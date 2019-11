Veliki MESEČNI horoskop za novembar 2019.

Ovan

Posao: Na samom početku meseca Venera će ući u znak Strelca i doneti nove poslovne izazove i avanture. Velike su šanse da ćete biti gladni znanja i iskustva i da ćete sa velikim entuzijazmom da obavljate svoj posao. Savetujem Vam da ne preuzimate na sebe više obaveza nego što možete da podnesete, jer biste vrlo brzo mogli da se nađete u problemu sa organizacijom vremena. Vaša motivacija će biti dodatno pojačana ulaskom Merkura u Škorpiju, pa su velike šanse da ćete u drugoj polovini meseca da sklopite veoma važan posao ili ugovor. Novembar je dobar i kada je novac u pitanju – pod jakim uticajem Škorpije možete da očekujete značajno popravljanje Vaše finansijske situacije. Takođe, Mlad Mesec u Strelcu, koji nastupa 26. novembra, donosi novac koji već dugo očekujete. Nezaposleni Ovnovi treba da iskoriste jak uticaj Škorpije za traženje posla – aspekti su veoma povoljni za traženje posla u oblastima obrazovanja, turizma i dizajna.

Ljubav: Dobro aspektovana Venera početkom meseca donosi veoma lepe trenutke sa voljenom osobom. Međutim, sredinom meseca, pod uticajem Venere u kvadratu sa Neptunom možete da očekujete svađe sa voljenom osobom – najverovatnije oko svakodnevnih stvari ili zbog ljubomore. Poboljšanje možete da očekujete krajem meseca, kada će Neptun krenuti direktno i doneti bolji period za miran i staložen razgovor i donošenje bitnih odluka. Ovo je period u kom treba da se oslobodite svega lošeg u vezi ili braku. Ako ste slobodni, ovo će biti Vaš mesec avanture! Naime, zbog jakog uticaja Škorpije na Vaš znak, napokon ćete se opustiti i prepustiti strastima, pa možete da očekujete nekoliko ljubavnih avantura tokom ovog meseca. Krajem meseca možete da očekujete ulazak u vezu sa osobom koju već neko vreme poznajete.

Zdravlje: Stabilno zdravstveno stanje, bez većih tegoba. Savetujem Vam da povedete računa o životnim navikama koje imate – smanjite unos alkohola, nikotina i kofeina.

Bik

Posao: Znam koliko Vam je novac bitan, pa ću zato odmah da Vas obradujem – već početkom meseca Venera u znaku Strelca donosi Vam značajni finansijski prihod. Savetujem Vam da taj novac uložite u lični napredak, jer će Vam se na taj način višestruko isplatiti. Pod uticajem Saturna u sekstilu sa RxNeptunom, u periodu nakon osmog novembra možete da očekujete napete odnose sa kolegama. Probajte da ne reagujete na prvu, jer biste mogli da upadnete u ozbiljne probleme. Bikovi koji se bave privatnim poslom, krajem meseca mogu da očekuju obnavljanje veoma važne poslovne saradnje iz prošlosti. Nezaposleni Bikovi treba da se aktiviraju sredinom meseca, posebno u oblastima menadžmenta, turizma i eudukacije. BIkovi koji se bave javnim nastupom mogu da očekuju unapređenje.

Ljubav: Početkom meseca, pod uticajem Marsa u kvadratu sa Plutonom, možete da očekujete nesuglasice sa voljenom osobom, posebno oko novca i zajedničkih ciljeva. Zbog jakog uticaja Škorpije, mogući su izlivi ljubomore i posesivnosti. Situacija može dodatno da se pogorša ulaskom Venere u znak Strelca, koji će Bikovima doneti potrebu da budu slobodni, da žive bez pritiska. Zbog toga je moguće da će Bikovi koji su u kraćim vezama odlučiti da prekinu odnos. Slobodni Bikovi će biti veoma stastveni tokom novembra, pa će takve osobe i da privlače. Očekujte veoma zanimljiv mesec, ispunjen neobaveznim flertom i avanturama. Međutim, planete ne najavljuju nikakav ozbiljniji odnos.

Zdravlje: Mogući su urološki problemi, posebno kod muških Bikova. Savetujem Vam da posetite lekara, da ne čekate da se stanje drastično pogorša.

