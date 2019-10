Veliki MESEČNI horoskop za oktobar 2019.

Ovan

Posao: Moguće je da ćete u oktobar zakoračiti sa lošom energijom i stavom da Vam ništa ne ide od ruke, ali ne brinite, već 3. oktobra Merkur ulazi u znak Škorpije i donosi Vam volju i želju da uspete na poslovnom planu. To će Vas “trgnuti iz sna” i doneti vam snagu da se borite za ciljeve koje ste sebi postavili. Ova energija će biti dodatno pojačana ulaskom Sunca u znak Škorpije. Kraj meseca je odličan za saradnju sa inostranstvom ili odlazak u stranu zemlju, jer Mlad Mesec u Škorpiji donosi povoljne aspekte za to. Što se tiče novca, već početkom meseca ulazak Venere u znak Škorpije doneće vam probleme sa novcem. Savetujem Vam da ne podižete kredit I da se ne zadužujete, već da pokušate da živite malo skromnije dok se stanje ne popravi. Nezaposleni Ovnovi treba da iskoriste ulazak Venere i Merkura za traženje posla, jer Vam donose jaku volju da uspete, a to će potencijalni poslodavac sigurno prepoznati. Odlični aspekti za traženje posla u državnoj firmi.

Ljubav: Zauzeti Ovnovi će tokom celog oktobra, zbog jakog uticaja Škorpije, biti veoma ljubomorni i posesivni u odnosima sa voljenom osobom. To će uzrokovati veliki broj svađa sa voljenom osobom. Savetujem Vam da pokušate da obuzdate svoje emocije ili da otvoreno kažete partneru kako se osećate i zašto se tako osećate. Smisleni razgovor će ojačati vašu vezu ili brak. Slobodni Ovnovi će pod snažnim uticajem Venere u Škorpiji poželeti avanture i veze na jedno veče, a velike su šanse da će to i ostvariti. Međutim, već krajem meseca, pod uticajem Mladog Meseca u Škorpiji, možete “pasti na čari” jedne osobe i poželeti ozbiljnu vezu.

Zdravlje: Umor i malaksalost će Vas pratiti tokom celog meseca. Moguće su i urološke smetnje.

Bik

Posao: Početak oktobra će obeležiti sastanci, pregovori i dogovori sa nadređenima i poslovnim partnerima. Moguće je da stvari neće ispasti onako kako ste očekivali, ali ne dozvolite da Vas to demotiviše. Pod uticajem Punog Meseca u Ovnu možete biti egoistični I impulsivni, a to može da utiče negativno na Vaš odnos sa kolegama i nadređenima. U periodu oko 27. oktobra možete da očekujete raskid ugovora ili novčani gubitak zbog lošeg uticaja Marsa u kvadratu sa Saturnom. Trideset I prvog oktobra nam dolazi Retrogradni Merkur i donosi probleme sa dokumentacijom – povedite računa o tome šta potpisujete. Nezaposleni Bikovi treba da se aktiviraju sredinom oktobra, posebno u oblasti saobraćaja i trgovine.

Ljubav: Ulazak Marsa u znak Vage uneće lepe emocije u Vašu vezu ili brak, dok će Venera i Sunce u Škorpiji rasplamsati strasti. Već Vam je jasno da će ovo biti veoma lep mesec za sve Bikove koji su u vezi ili braku. Pod uticajem Mladog Meseca u Škorpiji donećete neku zajedničku odluku sa voljenom osobom, a to će dodatno da učvrsti vaš odnos. Slobodni BIkovi bi tokom oktobra mogli da imaju više različitih avantura, ali ni jedna od njih se neće pretvoriti u nešto više. Pod uticajem Retrogradnog Merkura, krajem meseca možete da očekujete povratak jedne osobe iz prošlosti.

Zdravlje: Očekujte pad imuniteta, a sa tim i zdravstvene smetnje – od prehlade do problema sa bubrezima. Savetujem Vam da povedete računa o ishrani.

