraja meseca! U suprotnom – možete da imate ozbiljne finansijske probleme u junu i julu.

Ljubav: Dobar mesec za sve Blizance koji su u braku ili vezi, posebno one u “svežim” ljubavnim odnosima. Venera u Blizancima donosi Vam veoma lepe i romantične trenutke. Međutim, krajem meseca zbog uticaja kvadrata Jupitera sa Neptunom možete da očekujete nesuglasice sa partnerom, najverovatnije zbog zajedničkih ciljeva. Slobodni Blizanci mogli bi da uplove u avanturu sa osobom koju poznaju od ranije, a moguće su i paralelne veze.

Zdravlje: Tokom juna možete da očekujete probleme sa kičmom, vratom i leđima. Savetujemo Vam da posetite fizioterapeuta. Takođe, mogući su problemi vezani na žuč i želudac. Ne bi bilo loše da krenete na neku detoks dijetu.

Rak

Posao: Jun će biti generalno dobar mesec za sve Rakove koji rade u timu, jer Vam planetarni aspekti donose dobru komunikaciju sa kolegama i mogućnost realizacije nekih Vaših ideja. Loše aspektovan Neptun u Vašoj natalnoj karti donosi probleme sa finansijama – moguć je veći novčani gubitak. Rakovi koji se bave privatnim poslom mogu da očekuju prekid saradnje sa nekim poslovnim partnerom, najverovatnije zbog nekog problema u komunikaciji. Rakovi koji nemaju posao treba da se aktiviraju sredinom meseca oko traženja posla vezanog za javni nastup, medije i marketing.

Ljubav: Moguće je da ste se partner i Vi u poslednje vreme udaljili jedno od drugog i da Vas to ozbiljno muči. Savetujemo Vam da iskoristite početak meseca da radite na Vašem odnosu – dobra vest je da trigon Venere sa Plutonom donosi dobru energiju za to. Uvedite više dinamičnosti u Vašu vezu ili brak! Slobodni Rakovi bi mogli da stupe u vezu sa osobom sa kojom se poznaju već duže vreme, moguće da je to prijatelj, kolega ili poznanik. Velike su šanse da će ovaj odnos da bude dugotrajan, ali i prilično turbulentan. Rakovi koji su nedavno prekinuli vezu imaće, pod uticajem brojnih retrogradnih aspekata, veoma težak mesec – preispitivaćete sve što se desilo u prošlosti.

Zdravlje: Mogući su problemi sa vrarenjem i brojnim alergijskim reakcijama. Tokom celog juna moraćete da vodite računa o toma šta, kako i kada jedete.

Lav

Posao: Moram da budem iskrena i napomenem da će jun biti prilično težak za odnose sa klijentima i nadređenima, jer loše aspektovane planete donose probleme u komunikaciji i borbe za dominaciju. Zbog Sunca u kvadratu sa Neptunom možete da očekujete probleme sa dugovima – moguće je da ćete se tokom ovog meseca zadužiti i da nećete znati kako da vratite te dugove. Pod uticajem retrogradnog Jupitera mogući su iznenadni problemi na poslovnom planu, pa ćete morati brzo i “hladne glave” da reagujete. Lavovi koji traže posao treba da se fokusiraju na poslove u trgovini. Aspekti su dobri i za odlazak u inostranstvo.

Ljubav: Zauzeti Lavovi će na početku meseca biti stavljeni na neku vrstu testa. Moguće je da ćete partner i Vi imati problem koji će dosta da utiče na oboje. Ukoliko zajedno budete radili na tome, velike su šanse da ćete pronaći idealno rešenje. Međutim, ako ste u vezi ili braku sa osobom u znaku Bika, Device ili Jarca – moguće je da će to ići malo teže. Ukoliko imate neke tajne, pod uticajem retrogradnog Merkura u Ribama one će izaći na videlo. Slobodni Lavovi će već početkom meseca upoznati veoma duhovitu i atraktivnu, ali nedostupnu osobu. Moguće je da ćete biti prilično razočarani zbog toga.

Zdravlje: Mogući su problemi sa kolenima i zglobovima. Kako to ne bi preraslo u neki ozbiljniji problem, savetujemo Vam da posetite lekara.

Devica

Posao: Moguće je da već duži vremenski period niste zadovoljni poslom i kolektivom u kom radite, ali zbog uticaja Marsa u Raku rastrzani ste između onoga na čemu ste i nekog drugog posla – ne želite da ostavite ono što ste započeli da radite, ali Vas atmosfera u trenutnom kolektivu čini nesrećnim. Savetujemo Vam da uzmete nekoliko dana odmora, da napunite baterije i razmislite šta želite. Device koje se bave privatnim poslom sredinom meseca mogu da očekuju finansijske probleme ili gubitak veoma važnog klijenta. Nezaposlene Device treba da se aktiviraju oko traženja posla u periodu oko 9. juna.

