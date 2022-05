Veliki MESEČNI horoskop za MAJ 2022.

Ovan

Posao: Odličan mesec za vas u profesionalnom smislu, dugo ste čekali na ovakvu šansu i konačno, imate priliku da budete sjajni u svom profesionalnom životu, što je neverovatno. Možete napredovati u poslu koji obavljate. Zaista ste naporno radili i činili sve što je trebalo da bi ste posao završili na vreme. Uspeh i zahvalnost koju dobijete će obuzdati vašu zabrinutost da niste dovoljno dobri u svojoj profesiji da biste napredovali. Veoma ste oštri i sumnjičavi prema sebi, cenite više svoj rad, pa će vas i drugi takođe više poštovati. Vreme je da pokažete i sebi i drugima koliko zaista vredite. Budite potpuno skoncentrisani na poslu, ne dozvolite da vam neke stvari promaknu, jer zbog toga firma može trpeti.

Ljubav: Vašem partneru je lako da se uskladi sa vašom energijom. Deluje kao vrlo skladan par. Vi možete ponekad delovati pomalo udaljeno i hladno, ali srećom, to se retko dešava. Posvetite se više partneru, ne dozvolite da sumnja prevlada u vašem odnosu, a da je ne rasplinete na vreme. U suprotnom, jaz koji se može stvoriti postaje sve dublji. Morate postati empatičniji. Ukoliko ste slobodni, vreme provodite sa svojim prijateljima, planirate zajedničke izlete. Odlazak na odmor je planiran za neku udaljeniju destinaciju. Sada niste spremni da ulazite u veze, koje zahtevaju potpuno posvećivanje, jer vam je prioritet posao.

Zdravlje: Možda ćete se danas suočiti sa nekim hormonalnim promenama i bićete podložniji neraspoloženju.

Bik

Posao: Otkrićete novi pravac kojim ćete voditi svoje poslovanje, onaj koji ima potencijal da pretvori vašu malu firmu u višemilionsku kompaniju. Verujte svojim mislima tokom ovog vremena, jer imaju podršku zvezda. Vaše ideje nailaze na odobravanje kod saradnika, u njima ćete naći snažnu potporu, oslonac za dalje poslovanje. Poželjno je da se oslonite na svoje instinkte. Ne podležite tuđim uticajima, jer oni mogu da vas pokolebaju u prvobitnim namerama, što će se negativno odraziti na dalje poslovanje. Budite dosledni sebi, ne sumnjajte u svoje odluke. Svakako da ćete prolaziti kroz različite faze, čak i one negativne, ali će krajnji ishod biti više nego očekivan.

Ljubav: U ovom mesecu ćete verovatno uzeti slobodne dane na poslu, dok provodite vreme u novim avanturama i istraživanju prirode. Naučićete mnogo o sebi. Stoga će ovaj mesec za vas biti unosan, ali i zabavan. Ovo je savršen period za vaš ljubavni život. Očekujte lepe momente u društvu najmilijih. Sa partnerom ćete se bolje upoznati i to će vas zbližiti. Spoznaćete da su vam interesovanja i životni ciljevi vrlo slični. To će vas i uverite se da ste u dobrom društvu. Ukoliko ste slobodni, neočekivano se pojavljuje osoba koja u vama može probuditi uspavana osećanja, a upoznajete je preko posla ili prijatelja. Budite otvoreni, kako bi mogao da učini korak ka većem zbližavanju.

Zdravlje: Možda biste želeli da se više fokusirate na svoje mentalno, nego na fizičko zdravlje.

Blizanci

Posao: Ostvarićete veliki profit i u svom poslu, pa je ovo sve u svemu dobar mesec. Vaš posao vam dobro funkcioniše, jer umete da mu se potpuno posvetite, a sve zbog teškog posla koji ste radili u prošlosti. Morate biti sigurni u sebe i da nastavite istim tempom, pa budite uvereni da će vam sve polaziti za rukom. Možete imati male zastoje u platnom prometu, ali ništa što bi trebalo da vas previše zabrinjava. Vrlo ste skoncentrisani, ništa vam ne promiče, vaša predanost će doneti višestruku korist, za vas, ali i kompaniju. Imaćete zbog toga snažnu podršku nadređenih, okoline. Sada je prilika da iznesete i neke svoje zamisli, koje su još uvek u pojavu, nerazrađene.