Blizanci

Posao: Već na početku meseca možete da očekujete finansijske probleme, posebno ako ste skoro pokrenuli sopstveni biznis. Početak meseca će biti veoma težak za Blizance koji se bave osiguranjem ili investicijama. Dobra vest je da će Vam Venera i Sunce u Škorpiji pojačati volju i želju da se trudite, pa ćete uspeti da se izvučete iz finansijskih problema. Druga polovina meseca će biti znatno bolja od prve, jer donosi olakšanje na finansijskom i poslovnom planu. Nezaposleni Blizanci treba da se aktiviraju sredinom meseca, posebno u oblasti informatike, medija i trgovine.

Ljubav: Početkom meseca Sunce će napraviti sekstil sa Jupiterom i doneti veoma lepe trenutke sa voljenom osobom, dok će jak uticaj Škorpije pojačati strast u vezi ili braku. Iskoristite dobru komunikaciju sa partnerom/kom za priču o snovima, maštanjima i ciljevima – pronađite način da ih zajedno ostvarite. Slobodni Blizanci će već početkom meseca da upoznaju osobu sa kojom će poželeti nešto više. Međutim, planete pokazuju da ta osoba neće biti potpuno iskrena prema Vama, pa je moguće da ćete biti povređeni. Zbog Mladog Meseca u Škorpiji vi ćete videti srcem, a ne razumom, a to Vas može skupo koštati.

Zdravlje: U oktobru možete da očekujete prehladu, upalu ili lakšu bakterijsku infekciju. Savetujem Vam da odete kod lekara čim osetite neku poteškoću.

Rak

Posao: Venera u kvadratu sa Plutonom donosi poteškoće u komunikaciji, posebno ako se bavite nekim javnim poslom. Mogući su i iznenadni problemi sa novcem ili dokumentacijom. Dobra vest je da će ulazak Merkura u Škorpiju doneti olakšanje, jer ćete pod uticajem ovog aspekta biti veoma promišljeni i analitični, pa ćete vrlo brzo pronaći rešenje za poslovne probleme koji Vas muče. Međutim, već sredinom meseca, pod uticajem Punog Meseca u Ovnu, možete da očekujete probleme u komunikaciji sa kolegama, saradnicima ili nadređenima, najverovatnije zbog Vašeg ponašanja, koje će iznenaditi sve. Savetujem Vam da povedete računa o tome kako se ponašate i šta govorite, jer Vas to može skupo koštati. Odnosi sa nadređenima se mogu dodatno pogoršati krajem oktobra – budite spremni na posledice. Kraj meseca je dobar za pokretanje sopstvenog biznisa!

Ljubav: Kvadrat Venere sa Plutonom napraviće Vam probleme i na ljubavnom planu, posebno ako ste u vezi ili braku. Početkom oktobra očekujte nesuglasice, koje će vrlo brzo da prerastu u svađu. Pod uticajem Punog Meseca u Ovnu Vaš ego može da bude pojačan, a to će dodatno da pogorša situaciju sa voljenom osobom. Savetujem Vam da pričate sa partnerom “hladne glave” i da pokušate da razumete u čemu je problem, pre nego što započnete žustru raspravu. Slobodni Rakovi bi mogli da stupe u veoma buran odnos – zbog jakog uticaja Škorpije moguće je da će ta osoba biti veoma posesivna i ljubomorna.

Zdravlje: Bez većih problema na zdravstvenom polju. Nastavite da vodite računa o sebi i bićete bez brige. Iskoristite to da se posvetite ostalim aspektima života.

Lav

Posao: Ulazak Merkura i Sunca u znak Škorpije donosi Vam energičnost, analitičnost i volju da radite i da se trudite, a to će se odraziti pozitivno na Vaše polje posla i na zaradu, naravno. Oktobar neće biti dobar za Lavove koji imaju svoj biznis ili planiraju da pokrenu neki projekat, jer ćete zbog Punog Meseca u Ovnu i Marsa u Vagi imati problem oko nekih pregovora ili dokumenata. To će se dodatno zakomplikovati krajem oktobra, kada nam stiže Retrogradni Merkur. Nezaposleni Lavovi treba da se aktiviraju krajem oktobra, jer vam Mlad Mesec u Škorpiji donosi pojačanu ambiciju i koncentraciju. Najviše uspeha će imati Lavovi koji traže posao u oblasti menadžmenta, turizma ili informatike.

