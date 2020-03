Veliki mesečni horoskop za MART 2020. godine

Ovan

Posao: Jaka energija Marsa u Jarcu pratiće Vas tokom celog meseca i doneti mogućnost za uspeh. Imaćete podršku osobe koja je na položaju, ili je u pitanju Vaš nadređeni. Ovakvi uticaji mogu Vam doneti veći uspeh ovog meseca, ukoliko se maksimalno potrudite i date sve od sebe. Finansije su u porastu, imaćete priliv novca, dobitke, srećne okolnosti vezane za novac. Povoljan je period za kupovinu nekretnina ili prodaju. Oni koji su nezaposleni tokom ovog meseca veoma lako mogu pronaći odgovarajući posao, pa imajte inicijativu.

Ljubav: Sada je povoljan period da se obnovi neki kontakt iz prošlosti koji je ostao nedefinisan, nedorečen… Za one Ovnove koji su u dužim vezama nije naročito povoljan period. Kvadrat Venere I Saturna može pokvariti odnos sa partnerom, moguće je zahlađenje, sumnja u ljubav, nesporazumi. U ovom periodu lako može doći i do prekida veza, naročito onih u kojima već duži period vlada monotonija. Isti uticaj važi i za one koji su u bračnim vodama. Nezadovoljstvo koje vlada u vezi može eskalirati, pa pripazite. Slobodnim Ovnovima smeši se novo poznanstvo,. nova ljubav, sa osobom koju sreću na javnom mestu, kroz neko druženje ili izlazak.

Zdravlje: Slaba tačka su bubrezi i bešika, pa budite oprezni.

Bik

Posao: Posao će vam biti prilično naklonjen ovog meseca, Jupiter u Jarcu donosi Vam stabilnost u poslovima I finansijama kao I mogućnost da konačno materijalizujete poslovne ideje i planove. Budite obazrivi sredinom meseca jer upliv Marsa donosi mogućnost za svađe, sukobe i nesporazume sa kolegama, pa pripazite. Za Bikove koji se bave ekonomijom, finansijama, bankarstvom ili nekretninama, sjajan je period za realizaciju većih poslova kao i za poboljšanje finansija. Nezaposleni Bikovi imaju veće šanse za zaposlenje tokom ovog meseca, moguća je i pomoć, protekcija prijatelja.

Ljubav: Ovaj mesec je dosta osetljiv za one Bikove koji su u dužim vezama… ili u braku. Kvadrat Venere I Saturna donosi emotivno nezadovoljstvo ali I preispitivanje emocija, sopstvenih želja I uverenja… Vrlo je moguće da će vaš emotivni odnos tokom ovog meseca doći na veći ispit. Ne donosite odluke pod uplivom jakih emocija, savet je da sačekate još neko vreme. Druga polovina meseca je mnogo povoljnija za ljubav, naročito za one Bikove koji su slobodni. Smeši se ljubav sa osobom koju upoznajete kroz posao ili neke poslovne prilike. Uticaji su jako povoljni I mogu doneti ljubav na duže staze, ozbiljniju priču koja ima šanse da traje u budućnosti.

Zdravlje: Odlično!

Blizanci

Posao: Rasejanost koja će Vas pratiti tokom celog meseca dosta će uticati na poslovne rezultate. Postoji velika mogućnost da napravite greške za koje će vam biti potrebno dosta vremena da ih ispravite. Budite oprezni sa papirologijom, potpisivanjem dokumenata kao I sa sklapanjem poslovnih dogovora I ugovora. Uticaj retrogradnog Merkura može vam dosta otežavati poslovnu situaciju. Ovaj uticaj je jedino povoljan za one Blizance koji se bave nekim umetničkim zanimanjima, filozofijom, religijom, duhovnošću… Za Blizance koji su nezaposleni takođe nije najpovoljniji period, osim što postoji mogućnost da se ponovo aktivira neki posao na koji ste dugo čekali.

Ljubav: Odličan je period za tajne ljubavi, tajne veze, kao i za vraćanje bivših ljubavi. Potrebno je da imate inicijativu ukoliko želite da obnovite neki ljubavni kontakt koji je prekinut. Za slobodne Blizance je zanimljiv period, sledi poznanstvo sa mlađom osobom koju ćete upoznati preko prijatelja ili društvenih mreža. Ima izgleda da ta osoba ipak bude zauzeta, ali je povoljan period za flert, udvaranje kao i za ljubavne avanture. Zauzetim Blizancima druga polovina meseca je mnogo povoljnija za ljubav. Uživaćete u društvu voljene osobe a moguć je i zajednićki put. Oni koji su u braku imaće stabilan I blizak odnos sa partnerom. Mogući su dogovori oko renoviranja stana ili opremanje stambenog prostora.

