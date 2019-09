Veliki MESEČNI horoskop za SEPTEMBAR 2019.

Ovan

Posao: Očekuje Vas veoma naporan mesec! Početkom septembra Venera će napraviti trigon sa Saturnom i izneti u prvi plan sve poslovne obaveze koje ste zapostavili u prošlosti. Pomoć oko rešavanja zaostalih obaveza dolazi Vam 18. septembra, kada će Saturn krenuti direktno i doneti pozitivne aspekte za to. Pod uticajem Punog Meseca u Ribama, koji će nastupiti 14. u mesecu, možete da očekujete nesuglasice sa kolegama i nadređenima, ali ništa što bi moglo značajnije da pokvari situaciju na poslu. Ovnovi koji traže posao, treba posebno da se aktiviraju nakon 28. septembra, jer tada Mlad Mesec u Vagi donosi novi početak. Kada je u pitanju novac, ovaj mesec Vam nije dobar, jer su mogući problemi vezani za kredite ili dugove iz prošlosti. Savetujem Vam da od početka meseca budete veoma obazrivi sa novcem.

Ljubav: Septembar će za većinu Ovnova biti veoma buran – bez obzira na to da li ste u vezi ili ne. Zauzeti Ovnovi mogu da očekuju veliki broj svađa sa voljenom osobom, posebno u periodu oko 14. septembra, kada ćete zbog Venere u Vagi uvideti da nemate idealan odnos sa voljenom osobom, a to će Vas dosta opteretiti. Savetujem Vam da razmislite dobro o odnosu sa voljenom osobom, ali da ne prenagljujete sa odlukama koje donosite, jer zbog ovog aspekta možete da imate nerealna očekivanja kada je ljubav u pitanju. Slobodni Ovnovi mogu da očekuju neke spletke ili razočarenje u osobu koja im se dopada već neko vreme. Vrlo je moguće da ćete uploviti u strastvenu ljubavnu avanturu, ali velike su šanse da ćete iz tog odnosa izaći povređeni.

Zdravlje: Hroničan umor i neispavanost će Vas pratiti tokom celog meseca. Ukoliko ne uzmete nekoliko dana slobodno i ne odmorite, možete da očekujete zdravstvene probleme prouzrokovane padom imuniteta.

Bik

Posao: Generalno dobar mesec za sve Bikove, barem kada je posao u pitanju! Merkur će na početku meseca napraviti trigon sa Uranom, koji se nalazi u Vašem polju karijere, i doneti povoljne poslovne mogućnosti. Bez obzira na to da li tražite posao ili želite da pokrenete sopstveni projekat ili biznis, ovaj aspekt će Vam pomoći u tome – iskoristite ga pametno! Sredinom meseca, Merkur i Venera će ući u znak Vage i doneti povoljne aspekte za pokretanje sopstvenog biznisa. Međutim, vrlo je moguće da ćete u septembru osetiti veći finansijski pad – najverovatnije zbog toga što u avgustu niste baš najbolje raspolagali novcem.

Ljubav: Sam početak meseca biće veoma dobar za Bikove koji su u vezi ili braku. Pod uticajem Sunca i Merkura koji prave konjukciju sa Marsom možete da očekujete dosta razgovora sa voljenom osobom, najverovatnije u vezi budućnosti. Međutim, određeni broj Bikova će krajem meseca, pod uticajem Mladog Meseca u Vagi, biti u dilemi da li da nastave dalje ili da prekinu vezu ili brak, jer će biti opsednuti time da li je ta ljubav prava ili ne. Slobodni Bikovi će imati veliki broj prilika za avanturu, ali će pod uticajem Venere u Vagi tražiti osobu sa kojom mogu da se opuste i prepuste – osobu sa kojom mogu da zamisle budućnost. Velike su šanse da ćete to pronaći u osobi sa kojom se družite neko vreme.

Zdravlje: Mogući su problemi sa probavom. Savetujem Vam da povedete računa o tome kako se hranite. Pojačajte fizičku aktivnost.

Blizanci

Posao: Merkur, Vaš vladar, već će početkom septembra napraviti trigon sa Uranom i doneti odlične aspekte za ostvarivanje poslovnih planova, koje “kujete” duži vremenski period. Povedite računa u periodu oko 7. septembra, kada će Merkur napraviti opoziciju sa Neptunom i doneti pogrešne ili nejasne informacije, spekulacije i laži. Budite obazrivi i ne donosite ishitrene odluke! Pun Mesec u Ribama Vas opominje da pazite šta pričate i kome, jer bi to vrlo lako moglo da Vam se “obije o glavu”. Blizanci koji traže posao mogli bi da dobiju lažno obećanje od nekog prijatelja ili poznanika. Savetujem Vam da se ne oslanjate na tuđu pomoć, već da pokušate sami da pronađete posao – povoljni aspekti za to su nakon polovine meseca, kada će Saturn krenuti direktno.

