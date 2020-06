Veliki MESEČNI horoskop za JUN 2020.

Ovan

Posao: Vaš vladar Mars smešten u znaku Riba donosi pad energije, blagi umor I sklonost da budete rasejani, a otuda I mogućnost pravljenja poslovnih propusta i grešaka, pa pripazite. Ipak, polje posla je generalno dobro postavljeno, saradnja sa ženama donosi napredak I dobre poslovne dogovore I projekte. Povoljan je period za one Ovnove koji su u poslovima vezanim za marketing, turizam, saobraćaj, špediciju…

Ljubav: Ovog meseca bićete u fazi preispitivanja svoje veze, svog odnosa sa partnerom. Nemate više nimalo strpljenja za njegove ispade i rešili ste da o tome ozbiljno porazgovarate i ako je moguće da se dogovorite kako dalje. Želite sve ili ništa. Nikakva tolerancija više ne dolazi u obzir. Slobodnim Ovnovima dopašće se osoba koju upoznaju preko prijatelja, ali tu se nešto odugovlači. Nikako da napravite situaciju za vas dvoje, kako biste mogli bolje da se upoznate i približite jedno drugom. Stalno ste u većem društvu tako da ne možete da ostvarite intimniji kontakt. Još malo strpljenja…

Zdravlje: Napetost i nervoza pratiće vas tokom meseca, više se odmarajte…

Bik

Posao: Povoljan uticaj Sunca u Blizancima na vaše polje posla I finansija donosi mogućnost prosperiteta i napretka tokom meseca. Ukoliko razmišljate o samostalnoj karijeri i nekim novim počecima, sada je povoljan period za tako nešto. Sekstil Marsa I Urana donosi brzinu u zaključivanju, ali isto tako i dosta poslovnih obaveza tokom meseca. Pratiće vas nestrpljenje pa lako možete ući u sukob sa kolegama I saradnicima.

Ljubav: Ukoliko ste slobodni, imate sada velike šanse da upoznate zanimljivu osobu sa kojom biste mogli da uđete u emotivnu vezu. Krećite se što više i družite, ne odbijajte pozive prijatelja. Čak postoji mogućnost da to bude i kroz poslovni kontakt. Pred vama je zanimljiv period, upoznaćete mnogo interesantnih osoba od kojih će vam se jedna i dopasti. Zauzeti Bikovi razmišljaju o odlasku na put zajedno sa voljenom osobom. Moguće da je u pitanju kraći put, poseta prijateljima ili nešto slično. Jedan stabilan period je pred vama i bićete veoma zadovoljni.

Zdravlje: Stomak je osetljiviji, više se krećite!

Blizanci

Posao: Tranzit Saturna kroz polje karijere donosi stabilnost kroz posao, kroz vreme, ali isto tako i dosta izazova i prepreka sa kojim ćete morati da se suočavate tokom ovog meseca. Imaćete vise obaveza nego što je uobičajeno, lako se moze desiti da budete kratki sa rokovima jer ćete u nekim trenucima biti pretrpani obavezama. Savet je da se malo bolje organizujete, jer ste dosta mentalno napeti u poslednje vreme. Blizanci koji su nezaposleni sada veoma lako mogu doći do zaposlenja.

Ljubav: Imate dosta interesantnih kontakata, zanimljivih susreta, prija vam druženje. Dopadate se jednoj osobi, ona vam već to otvoreno pokazuje, vi se nekako dvoumite. Bilo vam je interesantno dok niste postali sigurni u njenu naklonost, sada već ne znate da li biste hteli da uđete u vezu sa njom ili ne. Mozda ste se malo i ohladili, moguće je da ipak to nije prava osoba za vas. Pustite da vreme pokaže, ne žurite. Kontakt sa nešto starijom osobom će vas zainteresovati. Verovatno ćete je upoznati kroz posao.

Zdravlje: Slabe tačke su noge i stopala, inače zdravlje odlično!

Rak

Posao: Mesec započinje kvadratom Mekura u Raku sa Mesecom u Vagi i taj uticaj vama donosi rasejanost, osetljivost, mogućnost nesporazuma na poslu, sa kolegama, klijentima, pa budite veoma oprezni. Naročito izbegavajte da donosite poslovne odluke pod pritiskom, a da niste predhodno dobro razmislili. Za nezaposlene Rakove sjajan je period za poslove povezane sa lepotom, modom, parfemima, kozmetikom kao i za sve vrste umetničkih poslova, kroz takve poslove možete da napredujete i da se ostvarite.