Ljubav: Sunce i Jupiter u kvadratu sa Neptunom doneće Vam brojne nesuglasice i svađe sa partnerom, najverovatnije oko novca i zajedničkih planova. Vrlo je moguće da u poslednje vreme dosta toga prebacujete partneru i da će to kulminirati već početkom juna. Ukoliko volite partnera, savetujemo Vam da spustite loptu, da mu “ne trljate nos” njegovim neuspesima i da pokažete da Vam je stalo – morate da shvatite da zajednicu čine dvoje ljudi koji se bezuslovno vole i podržavaju. Slobodne Device trebalo bi da se socijalno angažuju I da se okrenu sebi, a flerta će svakako biti.

Zdravlje: Mogući su problemi sa čestim vrtoglavicama i glavoboljama, najverovatnije zbog čestih promena vremena. Device koje ne treniraju – mogu da očekuju probleme sa leđima i nogama. Dakle, šetajte više u junu, prijaće Vam.

Vaga

Posao: Vage koje se bave privatnim poslom već početkom nedelje mogu da očekuju značajne finansijske prihode. Savetujemo Vam da taj novac uložite u posao. Nezaposlene Vage trebalo bi da se aktiviraju početkom juna, kada će Merkur ući u znak Raka i doneti pozitivna dešavanja na polju karijere. Moguće je da nećete odmah dobiti pozitivne odgovore, ali ne odustajte sa apliciranjem, jer su Vam planete naklonjene početkom meseca. Neptun u opoziciji sa Jupiterom sredinom meseca donosi poslovne probleme, a velike su šanse da njihovo rešenje leži u kompromisu. Dakle, nećete imati vremena da razmišljate i vagate, onako kako Vi umete, već ćete morati brzo da reagujete nakon što saslušate sve što Vam kolege i saradnici imaju reći.

Ljubav: Vage u braku će celog meseca biti okrenute porodici i porodičnom domu, a iz toga će proizaći harmoničan odnos sa bračnim partnerom. Vage u vezi mogu da očekuju jake strasti u odnosu sa voljenom osobom, a samim tim i dobro raspoloženje i odnos sa partnerom. Slobodne Vage bi mogle da stupe u vezu sa osobom koja im se već neko vreme dopada, ali velike su šanse da će se ispostaviti da ta osoba nije baš takva kao što se predstavlja.

Zdravlje: Planete pokazuju da ste malokrvni, pa Vam savetujemo da uradite sve neophodne analize. Povedite računa o životnim navikama i ishrani.

Škorpija

Posao: Početak juna je dobar za sve Škorpije koje se bave ili planiraju da se bave javnim nastupom. Iskoristite dobre aspekte na pravi način i obezbedite sebi bolje radne uslove, višu platu i slično. Ako tražite posao, fokusirajte se na poslove iz oblasti marketinga, odnosa sa javnošću, prosvete ili medija. U periodu između 9. i 15. juna možete da očekujete veći novčani prihod. Savetujemo Vam da ga sačuvate, jer će Vam trebati u narednom periodu. Povedite računa o tome šta govorite, jer su velike šanse da će neko od kolega pokušati to da iskoristi protiv Vas.

Ljubav: Moguće je da partner ima određeni problem ili nedoumicu i da od Vas očekuje da budete uz njega. Pokažite empatiju, posvetite se tome iskreno, a partner će Vam biti doživotno zahvalan. Krajem juna možete da očekujete određene nesuglasice na ljubavnom planu, ali ništa što može da naruši odnos sa voljenom osobom. Slobodne Škorpije će se, kako planete pokazuju, vratiti osobi sa kojom su se viđale ranije. Moguće da je to osoba koja Vam se jako dopada, ali koja nije zainteresovana za ozbiljan odnos sa Vama.

Zdravlje: Sa ogromnom sigurnošću mogu da kažem da ćete tokom ovog meseca imati problema sa stomakom i polnim organom. Savetujem Vam da što pre posetite lekara, dok se stanje dodatno ne iskomplikuje. Osim toga, moguće je da se osećate veoma iscrpljeno – potreban Vam je odmor.

Strelac

Posao: Retrogradni Saturn i retrogradni Neptun će vratiti poslovne probleme i dugove iz prošlosti, a sada ćete morati da se suočite sa njima. Ako nastavite da odlažete, imaćete mnogo veće probleme od trenutnih! Situacija će postati prilično “zategnuta” sredinom meseca, jer će loše aspektovan Neptun doneti i konflikte sa nadređenima. Strelčevi koji se bave privatnim poslom će pod uticajem Venere u Blizancima ostvariti veliki broj novih kontakata i na taj način unaprediti svoje poslovanje. Ako tražite posao, posebno se aktivirajte početkom meseca, kada su aspekti za to najpovoljniji.