Ljubav: Sam početak oktobra Lavovima donosi lošu komunikaciju sa partnerom. Vrlo je moguće da ćete shvatiti da nemate isto viđenje odnosa i budućnosti, što će prouzrokovati konstantne rasprave. Pun Mesec u Ovnu može dodatno da pojača Vašu impulsivnost i egoizam, a to će pogoršati već lošu situaciju. Ukoliko Vam je stalo do voljene osobe, pokušajte da razumete i njenu/njegovu stranu priče – u suprotnom vaš odnos ne može da opstane. Slobodni Lavovi će tokom ovog meseca imati veoma visoke kriterijume, pa su veoma male šanse da će pronaći osobu sa kojom će poželeti da započnu nešto.

Zdravlje: Uvedite više fizičke aktivnosti u život i pijte više vode. Moguća je i lakša prehlada.

Devica

Posao: Početkom meseca nikako ne ulažite novac, jer Vam Venera u kvadratu sa Plutonom donosi probleme sa finansijama. Ukoliko treba da donesete neke važne odluke ili da pokrenete neki projekat, period od 3. do 28. oktobra je odličan za to – zbog jake energije Meseca I Sunca u Škorpiji. Mladi Mesec u Škorpiji će Vas krajem oktobra opomenuti da morate da budete fleksibilniji kada je posao u pitanju, a Retrogradni Merkur donosi neke zastoje u pregovorima. Budite spremni na to da u novembar zakoračite prilično napeti.

Ljubav: Miran mesec za sve Device koje su u braku ili vezi. Savetujem Vam da iskoristite povoljne aspekte za uživanje sa voljenom osobom, kao i za razgovore o zajedničkoj budućnosti. Mnoge Device koje su u vezi mogle bi da se odluče na brak. Slobodne Device mogu da očekuju veoma uzbudljiv mesec, koji će obeležiti dosta flerta, a velike su šanse i za avanturu. Međutim, planete ne najavljuju ništa ozbiljnije i dugotrajnije.

Zdravlje: Savetujem Vam da povedete računa o ishrani. Moguće je da u poslednje vreme ne unosite dovoljno vitamina u organizam i da Vam je zbog toga značajno oslabio imuni sistem, zbog čega možete da očekujete neku virusnu infekciju. Krajem oktobra je pod uticajem Retrogradnog Merkura moguća lakša povreda.

Vaga

Posao: Slobodno mogu da kažem da će oktobar za Vas biti mesec opomene – tokom celog meseca planete će Vas opominjati da nešto treba da promenite na poslovnom planu. Krenimo redom… Moguće je da ste u oktobar zakoračili sa nekim nerešenim pitanjem ili problemom. Merkur u znaku Škorpije će ublažiti Vaše konstantno “vaganje”, pa ćete konačno da donesete odluku, koju niste mogli da donesete. Pod uticajem Sunca u Škorpiji moraćete da rešite pitanje finansija, posebno ako imate svoj biznis. Mlad Mesec u Vagi će Vas opomenuti da morate da vodite računa o tome šta i kome pričate, jer će neko iskoristiti Vaše reči protiv Vas.

Ljubav: Vage će tokom celog meseca uživati u pažnji voljene osobe. Budite spremni na to da uzvratite istom merom – pokažite partneru da može da Vam veruje i da se osloni na Vas. Moguće je da će osoba sa kojom ste u vezi ili braku prolaziti kroz težak period u životu – budite tu da saslušate i posavetujete. Velike su šanse da ćete već početkom meseca stupiti u intiman odnos sa osobom sa kojom se već u dužem vremenskom periodu čujete. Planete pokazuju da će se emocije vrlo brzo razviti.