Blizanci

Posao: Početkom meseca Venera ulazi u znak Škorpije i Blizancima donosi snažan avanturistički duh i potrebu za sticanjem novih poslovnih iskustava. Moguće je da će mnogi Blizanci u ovom periodu da odluče da promene posao ili sferu interesovanja. Savetujem Vam da ne budete brzopleti prilikom donošenja bilo kakve odluke, jer biste kasnije mogli da zažalite zbog toga. Dobro aspektovan Neptun donosi Vam brojne opcije za zaradu – iskoristite ih pametno. Pod uticajem Mladog Meseca u Strelcu krajem meseca možete da očekujete unapređenje, posebno ako radite u javnom sektoru. Nezaposleni Blizanci treba da se aktiviraju oko traženja posla u državnom sektoru.

Ljubav: Dobro aspektovani Jupiter i Venera donose veoma dobar mesec za sve Blizance koji su u vezi ili braku. Uz to, Škorpija će pojačati strasti, pa možete da očekujete pravi vatromet, bez obzira na to da li ste kraće ili duže sa partnerom. Krajem meseca, kada Neptun krene direktno, moguće je da će neke tajne da isplivaju na površinu. Budite spremni na to. Slobodni Blizanci mogu da očekuju dosta flerta tokom novembra, a ulazak u vezu moguć je krajem meseca. Velike su šanse da će to biti osoba koja ne živi u istom gradu kao Vi.

Zdravlje: Tokom novembra možete da očekujete drastičan pad imunog sistema, a samim tim i brojne zdravstvene teškoće. Povedite računa o ishrani – unosite više vitamina u organizam i smanjite unos alkohola.

Rak

Posao: Sam početak meseca može biti prilično haotičan za mnoge Rakove. Pod uticajem Venere u Strelcu možete da očekujete poboljšanje na novčanom planu, dok Vam pod uticajem Marsa u kvadratu sa Plutonom dolaze poslovni problemi i nesuglasice sa kolegama i nadređenima. Moguće je da neke poslovne probleme nećete moći sami da rešite i da ćete morati da zatražite pomoć od iskusnijih kolega. Savetujem Vam da ne budete sujetni I da zatražite pomoć. Situacija će se popraviti nakon 20. novembra, kada će Merkur da krene direktno. Rakovi koji nemaju posao ili žele da promene posao treba da se aktiviraju krajem meseca, jer Vam Mlad Mesec u Strelcu garantuje odličnu poslovnu ponudu.

Ljubav: Početkom novembra Sunce će napraviti sekstil sa Saturnom i značajno poboljšati Vaš odnos sa voljenom osobom. Ukoliko ste u prethodnom periodu imali neke razmirice sa partnerom, sada možete da očekujete stabilizaciju na tom planu. Sekstil Saturna sa Retrogradnim Neptunom donosi dobre dane za razgovor o zajedničkoj budućnosti – iskoristite taj period da vašu vezu ili brak podignete na viši nivo. Slobodni Rakovi će pod uticajem Jupitera koji kreće direktno morati da raščiste sa nekom osobom iz prošlosti. Velike su šanse da će Vas to duboko pogoditi.

Zdravlje: Generalno stabilno zdravstveno stanje. Moguće su manji problemi sa cirkulacijom, posebno u nogama.

Lav

Posao: Na samom početku meseca Venera ulazi u znak Strelca i donosi povoljne aspekte za posao. Ovaj aspekt će dodatno pojačati Vašu kreativnost i volju da radite i ostvarite dobre rezultate, pa možete da očekujete veoma dobru nedelju kada je posao u pitanju. Ovaj aspekt je dobar i za edukaciju i unapređenje postojećih veština. Sredinom meseca, pod uticajem Saturna u sekstilu sa Neptunom, možete da očekujete novčani priliv – najverovatnije će Vam stići neki novac koji Vam klijenti duguju od ranije. Pod jakim uticajem Škorpije, nakon 19. novembra, možete da očekujete snažan nalet ambicioznosti i potrebe da se dokazujete. Šta god radili, potrudite se da izbegnete rizične poslove i ulaganja, jer su velike šasne da će Vas oni skupo koštati u budućnosti. Sam kraj meseca je povoljan za saradnju sa inostranstvom.

Ljubav: Pod uticajem Venere u znaku Strelca možete da očekujete veoma dobar početak meseca, posebno ako ste u braku ili vezi. Savetujem Vam da se posvetite uređenju zajedničkog života – počnite od kuće ili stana. Sredinom meseca osetiće snažan uticaj Škorpije, pa će strasti dodatno proraditi. Očekujte vatromet u krevetu, ali i poneku ljubomornu scenu. Slobodni Lavovi će imati dosta prilika za flert, a sam kraj meseca je pogodan za ulazak u vezu. Neptun će 27. novembra krenuti direktno, pa ćete se konačno osloboditi straha od vezivanja.

