Veliki MESEČNI horoskop za NOVEMBAR 2022.

Ovan

Posao: Rešili ste da malo pobegnete od posla i da se izolujete. Ne možete više da preuzimate na sebe i one obaveze koje nisu vaše. Umorni ste od napornog tempa. Do sada ste zdušno preuzimali više no što možete da završite. Svesni ste da ste takvoj situaciji sami doprineli. Gledajte da vikend provedete daleko od mesta stanovanja. Ukoliko vam je stalo da završite započeti posao, promenite svoju uobičajenu taktiku. Prihvatite savremenije metode rada kako biste odgovorili na različite izazove. Nemojte se slepo držati svojih metoda, ubrzo ćete videti da možete lakše i brže završiti započete poslove. Vrlo brzo ćete shvatiti dinamiku ovakvog poslovanja.

Ljubav: Moguće je da vas privlači neka osoba sa posla. Dolazite u situaciju da ne možete da kontrolišete svoje emocije, a i što biste to radili. Među vama vlada hemija, koja je gotovo vidljiva golim okom. Nemojte sebe sputavati. Ukoliko ste zauzeti onda je odnos sa partnerom zapao u fazu monotonije. Ipak jedan Lav lako može vrlo lako da razmrda stvari na sentimentalnom planu. Važno je da ostvarite emotivnu bliskost u nečijem društvu. Ako ste slobodni, delovaćete vrlo privlačno na okruženje. Svesni ste toga i umete dobro da se zabavite. Ipak, nemojte preterivati u flertu i zavođenju.

Zdravlje: Problemi sa stomakom i osetljivom probavom. Nemojte jesti suhomesnate proizvode i brzu hranu.

Bik

Posao: U nekim situacijama sa kojima se ove nedelje suočavate osećate se beznadežno. Teško vam je da izbalansirate sve onako kako biste želeli. Jedna osoba iz poslovnog okruženja samo čeka priliku da vas ocrni u kolektivu. Ulažete veliki napor, ali neko nema dovoljno poštovanja za vaše poslovne rezultate. Ipak, vi ste osoba koja neće dozvoliti da vas nepravedno kažnjavaju. Sada su vam naklonjeni aspekti da nadređenima dočarate svoj obim posla, kao i koliko vi zapravo doprinosite boljim finansijama u firmi. Imate dosta poslovnih partnera, koji nisu zanemarljivi i koji doprinose boljem poslovanju.

Ljubav: U nedoumici ste. Sumnjate na iskrenost partnera, a ne postoji način da neke stvari proverite i to vam nabija tenziju koja se reflektuje na ostala životna polja. U emotivnom smislu, prihvatite partnerovu ideju ili rešenje. Nema potrebe da se nadmudrujete. Sada ste nemoćni da dokučite neke stvari u vašem odnosu. Ali tako neće ostati, jer ćete ubrzo spoznati koliko je zapravo partneru stalo do vas. Slobodni pripadnici znaka imaju veliku šansu da upoznaju odgovarajuću osobu. Na tren ćete “ kliknuti “ jedno na drugo. Ubrzo ovaj odnos može preći u vrlo ozbiljnu vezu. Bićete spremni da pokažete svoja osećanja.

Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi, na svežem vazduhu. Potreban vam je neki vid razbibrige.

Blizanci

Posao: Upotrebite svoju inteligenciju onoliko koliko to drugi mogu da prihvate. Nije vam potrebno da se trošite bez razloga. Neki ljudi jednostavno ne zavređuju da im poklanjate pažnju, a nećete razumeti mnoge njihove postupke. Nema potrebe tim da se opterećujete, zanemarite sva dešavanja. Budite oprezni u svojim izjavama, kontrolišite svoje emocije, jer postoje osobe koje čekaju svaki pogrešan korak, kako bi ga iskoristili protiv. Suviše ste zaokupljeni svojim poslovnim ambicijama tako da ne primećujete nove događaje koji zabrinjavaju vašu porodicu. Obratite pažnju na svoje najbliže, jer mogu biti vrlo nesrećni.

Ljubav: Zahvalni ste, jer ste konačno pronašli osobu koja vas razume. Veoma vam je važno da pored ljubavnog imate i prijateljski odnos sa osobom sa kojom možete biti dugi vremenski period, a mogući su i bračni planovi. Pažljivo preispitajte svoju emotivnu vezu sa jednom dragom osobom. Ponekad nije lako sagledati istinu i pomiriti različite stavove. Još je teže doneti odluku o prekidu odnosa, jer polako shvatate da je ovaj odnos potpun promašaj. Bili ste u zabludi, niste bili spremni da nešto promenite do ovog momenta. Određeni događaji su inicirali ovakvu ovu vašu odluku.

