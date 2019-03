Veliki MESEČNI horoskop za mart 2019.

Ovan

Posao: Svaki Ovan ima visoke ciljeve. Ipak, iako je skoro celog meseca retrogradni Merkur, borac ste veliki, period pred vama biće pun događaja i promena. Sreće imaju oni koji su zaposleni, u radnom odnosu. Takve osobe mogu da se kreću ili sarađuju sa drugima za vrstu poslova kojima se bave, najbolje bi bilo da se edukujete ili radite u oblasti trgovine, elektronike ili sektora informativnih komunikacija. Ako očekujete promenu posla ili zaposlenje, treba da se oslonite na Vodoliju ili Vagu. Novac vam je naglašen kao dobitak posle 18. u mesecu. Mesečeve mene, faze, a posebno pun Mesec od 20. marta – nateraće vas da se maksimalno angažujete oko zarade. Imaćete više sreće i više ljudi koji bi mogli da vam pomognu.

Ljubav: Odličan period za slobodne pripadnike ovog znaka. Ako ste žena Ovan, uživaćete u strasti Blizanca, Vage ili Vodolije, ako ste muški Ovan, onda očekujte jednu vatrenu Škorpiju ili naizgled povučenu osobu iz znaka Ribe da vas osvoji svojim strastima. Potrebno vam je da se slobodno osećate, bar dok traje retrogradni Merkur, a osobe mogu biti povezane sa inostranstvom. Za sve koji su u vezi ili braku, posle dužeg perioda bolja komunikacija sa partnerom. Iako ste okupirani partnerovim poslom, promenama, finansijskim krizama, imate sve šanse da se emocija smiri i nastaviti dalje.

Zdravlje: Zbog velikih poslovnih obaveza imaćete oscilacije u raspoloženju. Posebno su ugroženi oni koji pate od kardiovaskularnih oboljenja. U drugom delu meseca pripazite na kontraindikacije na lekove.

Bik

Posao: Bikovo sazvežđe očekuje promena, a tu promenu daje Uran koji posle osam godina ulazi u ovaj znak. To je pre svega više energije, pojačana kreativnost, poznavanje tehnologije, uključivanje u nove tokove naučnih istraživanja. Spremni ste na svaku pozitivnu izazovnu promenu, ako imate poslove koji zahtevaju kontakt sa inostranstvom, najbolje je da ih započnete u drugoj polovini meseca. Venera kao vaš vladar i predstavnik kuće posla u polju karijere – daće izuzetnu kreativnost i slobodu misli. Oni Bikovi koje se bave alternativnim delatnostima ili humanitarnim radom – imaće sreće u svom poslu. Novac vas očekuje iz prijateljskih izvora. Mogući krediti ili odlaganje vraćanje duga. Možda bi trebalo da poslušate savete nekog od saradnika ili podređenih. Sarađujte sa znakom Ribe, Škorpija ili Vaga.

Ljubav: Prvog marta ulaskom Venere u znak Vodolija, vaša veza ima problem, ovo se posebno odnosi na muške Bikove koji će verovatno ući u tajnu vezu i igrom sudbine se neočekivano zaljubiti. Slobodne žene iz ovog znaka očekuje neobično poznanstvo i strasna veza. Imate dobro slaganje sa vodenim znakovima, posebno sa znakom Ribe. Muški Bik trebalo bi da obrati pažnju na jednu Vagu u drugoj polovini meseca. Bikovi rođeni u drugoj i trećoj dekadi, ako su u braku, imaće odličan period za ljubav, stvaranje porodice. Ako ste u dužoj vezi, očekuje vas prvih deset dana pomirenje i dobra energija.

Zdravlje: Žena Bik može imati hormoski poremećaj, dok muški Bik mora da obrati pažnju na donji deo kičme.

Blizanci

Posao: Poslovno ste opterećeni iz prethodnog perioda, čeka vas iznenađenje sa Vodolijom ili Vagom. Početak meseca veoma značajan i konstruktivan, jer ćete imati priliku da sarađujete preko nekoliko prijatelja. Kao Blizanac, znak komunikacija, privlačenja drugih oko sebe – naći ćete se u većoj grupi saradnika gde ćete pokazati svoju veštinu poslovanja. Budite ponekad uzdržani i svoje misli i ideje ne predajte lako drugima u ruke jer nas očekuje dugo šetanje retrogradnog Merkura, vašeg vladara, tokom meseca. Novac vam je trenutno slaba tačka, a boljitak u periodu punog Meseca, od 6. marta.

