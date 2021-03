Veliki MESEČNI horoskop za MART 2021.

Ovan

Posao: Dosta napet mesec po pitanju posla, budite obazrivi jer uticaji nose i mogućnost konflikta sa kolegama ili nadređenima. Osoba sa posla vam može donositi problema naročito prve dekade meseca. Druga polovina meseca je pod laganijim uticajima, očekujte razrešenje poslovne situacije na koju ste dugo čekali. Za nezaposlene Ovnove povoljan je period za pronalazak posla, naročito ako su poslovi povezani sa zdravstvom i farmacijom, mada je generalno jako povoljan mesec za nove poslovne početke.

Ljubav: Uticaj Venere kroz vaše 12 polje, polje tajni, donosi vam dosta mašte i sanjarenja u ljubavi, ali je i povoljan period za sve tajne ljubavne veze. Osoba iz daljine može biti privlačna za vas, naročito ako ste slobodni. Za one koji su u dužim vezama ili braku, nije naročito povoljan period, jer nosi neku odsutnost topline i bliskosti u odnosu. Moguće su ljubomorne scene, sumnje u iskrenost ali i vernost partnera, svađa može da preraste u ozbiljnu krizu, pa pripazite.

Zdravlje: Sklonost prehladama, osetljivost sinusa.

Bik

Posao: Finansije će Vam biti naklonjene tokom ovog meseca. Imate uticaje koji Vam mogu doneti i neki neočekivani novac, ili neočekivanu priliku za zaradu. Saradnja sa osobom koja je povezana sa inostranstvom, donosi vam uspeh u poslu i sa finansijama. Uticaji su jako povoljni za one koji se bave trgovinom, transportom, saobraćajem, ali i podučavanjem takođe. Za nezaposlene Bikove sledi povoljan period druge polovine meseca, kada može da vam se otvori jako povoljna poslovna prilika.

Ljubav: Dosta intenzivan mesec je pred vama, jako burna dešavanja sa izraženim emotivnim nabojem, doneće dosta strasti u emotivne odnose. Takođe, uticaji istovremeno su jako loši za komunikaciju, pa može doći do burnih reakcija i nesporazuma u partnerskim odnosima. Malo više kompromisa ali i strpljenja može spasiti situaciju. Slobodni Bikovi biće skloni da se brzo zaljubljuju, ovaj uticaj će vam doneti vise inicijative u ljubavnim odnosima. Oni koji su zauzeti imaju jako povoljan mesec da izglade stare nesuglasice i da pronađu opet zajednički jezik sa voljenom osobom.

Zdravlje: Odlično!

Blizanci

Posao: Snažan uticaj Merkura u znaku Vodolije donosi naglašenu kreativnost kroz posao. Mnogi od pripadnika ovog znaka upustiće se u nove poslove, dodatne poslove, imaćete potrebu da radite više svari u isto vreme, a ni dobra zarada neće izostati. Povoljan je period za sve one koji se bave tehnikom, kompjuterima, pisanjem, medijima, izdavaštvom… Za nezaposlene je jako povoljan period da pronađu posao i to najpre uz pomoć prijatelja ili poznanika. Isto tako, uticaj Jupitera u Vodoliji donosi Vam jako dobru saradnju sa strancima, ili kroz poslovanje povezano sa inostranstvom.

Ljubav: Mart je Vaš mesec strasti, zaljubićete se, a šta više, veza bi mogla i da traje kroz vreme. Oni koji su u dužim vezama mogu lako početi sa planovima za zajednički život ili brak. Blizancima druge dekade sledi mogućnost upoznavanja veoma zanimljivog partnera kroz posao, ili nekakvih usluga. Oni koji su u bračnim vodama potrebno je da budu vise tolerantni prema partnerima, jer su uticaji napeti pa lako mogu dovesti do nesuglasica.

Zdravlje: Pad imuniteta, slabost, pojačajte uzimanje odgovarajućih vitamina i minerala.