Zdravlje: Proverite štitnu žlezdu i funkciju hormona. Ova preporuka pogotovo važi za ženske pripadnike znaka.

Rak

Posao: Teško vam je da ostvarite dobre rezultate na poslovnom planu. Trudite se i dajete svoj maksimum, ali stvari jednostavno ne idu onako kako ste planirali. Sačekajte da ovaj nezgodan period prođe. Nemojte na silu forsirati stvari za koje ste svesni da sada ne mogu biti završene pozitivno. Ukoliko imate loš predosećaj u susretu sa saradnicima, izbegavajte svaki vid rizika u poslovnim pregovorima. Moguć manji finansijski dobitak. Ukoliko ste privatnik, odličan dan je pred vama, uspećete da ostvarite sve poslovne projekte iz prethodnih dogovora sa poslovnim partnerima.

Ljubav: Nećete moći da kontrolišete bilo koga, a kamoli voljenu osobu. Izigravanje balkanskog špijuna može vam doneti samo negativne poene, što vam nije preporučljivo. Ne igrajte se vatrom bez ikakve potrebe. Ponekad naivnost ili popustljivost prema voljenoj osobi donosi loš efekat. Potrebno je da se glasno čuje i vaša reč. Zavirite duboko u svoje srce i potražite odgovor na mnoga pitanja. Odgovori koje budete dobili omogućiće vrlo radostan i neobičan preokret u vašoj vezi. Ako ste slobodni, od provodadžisanja nema ništa. Moraćete sami da krenete u akciju.

Zdravlje: Bolovi u kičmi. Uzgred, ne bi bilo loše da posetite stomatologa. Jedan zub vas već duže vremena muči.

Lav

Posao: Malo toga se odvija onako kako ste očekivali. Na neki način ste primorani da se prilagodite situaciji koja vam ne odgovara preterano. Obzirom na novopostavljeno rukovodstvo nije preporučljivo da se izlažete problemima. Podstičete kod sebe optimističko raspoloženje. Delujete aktivno i prikupljate nove informacije sa ciljem da obogatite svoje saznanje o novim događajima na poslovnoj sceni. Ako radite za nekoga, postavlja se pitanje vašeg prelaska na bolje radno mesto, što će vam omogućiti mnogo bolje finansije. Ovo je veliki pomak u vašoj karijeri i nemojte se dvoumiti da li da prihvatite predlog pretpostavljenih.

Ljubav: Zaljubljujete se bukvalno iznenada. Očekuje vas veoma povoljan period i zanimljiva dešavanja na ljubavnom planu. Osoba koja zavređuje pažnju je neko iz bliskog okruženja i do sada je niste primećivali. Nema razloga za lažnu skromnost. Insistirajte na dobrom ukusu i na događajima koji imaju pozitivan ljubavni predznak. Obostrano poverenje vlada u vašoj emotivnoj relaciji i u ovom danu neće biti nekih većih problema. Iako većina vas nema razloga za sumnju, dileme su moguće zahvaljujući komentarima dušebrižnika iz vašeg okruženja. Komentari i saveti su vam možda potrebni, ali nikako kada je vaš ljubavni život u pitanju.

Zdravlje: Izbegavajte prostorije pune duvanskog dima. Ukoliko pušite ili konzumirate alkohol evo idealnog perioda da se loših osobina rešite.

Devica

Posao: Moguće je da ćete ove nedelje doći do značajnih finansijskih sredstava koje vam dolaze upravo preko polja posla. Gledajte da neočekivanim novcem rešite mnoge probleme iz prošlosti, najviše podmirujući neplaćene račune. Neko vam predlaže neobičnu ideju ili lagodniji način poslovanja. Međutim, na prvi pogled sve deluje vrlo rizično i nepouzdano. Imaćete jedinstvenu priliku da radite sa vrhunskim ekspertima iz svoje branše. Kriterijumi moraju biti sačuvani, ne smete odstupiti ni milimetar od kvaliteta i uslova delovanja. Samo najveće ambicije imaju pravo na ostvarenje.

Ljubav: Ne želite da partneru pokažete svoje slabe tačke. Ranjivost nije u vašem stilu, pa izbegavate da priznate neke stvari koje su više nego očigledne kada su vaši postupci u pitanju. Time ništa ne dobijate, ali možete mnogo toga izgubiti. Partner određuje pravila emotivnog ponašanja, a vama preostaje da se pomirite sa njegovom odlukom. Ukoliko ste u braku, obostrano poverenje vlada u vašoj emotivnoj relaciji i u ovom danu neće biti nekih većih problema. Iako većina vas nema razloga za sumnju, dileme su moguće zahvaljujući komentarima dušebrižnika iz vašeg okruženja.

Zdravlje: Pričuvajte se u saobraćaju. Imate nešto lošiju koncentraciju i ne izlažite se rizičnim situacijama, bilo da ste aktivni učesnik ili pešak.