Zdravlje: Mogući su problemi sa cirkulacijom u nogama. Savetujem Vam da se više krećete. Krajem oktobra, Retrogradni Merkur bi mogao da Vam vrati hronična oboljenja.

Škorpija

Posao: Vaša ambicioznost će se zbog Venere i Sunca u Škorpiji značajno pojačati, pa ćete raditi više nego inače. Kolege i nadređeni će to primetiti, pa možete da očekujete pohvale, možda čak i unapređenje. Međutim, zbog Venere u kvadratu sa Uranom i Punog Meseca u Ovnu neće sve ići tako glatko – velike su šanse da će Vam nedostajati neke bitne informacije ili će Vas određena osoba kočiti. Zbog jakog uticaja Marsa u Vagi možete da očekujete spletkarenje na poslu. Period nakon 28. oktobra dobar je za pokretanje sopstvenog biznisa.

Ljubav: Zbog loše aspektovane Venere u Vašem polju ljubavi možete da očekujete konflikte sa voljenom osobom. Vrlo je moguće da će nešto što ste tajili sada izaći na površinu. Takođe, mogući su konflikti zbog čestih napada ljubomore i posesivnosti, koje u Vama bude Venera i Sunce u Škorpiji. Dobra vest je da ćete krajem meseca, pod uticajem Venere u trigonu sa Neptunom, uspeti da obuzdate svoje emocije, pa će nastupiti bolji period u vašem odnosu. Planete najavljuju tajnu vezu, moguće sa zauzetom osobom.

Zdravlje: Stabilno zdravstveno stanje tokom celog oktobra. Savetujem Vam da povedete računa o ishrani, jer krajem meseca možete da očekujete manje stomačne tegobe.

Strelac

Posao: Ako se bavite privatnim poslom, moguće je da će neko od klijenata da raskine ugovor već početkom meseca. Ako radite za neku firmu, očekujte probleme sa kolegama ili nadređenima, što će se dodatno iskomplikovati sa ulaskom Marsa u znak Vage. Očekujte spletke, manipulacije i laži. Sredinom meseca, pod jakim uticajem Sunca u Škorpiji i Punog Meseca u Ovnu, javiće se jaka želja za dokazivanjem, pa ćete davati 100% sebe u svakom zadatku. Nezaposleni Strelčevi treba da se aktiviraju sredinom meseca – povoljni su aspekti za traženje posla u oblasti saobraćaja, prosvete ili trgovine.

Ljubav: Merkur ulazi u znak Škorpije i donosi Vam tajne, ljubomoru i posesivnost, posebno ako ste u braku. Pod uticajem Punog Meseca u Ovnu moguće su jake emocije, koje nećete moći da kontrolišete. Sve to će prouzrokovati veliki broj svađa i rasprava sa voljenom osobom. Slobodni Strelčevi će pod uticajem Venere u znaku Škorpije biti skloni tajnim vezama i manipulacijama. Velike su šanse da ćete izaći povređeni iz ovog odnosa.

Zdravlje: Tokom oktobra možete da očekujete promenljivo zdravstveno stanje. Moguće su prolazne glavobolje i problemi u predelu urinarnog trakta.

Jarac

Posao: Već početkom oktobra vi ćete morati da se suočite sa posledicama odluka koje ste doneli tokom septembra. Budite spremni na težak period na poslovnom planu. Takođe, pod snažnim uticajem Škorpije I Punog Meseca u Ovnu imaćete naglašen ego, pa možete da očekujete konflikt sa kolegama i nadređenima, što će dodatno pogoršati situaciju na poslu. Druga polovina meseca je dobra za Jarčeve koji traže posao – aspekti su dobri za pronalazak posla u oblasti komunikacija, informatike i finansija. Što se tiče finansija, bez većih promena tokom oktobra.