Rak

Posao: Prilično obećavajući mesec po pitanju posla i finansija. Uspevate sa lakoćom da privučete pažnju saradnika za svoje ideje i predloge. Ostvarujete uspešnu saradnju i idete ka svojim ciljevima ubrzano. Dosta ćete biti angažovani, ali isplatiće vam se. Za nezaposlene Rakove prva polovina meseca je povoljna za pronalazak posla, iako je sumnja da će taj posao biti na duže staze. Za one koji su u privatnom biznisu finansije će biti naklonjene, a može biti i aktuelno vraćanje nekog starog dugovanja.

Ljubav: Uticaj mladog Meseca doneće mnogim Rakovima novu ljubav i strastveno zaljubljivanje. Veoma je moguće da ta osoba bude i zauzeta kada je upoznate. Ipak, strasti i emocije biće snažne da će Vam to biti manje bitno, na početku. Odličan je mesec za sve tajne ljubavi i tajna zbivanja na polju emocija. Venera u vodenom znaku Riba donosi snažne emocije, erotiku, bliskost i duboko prožimanje u partnerskim odnosima. Oni koji su u braku imaju lepu priliku da osveže i poprave svoj odnos sa partnerom.

Zdravlje: Podložnost upalama i bakterijskim infekcijama.

Lav

Posao: Imate osećaj da sve što radite ide na komplikovan način i jako sporo, pa je to počelo da vas zamara. Jak uticaj Saturna na Vaše Sunce donosi vam usporavanje na polju posla ali i finansija. Mogući su i neki problemi , sukobi, sudar karaktera, sa šefovima i nadređenima. Ovaj uticaj Vam može doneti i dosta nervoze pa su greške moguće kao i to da sami sebe saplićete i dodatno usporavate. Savet je da se prepustite i da sačekate da sve samo od sebe dođe, a višak energije usmerite na sportske aktivnosti.

Ljubav: Mnogo toga ste uspeli da prevaziđete, ali ovoga meseca lako se mogu otvoriti novi ,,frontovi,, sa partnerom gde će se nove bitke voditi. Savet je da budete tolerantni i da ne reagujete na prvu loptu, jer ovaj uticaj je prolaznog karaktera. Slobodni Lavovi će biti zapaženi kod suprotnog pola, čak je verovatnoća da dve osobe budu aktuelne tokom ovog meseca. Mnogi od Vas će pomišljati da je i došlo vreme da se skrase, naročito oni koji su u dužim, ozbiljnijim vezama.

Zdravlje: Slaba tačka nervni sistem, napetost.

Devica

Posao: Bolja finansijska situacija u ovom mesecu, bićete zadovoljni. Ukoliko sarađujete sa strancima ovaj mesec donosi uspeh u pregovorima i poslovanju. Bićete odlučni i na visini zadatka, naoružani ste snažnom energijom koja će vam i te kako biti potrebna. Za nezaposlene Device nije najbolji mesec za pronalaženja adekvatnog posla, ali svakako da će biti nekih prilika, koje možete iskoristiti, bar na neko kraće vreme. Za one koji su u privatnom biznisu ovaj mesec donosi uspeh i lakoću u saradnji sa poslovnim partnerima.

Ljubav: Prva polovina meseca biće prilično stabilna za Device koje su u dužim vezama ili u brakovima. Mirno i opušteno funkcionisanje donosi snažan uticaj Venere kroz polje partnerskih odnosa. Druga polovina meseca je pod uticajem Neptuna, sto može unositi neku sumnju u odnos, ali i nerazumevanje i nesklad kroz komunikaciju, što dovodi do sukoba i oštrih reči, pa pripazite. Za one koji su slobodni smeši se ljubav sa osobom koja može biti i zauzeta. Sada je povoljno vreme za tajne veze, tajne šeme, ali takođe ovaj uticaj može doneti i zaista snažne emocije i jako zaljubljivanje.