Ljubav: U ovom mesecu ćete se lepo provesti sa svojim voljenima i partnerom. Ako ste u vezi, morate naučiti da bolje slušate svog partnera. Osluškujte ga, budite posvećeniji ovom odnosu, jer se partneru često čini da ste potpuno odsutni. Naravno, često se pita da li prema njemu gajite bilo kakva osećanja. Ako ste slobodni, iskoristite šansu i budite otvoreni za upoznavanje novih ljudi. Otvorite se novim avanturama: idite na tu zabavu koju inače odbijate ili izlazite sa prijateljima. Na taj način postoji veća verovatnoća da upoznate osobu koja će vas zainteresovati. Poželjno je da već sada počnete da planirate odmor na nekoj udaljenoj destinaciji, u društvu osoba koja vam prijaju.

Zdravlje: Imaćete vremena da vežbate, ali ne i motivaciju, pa je na vama da se naterate da uradite pravu stvar.

Rak

Posao: Poslovna situacija vas može zbuniti u vezi sa investicijama koje treba da pokrenete i perspektivama koje možete izabrati. Mišljenja različitih ljudi sa iskustvom u vašoj firmi će vam stalno biti u glavi i neće vam dozvoliti da donesete odluku. Svakako da treba da potražite savet starije, veoma stručne, iskusne osobe, pre no što konačno odlučite. O svojim idejama ne govorite javno, zadržite ih za sebe, jer ni ne slutite sa koliko ste neprijateljski nastrojenim ljudima okruženi. Spadate u veoma pronicljive i poslovno orijentisane osobe, koje obiluju idejama, koje bi drugi rado spoznali, čak ih i prisvojili za sebe, kao sopstvene.

Ljubav: Doživećete prelepe momente koji su opuštajući i puni ljubavi prema vama. Vaš partner će vam biti velika podrška i učiniće sve što je potrebno da biste imali vremena za sebe. Preduzimanje daljih koraka u vašoj vezi biće veoma plodno. Sada je savršeno vreme da se usredsredite na svoj ljubavni život. Ako ste slobodni, naići ćete na mnogo novih ljubavnih interesovanja, bićete okruženi osobama koji će biti privučeni vašim šarmom, pozitivnošću. Vaš ljubavni život će procvetati. Uživaćete u svakom mogućem momentu. Prepustite se trenucima, ne razmišljajte o budućnosti, živite za postojeći momenat. Ako je odnos pravi, sve će ići ozbiljnim smerom.

Zdravlje: Sve ukazuje na neke stomačne tegobe, pa povedite računa o tome šta jedete.

Lav

Posao: Od sredstava koja ste stekli u svom poslovanju, obavićete mnogo profitabilnih poslova. Dobro ćete zaraditi, zbog čega ćete se osećati još zadovoljnije. Naporan rad i posvećenost biće važni za uspeh vašeg poslovanja. Ovog meseca ćete biti maksimalno zauzeti na poslu. Ovaj period će biti obeležen kao veliki napredak, kada su vaše finansije naglo porasle, što će se odraziti i na vaš lični život, koji je za vas sigurno utočište. Sve će izgledati savršeno, zaista ste naporno radili za uspeh koji danas imate i definitivno ga zaslužujete. Sada je vreme i da malo odahnete i da iskoristite uspeh za neke laganije, manje opterećujuće poslove, koji vam neće oduzimati tako mnogo vremena.