Ljubav: Okrenuti ste emocijama i ljubavi, ali komunikacija sa partnerom nije na zavidnom nivou. Nestrpljivi ste da rešite problem koji je već izvesno vreme prisutan, ali to vam ne polazi za rukom. Potrudite se da stvari sagledate iz više uglova možda ćete uspeti pronaći rešenje. Izbegavajte nagle reakcije i donošenje odluka na brzinu jer nećete moći da izbegnete kajanje. Ipak, da ostavite da se sve reši samo od sebe, nije baš najpametnije. Polako i suptilno objasnite partneru sve što vam smeta, nekako će to ipak dopreti do njega. Na obostrano zadovoljstvo brzo će doći do pozitivne promene.

Zdravlje: Osetljiviji je stomak, obratite pažnju na ishranu!

Lav

Posao: Polje posla je pod znakom promena, mnogi ce dobiti želju da promene posao, ali promene će se dešavati svakako, hteli to ili ne. Sada je povoljan period da startujete sa nekim novim idejama o kojima ste razmišljali u proteklom periodu. Povoljan je period za one Lavove koji se bave tehnikom, kompjuterima… Za one koji su u privatnom biznisu dosta je nestabilan period, naročito finansijski deo. Uran u Biku može doneti iznenadne troškove, pa pripazite. Nezaposleni Lavovi mogu naći posao iznenada, neočekivano i veoma brzo, jos prve polovine meseca.

Ljubav: Slobodnim Lavovima smeši se ljubav, puno poznanstava, prosto ne možete da se odlučite. Bilo bi poželjno da izoštrite sliku pored kakve osobe biste želeli da budete i šta je to što vas čini srećnim. Naravno, nemojte da preterujete i da sebi postavljate nedostižne ciljeve. Budite onakvi kakvi jeste, uvek galantni, u centru pažnje, posebni… Tako ćete upravo i privući onu osobu pored koje ćete se i najbolje osećati. Lavovi koji su u dužim vezama mogu lako stati na “ludi kamen“i planirati proširenje porodice.

Zdravlje: Obratite pažnju na krvne sudove i pritisak!

Devica

Posao: Susret Sunca i Venere u vašem polju karijere može doneti veci uspeh tokom ovog meseca. Imaćete jako lepu saradnju sa kolegama i nadređenima. Ovaj uticaj može lako doneti napredovanje na poslu, bolju poziciju, popularnost i omiljenost među saradnicima. Polje finansija je osetljivije postavljeno, nerviranje zbog finansija i neke komplikacije će biti prisutne, a moguć je gubitak novca i iznenadni troskovi. Nezaposlenim Devicama nije naročito povoljan period za pronaleženje željenog posla, ali su moguci privremeni poslovi na kojima se svakako nećete dugo ni zadržati.

Ljubav: Očekujete susret ili glas od osobe koja vam se dopada. Nešto je tu počelo da se dešava, ali verovatno da su vas okolnosti razdvojile, moguće da je ta osoba na putu. Niste ostavili bog zna kakav utisak, prilično ste bili uzdržani. Nemojte baš dugo čekati na poziv, mogli biste da preduzmete inicijativu, da je kontaktirate i iznenadite. Sada ste u mnogo boljem raspoloženju i odlično je vreme za ljubav. Ako ste tu osobu još upoznali preko prijatelja, mogućnost ulaska u vezu je prilično velika. Samo malo više spontanosti i biće sve u redu. Nemojte da sumnjate u sebe.

Zdravlje: Pad imuniteta i sklonost ka prehladama, unosite vise vitamina u organizam!

Vaga

Posao: Ovaj mesec donosi lepa dešavanja na polju posla, imate uticaje koji vam obezbedjuju mogućnost napretka i prosperiteta. Imaćete uspeh kroz saradnju sa osobama koji su uticajni, obrazovani kao i sa mlađim osobama. Sada možete lako da realizujete neke planove i projekte, imate podršku zvezda. Polje novca je pod uticajem stabilnosti i porasta, umnožavanja. Povoljan je period za ulaganje novca u neke veće projekte, kao i za kupovinu nekretnina. Oni koji su u privatnom biznisu treba da budu oprezni u sklapanju novih poslovnih dogovora. Mars u Ribama donosi mogućnost neke prevare ili nepoštovanja dogovora, pa pripazite.

