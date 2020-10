Veliki MESEČNI horoskop za OKTOBAR 2020.

Ovan

Posao: Polje posla može vam zadavati brige ovoga meseca. Vaš vladar Mars je u izazovnim aspektima pa vam donosi dosta ogranicenja i prepreka. Obaveze se gomilaju, a takodje i pritisak raste, nećete moci brzo da izadjete na kraj sa izazovima već će vam biti potrebno dosta strpljenja, a to vam je slabija strana. Ovi uticaji vas lako mogu dovesti u sukobe sa saradnicima kao i sa nadredjenima, pa pripazite. Onima koji su u privatnom biznisu takodje je period osetljiviji. Problem sa rokovima i dogovorima je naglasen. Bolji dani tek dolaze i ključna reč je strpljenje, koje će se na kraju isplatiti.

Ljubav: Zauzeti Ovnovi pred sobom imaju veoma povoljan period sa voljenom osobom. Očekujte lepe trenutke i iznenađenja od strane partnera, ako ste u dužoj vezi mogući su razgovori o zajednićkom životu. U ovom periodu vaša veza će se učvrstiti i dobiti na značaju. Slobodnim Ovnovima uslediće strastveno zaljubljivanje u mlađu osobu, sportski tip i veoma energična, moguće da je rođena u znaku Strelca ili Ovna. Biće to ljubav na prvi pogled, odmah će planuti varnice i nećete puno čekati da uđete u vezu. Srećno.

Zdravlje: Odlično!

Bik

Posao: Polje posla je pod uticajima koji donose promene. Kako na poslu gde već radite, tako je veoma moguće da iskrsne i neka nova poslovna prilika. Sada je pravo vreme da se unesu neke novine, ako ste to zeleli ranije i o tome razmisljali, sada je prava prilika za tako nesšto. Za one koji su nezaposleni ovaj uticaj moze doneti da iznenada iskrsne poslovna prilika, imajte inicijativu u ovom periodu. Polje finansija je i dalje pod jakim uticajem Saturna, koji sve usporava i odlaze protok novca.

Ljubav: Posao i ljubav povezani. Moguća je ljubavna veza sa osobom sa kojom poslovno sarađujete, veoma uspešna i pametna osoba. Ima predispozicija da je ta osoba zauzeta, pa ako vam to ne smeta ubrzo ćete ući u tajnu vezu. Očekujte susret a moguće i poziv za izlazak. Zauzeti Bikovi imaju pred sobom jedan stabilan period sa voljenom osobom. Ovih dana bićete u nekakvoj gužvi, mogući su susreti sa prijateljima ili sa rodbinom. Možda će vam sve biti malo naporno, ali bićete zadovoljni i ispunjeni.

Zdravlje: Obratite paznju na ishranu, sklonost da nabacite koji kilogram više u ovom periodu.

Blizanci

Posao: Ovaj mesec donosi neku posebnu energičnost kao i želju za uspehom. Kao da ste se probudili, i sada krećete punom parom u nove poslovne pobede. Imaćete dosta takta i strpljenja, što vam donosi dobru saradnju sa poslovnim partnerima a naročito sa nadredjenima. Nove ideje će se nizati a takodje i mogucnost za realizaciju je moguća, i to na lak i iznenadjujući nacin, kako za vas tako i za ostale saradnike iz poslovnog okruzenja. Za one koji traze posao ovaj mesec donosi dosta uspeha, vidi se i mogucnost za dve ponude, dva posla-bićete u situaciji da birate.

Ljubav: Odličan period za ljubav. Osoba koja vam se dopada ovih dana će vas iznenaditi. Postala je nekako pristupačnija i uskoro ćete uvideti da se i vi njoj dopadate. Na pomolu je nova ljubavna romansa. Zauzeti Blizanci imaće manji nesporazum sa voljenom osobom. Partner već izvesno vreme očekuje da konačno obratite pažnju na njega. Dosta se rasejani i angažovani na sto strana, malo vremena provodite sa voljenom osobom. Njoj je to već počelo da smeta i tražiće od vas da se promenite. Zaustavite se malo i usporite, niste ni svesni šta to sve propuštate.

