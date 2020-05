Veliki MESEČNI horoskop za MAJ 2020.

Ovan

Posao: Početak meseca može doneti iznenadnu promenu planova, Vaš vladar Mars iz polja timskog rada učiniće da društveno budete aktivni, a doneće i nove poslovne ideje u koje će biti uključeni i neki vaši prijatelji. Ključna reč je timski rad, što će vama kao izrazitom individualcu u početku biti nesigurno, najblaže rečeno čudno, ali uskoro dobijate potvrdu da ste na pravom putu. Poslovi koji su povezani sa internetom, društvenim mrežama, grupama istomišljenika… ići će Vam od ruke tokom ovog meseca.

Ljubav: Povoljan je period za nova poznanstva i slobodnim Ovnovima je polje ljubavi prilično naklonjeno. Bićete dosta aktivni na društvenim mrežama, pa eto jednog od načina da upoznate svoju srodnu dušu. Isto tako, moguće je poznanstvo preko prijatelja, ili da se jedno zanimljivo prijateljstvo pretvori u ljubav… Oni koji su zauzeti, naročito oni koji su u dužim vezama ili u braku, suočavaće se sa nekom vrstom monotonije u ljubavnim odnosima. Partner će biti dosta osetljiv i zahtevan, a vi nećete bas imati puno strpljenja i taktike, što moze dovesti do sukoba i nesporazuma, pa pripazite.

Zdravlje: Odlično!

Bik

Posao: Jaku usmerenost ka poslu tokom ovog meseca donosi vam položaj Mekura, Sunca i Urana u znaku Bika. U početku će ipak biti poteškoća i prepreka, ali vi znate da se upornost na kraju uvek isplati, pa tako će biti i ovoga puta. Uticaji Vam mogu doneti i dosta novca i zarade od posla, kao i materijalizaciju ideje koja vam se već neko vreme motala po glavi. Oni koji su nezaposleni tokom maja meseca mogu lako pronaći posao, samo je bitno da budete aktivni i da imate inicijativu.

Ljubav: Sekstil Meseca i Venere donosi vam zadovoljstvo u emotivnom životu. Radovaćete se malim stvarima, a na taj način I privlačiti jako prijatne situacije u svom životu. Ovog meseca pokreće se polje ljubavi, konačno ćete se probuditi I poželeti da priuštite sebi sve što vam je nedostajalo prethodnih meseci. Oni koji su u partnerskim odnosima doživece lepe trenutke sa voljenom osobom. Za slobodne Bikove jako povoljan period da se zaljube. Osobu ćete najpre upoznati preko prijatelja ili društvenih mreža.

Zdravlje: Slaba tačka – nervni sistem I organi za varenje.

Blizanci

Posao: Vaš vladar smešten u zemljanom znaku Bika donosi Vam veliku usmerenost ka poslu I materiji, ali I mogućnost stabilne zarade. Ovaj mesec može doneti poput bljeska lepe nove ideje za posao, ali i sve što je potrebno da se ta ideja realizuje, pa ako brzo delujete doneće Vam uspeh. Povoljan je period za kupovinu I prodaju nekretnina kao I sve poslove koje su povezani sa informatikom, kompijuterima, marketingom… Za nezaposlene Blizance jako povoljni uticaji za pronalaženje novog posla, čak moze iskrsnuti nešto čemu se I niste nadali.

Ljubav: Boravak Venere, planete ljubavi, u vašem znaku pojačava maksimalno Vašu šarmantnu prirodu I donosi uspeh kod suprotnog pola. Ako ste bili sami, u ovom periodu se mogu pojaviti čak dve interesantne osobe, pa nećete tako lako moći da se odlučite. Osoba koju upoznajete kroz poslovne prilike mogla bi biti bolji odabir, jer nosi dozu stabilnosti. Ali vi poslušajte svoje srce, I pustite se tamo gde Vas emocije nose.

Zdravlje: Pratiće Vas nervoza celog meseca, a Vi ste poznati po tome da ste skloni da se mentalno iscrpljujete. Postavite granice, više se odmarajte, vežbajte, prošetajte negde ukoliko ste u prilici.

Rak

Posao: Polje posla nije baš naročito postavljeno ovog meseca, naročito tokom druge polovine meseca. Uticaji su takvi da će Vam donositi zbrku, užurbanost, pa su moguće I neke greške zbog kojih Vam baš neće biti prijatno. Mnogi Rakovi će razmišljati o promeni posla, a ovaj mesec je jako povoljan da se na tom polju I aktivirate, da ne ostane sve samo u planovima. Oni koji su nezaposleni imaju povoljne uticaje za pronalazak novog posla, naročito ako je posao povezan sa nekretninama, hranom, restoranima, poslovima vezanim za izgradnju ili opremanje kuće.

Ljubav: Tranzit Venere kroz Vaše polje tajni, ukazuje na pojačanu maštu, sanjarenje, ali I nagoveštava mogućnost tajnog kontakta, tajne veze. Onima koji su u tajnim vezama ovaj uticaj donosi mogućnost lepih trenutaka sa voljenom osobom. Za one koji su u dužim vezama ili u braku nije baš povoljan period, imaćete potrebu da se osamite, a partner neće imati baš puno razumevanja za Vas. Uticaji su osetljivi pa mogu dovesti do razmirica, nerazumevanja, pa pripazite.