Ljubav: Partner će vam biti velika podrška u svađama koje imate sa drugim članovima porodice. On će se pobrinuti za stvari koje vam smetaju i to će vam olakšati mnoge misli o napretku ove veze. Steći ćete veće poverenje, u njemu ćete naći podršku. To vam mnogo znači, jer ste intimno težili takvoj vrsti odnosa. Vaša nadanja su sada ispunjena, budite otvoreni, kako bi i partner čvrsto verovao u vaša osećanja. Ukoliko ste u dužoj vezi, postoji već neko vreme nezadovoljstvo, pa se često pitate da li je ovo pravi odnos za vas. Kako biste rešili nedoumice, porazgovarajte sa partnerom. Ukoliko ne nađete rešenje, vreme je za razlaz!

Zdravlje: Mogući su psihički problemi ili brige zbog rođaka.

Devica

Posao: Lekcije i iskustva u ovom periodu će vas promeniti. Bićete mnogo pametniji i disciplinovaniji nego što ste bili proteklih meseci. Period je težak, ali deluje na veoma pozitivan način na vas. Vaš posao će pretrpeti manji gubitak. Niste uopšte fokusirani i vaši klijenti to počinju da shvataju. Budite iskreni sa njima i izvinite se za izazvane neprijatnosti. Svađa i sukob, mada ste u pravu, samo će doprineti još većoj nevolji. Sada nije trenutak niti da iznosite svoje mišljenje nadređenima, jer nećete naići na podršku. Budite mudri i nove predloge ostavite za kasniji period. Svako insistiranje vas vodi direktno u neprijatnost i nevolju.

Ljubav: Ukoliko oboje radite u istoj firmi, morate da ostavite svoj trag i ne volite da vam neko krade sjaj. U stvari, nevolje počinju kada se jedan od vas uzdigne i učini da drugi izgleda glupo u javnosti. To može izazvati žestoke sukobe u partnerskim odnosima, što dovodi i do kulminacije problema, pa i kraj veze. Zato, budite mudri, pokušajte razgovorom da nađete kompromis. Ukoliko dođete do zaključka da nijedno od vas nije spremno da načini ustupak, odustanite od namere da ovoj vezi date veći značaj.

Zdravlje: Iako nemate zdravstvenih problema, nastavite da se brinete o njemu i održavate redovnu rutinu.

Vaga

Posao: Sada ćete se osećati puni energije i spremni da preuzmete svaki zadatak koji vam se nađe na putu. Proći ćete kroz veoma pozitivnu unutrašnju promenu. Zvezde su se konačno uskladile da favorizuju vaše poslovne akcije. Postoji prilika da značajno proširite svoje poslovanje. Budite oprezni i ne donosite ishitrene odluke, kako ne bi ste pogrešili. Ukoliko primetite da niste dovoljno skoncentrisani, prepustite odluke bliskim saradnicima ili se posavetujte sa njima. U suprotnom, posledice mogu biti fatalne i dugotrajne. Fokusirajte se na učenje, sticanje novih iskustava, od starijih, iskusnijih kolega, umesto na zaradu.

Ljubav: Zadovoljni ste u ljubavi i lako rešavate sve one tenzije i poteškoće koje s poslednjih dana delovale nemoguće. Naravno, nailazite na apsolutnu podršku u partneru, koji je i sam uvideo koliko želite da ovu vezu održite na jednom višem nivou. Ceni vaš trud, pa će i sam uložiti napor kako bi vaša veza napredovala. Ozbiljno ćete razmotriti mogućnost zajedničkog života. Ako ste slobodni, dopada vam se osoba koja je nedavno počela da radi u vašoj firmi. Ne dozvolite da vas emocije obuzmu, jer je pomenuti zauzet, pa sa njim možete da ostvarite samo vezu tajnog karaktera. Vremenom će vam to zasmetati, jer ćete očekivati nešto ozbiljnije.

Zdravlje: Glavobolja će vas stalno mučiti. Postojaće i sezonske bolesti koje će vam uzrokovati prehladu, glavobolju i gušenje. Moraćete da dobijete stručnu pomoć.