Ljubav: Ako ste muški Blizanac, brak vam može biti opterećenje, previše radite i nikako niste u stanju da se predate partneru potpuno. Promenite posao ili skratite radno vreme. Dame Blizanci koje su slobodne moraju da povedu računa o svom fizičkom izgledu. Čini se da ste se previše opustili, niste više puni energije. Vratite se u dobru fizičku formu, imaćete puno udvarača, jedan Jarac želi što pre da vas vidi. Blizanci u braku znaju šta hoće, teško da će vas supružnik nadmudriti. Povedite računa u drugoj nedelji o komunikaciji zbog retrogradnog Merkura, lako bi moglo doći do svađe.

Zdravlje: Ovog meseca možda bi trebalo da promenite nešto na sebi. Koristite svetlije boje u svom stilu oblačenja, podići će vam raspoloženje.

Rak

Posao: Menjajte svoj poslovni princip. Ako ste neko ko radi u državnim institucijama ili većim kompanijama, početkom meseca možete očekivati zanimljiv preokret, nabolje. Imaćete unapređenje ili nov posao, novu ponudu. Mogi Rakovi razmišljaju o promeni mesta stanovanja ili, tačnije, o napuštanju države i samim tim grade bolju budućnost sebi i porodici. Ovog meseca zarada vam stoji iz poslova administracije, bankarstva, velikih sistema komunikacije. Ukoliko ste neko ko se bavi zanatom, sve što je povezano sa ulepšavanjem tela, lica, kose. Trudite se da budete darežljivi prema klijentima jer ih tako zadržavate za sebe i stvarate veći krug saradnika.

Ljubav: Emotivno ste vezani za jednog Ovna, jer vam on podiže sistem vrednosti. Sigurni ste u sebe kada imate jakog i odlučnog partnera. Žene koje su u braku moraju da ulože više napora u svoju kuću, odgoj dece, tako da će malo vremena biti za partnera. Muški Rak brinuće o finansijama, ali nikako ne zapostavljajte svoje supružnike. Slobodni Rak može biti prijatno iznenađen poklonom jedne Škorpije.

Zdravlje: Moguće je da se krajem meseca oslobodite tegoba u predelu donjeg dela kičme. Dobar savet bi vam bio da koristite boje, neka to bude zelena ili svetloplava.

Lav

Posao: Lav će morati odlučno da stane iza svojih ideja i stavova. Ovo je mesec kada bi mogao imati i pomoć osobe iz vazdušnog znaka, Vodolija ili Blizanci, posebno ako ste vezani za banke ili velike marketing mreže. Pripadnik ovog znaka ima priliku da napreduje i krene novim putem koji ga vodi do mesta nekog ko predvodi. Druga polovina meseca može biti povezana sa poslovima medija, kreativnosti i napretka u toj oblasti. Potrebno je da sarađujete što više sa mladim osobama koje vas inspirišu. Novac vam je važan za ulaganje u privatan posao ukoliko ste sam svoj gazda. Očekujte bolje finansije u drugoj nedelji marta.

Ljubav: Vi ste osoba koja ne može da zamisli život bez strasti, ljubavi i partnera. Ponekad ste toliko zavisni da sami sebi pravite problem u socijalnom okruženju ili vam se zdravlje narušava. Slobodne Lavice će tokom meseca upoznati muškarca koji je prilično slobodan u svom ponašanju i nije neko ko je preterano stabilan. Ovakva veza može vam doneti samo razonodu. Lavovi u braku imaju bolju sudbinu jer će provesti lepe trenutke sa partnerom, bez većih trzavica.

Zdravlje: Obratite pažnju na grudni koš. Pokušajte da se odmorite nekoliko dana. Nećete imati većih problema.

Devica

Posao: Za sve Device dosta naporan period koji morate izdržati. Izgleda da ste se okrenuli nekim novim idejama i poslovima, iako je vaš vladar Merkur retrogradan. Imaćete ponuda više nego do sada, verovatno ne možete da poverujete da se vama otvaraju vrata. Sačekajte drugu polovinu meseca, nema potrebe da žurite za bilo kakvom promenom na brzinu jer će ona svakako doći. Saradnja sa ženom Jarac, od velikog značaja još saradnja sa Škorpijom, Bikom. Novac je nešto što vam nedostaje, imaćete pomoć i pozajmicu. Dobar period za novac i zaradu pred kraj meseca, posebno posle 22. marta.