Zdravlje: Osetljivije su noge I zglobovi, pijte što više tečnosti!

Lav

Posao: Sunce u Biku iz Vašeg polja posla donosi mogućnost za stabilnost I zaradu. Udružen sa Merkurom I Uranom, najavljuje veće promene. Mnogi od Vas će dobiti nove ideje, mnogi će promeniti posao, neki od Vas unaprediti posao nekim izmenama, novinama, ali sve to ima velike šanse da urodi plodom. Finansije neće biti problem, dolaziće Vam novac iz očekivanih I neočekivanih izvora. Može se reći da je maj mesec povoljan za Vas u poslovnom smislu.

Ljubav: Povoljan uticaj meseca u Lavu I Venere u Blizancima obećava povoljna dešavanja na polju ljubavi. Oni koji su slobodni imaju mogućnost da ostvare vezu sa mlađom osobom, koju će najpre upoznati kroz posao. Venera u Blizancima često hoće da ukaže na dve osobe, ali za vas ionako važi pravilo da kada se ljubav pokrene, to se udvostručava, jer zračite jako pozitivnom energijom koja privlači suprotni pol, pa se lako možete naći u paralelnoj vezi. Tako će izgleda biti I ovoga puta.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu, hranite se više sirovom hranom, prisutna je sklonost da se nabaci koji kilogram više.

Devica

Posao: Za Device se može reći da polje posla neće biti tako dobro organizovano ovog meseca. Jak aspekt Merkura I Urana donosi nove ideje I promene, ali isto tako I puno neke nervoze I stresa oko svega toga. Druga polovina meseca donosi dosta jak uticaj Marsa iz znaka Riba, gde energija lako može da se izgubi u svom tom ubrzanju. Za one Device koje su nezaposlene nije baš tako povoljan period da pronađu posao, ali je moguće da donese dogovore, razgovore ili neka obećanja koja imaju izgleda da se ostvare.

Ljubav: Nepovoljan aspekt Venere I Neptuna može doneti razočarenje u ljubav, slutnju, strepnju, nepoverenje u partnera. U ovom periodu mnogi će saznati neke tajne vezane za partnera, ili posumnjati u partnerovu iskrenost. Emocije će biti dosta naglašene, lako možete silno da se zaljubite, ali isto tako I da se razočarate. Za one koji su u dužim vezama ili u braku, takodje nije baš najbolji period za ljubav, biće veća okrenutost ka obavezama oko organizacije zivota.

Zdravlje: Odlično!

Vaga

Posao: Mesec u Lavu u polju posla donosi popularnost, dobre prilike kao I dobru saradnju sa kolegama. U ovom periodu ćete biti dosta kreativni, imati sjajne nove ideje, koje ćete lako moći da realizujete. Sunce u Biku Vam donosi istrajnost, naročito u poslovima na kojima radite već duži vremenski period. Jako je povoljan period za učenje I polaganje ispita, pa iskoristite taj uticaj. Oni koji su u privatnom biznisu imaće uspeha kroz posao, naročito za poslove koji su povezani sa umetničkim zanimanjima, sa javnošću, sa lepotom ili modom.

Ljubav: Ljubav će Vam biti izuzetno naklonjena ovog meseca, ostavljaćete pozitivian utisak na suprotni pol, tako da nece izostati udvaranja kao I nove prilike. Oni koji su slobodni, uskoro to neće biti. Mlađa osoba koju upoznajete kroz posao osvojiće Vaše srce. Oni koji su u dužim vezama ili u braku takođe imaju jako povoljne uticaje. Povoljan aspekt Venere I Marsa donosi sklad u vaš partnerski odnos, mogućnost za dobru saradnju sa partnerom I za lepom razmenom energije.

Zdravlje: Generalno ok, više se odmarajte.

Škorpija

Posao: Maj mesec nije naročito postavljen za posao, više ćete vremena provoditi na ispravljanje nekih propusta ili grešaka, mada ćete se na taj naćin pripremiti za predstojeći period I zaigrati na veliko, ali morate biti još strpljivi. Oni koji su nezaposleni mogu lako doći do posla, ali taj posao je ipak više prikazan kao neka prolazna varijanta. Poslovi koji su povezani sa ekonomijom, bankarstvom, finansijama mogu doneti uspeh tokom ovog meseca. Povoljan je period za kupovinu ili prodaju nekretnine.

Ljubav: Maj mesec je jako povoljan za ljubav, bilo da ste slobodni ili zauzeti. Povoljan uticaj Venere I Marsa unosi strast u Vaš ljubavni zivot, kao I pojavu jako privlačne I neobične osobe koja će Vam se dopasti na prvi pogled. Druga polovina meseca naročito je povoljna za one Škorpije koje su u tajnim vezama, Uticaj Venere, Neptuna I Marsa donosi dosta strasti, uzbuđenja I lepe romantične trenutke sa voljenom osobom.