Škorpija

Posao: i pored zastoja u poslovima, kao i u platnom prometu, puni ste novih ideja, vizija. Problem je što morate naći saradnike koji će sa vama uspešno izneti te ideje u realnost. Moraćete se prilično potruditi da uspete u tome, ali se nemojte predavati. Konsultacija sa jednim iskusnijim, starijim saradnikom, može doneti korisne ideje. Važno vam je da nađete podršku u svom radu, jer nekada počinjete da sumnjate u verodostojnost, realnost ideja. Moguće da vas u tome neće podržati osoba sa kojim već dugo vreme radite, pa ćete izlaz potražiti u raskidu dugogodišnjeg ugovora. Na početku to može loše uticati na vas, čak vas i kolebati, ali vremenom spoznajete da ste načinili pravi korak.

Ljubav: Ovaj mesec će biti ispunjen intimnošću i nijansama ljubavi. Izrazite svoja prava osećanja pred voljenim. Shvatićete da nakon ovoga sve staje na pravo mesto. Verovatno ćete preduzeti sledeći korak u vašoj vezi. Vaš ljubavni život ide bržim tempom nego što biste želeli, ali pošto toliko uživate u vremenu sa svojim partnerom, nećete imati nikakva negativna osećanja u vezi sa napredovanjem. Ako ste slobodni, neće se pojaviti nova ljubavna interesovanja. i vi sami niste preterano zainteresovani za ozbiljan odnos, pa nećete mnogo patiti zbog emotivne samoće. Ipak, postoji osoba koja je veoma zainteresovana, ali joj ne dajete znake, kako bi načinila prvi korak.

Zdravlje: Moraćete da odvojite vreme za sebe i pokušate da poboljšate svoje zdravlje.

Strelac

Posao: Osećate se puni energije, spremni da preuzmete svaki zadatak koji vam se nađe na putu. Prolazite kroz veoma pozitivnu unutrašnju promenu. Biće i reči o ulaganju. Međutim, nećete moći odmah da očekujete napredak. Možda ćete razmišljati o kupovini poslovnog prostora i možda ćete moći da oživite projekat koji planirate duže vreme. Osećate da možete da realizujete svoje ideje, ujedno od njih da imate veće koristi. Spremni ste da rizikujete, mada će vas drugi upozoravati na moguće probleme. Ispravno ćete postupiti, jer ćete se osloniti na svoju intuiciju. Ukoliko obavljate poslove za druge, očekujte podršku, jer nadređeni čvrsto veruju u vaš rad, predanost, ozbiljnost.

Ljubav: Vaš partner će vam biti od velike pomoći. Od njega ćete dobiti puno ljubavi, podrške, razumevanja i empatije. Iako je vaša veza prešla u rutinu, partner će sve to poboljšati. Potrudiće se da ponovo oživi stara osećanja, pažnju, koju ste oboje zanemarili baveći se drugim, ovozemaljskim poslovima, radi poboljšanja egzistencije. Predlog da otputujete na neko usamljeno, nedovoljno posećeno mesto, činiće vam se kao sjajna ideja. Potrebna vam je samoća da se potpuno posvetite jedno drugom. Svesni ste da je to prava osoba za vas. Slobodni Strelčevi mogu na nekom putovanju, izletu upoznati osobu koja će im privući pažnju.

Zdravlje: Briga za svoje voljene može učiniti da se osećate uznemireno. Pokušajte da se prepustite meditaciji i jogi, jer će vam to pomoći da postignete čvrst fokus

Jarac

Posao: Mesec će biti oličenje citata „timski rad čini rad iz snova“ Dobićete mnogo komplimenata od svojih saradnika, jer ste u proteklom periodu bili najbolji saradnik. Vaši poslovi će nadalje zahtevati manje rada i truda sa vaše strane. Može se reći da jedno vreme provesti „ na lovorikama „. Ipak, nemojte to previše zloupotrebljavati, jer za sve postoje granice. Ne opuštajte se, ne dozvolite da vam drugi uzimaju ideje, koje su vam nehotice izletele, a koje mogu preuzeti kao svoje. Primetili ste da ste okruženi sa osobama koje vam nisu preterano naklonjene i koje bi rado da vam vide leđa. Odbacite osuđujuće misli i radite na sebi, na učenju o novim stvarima.