Zdravlje: Slaba tačka je grlo kao i disajni putevi.

Rak

Posao: Trigon Meseca u Biku sa Saturnom i Plutonom opisuje ovaj period kao potencijalno uspešan za posao I finansije. Najbolje ćete profitirati kroz kupoprodaju nekretnina, zemlje, kroz rad sa hranom, ali isto tako i kroz poslove povezane sa bankarstvom, finansijama, ekonomijom. Ovaj aspekt vam daje da osetite atmosferu I da reagujete na vreme I u pravom smeru. Oni koji su u privatnom biznisu imaju pred sobom period koji donosi uspeh, povećanje I širenje posla. Sada je pravi moment da nešto promenite, proširite, ili da se udružite sa nekim I usvojite nove ideje. Ukoliko se bavite trgovinom, uvozom ili izvozom, imaćete lepe šanse da profitirate.

Ljubav: Trigon Venere u Biku I Marsa u znaku Jarca doneće vam dosta uspeha I povoljnih prilika na polju ljubavi. Osoba sa posla već duže vreme misli na Vas, a to ste verovatno I primetili, osetili. Sada je jako povoljan period za slobodne Rakove da uđu u emotivnu vezu sa osobom koju upoznaju na neki način kroz posao. Zazeti pripadnici ovog znaka imaju takođe lepe uticaje za ljubav. Nekima će se javiti I mogućnost da se tajno zaljube, uđu u tajnu vezu. Onima koji imaju stabilnu priču ovi uticaji donose puno srećnih trenutaka sa voljenom osobom.

Zdravlje: Potrebno Vam je više fizičke aktivnosti da biste se bolje osećali.

Lav

Posao: Sekstil Sunca sa Jupiterom I Marsom Vama donosi veliku energiju, odlučnost, želju za uspehom, ovaj mesec vam je izrazito naklonjen. Sada je pravo vreme da svoje ideje I zamisli sprovedete u delo. Dobar je period za nove početke, ali isto tako I za veće poduhvate na planu već postojećeg posla. Maštajte, pravite velike planove – jer lako mogu da se ostvare. Osećaj sreće I lakoće pratiće vas tokom ovog meseca, ostavljaćete snažan utisak na sve sa kojima sarađujete. Za nezaposlene Lavove je jako povoljan period za pronalaženje posla. Lako može da se desi da iskrsnu čak I dve poslovne prilike. Ona koja u vama budi lepši osećaj – polet, radost, ushićenje… tu priliku nemojte da propustite.

Ljubav: Polje ljubavi je pod jako lepim uticajima tokom meseca. Oni koji su slobodni uskoro to neće biti – poznanstvo sa mlađom osobom, vedrog duha, talentovanom, a I jako privlačnom pokrenuće u Vama leptiriće u stomaku. Mnogi će se zaljubiti, mnogi će ući u emotivne veze. Oni koji su zauzeti imaju već izvesno vreme jak uticaj Urana, taj uticaj unosi nestabilnost u bračne veze ili duže veze. Sada je jako važno ostvariti iskren, prijateljski odnos sa partnerom I pojačati stepen tolerancije. Različitosti će se naći u sukobu, sukob mišljenja, sukob očekivanja, nesporazumi….sve će to biti naglašeno tokom ovog meseca.

Zdravlje: Proverite pritisak.

Devica

Posao: Tranzitna Venera I Mars u zemljanom znaku unose stabilnost u vaše polje karijere. Uticaji su povoljni za povećanje posla, nove poslove, širenje posla. Ipak, retrogradni Merkur može Vam tu I tamo praviti pometnju, mnoge stvari nećete moći baš držati pod kontrolom, pa će vam to unositi nemir i zbrkanost u mislima. Bolje je da sve veće odluke ipak ostavite za neki drugi put, ali ako smatrate da nema čekanja, savet je da jos jednom sve proverite, ali I da se konsultujete još sa nekim, tako ćete moći lakše videti da li vam je nešto promaklo.

Ljubav: Trigon Venere I Marsa ka Vašem Suncu doneće Vam jako lepa dešavanja na polju ljubavi i partnerskih odnosa. Oni koji su sami upoznaće privlačnu osobu koja će probuditi uspavane emocije. Mogućnost ljubavi na kraćem putu je izražena, ili poznanstvo sa osobom koja živi negde dalje od vas, u susednom mestu, susednom gradu… Oni koju su zauzeti takođe će imati skladan odnos sa svojim partnerima. Mnogi će se odlučiti za početak zajedničkog zivota, a mnogi od vas će biti u planovima proširenja porodice.