Vaga

Posao: Tapšanje po ramenu ne znači vam ništa ukoliko nema odgovarajuće novčane valorizacije vašeg rada. Nije sramota podsetiti šefove i na takvu vrstu propusta. Naročito kada vas opravdano hvale. Vi imate dobre ideje, ali neko drugi odlučuje o glavnim aspektima u poslovnoj saradnji. Preostaje vam da se pomirite sa ulogom koju ćete dobiti i da ispunite svoje obaveze. Trebali bi ste povesti računa o dešavanjima na poslu. Svi poslovi koje ste planirali moraju biti realizovani sa posebnom opreznošću. Potrebno je da sačekate uslove kako bi se sve odvijalo po vašim zamislima. Poslovni partneri će vam ponuditi pomoć, kako bi ste realizovali svaki započeti posao.

Ljubav: Duže vremena ste sami. Vama to možda i ne smeta toliko, koliko vas bliski prijatelji i okolina kritikuju. Da li ćete udovoljiti svima i dokazati da niste izgubljeni slučaj kada je ljubav u pitanju? Na prvi pogled, partner deluje nezainteresovano za vaše ideje. Na vreme otklonite svoje emotivne slutnje i negativne misli. Ukoliko ne želite da izgubite partnera, moraćete da promenite neke svoje stavove, kako bi ste očuvali ljubav i poverenje. Učinite određene ustupke i naći ćete način da vaši interesi ostanu sigurni i to za duži vremenski period.

Zdravlje: Radi svake sigurnosti proverite da li se vam se povećala dioptrija.

Škorpija

Posao: Već duže vremena razmišljate o promeni posla. Možda je sada pravi trenutak da krenete u odlučnu akciju. Naravno, nemojte izlaziti iz dosadašnje priče ukoliko prethodno ne pronađete pravo rešenje na duže staze. Vaši saradnici i prijatelji imaju dobre namere tako da vas očekuju pozitivni događaji i uspešni rezultati na različitim stranama. Na kraju, pokažite iskrenu zahvalnost. Ukoliko imate posao koji niste uspeli da završite, zatražite pomoć poslovnog partnera, bilo da je to finansijska ili stručna pomoć u pitanju. Ukoliko ste privatni preduzetnik, ovaj partner bi mogao vašu firmu da podigne na mnogo viši nivo.

Ljubav: Flertujete bez potrebe i pravite sebi problem tamo gde je najmanje potrebno. Partner vas voli i veruje vam, pa nema nikakve potrebe za ljubavnim “ruskim ruletom”. Slobodni pripadnici znaka imaće šansu da na polju posla upoznaju nekog novog. Nemojte oklevati pred osobom koja vam upućuje emotivne signale ili iskrene komplimente. Ukoliko ne želite da izgubite partnera, moraćete da promenite neke svoje stavove, kako bi ste očuvali ljubav i poverenje. Učinite određene ustupke i naći ćete način da vaši interesi ostanu sigurni i to za duži vremenski period.

Zdravlje: Problemi sa zubima i desnima mogli bi se javiti neočekivano. Izuzetno ste nemarni po tom pitanju, a sigurno je da ste zaboravili godinu poslednjeg odlaska kod stomatologa.

Strelac

Posao: Poslovni aspekti su solidni. Tačno je da ćete biti nervozni, ali se vidi da to neće loše uticati na vaše poslovne obaveze. Izgleda neverovatno, ali posao će vam ovog meseca više prijati nego inače. Nema više one tenzije koju sami sebi isforsirate. Vama nedostaje strpljenje i popustljivost, a vašim saradnicima dovoljno hrabrosti da u potpunosti ostvarite zajedničke poslovne planove. Suviše razmišljate, a i zabrinuti ste za odvijanje nekih poslovnih dogovora. Ponekad mislite da nećete uspeti da ih realizujete, ali je vaša strepnja bez osnove. Teško donosite odluke da nešto promenite i to je vaš najveći problem.

Ljubav: Zbog prevelike analize, detaljisanja od sitnica ne vidite suštinu. Pokušajte da saslušate partnera, nemojte žuriti i donositi ishitrene zaključke. Slobodni Strelci moraju se pokrenuti sa mrtve tačke. Nema razloga da se ponašate suviše sujetno u susretu sa bliskom osobom. Pažljivije analizirajte nečiju priču i emotivne namere. Partner manje nego ikada ima potrebu da vas prati i ugađa. Ili ga uključite u svoje planove ili preusmerite pažnju u pravcu koji je on izabrao, time će svađe i nesporazumi biti izbegnuti ili bar vidno umanjeni.

Zdravlje: Kod ženskih pripadnika ovog znaka mogući su ginekološki problemi.