Zdravlje: Odlično!

Vaga

Posao: Vage će ovog meseca biti jako zauzete, rastrčaćete se na sto strana. Dosta povoljan period za posao i poslovnu saradnju, naročito prve polovine meseca. Druga polovina meseca donosi neku nervozu i rasejanost, ne dozvolite da Vas drugi pritiskaju i prenose vam nervozu, vi imate svoj tempo poslovanja, i trudite se da tako i ostane. Polje finansija je povoljno postavljeno, biće novca i zarade, samo se potrudite da ne potrošite sve odmah. Za one koji su nezaposleni sjajan period za posao, naročito u oblasti koja je povezana sa kreativnim zanimanjima, marketingom, reklamiranjem…

Ljubav: Vaša vladarka Venera, u romantičnom vodenom znaku Riba daće Vam posebnu čar i privlačnost tokom ovog meseca. Ukoliko ste slobodni udvarača i novih prilika neće nedostajati , a takođe je moguća promena situacije i napredak sa osobom koja Vam se već duže vremena dopada. Za one koji su u brakovima ili dužim vezama uticaji nose sklad u odnosu sa partnerom. Sada je jako povoljan period da opet rasplamsate ljubavnu energiju i osvežite vašu vezu, a odlazak na neki kraci put bi veoma u tome pomogao.

Zdravlje: Odlično!

Škorpija

Posao: Jako povoljan mesec za posao tokom meseca, ali druga polovina meseca nosi opasnost da vas neko zavede, da pokuša da vas prevede žednog preko vode, pa obratite pažnju na taj deo, da ne biste pravili bespotrebne greške. Posao ali i finansije su jako dobro postavljeni, uticaji nose uspeh i napredovanje. Mnogi od Vas će napredovati na poslu, a takođe se vidi i znatno uvećanje finansija. Za nezaposlene Škorpije je sjajan period za pronalaženje posla, samo je bitno da imate veću inicijativu u tom smeru.

Ljubav: Venera u Ribama nosi dosta romantike, naglašava strasti, pa će mnoge Škorpije, i slobodne ali i zauzete imati sjajan period za ljubav i zabavu. Zabava ce se više odvijati u spavaćoj sobi, a manje kroz neke konkretne izlaske i tome slično. Za one koji su u tajnim vezama, period nosi puno strasti, bliskosti i jakih emocija, veze koje su bile u zastoju ovoga meseca će se pokrenuti u potpunosti. Za one koji su slobodni ovaj uticaj nosi magnetizam i mogućnost da privučete pravog partnera za sebe.

Zdravlje: Slaba tačka grlo i sinusi.

Strelac

Posao: Sa jakim uticajem Merkura i Jupitera imaćete tokom meseca mnoge sretne okolnosti, privući ćete povoljne poslovne prilike i jako dobe dogovore i poslovne kontakte. Sada je došlo vreme da planirate na veliko i na duže staze, a vidim da ćete imati uspeha u tome, i uspeha da donesete dobre odluke, a da presečete nešto staro što vas je sputavalo u proteklom periodu. Nezaposleni Strelčevi mogu imati dosta uspeha u poslovima povezanim sa novom tehnologijama, kompjuterom, tehnikom, elektrotehnikom…

Ljubav: Slobodni Strelčevi imaće dosta uspeha tokom ovog meseca. Simpatična je mlađa osoba koju upoznajete preko prijatelja ili društvenih mreža, a takođe i osoba koji poznajete iz prošlosti. Za one koji su u braku nije najbolji period, moguće su sumnje u ljubav, preispitivanje, naročito ako ste flertovali sa strane ili se upuštali u tajne ljubavne veze. Problemi će se koncentrisati druge polovine meseca, a tada nemojte bežati kao sto često i činite, već se potrudite da razuverite partnera i da mu nedvosmisleno pokažete koliko Vam je stalo do njega.