Ljubav: Dopada vam se nešto mlađa osoba, prijatno vam je u njenom društvu ali vi ste prilično uzdržani, ozbiljni i nekako stegnuti, nikako da se opustite. Takvo ponašanje samo donosi blokadu i udaljavanje. Pokušajte da se promenite i da budete otvoreniji. Postoji mogućnost da se zbližite. Zauzete Vage žele promenu. Nije da vam je partner dosadio, ali nekako je veza postala monotona, previše predvidljiva i to vam smeta. Međutim, i vaš partner je istog mišljenja i ako uskoro nešto ne preduzmete, veza ulazi u krizu. U fazi ste preispitivanja svojih emocija, bilo bi dobro da o tome porazgovarate sa voljenom osobom i pronađete zajedničko rešenje.

Zdravlje: Sklonost ka prehladama.

Škorpija

Posao: Jak uticaj Neptuna i Marsa u Ribama može doneti poteškoće na polju posla i neke iznenadne neprijatne situacije koje nećete moći da rešite tako glatko. Ovaj uticaj vas moze sprečavati da reagujete na uobičajeni način, tražiće od vas da pronađete neka nova rešenja. Savet je da usporite i budete strpljivi, ali i da sagledate problem iz više uglova kako biste mogli da mu pristupite na pravilan način i dođete do pravilnog rešenja. Izbegavajte donošenje brzih odluka, dobro razmislite pre nego počnete da delujete.

Ljubav: Veoma izazovan i uzbudljiv mesec za Škorpije. Jedna osoba, koju upoznajete sasvim slučajno preko prijatelja, otvoreno i direktno će vam se udvarati. Procenili ste da to nije osoba za ozbiljniju vezu, ali vas ipak privlači. Veoma strastvena kombinacija, moguće je da uđete u kratku avanturu, mada se ipak dvoumite. Ako popustite strastima, to će za vas biti jedno fantastično iskustvo. Zauzete Škorpije i dalje su u stabilnom periodu, naročito ako su u braku. Radujete se uspehu partnera i zadovoljni ste njegovim poslovnim uspesima. Mogućnost odlaska na kraći put je izvesna.

Zdravlje: Slaba tačka – mokraćni putevi i bešika.

Strelac

Posao: Retrogradan Jupiter u znaku Jarca nagoveštava da malo usporite i preispitate prioritete. Ukoliko niste zadovoljni postignutim rezultatima, vreme je da napravite reviziju, veliko spremanje, kao i konkretan plan za duzi vremenski period. Slušajte savete saradnika, nemojte sve da radite na svoju ruku što vam je inače svojstveno, u saradnji sa drugima postići ćete mnogo bolje rezultate. Nezaposlenim Strelčevima nije najpovoljniji period za pronalaženje posla, ukoliko već imate neke dogovore, moraćete jos malo da se strpite jer ne ide onako kako ste planirali.

Ljubav: Zanimljiv period za ljubav. Moguće je da se jedno neobično prijateljstvo pretvori u emotivnu vezu. Ta osoba je veoma slična vama, dobro ste se upoznali, verovatno bi to bila jedna slobodna veza prvenstveno bazirana na prijateljstvu, veoma dobar spoj. Mogli biste jedno drugo da prihvatite baš onakve kakvi jeste, bez opterećivanja i sputavanja. Ovo bi mogla da bude veza kakvu ste oduvek priželjkivali. Zauzeti Strelčevi uživaće u pažnji svojih partnera. Moguć je odlazak na put, u posetu prijateljima.

Zdravlje: Slaba tačka – kosti, kolena i stopala.

Jarac

Posao: Uticaj retrogradnih planeta najviše ćete osetiti preko polja karijere i posla. Dolazi do nekog zastoja i mnoga rešenja koja ste pronašli neće tako brzo moći da se realizuju. Osetićete da ste blokirani, da nailazite na prepreke, ali sada je jako dobar period da preispitate vaše poslovanje i da neke stvari promenite naročito one za koje već uviđate da ne funkcionišu baš najbolje. Ovaj period je jako povoljan za Jarčeve koji se bave nekom vrstom umetničkih poslova, kreativnim radom, jer uticaj Marsa i Neptuna u Ribama doneće vam nove ideje i nova nadahnuća.