Zdravlje: Pad imuniteta doneće osetljivost na prehlade, bićete podložniji virusnim infekcijama, pa razmislite o prevenciji.

Vaga

Posao: Polje posla će biti pod izazovnim aspektima tokom meseca. Nailazićete na prepreke – u saradnji, sa dogovorima, kao i sa rokovima. Izbegavajte sukobe na poslu jer možete sebi time više nauditi nego postići pozitivno rešenje. Polje posla može doći u preispitivanje. Mnogi od vas će shvatiti da nisu na pravom mestu, pa će na dublji način početi da razmišljaju kako sebe vide u poslovnoj budućnosti. Povoljan je period za obrazovanje, kurseve, sticanje novih znanja i veština. Oni koji su nezaposleni na malo teži način će doći do željenog posla, pa se morate naoružati strplenjem jer ćete za bolji posao još morati da čekate.

Ljubav: Jak aspekt Venere I Saturna komlikovaće vaš emotivni život prve polovine meseca. Lako može doći do konflikta sa voljenom osobom, kao I do nezadovoljstva ili sumnje u ljubav. Druga polovina meseca je povoljnija za ljubavne odnose. Oni koji su slobodni imaju jake uticaje za pojavu važne osobe, osobu ćete upoznati na neki način preko prijatelja ili druženja. Oni koji su u braku treba da budu biti strpljivi I tolerantni, neće biti sve potaman, a ovi uticaji mogu dovesti do svađa I nesporazuma, pa pripazite.

Zdravlje: Osetljiviji će biti mokraćni putevi, bubrezi i bešika, pa povedite računa.

Škorpija

Posao: Polje posla ovog meseca Vam može doneti veći uspeh, imate vrlo dobre aspekte. Sada je prilika povoljna za napredak na poslu, ukoliko to imate u planu ovaj mesec Vam to može doneti, samo je potrebno da imate više inicijative. Aspekt Sunca I Jupitera donosi povoljne prilike kao I naklonost kolega I nadređenih. Oni koji su u privatnom biznisu imaju povoljne uticaje za napredak, širenje posla, možete ostvariti jako dobru saradnju sa poslovnim partnerima. Imate uticaje koji Vam mogu doneti I neke nove poslovne prilike, jako su povoljni uticaji I da nešto menjate, unapredite, kao I za udruživanje sa drugima.

Ljubav: Ulazak Venere u znak Bika aktivira vaše polje ljubavi i partnerskih odnosa. Izuzetan period za sve Škorpije, i za one koje su zauzete ali I za one koje su slobodne. Ovaj uticaj podiže ljubavnu energiju, pa sada lako možete da ostavite snažan utisak na suprotni pol, naročito ako ste slobodni. Savet je da se što više krećete, družite, izlazite, jer najpre na nekom javnom mestu možete upoznati interesantnu osobu za vas. Naglasak će biti najviše na strasti, privlačnosti, i ova energija će vam prodrmati ljubavni zivot iz korena. Za one koji su u bračnim vodama takođe je jako povoljan period da ostvarite lep odnos sa voljenom osobom.

Zdravlje: Moguće su glavobolje kao i bolovi u vratu I rukama.

Strelac

Posao: Jupiter u Jarcu donosi Vam mogućnost materijalizacije poslovnih želja I planova. Bitno je da ne odustajete ako naiđete na neke prepreke I da svoju zamisao dovedete do kraja, isplatiće vam se. Budite oprezni sa novcem tokom meseca, imaćete veću zelju za trošenjem novca I to vas moze staviti u problem. Oni koji su u privatnom biznisu ovog meseca mogu napraviti veliki iskorak u poslovanju, naročito ako se bavite poslovima povezanim sa inostranstvom, strancima, podučavanjem, turizmom.. Povoljan je period za početak novog posla.

Ljubav: Polje ljubavi je pod jakim uticajem promena, što lako u Vaš život može doneti novu ljubav, novo poznanstvo sa osobom koja je na neki način povezana sa inostranstvom, putovanjima. Ovaj mesec donosi mogućnost da upoznate osobu baš po vašoj meri, koja će vam biti inspiirativna I veoma zanimljiva. Takođe, povoljan je period za tajne ljubavi, tajne veze, ali budite pažljivi jer ovaj uticaj može doneti I razotkrivanje. Za one Strelčeve koji su u stabilnim vezama ovaj uticaj donosi mogućnost za jako lep i prijatan kontakt sa voljenom osobom.