Zdravlje: Slaba tačka ramena i ruke.

Jarac

Posao: Finansije će biti jako promenljive tokom ovom meseca, ali imaćete i dobitke ali i izdatke. Naglašeno je polje karijere ali i polje Vaše ličnosti, gde se vidi da ćete biti dobro pozicionirani i kod kolega i kod nadređenih. Mnogi od pripadnika Vašeg znaka mogu očekivati unapređenje, napredovanje. Privatni poslovi će biti jako podržani u smislu nekih novih poslovnih kontakata i planiranje novih poslova sa jasnom mogućnošću realizacije. Jedino što je nestabilnije je protok novca i finansija, pa možete imati i neke probleme sa rokovima.

Ljubav: Zauzeti Jarčevi imaju velike šanse da se upletu u neku tajnu priču. Ovaj mesec nosi Vama želju da doživite duboku i intenzivnu emociju, pa ukoliko niste zadovoljni u postojećoj vezi ili bračnom odnosu, lako ćete da podlegnete ovom uticaju. Taj odnos može da Vam donese veliku količinu strasti, a te emocije neće moći lako da se sakriju, što vam može i doneti velike probleme u postojećoj vezi, budite oprezni i pokušajte sve to da izbegnete.

Zdravlje: Slaba tačka mokraćni putevi i bešika.

Vodolija

Posao: Ovog meseca bićete veoma praktični, videćete prave šanse i moći ćete i da ih iskoristite. Budite taktični u kontaktu sa ljudima, i nemojte da se prema nekome ophodite naređivačkim tonom, da ne biste ostavljali pogrešan utisak i izazvali antipatije kolega i saradnika. Ovaj mesec vama nosi uspeh i neki novi polet na polju karijere. Za one koji nisu zaposleni jako povoljan period da konačno dođete do posla iz svojih snova. Za studente je povoljan period za polaganje ispita, i to onih težih ili onih koje ponovo polažete!

Ljubav: Ovog meseca će Vam partnerski odnosi biti na prvom mestu. U vašem emotivnom odnosu potrudite se da sto više provodite slobodno vreme sa voljenom osobom, a takođe se potrudite da se krećete i da budete u kontaktima i sa zajedničkim prijateljima. Povezivanje sa drugima, kao i unošenje neke dinamike u odnos, mnogo ce popraviti situaciju među vama, koja već izvesno vreme nije baš na zavidnom nivou. Za one koji su slobodni smeši se ljubav sa osobom koju mogu upoznati preko posla, ili nekih usluga.

Zdravlje: Slaba tačaka cirkulacija i krvni sudovi.

Ribe

Posao: Ovaj mesec nosi priliku za napredovanjem, a takođe su moguće i velike promene koje će vam otvoriti vrata ka višim ciljevima. Potrebna je Vaša veća odgovornost da se usmerite u potpunosti ka onome sto želite i čemu se nadate već duži vremenski period. U odnosu sa nadređenima i kolegama budite korektni i od reči, ne obećavajte ono što ne možete da ispunite. Za one koji traže posao sada je lako i da ga pronađu, vidi se mogućnost neke veze, protekcije, ili pak preporuke , možete se osloniti na druge da Vam pomognu.

Ljubav: Polje Ljubavi je jako naglašeno tokom ovog meseca, Venera u znaku Riba kroz vaše prvo polje učiniće da budete izrazito privlačni za suprotni pol. Tako da, za one koji su slobodni, neće biti velikih prepreka da na lagan način osvoje srce osobe do koje vam je stalo. Za one koji su zauzeti takođe je povoljan period za ljubav i bliskost sa voljenom osobom. Takođe, polje tajnih veza biće aktivirano tokom ovog meseca, pa će mnogi od vas imati neke tajne šeme, tajne veze, bilo da ste slobodni ili zauzeti .

Zdravlje: Više se odmarajte.