Zdravlje: Tokom novembra će Vas pratiti stabilno zdravstveno stanje. Savetujem Vam da povedete računa o životnim navikama koje imate – pojačajte unos vitamina i uvedite neku fizičku aktivnost u život.

Devica

Posao: Loše aspektovan Pluton će Vas, već početkom meseca, upozoriti na to da morate da budete obazriviji kada je posao u pitanju, a Retrogradni Merkur će to dodatno da pojača. Savetujem Vam da povedete računa o tome šta potpisujete, u šta ulažete novac i kome verujete. Ulaskom Marsa u Škorpiju možete da očekujete pojačanu volju da se borite za ciljeve koje ste postavili – i velike su šanse da ćete uspeti da ih ostvarite! U periodu nakon 26. novembra, kada će nastupiti Mlad Mesec u Strelcu, možete da očekujete probleme sa kolegama ili nadređenima – moguće je da ćete uvideti da Vam neko radi iza leđa. Nezaposlene Device treba da se aktiviraju nakon 19. novembra, jer će pod snažnim uticajem Škorpije biti veoma istrajni I ambiciozni.

Ljubav: Petog novembra Jupiter izlazi iz retrogradne senke, a to znači da Device konačno mogu da odahnu. Napokon ćete se osloboditi prošlosti koja Vas muči već neko vreme, i početi da dišete punim plućima. To će uticati pozitivno na vašu vezu ili brak. Savetujem vam da pričate više sa partnerom, da organizujete zajedničke aktivnosti i da se prepustite tome. Sam kraj meseca može da donese probleme na ljubavnom planu, jer pod uticajem Mladog Meseca u Strelcu mogu da izađu neke tajne na površinu. Budite spremni na to. Snažan uticaj Škorpije će, prilično stegnutim Devicama, doneti opuštenost i strastvenost, a to će se odraziti pozitivno na odnos sa voljenom osobom. Slobodne Device će, pod uticajem Škorpije, biti veoma opuštene i strastvene, pa mogu da očekuju veoma zanimljiva dešavanja na ljubavnom planu.

Zdravlje: Moguće su prehlade i upalna stanja. Savetujem Vam da povedete računa o ishrani I da posetite lekara.

Vaga

Posao: Loše aspektovan Mars može da Vam donese probleme u komunikaciji – posebno sa nadređenima. Savetujem Vam da pokušate da prećutite neke stvari, jer Vas sve što kažete može veoma skupo koštati. Saturn će devetog novembra napraviti sekstil sa Retrogradnim Neptunom i doneti Vam poboljšanje na poslovnom planu – posebno ako se bavite pružanjem usluga. Izlazak Jupitera iz retrogradne senke može da Vam vrati finansijske probleme iz prošlosti, ali dobra vest je da ćete pod uticajem Marsa u Škorpiji uspeti da se izvučete iz problema. Nezaposlene Vage treba da se aktiviraju u periodu nakon 19. novembra, od kada kreće snažan uticaj Škorpije. Savetujem da se aktivirate oko traženja posla u oblasti trgovine, komunikacija i turizma.

Ljubav: Loše aspektovan Mars u Vašem polju ljubavi donosi brojne komplikacije u odnosu sa voljenom osobom. Moguće su rasprave povodom zajedničkog života i budućnosti, a sve to će se dodatno zakomplikovati nakon 19. novembra, kada ćete pod snažnim uticajem Škorpije imati česte napade ljubomore i posesivnosti. Dobra vest je da ćete na samom kraju meseca, kada Neptun krene direktno, shvatiti kako ste se poneli prema partneru i potrudićete se da to popravite.

Zdravlje: Sredinom meseca možete da očekujete probleme sa hormonima ili povratak hroničnih smetnji koje ste imali ranije. Dobra vest je da će se Vaše zdravstveno stanje poboljšati krajem meseca, kada će Neptun da krene direktno.