Ljubav: Jarčevi koji su u vezi ili braku treba da povedu računa o komunikaciji sa voljenom osobom – pod jakim uticajem Škorpije tokom ovog meseca, možete da očekujete probleme sa ljubomorom ili posesivnošću. Poželjno je da tokom druge polovine meseca odete na kraće putovanje sa voljenom osobom, jer će vas to dodatno zbližiti. Slobodni Jarčevi će doživeti razočaranje tokom oktobra – velike su šanse da ćete saznati nešto loše o osobi koja Vam se već neko vreme dopada.

Zdravlje:

Mogući su manji problemi sa kostima, zglobovima i cirkulacijom u nogama. Savetujem Vam da povećate unos vitamin u organizam.

Vodolija

Posao: Kvadrat Venere sa Plutonom donosi Vam poteškoće u realizaciji radnih zadataka i projekata koje ste započeli tokom septembra. Savetujem Vam da budete uporni i da ne odustajete čim naiđete na prvu prepreku. Pokušajte da se prilagodite situaciji. Olakšanje dolazi u drugoj polovini meseca, jer ćete zbog jakog uticaja Škorpije imati snažnu volju da se izborite sa svim poslovnim poteškoćama. Ulazak Venere u Škorpiju tada će Vas podsetiti da treba da napravite kompromis kako biste rešili probleme koje imate. Vodolije koje se bave privatnim biznisom mogu da očekuju finansijske probleme krajem oktobra, jer će im kvadrat Marsa sa Saturnom doneti probleme sa transportom, novčanim transakcijama i dokumentacijom.

Ljubav: Pod uticajem Sunca u kvadratu sa Saturnom i Punog Meseca u Ovnu možete da očekujete nesuglasice sa voljenom osobom, najverovatnije zbog tajni koje će isplivati na površinu. Velike su šanse da partner neće imati razumevanja za Vaše postupke ili odluke, pa je moguća ozbiljna svađa. Napetost u vezi ili braku tada će dodatno pojačati snažan uticaj Škorpije. Kada je reč o slobodnim Vodolijama, njima će Sunce i Venera u znaku Škorpije rasplamsati strasti, pa je velika šansa da ćete uploviti u uzbudljivu avanturu.

Zdravlje: Mogući su nervoza i umor. Savetujem Vam da se odmarate više i da se relaksirate kad god imate vremena za to.

Ribe

Posao: Zbog nepovoljno aspektovanog Plutona možete da očekujete finansijske probleme već početkom meseca. Moguće je da ste u prethodnom periodu trošili više nego što možete, pa ćete sada da ispaštate zbog toga. Savetujem Vam da povedete računa o trošenju novca, kako ne biste zapali u još veće finansijske probleme. Pod uticajem Punog Meseca u Ovnu, koji nastupa 13. oktobra, bićete impulsivni i nepromišljeni, pa Vam savetujem da u drugoj polovini oktobra nikako ne donosite bitne odluke i ne potpisujte važna dokumenta. Imajte na umu da nam krajem oktobra dolazi Retrogradni Merkur, koji će dodatno otežati polje poslovanja.

Ljubav: Vašim poljem ljubavi vlada Merkur, a on početkom oktobra ulazi u znak Škorpije i donosi veoma strastven period sa voljenom osobom. Međutim, taj period može da bude ispunjen i ljubomornim i posesivnim scenama, koje će u početku jačati strast između vas, a kasnije će biti ozbiljan problem u vašem odnosu. Savetujem Vam da razgovarate sa partnerom o tome što Vas muči, jer će Vam razgovor pomoći da umirite uzburkane emocije. Slobodne Ribe mogle bi da upoznaju veoma zanimljivu osobu, najverovatnije preko zajedničkih poznanika. Velike su šanse da ćete krajem oktobra stupiti u vezu. Planete pokazuju da će ovo biti, kako kvalitetan, tako i iscrpljujuć odnos, jer je obeležen ljubomorom i tajnama.

Zdravlje: Imuni sistem Vam je oslabljen, pa možete da očekujete probleme sa prehladama i virusnim infekcijama. Takođe, mogući su problemi sa krvnim pritiskom. Savetujem Vam da izvršite sve neophodne provere.