Ljubav: Slobodne Device su u nekom vrtlogu. Imaćete zanimljivog udvarača. Ta osoba je starija od vas, ne puno, ali dovoljno je zrela i zahtevna. Žene u braku ili dužim vezama, ukoliko je partner iz zemljanog znaka, imaju odličan mesec za zajedničko kraće putovanje. Ako ste muška Devica, onda će vam mesec biti ispunjen konstantno novim poznanstvima, mada niko bitan u ovom trenutku. Uživajte u zabavi, noćnom životu.

Zdravlje: Imate strahove od budućnosti, kako krene druga polovina meseca, partner je taj koji će vas povratiti u bolje zdravstveno stanje.

Vaga

Posao: Imate osećaj kao da niste ništa radili ili niste dovoljno dali sve od sebe. Takav stav i mišljenje nije dobro jer se zna kakav ste mag posla, kada se pokrenete. Mesec mart je posebno naglašen za umetnike ili one koji rade sa decom. Imate odlične aspekte da se stabilizujete kroz nove projekte koji će vam dolaziti sve više i više. Novac morate da čuvate jedno vreme ili da štedite malo-pomalo. Ovo se odnosi na sve Vage, od onih koja rade za platu, minimalac ili srednji kurs do onih Vaga koje imaju sudbinu da puno zarađuju. Saradnja sa vodenim znakovima donosi vam veću zaradu, posebno ako planirate neki dodatni posao. Sarađujte sa osobom iz znaka Ribe, Rak…

Ljubav: One Vage koje su u braku ne brine ništa oko njihove zajednice. One su bezbedne ako imaju dobar brak. Zajedništvo je za vas svetinja i to je stav koji ne menjate. Slobodne Vage imaju poznanstvo na nekom velikom skupu, koncertu, pozorištu. Možda ste tu osobu već viđali u bližem okruženju… Planeta Mars daće vam osećaj strasti, požude, ali i želje da se nađete u duploj vezi.

Zdravlje: Morate da vodite računa o promeni vremena. Osetljivi ste na sve u vazduhu, to vam čak donosi jaku nervozu. Praktikujte jogu, meditacije.

Škorpija

Posao: Početak meseca vam je važan za ugovore i nova radna mesta. Tražite pomoć od važnih i autoritativnih osoba. Novac zarađujete kroz poslove koji traže veliku disciplinu i istraživački rad, možete da sarađujete sa Jarčevima jer su oni dovoljno ozbiljni za vaše projekte, dok će vam Vodolija sa svojim idejama biti izazov. Vaš suvladar Mars u sedmom polju početkom meseca pravi teži aspekat sa Venerom, pa možete imati konkurenciju ili manje ogovaranje na radnim mestu. Novac od desetog u mesecu.

Ljubav: Sa Uranom i Marsom u sedmom polju partnerstva – konkurencija na sve strane. Trudite se više oko voljene osobe. Ukoliko želite da se dopadnete Blizancima ili Biku, onda morate da načinite prvi korak. To jeste teško za vaš ego i stil ponašanja, ali kasnije kroz vezu možete stvari da preokrenete u svoju korist. Škorpije u braku mogu imati teškoće u zajednici, partner je zahtevan, naporan sa svojim stavovima. Vi imate jake nerve, nekako ste stvoreni da trpite muke ko niko, ali kad-tad morate da presečete agoniju. Čuvajte se teških reči, posebno posle 6. marta.

Zdravlje: Zbog preteranog strpljenja i trpnog stanja kom ste izloženi skoro svakog dana, skloni ste lošem radu srca. Morate stati sa lošim navikama koje vam narušavaju imuni sistem.

Strelac

Posao: Bićete opterećeni jer vas svi traže. Morate da pazite da vam novac uvek bude isplaćen jer ćete imati nekoliko saradnika u drugoj polovini meseca koji neće biti ljubazni niti fer oko isplate zarade. To može biti i neko ko vam je bliži saradnik, drug, prijatelj, pa pokušajte da odvojite službu i druženje. Druga polovina meseca pružiće vam više putovanja i mogućnosti da se dokažate kao sposoban trgovac ili vođa neke istraživačke ekspedicije. Novac vam stiže krajem meseca.

Ljubav: Više se posvećujete poslu nego ljubavi. Slobodni Strelčevi imaće susret sa Bikom, Ovnom ili Ribama. Lep period ljubavi vam predstoji pod uslovom da ne preterujete u poslu ili nekim svojim iluzijama. Žena Strelac se vezuje za moćne muškarce, ali mora da sačuva svoju individualnost. Strelci u braku moraju da se okrenu brizi o deci, vi volite kuću, ali vas preterano zatvaranje na jednom mestu čini pomalo depresivnim, čak su izlivi histerije izvesni. Vežbajte, bavite se sportom, kako biste pobedili unutrašnji bes.