Ljubav: Prilagođavanje potrebama drugih može učiniti da se bolje osećate, što će vas podići u očima partnera. Budite izuzetno otvoreni, sa novim mogućnostima koje možete otkriti. Rasterajte teške oblake sa svojih misli, budite pozitivniji. Partner se potpuno posvećuje vama, ne primećuje druge. i sami uviđate da postajete bolji kada sa njim provodite vreme. Ukoliko ste sami, razmišljate o bivšoj ljubavi, želite da vam se vrati, kako biste nastavili dalje ovaj odnos. Slučajan susret može usloviti nastavak odnosa, jer ni on nije imun na vas, osećanja su i kod njega jako izražena. Sada bar oboje znate šta možete da očekujete jedno od drugog.

Zdravlje: Pokušajte da promenite režim ishrane.

Vodolija

Posao: Doživećete pozitivnost u svom životu, možda nećete dobiti ono što pokušavate da postignete, ali budite zahvalni za ono što već imate. Imaćete koristi od toga što ste zaista naporno radili poslednjih nekoliko meseci, videćete veliki rast, kako kroz napredovanje, tako i kroz finansije, takođe. Ipak, budite oprezni, ne donosite odluke naglo, nesmotreno. Pri potpisivanju ugovora budite skoncentrisani, kako ne biste nešto prevideli. Mudrost i strpljenje neka vam budu prioritet. Ukoliko ste nezadovoljni poslom, možete se olenjiti, postati nezainteresovani. Još pogubnije na vas deluje kritika od strane nadređenih. Razmišljate da li je ovaj posao vredan gubljenja vašeg dragocenog vremena.

Ljubav: Vaš lični život postaje sve bolji, osećaj spokoja vas vodi tokom ovih dana. Vaš partner će vam biti od ogromne pomoći u sitnim nevoljama sa kojima se suočavate u svom poslu. Bićete na ivici mentalnog sloma, ali partner će vas izvući iz nereda i stresa. Provešćete mnogo kvalitetnog vremena sa svojim najmilijima. Ako ste slobodni, niste spremni da budete sami, mada ste mislili da možete ići novim putem i da za ljubav imate vremena. Razmišljate o bivšoj ljubavi, dolazite do zaključka da je spas upravo u njoj. Dalje ne možete bez svoje ljubavi, želite bar da joj čujete glas, da pokušate da pronađete kompromis.

Zdravlje: Pojačajte unos vitamina, kao i hidrataciju.

Ribe

Posao: Mesec će za vas biti zabavan i izazovan u smislu posla i ljubavnog života. Iako se verovatno neće pojaviti nove prilike, osećaćete se prilično zadovoljno, jer ste ostvarili više nego dovoljno profita u svom poslu, a vaš trenutni rad će vas zaokupiti. Bićete prilično srećni i produktivni u svom poslu. To će se odraziti i na brojne ugovorene poslove, kao i na saradnike, koji će osetiti vašu pozitivnost. Okruženi ste osobama, koje cene vaš rad i koji žele da vam se pridruže kroz timski rad, ali da ste vi ta osoba koja će ih voditi i prezentovati u daljim poslovima. Svesni su da vi uvek uspevate u svojim namerama.

Ljubav: Ako ste slobodni, najverovatnije ćete upoznati zanimljivu osobu. Privući će vas njegov šarm, ali i upornost da vas bolje upozna. Naravno, ovde nema obećanja, ali ste svesni da vaši susreti postaju sve bolji, jer imate osećaj kao da ovu osobu poznajete iz neke ranije priče. Oni koji su već u vezi danas će imati zabavan dan sa svojim partnerom. Konačno ćete imati slobodnog vremena na poslu, što će vaš partner veoma ceniti. Partner će učiniti da se osećate kao najbolja osoba na svetu.To nesebično davanje ljubavi sa njegove strane samo vas još više usrećuje, lebdite u moru osećanja, nežnosti. To vas usrećuje.

Zdravlje: Učestale glavobolje, koje mogu biti posledica problema sa vidom.