Ljubav: Ako ste slobodni, postoji mogućnost upoznavanja veoma kvalitetne osobe. Osoba je verovatno obrazovana, stabilna, sa jasno postavljenim ciljevima za budućnost, dobro organizovana, sa onim kvalitetima koje biste vi voleli da imate i koji vam se najviše dopadaju. To bi lako mogla da bude ozbiljna veza koja bi odvela do zajedničkog života. Ako ste u dužoj vezi postoji mogućnost da stanete na “ludi kamen“, da planirate ulazak u brak i proširenje porodice. Jarčevi koji su u braku prolaze kroz jedan težak period, samo će vas strpljenje spasiti od neprijatnih situacija.

Zdravlje: Odlično!

Vodolija

Posao: Jako je povoljan period za sve one Vodolije koje se bave kreativnim poslom, kao i poslove povezane sa zdravstvom ili farmacijom. Uticaj Marsa u Ribama u polju karijere donosi mnoge nejasnoće kao i mogućnost nesporazuma sa kolegama kao i nadređnima. Lako se mogu desiti neke greške zbog kojih ćete se nervirati, pa pripazite. Oni koji su nezaposleni ovog meseca mogu doći do posla koji su dugo očekivali. Sada imate jako povoljan uticaj kao i splet nekih dobrih okolnosti koje idu u vašu korist. Polje finansija je pod uticajima koji mogu doneti iznenadne troskove, ali vec krajem meseca vi ćete imati stabilizaciju.

Ljubav: Slobodnim Vodolijama dolazi sjajan period za druženje, nova poznanstva, dobro ćete se snalaziti i u poslovima i obavezama. Imaćete nekoliko prilika za susret sa osobama koje će vam se dopasti, prihvatite druženja i kontakte. Neke od tih osoba će vam postati prijatelji ali postoji mogućnost da vam se jedna osoba emotivno dopadne i se među vama stvori nešto više. Odličan je period za ljubav i za ulazak u vezu. Ne žurite, situacija će se u jednom trenutku sama spontano namestiti.

Zdravlje: Napetost i nervoza pratiće vas tokom meseca, više se odmarajte.

Ribe

Posao: Polje posla je pod uticajima koji nose neko ubrzanje, nervozu, kao i mogucnost nesporazuma na poslu i sa kolegama. Tokom meseca možete imati par izazovnih situacija, savet je da reagujete odmah kako biste ispravili potencijalne probleme. Nezaposlenim Ribama povoljan je period za pronalaženje posla, naročito ukoliko su ti poslovi povezani sa bankarstvom, finansijama, ili nekretninama. Onima koji su u privatnom biznisu dolazi jedan period stagnacije, ali osim toga neće biti većih problema.ogradni Pluton učiniće Vas veoma emotivnim u junu. Pored toga što ćete pokazivati svoju ljubav na različite načine, postaćete i preosetljivi pa ćete voljenoj osobi praviti scene zbog svake sitnice koja Vam se ne dopada. To će pokrenuti niz rasprava. Slobodne Ribe se najverovatnije viđaju sa više različitih osoba, a zapravo pate za osobom iz prošlosti. Velike su šanse da ćete biti otkriveni da ste u paralelnoj vezi.

Ljubav: Zamišljeni ste i mnoge vam stvari nisu jasne. Osoba koja vam se dopada je prilično tajanstvena i neodređena, razmišljate na koji način da joj priđete. Ne budite nesigurni i bojažljivi, u datom trenutku otvoreno pokažite emocije. Ima izgleda da uđete u jednu romantičnu vezu. Za sada sve to izgleda kao da je na staklenim nogama, ali vremenom će se mnoge stvari pojasniti. Izgleda da je ipak potrebno malo više vremena da se vi i ta osoba zbližite i da ostvarite međusobno poverenje. Zauzete Ribe imaju pred sobom interesantan period sa voljenom osobom, puno lepih i prijatnih trenutaka pratiće vas tokom meseca.

Zdravlje: Slaba tačka su grlo i sinusi.