Ljubav: Nezadovoljstvo zbog posla ćete preneti na partnera, a to će pokrenuti niz svađa. Ukoliko ne budete spremni na dug, smiren razgovor sa partnerom I kompromis, velike su šanse da dođe do ozbiljnijeg zahlađenja u vašem odnosu. Slobodni Strelčevi kao da su izgubili volju da se “muvaju” i upoznaju nekog za vezu ili avanturu. Velike su šanse da ćete ovog meseca biti okrenuti sebi.

Zdravlje: Moguć je pad imuniteta koji će doneti prehladu, infekcije i slično. Savetujemo Vam da uvedete više fizičke aktivnosti u život i da povedete računa o ishrani.

Jarac

Posao: Venera u Blizancima daje Jarčevima ambiciju koju nisu imali u prethodnom periodu. Mnogi Jarčevi će u ovom mesecu ostvariti značajan napredak na poslu i drastično „pogurati“ svoju karijeru. Vrlo je moguće da ćete uspeti da ostvarite nešto što godinama niste uspevali. Druga polovina meseca je važna za finansije – mogući su krediti i pozajmice. Savetujemo Vam da dobro promislite pre nego što se zadužite. Ukoliko tražite posao, posebno se aktivirajte krajem meseca.

Ljubav: Dobro aspektovana Venera u vašem sedmom polju daje vam ogromnu privlačnost za suprotni pol, te je tokom ovog meseca moguće mnogo flerta i ljubavnih upoznavanja. Međutim, planete ne pokazuju da bi tokom ovog meseca mogli da stupite u neku ozbiljniju i dugoročniju vezu. Jarčevi koji su u vezi ili braku trebalo bi da pokažu više razumevanja za partnera, da budu manje kritični i zahtevni, jer bi u suprotnom vrlo lako moglo da dođe do prekida u naredna tri meseca.

Zdravlje: Mogući su problem sa gojaznošću, povišenim šećerom i holesterolom. Savetujemo vam da posetite specijalistu radi pregleda i utvrđivanja dijagnoze. Poboljšajte ishranu.

Vodolija

Posao: Jun će obeležiti finansijske poteškoće, posebno ako se bavite privatnim poslom. Moguće je da ste u proteklim mesecima doneli pogrešnu odluku i napravili lošu investiciju, pa sada ispaštate zbog toga. Budite posebno obazrivi u periodu nakon 15. juna, kada će loše aspektovan Jupiter doneti pad koncentracije, a samim tim i nepromišljene odluke. Vodolije koje traže posao treba da se aktiviraju u potrazi poslova vezanih za računare – ogromna je šansa da ćete veoma brzo da pronađete posao kakav želite.

Ljubav: Vrlo je moguće da Vam voljena osoba zamera to što mu/joj ne posvećujete dovoljno pažnje. Ne budite tvrdoglavi, nego pokušajte da razumete kako se oseća i potrudite se da pronađete neko rešenje za to. Vodolije u braku mogle bi da budu sklone ljubavnim aferama. Slobodne Vodolije mogle bi da završe u vezi sa osobom koja nije slobodna – planete najavljuju mnogo stresa i problema.

Zdravlje: Mogući su problemi sa glavoboljom i vidom. Takođe, planete pokazuju sklonost ka gojenju, pa povedite računa o tome šta i kada jedete.

Ribe

Posao: Dobro aspektovani Merkur i Venera će pojačati Vašu kreativnost i poboljšati komunikacione sposobnosti. To će Vam omogućiti da sve projekte završite u roku i da ostvarite zacrtane rezultate. Venera u Blizancima će Vam doneti nove projekte i saradnike, a planete pokazuju da bi neki od njih mogli da budu problematični. Poneseni uspehom iz prve polovine meseca, u drugoj polovini meseca možete biti previše sigurni u sebe i napraviti greške zbog kojih ćete biti u problemu. Dakle, budite posebno obazrivi u drugoj polovini juna, ne donosite brzoplete odluke i vodite računa gde i kako ulažete novac.

Ljubav: Kvadrat Jupitera sa Neptunom i retrogradni Pluton učiniće Vas veoma emotivnim u junu. Pored toga što ćete pokazivati svoju ljubav na različite načine, postaćete i preosetljivi pa ćete voljenoj osobi praviti scene zbog svake sitnice koja Vam se ne dopada. To će pokrenuti niz rasprava. Slobodne Ribe se najverovatnije viđaju sa više različitih osoba, a zapravo pate za osobom iz prošlosti. Velike su šanse da ćete biti otkriveni da ste u paralelnoj vezi.

Zdravlje: Mogući su problemi sa horomonima. Čim osetite neke promene, obavezno posetite lekara. Povećajte unos magnezijuma.

(Astrousluge.com)