Jarac

Posao: Ove nedelje niste nešto posebno raspoloženi za posao. Vidi se veliki pad koncentracije, nesigurnost na svakom koraku. Pokušajte da izbegnete konflikte sa kolegama i saradnicima koji vam ništa neće tolerisati. Vaša osnovna prednost je u tome što saradnici nemaju dovoljno znanja, iskustva ili hrabrosti da vam se suprotstave. Ipak, uspeh u poslovnom smislu ne donosi veliko olakšanje u porodičnom životu. Imate osećaj da vam se sve dešava sporo. Treba da shvatite da vam to samo može doneti boljitak, jer stvari i treba da se odvijaju sporo, polako i sigurno. Ako ste nezaposleni, očekujte ponude za posao, ali usmenim putem, kao i informacije gde je potrebna vaša stručnost.

Ljubav: Velika nesigurnost, emotivni strahovi stalna preispitivanja šta je bilo i šta će biti u vašem emotivnom životu. Potrudite se da živite u sadašnjosti i da blagovremeno koristite sve prilike koje vam se ukažu. Mimo svoje volje morate da se suočite sa osobom koja vas uporno kritikuje ili optužujete za različite propuste. S partnerom možete imati sukob samo početkom dana, dok je slobodnim Jarčevima zagarantovan dobar provod, druženje i uživanje. U emotivno – partnerskim odnosima se malo toga dešava, jer i niste zainteresovani za ozbiljniju vezu.

Zdravlje: Nećete ove nedelje imati bilo kakve ozbiljnije probleme. Naprotiv sve će vam biti ispunjeno smehom i opušteno atmosferom .

Vodolija

Posao: Ukoliko se bavite poslovima vezanim za trgovinu, turizam ili edukaciju možete imati veliki uspeh tokom ove nedelje. Bićete izuzetno zadovoljni finansijama na kraju meseca. Inače, generalno kreće vam povoljan period vezan za posao. Delujete aktivno na različitim stranama, ali ne možete da ostvarite sve što biste želeli. Negde morate da podvučete crtu i da se zadovoljite prosečnim rezultatima. Shvatićete da su vam prekratki rokovi za realizaciju nekih poslova i zato na vreme morate definisati vreme. To je posledica vašeg odlaganja, mada ste videli da su promene neophodne, a vi ih niste sprovodili.

Ljubav: Kroz zanimljivu komunikaciju, dolazite i do prilike za flert sa jednom zanimljivom osobom. Vi ste veoma šarmantni i lako osvajate kada ste za to raspoloženi. Ovaj period vas posebno inspiriše kada je ljubav u pitanju. Nema potrebe da opterećujete voljenu osobu novim planovima i svojim idejama koje mogu da sačekaju na neko bolje vreme. Naglašena je pojava značajnog muškarca u vašem poslovnom okruženju.Teško da ćete ostati usamljeni, budući da su vaši kvaliteti šarm, elokvencija, elegancija i naravno – lepota. Neke emocije koje ste tajili, postaju očigledne.

Zdravlje: Osetljiv urogenitalni trakt, moguća je manja infekcija koja vam može praviti probleme.

Ribe

Posao: Povoljna nedelja za putovanje kao i za saradnju sa inostranstvom. Možete neke važne pregovore privesti kraju. Vaša sposobnost za diplomatiju ponovo dolazi do izražaja u pravom trenutku za karijeru. Nesporazum koji vas prati u susretu sa saradnicima nameće nova pitanja o zajedničkom poverenju i poslovnim interesima. Ne možete da kontrolišete svoje nezadovoljstvo. Za nezaposlene pripadnike ovog znaka, koji su konkurisali za posao, postoji mogućnost da dobiju odgovor da su ušli u uži krug, pa bi bilo dobro da se spreme za odlučujući razgovor sa poslodavcem. Budite samouvereni, jer imate iskustva u ovakvoj vrsti posla.

Ljubav: Moguće je da vam se dopada osoba rođena u znaku Ovna, ali niste sasvim sigurni da li je slobodna. Ništa vas ne sprečava da to proverite, razgovarajte otvoreno sa njom. Nećete ništa izgubiti, a toliko toga možete dobiti. Ribe u braku delujete uznemireno i pogađa vas partnerovo ponašanje ili izgovori koje uporno koristi. Ne verujete u sve ono što čujete. Privući će vas osoba iz vašeg poslovnog okruženja, neko vreme ste uspevali da sakrijete svoju zainteresovanost, ali nema potrebe za tim – simpatije su obostrane. Neki problem vidite većim nego što on zapravo jeste. Pokušajte da se ne opterećujete sitnicama.

Zdravlje: Problemi sa povišenim krvnim pritiskom su mogući. Važno je da povedete računa o tome.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.