Zdravlje: Vi intuitivno osećate šta Vam je potrebno da se oporavite, slaba tačka ovog meseca mogu biti stomak I reproduktivni organi.

Strelac

Posao: Nezaposleni Strelčevi imaju jako povoljne uticaje za pronalazak posla, naročito ako je posao povezan sa turizmom, hotelijerstvom, saobraćajem, podučavanjem… U ovom periodu lako možete započeti I sa nekim dodatnim poslom, koji se kasnije može razviti I u nešto što će Vas okupirati I doneti zadovoljstvo, ali I zaradu. Povoljan je period za polaganje ispita, ali I promenu fakulteta, dodatnu obuku, imaćete želju da usavršite svoje znanje I da steknete nove veštine koje Vam mogu u poslu pomoći.

Ljubav: Opirete se da uđete u ozbiljnu vezu, hteli biste da vaša trenutna veza ostane neobavezna. Plašite se vezivanja jer mislite da će vam to uskratiti slobodu. Ljutite se ako primetite da neko polaže prava na Vas, kao da ste njegova svojina. Taj problem je u stvari na jednom dubljem nivou, treba da ga prevaziđete sami sa sobom. Strelčevi koji su u braku imaju pred sobom period kada lako mogu ulaziti u nesporazume kao I svađe sa voljenom osobom. Jako ste nestrpljivi I imate manjak tolerancije.

Zdravlje: Osetljivije je grlo kao I sinusi.

Jarac

Posao: Mesec maj donosi nove poslovne prilike, koje će Vam biti jako zanimljive I privlačiće Vas. Veoma je moguće da se upustite u novu poslovnu avanturu sa velikim izgledima za uspeh. Uticaji na poslu donose dobru saradnju sa kolegama I pretpostavljenima. Mnogi od Vas mogu dobiti naznake za napredovanje do kraja meseca. Oni koji se bave privatnim biznisom imaju povoljne uticaje za povećanje finansija I poslovni napredak.

Ljubav: Jarčevi koji su u braku moraju biti na oprezu. Lako možete ući u sukob sa bračnim partnerom, gledajte kako znate i umete to da izbegnete. Slobodni Jarčevi imaju pred sobom jedan zanimljiv period. Pojavljivanje jedne simpatične osobe potpuno će vas razveseliti. Moguće da je upoznate preko prijatelja, poznanika. Postoji mogućnost da susret bude fatalan, velike su šanse da uđete u vezu. Inače, pred vam je odličan period za ljubav. Jarčevi koji su skoro prekinuli vezu, imaju velike šanse za pomirenje.

Zdravlje: Čuvajte se prehlade.

Vodolija

Posao: Vodolija je nestrpljiva, htela bi da dobije sve I odmah, ali negde nailazi na prepreke za sada. Osećanje sputanosti treba iskoristiti kao priliku da se još jednom promisli, jer su sada moguće I greške. Slušajte savete iskusnijih. Za one koji se bave tehnikom, elektrotehnikom, programiranjem… dosta je pozitivan period za napredak I za još veće usavršavanje. Za nezaposlene Vodolije dolazi jako povoljan period da se konačno I zaposle. Moguće je da to bude baš onaj posao koji iščekujete već duže vreme.

Ljubav: Period ekspermnetisanja i želje za promenom je sada naglašen. Prijatelji postaju ljubavnici, ljubavnici prijatelji i za sada je to ok. Komunikacija je sjajna i Vodolije se povezuju I šire krug poznanstva više nego ikada do sada! Savet – pokušajte da se ipak fokusirate I da isflitrirate jednu dušu koja vas dugo može voleti. Ljubav vam ipak može nedostajati sutra! Za one koji su u bračnim vodama sledi period kada ćete teže moći da se uskladite sa partnerom I njegovim potrebama, što može dovoditi do nekih nesporazuma, prebacivanja.

Zdravlje: Odlično!

Ribe

Posao: Mesec maj Ribama donosi budjenje I jasnije poglede na svet. Ribe će imati priliku da iskoriste povoljne tranzite I da nešto konkretno urade, naprave iskorak I prihvate izazove koje im se otvaraju. Period promena polozaja, ali I same profesije je sasvim izvestan. Nemojte se plašiti, promene se prikazuju kao povoljne! Uplovite u njih! Za one nezaposlene druga polovina meseca je izuzetno povoljna za pronalaženje novog posla, moguće je da Vam pomogne bivši kolega ili prijatelj.

Ljubav: Nema više skrivanja! Sasvim je da izvesno da će Ribe upoznati I nekog novog I da će imati priliku da konačno izađu iz veza koje ih “guše” i pritiskaju. Tajne veze se prekidaju ili postaju javne. Moguće je I razotkrivanje tajnih veza, pa je potrebno da pripazite, jer Vam može doneti I dosta problema I neprijatnosti. Za one Ribe koje su u dužim vezama ili bračnim vodama dosta je povljan period za ljubav. Ukoliko je bilo nekih nesuglasica, sada je jako povoljan period da se one prevazidju.

Zdravlje: Proverite šećer!