Škorpija

Posao: Mnoge Škorpije su u prethodnom periodu imale probleme sa finansijama, ali ja imam dobru vest za Vas. Na samom početku meseca Venera će ući u znak Strelca i doneti mogućnost za poboljšanje na polju finansija. Velike su šanse da ćete uspeti da naplatite neke dugove, da pronađete dodatni posao ili da dobijete povišicu. Savetujem Vam da taj novac iskoristite za edukaciju i unapređenje ličnih veština, jer će Vam se to višestruko isplatiti. Pod uticajem Saturna u sekstilu sa Neptunom možete da očekujete probleme u komunikaciji sa kolegama, ali ništa što ne može da se prevaziđe razgovorom. Nakon 19. novembra nastupa Vaša vladavina, pa ćete sa lakoćom da učvrstite Vašu poziciju na poslu. Nezaposlene Škorpije treba da se angažuju u drugoj polovini meseca – velike su šanse da ćete pronaći posao u oblasti menadžmenta, zdravstva i u IT sektoru.

Ljubav: Dobro aspektovana Venera će početkom meseca doneti veoma lepe trenutke sa voljenom osobom, a kako je ovo mesec Vašeg znaka, možete da očekujete pojačane strasti i emocije. Međutim, u drugoj polovini meseca mogući su i česti nastupi ljubomore i posesivnosti, a oni mogu da dovedu do ozbiljnih rasprava sa voljenom osobom. Slobodne Škorpije će biti sklone flertu i ljubavnim avanturama – moguć je ulazak u tajnu vezu.

Zdravlje: Moguće su česte promene na polju zdravlja. Očekujte probleme sa probavom i upalnim procesima.

Strelac

Posao: Na samom početku novembra Venera će ući u Vaš znak i doneti pozitivna dešavanja na poslovnom planu. Očekujte nove poslove, klijente i projekte. Međutim, loše aspektovan Mars na početku meseca donosi probleme na polju finansija. Loše aspektovan Saturn donosi nesuglasice i probleme u komunikaciji sa kolegama, ali dobra vest je da ćete pod uticajem Merkura u konjukciji sa Suncem napokon otkriti ko Vam sve vreme “radi iza leđa”. Nezaposleni Strelčevi treba da se aktiviraju oko traženja posla u drugoj polovini meseca. Aspekti su odlični za traženje posla u oblasti zdravstva, menadžmenta i osiguranja. Sam kraj meseca je dobar za pronalaženje honorarnih poslova.

Ljubav: Dragi Strelčevi, ovo je vaš mesec, barem kada su u pitanju ljubav i strast. Dobro aspektovan Merkur i snažan uticaj Škorpije, probudiće strast u Vama. Tokom celog meseca vi ćete biti veoma otvoreni i strastveni sa voljenom osobom, a to će uticati pozitivno na vaš odnos. Savetujem Vam da se na zadržite samo na strastima, već da iskoristite ovaj period i za poboljšanje komunikacije sa dragom osobom, posebno ako planirate da budete zajedno na duže staze. Slobodni Strelčevi zrače pozitivom, pa su ogromne šanse da ćete krajem meseca stupiti u vezu sa veoma zanimljivom osobom koju već neko vreme poznajete.

Zdravlje: Generalno stabilno zdravstveno stanje tokom celog meseca. Moguće je da će se krajem meseca vratiti tegobe koje su Vas mučile u prethodnih šest meseci. Savetujem Vam da posetite lekara čim osetite neke tegobe.

Jarac

Posao: Venera na početku meseca ulazi u Strelca I donosi povoljne aspekte za ulaganje u projekte koje već neko vreme planirate, jer su ogromne šanse da će vam se to isplatiti. Dobro aspektovani Mars I snažni uticaj Škorpije na Vaš znak uvećavaju vašu želju i ambiciju, a samim tim ćete ulagati više vremena i truda u posao, a znate kako kažu – svaki trud se uvek isplati. Konjujukcija Merkura sa Suncem donosi popravljanje odnosa sa kolegama, pa će Vam samim tim vreme na poslu biti draže i ispunjenije. Kada je reč o finansijama, očekujte poboljšanje nakon 12. novembra, kada će Mars napraviti sekstil sa Jupiterom. Krajem meseca možete da očekujete manje zastoje sa transakcijama, posebno ako poslujete sa inostranstvom. Nezaposleni Jarčevi treba da se aktiviraju u periodu nakon 19. novembra, posebno u oblastima menadžmenta, trgovine, saobraćaja i komunikacija.