Zdravlje: Slaba tačka su noge I prepone, više šetajte i bavite se sportom, prijaće Vam.

Jarac

Posao: Mart mesec je posebno dobar za Jarčeve. Lekcije koje ste naučili u prethodnom periodu konačno ćete moći da primenite i da naiđete na razumevanje I podršku. Nagrada I napredak su takođe sasvim izvesni kao I konačno rešenje nekog problema koji datira od ranije, I sa kojim se već duže vreme mučite. Taman kada ste pomislili da rešenja možda I neće biti I da se uzalud toliko trudite, ono stiže. Osećaj ce biti sjajan. Držite se ustaljenog ritma i posla koji znate da radite, jer tu sada leži mogućnost napretka konačno, povećanja društvenog položaja kao I povećanja prihoda.

Ljubav: Period preispitivanja, ćutanja, sumnji I nezadovoljstva se još neko vreme nastavlja. Ukoliko se još nije vratila osoba iz prošlosti za kojom patite, sasvim je izvesno da će se to desiti sada, tokom marta meseca. Ne gubite strpljenje, nadu, ljubavi ima I za Vas. Velika je šansa da ovog meseca otpočne lepa ljubavna priča, koja će obeležiti Vaš zivot. Osobe u braku će moci da odahnu jer najveće brige prolaze i popuštaju, vraćaju se bolji I ispunjeniji dani. Savet je da ukoliko razmišljate o razvodu odložite tu misao, jer ipak je to bila faza koja prolazi.

Zdravlje: Proverite pritisak i ne odlažite redovne kontrole kod lekara, više šetajte.

Vodolija

Posao: Mesec mart Vodolijama donosi mogućnost sukoba sa pretpostavljenima zbog različitosti stavova I ideja. Naglašeno je i nerazumevanje kolega koji mogu pomisliti da ste previše direktni I iskreni za njihov ukus. Ne nervirajte se, prihvatite da trenutno nije trenutak da vas razumeju. Ne odustajte od ideja vec ih sačuvajte za sebe, usporite. Zelja za promenom radnog okruženja I posla takođe je naglašena, I to nije uzalud. Slušajte svoje instinkte… Mnogi od Vas će ozbiljno razmišljati o dodatnom školovanju, dodatnom obrazovanju.

Ljubav: Period izazova, slobodnih ljubavi, promena, ali I prekida dugih veza… Osećaćete se tesno u svojoj koži, partner vam može biti I dosadan, a želja za upoznavanjem novih ljudi je naglašena. Možete ući lako u kratkotrajnu vezu, ali isto tako je I lako prekinuti. Period je dobar za upoznavanje novih ljudi koji vam mogu biti slični. Družite se sto više, upoznajući druge bolje ćete razumeti sebe sada. Nemojte se sputavati. Slobodnim Vodolijama smeši se ljubav sa osobom koju mogu upoznati preko posla, ili nekog obrazovanja.

Zdravlje: Moguće su stomačne tegobe, usled brzog života I nepravilne ishrane. Jedite sporije I redovnije.

Ribe

Posao: Naglašena intuitivnost govori da ovog meseca možete iskoristiti sve povoljnosti svog znaka. Posebno povoljan period za rad u grupi, za osobe koje se bave umetnošcu, kao i za humane profesije. Vreme je povoljno za pisanje takođe…Prva polovina meseca je nešto nepovoljnija jer je preosetljivost naglašenija, ali usmerevanjem energije na druge I na brigu o drugima možete umanjiti ovu nepovoljnost. Druga polovina meseca donosi uticaje koji Vam mogu doneti I neke nove poslovne prilike. Mnogi od Vas će razmišljati o promeni posla.

Ljubav: Nežna, romantična osećanja obeležiće mesec mart. Moguće je da se zaljubite, ali I da patite, jer ćete misliti da partner ne može da razume vaša osećanja I potrebe. Za zauzete je period posebno izazovan za ulazak u ljubavne veze, tajne ljubavi, moguće je da mislite da Vas partner vara ili da je neiskren. Slobodnim Ribama smeši se ljubav sa osobom koja je mlađa, prisutna je znatna razlika u godinama, a osobu ćete upoznati na neki način preko prijatelja.

Zdravlje: Preosetljivost, želja za osamljivanjem…Preporuka: što više šetnje I boravka na svežem vazduhu, budite umereniji u porocima.