Zdravlje: Čuvajte kičmu. Oni Strelčevi koje imaju hroničan problem verovatno će morati na terapiju.

Jarac

Posao: Novac vam predstavlja opterećenje. Nećete se toliko zadržavati na nekim vama već poznatim poslovima ili novim projektima koliko ćete misliti samo o zaradi. Sa vladarem šestog polja Merkurom u kući komunikacija i Uranom u Biku, sigurno će vam se otvoriti novi kanali zarade. Ovo je alternativni put koji ni vama u ovom trenutku nije poznat. Žena Jarac trebalo bi da se organizuje za novi početak u državnoj službi, a imaće pomoć muške Device ili Bika. Oni su ozbiljni partneri koji razumeju vaše napore da uradite i napravite nešto u životu. Muški Jarac ima važan poslovni put u inostranstvo.

Ljubav: Dame koje su u braku imaju posebne emotivne apetite. To nije neko sa kim žena Jarac živi, već neko ko je na nekom prestižnom mestu, predstavlja se kao drug, prijatelj, a negde je u stvari udvarač, imaćete susret tajne prirode do kraja meseca. Slobodni Jarac može da očekuje sredinom meseca osobu koja je veliki emotivac, koja traži veliku pažnju i ljubav. Bilo bi dobro da tokom meseca imate partnere koji vas opuštaju a ne prave vam emotivnu zavisnost, budite u vezi sa Ovnom ili Devicom, ali jedan mlađi Bik želi da bude u vašem zagrljaju.

Zdravlje: Poznajući vaš visok stepen hipohondrije, dosta vam se zdravlje popravilo. Jarčevi u srednjim godinama neka povedu računa o zglobovima, posebno na rukama.

Vodolija

Posao: Mart će vam biti bitan mesec za prihvatanje novog stanja u društvu, političke promene koje baš i ne volite, ali tako je. Radite poslove koji od vas traže istraživanje, radionice ili one stare dobre sigurne poslove poput rada u kuhinji, za mašinom, šivenje ili fotografija. Zanimljivost vam stoji onog momenta kada vaš rad bude tražen van granica države. Novac vam ide iz dana u dan sve bolje i bolje, pazite da ne preterujete u trošenju oko sredine meseca.

Ljubav: Lepo je imati Veneru u prvom polju od samog početka meseca, iako je u vašem sazvežđu koje nije preterano ,,ljubavno“. Puno druženja, zanimljivih ljudi, faca, izlazaka, zabave i naravno izazova koje volite u muško-ženskoj relaciji. Početkom meseca je Venera u kvadratu, lošem aspektu sa Uranom, što daje turbulencije. Pokušajte da se okrenete onoj osobi koja vam pruža iskreno prijateljstvo i pokazuje razumevanje za vas kao osobu koja ima puno toga da kaže, da druge nauči, a prvo od toga je sloboda duha i misli. Susret sa Bikom ili Vagom će vam dati veliku inspiraciju za ljubav i dalju sreću u vezama.

Zdravlje: Čuvajte se raznih infekcija. Možda ćete imati promenu pritiska na svaku promenu vremena, temperature vazduha.

Ribe

Posao: Ulaskom Urana u Bik – za ovaj znak je to treće polje komunkacije, bićete jako dobro razpoloženi kada je zarada i posao u pitanju. Mnogi od vas su imali dosta težak period unazad nekoliko meseca, možda vam je baš kraj januara i ceo februar bio napet i promenljiv, ali ćete sada uspeti da donesete neke važne odluke. One Ribe koje žele da ostanu na postojećem radnom mestu – moraće da spuste loptu i sagledaju istinu koja je pred njima, a to je realno stanje u radnom okruženju koje im ne prija. Saradnja sa Bikom, Škorpionom – može vam doneti dobru zaradu.

Ljubav: Planeta ljubavi Venera tranzitira vašim dvanaestim poljem, pojačaće vam stepen emocija i želje da se stabilizujete, ali kako je ta Venera u znaku koji ne voli konvenciju, onda će te veze biti kratke i slatke, verovatno od prijatelja pravite ljubavnike. Ribe u braku moraju da se paze tajnih ljubavnih veza ili, ukoliko su već u takvom statusu, onda moraju da se čuvaju razotkrivanja.

Zdravlje: Imunitet dosta jak, sem za one Ribe koje moraju da idu na hiruršku intervenciju, psiha oslabljena.