Zdravlje: Mentalna napetost kao i brige nepovoljno utiću na vas, mogući su problemi sa nesanicom.

Rak

Posao: Snazan uticaj Sunca u polju posla doneće mogucnost da napredujete. Mada su ostali uticaji ograničavajući, pa to opisuje prepreke na samom startu, trebaće vam malo više vremena da se naviknete na novonastalu situaciju. Mozete se osećati obeshrabljeno, i kao da vam ništa ne ide od ruke, ali budite strpljivi, jer dolazi povoljniji period. Oni koji su u privatnom biznisu imaće dosta nekog zastoja, kako u finansijama tako i u poslovanju. Sada je najbitnije da imate strpljenje jer ovi uticaji nece predugo trajati.

Ljubav: Voljena osoba je izuzetno pažljiva ovih dana, vaš odnos se popravio. Uživaćete u lepim trenucima sa partnerom, mogući su planovi za kraći put.Sve u svemu predstoji vam lep period sa voljenom osobom. Ovaj uticaj se odnosi i na one koji su u braku. Slobodni Rakovi pred sobom imaju interesantan period. Imaćete dosta susreta, novih poznanstava ali će vam se dopasti jedan Bik koji je verovatno zauzet. Udvaraće vam se osoba sa posla, možda malo nespretno, ali vam je ipak simpatična. Ako ništa drugo, moglo bi to da bude zanimljivo prijateljstvo.

Zdravlje: Odlično!

Lav

Posao: Sjajno je postavljeno, naročito druge polovine meseca. Očekuju vas lepe promene koje treba iskoristiti jer vam mogu doneti poboljšanje ali i neku vrstu napredovanja. Za one koji su u privatnom biznisu ovaj uticaj donosi nove prilike, nove klijente, ali i pokretanje nekog dela posla koji je mesecima bio u zastoju. Lavovi koji traze posao imaju velike šanse ovog meseca dag a pronadju. Mozete se i obratiti osobama koji su od uticaja, jer imate mogucnost da vam takve osobe i pomognu oko zaposlenja.

Ljubav: Već izvesno vreme vam se dopada jedna osoba i sada ste postali pomalo nestrpljivi. Uskoro vas očekuje susret ili razgovor pa budite direktni i preduzmite nešto. Verovatno uskoro ulazite u ljubavnu vezu. Zauzeti Lavovi pred sobom imaju fantastičan dan sa voljenom osobom. Puno akcije, izlazaka i druženja sa prijateljima. Voljena osoba će vas iznenaditi pažnjom a moguće i nekakvim poklonom. Oni koji su u braku biće ovih dana dosta zauzeti i malo će vremena provoditi sa partnerom. Ipak, vaš odnos je stabilan i pun poverenja.

Zdravlje: Slaba tacka kosti i zglobovi.

Devica

Posao: Polje posla nosi dosta obaveza, užurbanost kao i neke nervoze, problem sa rokovima, dogovorima…naucili ste da je sve pod kontrolom ali ovaj mesec donosi dosta preokreta i nepredvidjenih situacija, pa se pripremite. Bitno je da postavite prioritete, prvo ono što je najvažnije, a kasnije ono sto može da sačeka, u svakom slučaju nedostajaće vam vremena da sve zavrsite u roku, ali ta situacija nece baš negativno delovati na kvalitet i napredak vaseg posla.

Ljubav: U odličnoj ste formi, puni energije i to vaš partner sigurno primećuje. Dosta ste okupirani poslom, što ipak malo smeta vašem partneru jer misli da je u drugom planu. Razuverite ga da to nije tačno. Odličan je period za ljubav, budite što više sa voljenom osobom ili pak u društvu zajedničkih prijatelja. Slobodnim Devicama smeši se ljubav, moguće je poznanstvo sa osobom rođenom u znaku Bika ili Vage. Verovatno će taj susret biti u popodnevnim satima a moguće je da je upoznate preko posla ili preko neke osobe sa posla.