Ljubav: Jupiter kreće direktno, pa ćete se konačno osloboditi prošlosti ili neke osobe iz prošlosti. To će uticati pozitivno na Vaš odnos sa voljenom osobom. Loša vest je da će u periodu nakon 19. novembra na površinu izaći još neke trajne iz prošlosti, a to može da prouzrokuje ozbiljne svađe i razmirice sa voljenom osobom. Ako ste u prethodnom periodu bili u tajnoj vezi, velike su šanse da ćete biti otkriveni. Kada su slobodni Jarčevi u pitanju, velike su šanse da se već neko vreme viđate sa više osoba i da ni sami ne znate na koju stranu da krenete. Pod uticajem Mladog Meseca u Strelcu vi ćete doneti konačnu odluku. To znači da ćete krajem meseca stupiti u vezu sa osobom sa kojom se već neko vreme neobavezno viđate.

Zdravlje: Pad imuniteta može doneti probleme sa gripom i virusima. Povedite računa o svom zdravlju, jačajte imunitet. Uvedite fizičku aktivnost u život.

Vodolija

Posao: Zbog loše aspektovanog Marsa možete da napravite nekoliko loših poteza na poslovnom planu. Ali ne brinite, velike su šanse da nećete osetiti snažne posledice tih poteza. Ne dozvolite da Vas neuspeh demotiviše i navede da odustanete. Mars u konjukciji sa Suncem uneće spletke u odnose sa kolegama, pa Vam savetujem da budete obazrivi šta pričate I kome. Dobra vest je da će Mars 19. novembra ući u znak Škorpije, a kako je Mars u Vašem polju karijere, možete da očekujete postepeno poboljšanje na poslu – velike su šanse da će se Vaša primanja povećati, da ćete biti unapređeni ili ćete sklopiti veoma bitan ugovor. Ovo je dobar aspekt i za Vodolije koje se bave privatnim poslom. Nezaposlene Vodolije će dobiti šansu da se zaposle u oblastima hemijske i prehrambene industrije – iskoristite tu šansu na pravi način.

Ljubav: Pod uticajem Sunca u trigonu sa Saturnom poželećete da zacrtate neke ciljeve sa voljenom osobom, a ako ne uspete u tome, velike su šanse da ćete odlučiti da prekinete vezu u kojoj se nalazite. Vodolije koje su u braku imaće, pod uticajem loše aspektovanog Sunca, vrlo izražen ego, pa je moguće da ćete raditi onako kako Vama odgovara, a zanemarićete potrebe voljene osobe. To će dovesti do nezadovoljstva u vezi. Slobodne Vodolije će morati da prevaziđu neki odnos iz prošlosti ako misle da nastave dalje. Dobar period za to je nakon osmog novembra, kada će Merkur u Škorpiji da krene direktno.

Zdravlje: Mogući su problemi sa cirkulacijom, venama i krvotokom. Savetujem Vam da posetite lekara pre nego što se Vaše stanje pogorša.

Ribe

Posao: Venera početkom novembra ulazi u znak Saturna i u Vaše polje karijere i donosi dobar period za posao. Vaša intuicija će biti veoma jaka i savetujem Vam da se oslonite na nju. Velike su šanse da ćete u prvoj polovini meseca sklopiti veoma važan poslovni dogovor ili saradnju. U drugoj polovini meseca možete da očekujete poboljšanje na finansijskom planu, ali budite obazrivi sa tim kako trošite novac, jer Vam Mlad Mesec u Strelcu, koji nastupa 26. novembra, može doneti iznenadne troškove. Nezaposlene RIbe treba da se aktiviraju oko traženja posla nakon 22. novembra, kada će Sunce ući u vaše polje posla I doneti ogromne šanse da dobijete posao u oblastima menadžmenta, informacionih tehnologija i marketinga.

Ljubav: Retrogradni Merkur će napraviti konjukciju sa Suncem i na površinu izneti probleme od ranije. Dobra vest je da ćete zbog dobro aspektovane Venere dobiti priliku da te probleme razrešite jednom za svagda. Štaviše, velike su šanse da ćete se osloboditi tereta prošlosti do kraja meseca, kada će Neptun da krene direktno. Naravno, to podrazumeva iskren i otvoren razgovor sa voljenom osobom. Slobodne Ribe će morati da se oslobode prošlosti. Velike su šanse da ste relativno skoro izašli iz tajne veze i da i dalje patite zbog toga. Sve dok se ne oslobodite tog tereta, male su šanse da ćete stupiti u vezu koja će Vas ispunjavati.

Zdravlje: Mogući su problemi sa kičmom, posebno u predelu vrata. Posavetujte se sa fizioterapeutom i uvedite više fizičke aktivnosti u život.