Zdravlje: Slaba tacka zeludac, povedite računa o ishrani.

Vaga

Posao: Uticaj Venere na Vaše polje posla donosi dobre prilike, dogovore, uspesnost i lakoću u obavljanju svakodnevnih zadataka. Ovaj uticaj donosi i omiljenost medju kolegama i saradnicima. Takodje, povoljan je period da započenete neki novi posao, ili da predtsavite novi projekat na poslu. Za nezaposlene Vage jako povoljan uticaj da mogu lako da pronadju posao, imajte inicijativu. Ovaj uticaj donosi da se bas Vi dopadnete i privućete paznju medju ostalim kandidatima u razgovoru za posao.

Ljubav: Ovih dana blistate i privlačite pažnju gde god da se nadjete. Prolepšali ste se i dolazi do izražaja vaša elegantna i prefinjena priroda. Dopada se jednom Lavu već izvesno vreme, očekujte susret i poziv za druženje. Moguć je ulazak u ozbiljniju ljubavnu vezu koja obećava i nešto više. Zauzete Vage imaće svu pažnju svojih partnera. Odličan je period za ljubav i druženje sa voljenom osobom. Ako ste u braku očekujte posetu prijatelja sa puta ili pak odlazak na put u posetu prijateljima, zajedno sa voljenom osobom.

Zdravlje: Nervoza i preosetljivost na spoljne dogadjaje.

Škorpija

Posao: Dosta povoljne uticaje imate, ali vam je potrebna maksimalna inicijativa i angazovanje, pa cete uspeti u svojim namerama. Uticaji nose prepreke, nece sve baš ići ni glatko niti po planu, ali kod vas je prisutna snazna energija kao i sposobnost das a svim preprekama izadjete na kraj. Posle toga sledi period koji je pozitivniji, a ovaj uticaj vas moze staviti u prvi plan i doneti vam ili napredovanje, ili povecanje prihoda, a moguce i jedno i drugo.

Ljubav: Dobar je period za ljubav. Osoba sa kojom se često viđate, moguće je da poslovno sarađujete, odavno je zaljubljena u vas i to vi već sigurno primećujete. Verovatno je rođena u znaku Device ili Bika. Niste specijalno oduševljeni ali vam prija njena pažnja. Isto tako ste procenili da je ta osoba veoma kvalitetna i da bi to bila jedna stabilna veza u kojoj biste sigurno uživali i dobili svu pažnju i podršku. Pustite da vreme pokaže svoje. Oni koji su u braku imaju jedan stabilan period sa voljenom osobom. Planovi za zajedničko putovanje.

Zdravlje: Više se odmarajte.

Strelac

Posao: Dosta napeti aspekti kroz polje profesije mogu doneti nesporazume kao i konflikte sa kolegama i saradnicima, pa pripazite. Period je takav da je potrebno mnogo više koncentracije i pažnje da unesete u to što radite jer su greške moguće. Savet da se prepustite rutini i fokusirate na ono što se trenutno trazi od vas, a da planove za budućnost ostavite za neka bolja vremena. Ovaj uticaj je prolazan i već narednog meseca očekujte pozitivne promene.

Ljubav: Vaša ljubavna veza ulazi u jedan period stabilizacije. Dobro se slažete sa partnerom i to vam prija. Nema više nesuglasica koje su bile prisutne u predhodnom periodu. Mogući su planovi za zajednički posao podstaknuti savetima prijatelja. Ulazite u jedan period u kome ćete više biti okupirani poslovnim projektima i zajedničkim investicijama. Slobodni Strelčevi su stalno u nekakvim kontaktima, upoznali ste dosta osoba ali vas ni jedna nije posebno oduševila. Više vam prija da budete slobodni i da se neobavezno družite.

Zdravlje: Slaba tacka organi za disanje.

Jarac

Posao: Polje posla nosi neke nove prilike i mogućnost za promenu. Savet je da iskoristite ovaj uticaj naročito ako niste zadovoljni već duže vreme i imate osećaj da tapkate u mestu, da ne napredujete. Uz inicijativu mozete stvari da promenite u svoju korist, ali i da pronadjete drugi posao, ukoliko na postojećem ne mozete nista da promenite. Oni koji su nezaposleni sada imaju sjajne uticaje da pronadju posao. Takodje, pomoc prijatelja kao i poznanika biće vam od koristi, samo je bitno da se maksimalno fokusirate na to sto zelite.

Ljubav: Ulazite u jedan povoljniji period kada su emocije u pitanju. Pritisci koji su bili prisutni sada su prošli i ponovo ćete moći da se opustite i da uživate u društvu voljene osobe. Oni koji su u braku takođe pred sobom imaju jedan period stabilizacije, sada ćete moći da ispravite mnoge nesuglasice koje su se u predhodhodnom periodu stvorile.Slobodnim Jarčevima smeši se ljubav. Jedna simpatična Devica se uporno trudi da vas osvoji, ali ste vi nekako kruti i nepristupačni pa je u poslednje vreme postala nesigurna. Otvorite se za novu ljubav jer je sjajan period za to.

Zdravlje: Odlično.

Vodolija

Posao: Napetost i nervoza na poslu može dostići kulminaciju ovih dana, lako se možete naci u nekom sukobu sa kolegama i saradnicima, smeta vam nečija nametljivost kao i nedostatak takta, pa ćete biti isprovocirani da odreagujete, što vam moze posle doneti još više uznemirenosti, pa je savet da to ipak ne činite. Nedostatak koncentracije može lako doneti da napravite grešku, pa pripazite. Za nezaposlene Vodolije nije najpovoljnije vreme za pronalaženje novog posla koji je kvalitetan i koji moze trajati u vremenu.

Ljubav: Veoma ste privlačni i zavodljivi pa ako ste sami prilično je čudno da to tako i ostane. Jedna privlačna Vaga je veoma zainteresovana za vas, iako ste za sada samo prijatelji ima izgleda da se zaljubite. Na pomolu je ljubavna romansa. Zauzete Vodolije imaće potrebu da se osame, više ćete želeti da provodite vreme sa prijateljima nego u društvu voljene osobe. Došlo je do blagog zasićenja, ništa ozbiljnije, to se često dešava u dugim vezama a naročito ako ste u braku.Odlazak na put bi pomogao da se opet približite jedno drugom. Može to da bude i putovanje sa zajedničkim prijateljima.

Zdravlje: Napetost i nervoza nepovoljno utiče na kvalitet sna, dosta se mentalno iscrpljujete.

Ribe

Posao: Polje posla je pod uticajem retrogradnih planeta što može biti interesantno ukoliko očekujete da se vratite na stari posao, ili neki posao gde ste ranije hteli da radite ili ste već konkurisali. Generalno, ovakva postavka nosi jedno usporavanje, za neke nove poteze i poduhvate moraćete da još sačekate . Sada je idealan period da dovršite ono što ste ranije započeli ali niste uspeli da završite zbog nedostatka vremena ili nekih drugih razloga. Povoljan je period za studente koji hoce da ponovo izadju na ispit koji im je u prošlosti zadavao problema.

Ljubav: Pred vama je interesantan period, naročito ako niste u vezi. Poznanstvo sa osobom koju poznajete preko posla može lako da se pretvori u ljubav. Interesantna je i osoba koju upoznajete preko zajedničkih prijatelja, verovatno da je rođena u znaku Ovna. Sjajan je period za romantična druženja, svakako će jedno od tih poznanstava da se pretvori u vezu. Uživajte. Oni koji su u braku imaju pred sobom jedan udoban period sa voljenom osobom. Mogući su planovi za zajednički posao, partner je veoma praktičan i pun ideja.

Zdravlje: Više šetajte i provodite slobodno vreme na svežem vazduhu.