Ljubav: Prilično nestabilan mesec za sve Blizance, bez obzira na to da li ste u vezi ili ne. Pod uticajem Punog Meseca u Ribama možete se povući u sebe, što će kod zauzetih Blizanaca izazvati probleme sa partnerom, a kod slobodnih još veću usamljenost. Savetujem Vam da iskoristite ovaj period da razmislite o tome šta stvarno želite na emotivnom planu, ali objasnite voljenoj osobi kako se osećate, kako ne biste imali probleme u vezi ili braku. Slobodni Blizanci bi krajem meseca, pod uticajem Sunca u Vagi, mogli da se zaljube ili da stupe u vezu sa osobom koju će upoznati tokom septembra.

Zdravlje: Mogući su problemi sa kostima, posebno sa zglobovima. Savetujem Vam da se tokom septembra umereno bavite fizičkim aktivnostima.

Rak

Posao: Pod uticajem Merkura u trigonu sa Uranom i Saturna koji će krenuti direktno 18. septembra, možete da očekujete da će nestati sve što Vas je ometalo na poslovnom planu – dobićete informacije ili dokumente koji su Vam nedostajali, razrešićete poslovne probleme koji su Vas mučili, komunikacija sa kolegama i nadređenima će se popraviti… Zbog ulaska Merkura i Venere u znak Vage nećete moći da donesete neke bitne odluke, jer ćete se konstantno dvoumiti, ali ne brinite, krajem meseca ćete pod uticajem Mladog Meseca u Vagi “preseći” i doneti najbolju moguću odluku! Savetujem Vam da se tokom septembra oslonite na intuiciju, jer tako sigurno nećete da pogrešite.

Ljubav: Septembar će biti odličan za sve Rakove koji su u vezi ili braku, a posebno za one koji imaju porodicu! Venera i Merkur su dobro aspektovani i donose dobru komunikaciju sa voljenom osobom, dok ćete pod uticajem Mladog Meseca u Vagi biti posebno posvećeni porodici i nezi porodičnih vrednosti. Slobodni Rakovi bi mogli da započnu vezu sa osobom sa kojom se već neko vreme čuju i viđaju neobavezno, a pod uticajem Sunca u Vagi to bi mogla da postane fatalna ljubav. Savetujem Vam da budete obazrivi, jer planete pokazuju da biste mogli da budete povređeni.

Zdravlje: Možete očekivati osetljivo zdravstveno stanje – problemi sa hormonima, alergijama Ili probavom su skoro pa sigurni. Savetujem Vam da se tokom septembra više odmarate i da povedete računa o ishrani.

Lav

Posao: Sam početak meseca će biti dobar za sve Lavove koji traže posao ili planiraju da pokrenu sopstveni biznis, jer Vam Merkur u trigonu sa Uranom donosi veoma dobre aspekte za to. Možete da očekujete pomoć prijatelja ili poznanika. Ulazak Merkura i Sunca u znak Vage će Vas navesti da sve proverite nekoliko puta, pre nego što donesete konačnu odluku, pa ćete samim tim ostvariti veoma dobre poslovne rezultate. Krajem meseca, pod uticajem Mladog Meseca u Vagi možete da očekujete zlonamerne komentare od strane nekog kolege ili koleginice. Savetujem Vam da ne nasedate na prozivke! Što se tiče novca, tokom ovog meseca ćete biti skloni nepromišljenom trošenju.

Ljubav: Zauzeti Lavovi će sredinom meseca, pod uticacjem Venere u Vagi, biti sklone preispitivanju odnosa sa voljenom osobom, a to može da dovede do razmirica sa partnerom. Savetujem Vam da ne napadate partnera za svaku sitnicu koja Vam smeta, već da pokušate da vodite racionalan razgovor o tome što Vas muči. Pokušajte da zajedno pronađete rešenje za probleme koje imate. Slobodni Lavovi će morati da se oslobode prošlosti ako misle da promene situaciju na ljubavnom planu, a Pun Mesec u Ribama je dobar aspekt za to. Moguće je da ćete prilikom tog procesa patiti, ali verujte, čim raskrstite sa nekom osobom iz prošlosti, moći ćete da se upustite u novi ljubavni odnos.

Zdravlje: U prvoj polovini meseca možete da očekujete stabilno zdravstveno stanje, dok su u drugoj polovini meseca, pod uticajem Punog Meseca u Ribama, moguće tegobe koje ste imali u prošlosti.

Devica

Posao: Pod uticajem Merkura u trigonu sa Uranom možete da očekujete napredak u poslu, posebno ako Vaš posao ima veze sa inostranstvom. Takođe, ovaj aspekt je dobar i za edukaciju i prekvalifikaciju. Vaši lični kvaliteti će doći tokom septembra do izražaja – čak će biti i pojačani pod uticajem Jupitera u Ribama i Merkura u Vagi, pa možete da očekujete unapređenje, povećanje plate ili pronalazak novog posla. Septembar Vam donosi bolje stanje na polju finansija – možete da očekujete iznenadni bonus ili zaostali honorar.

Ljubav: Pod uticajem RxSaturna i Punog Meseca u Ribama možete biti skloni “kopanju” po prošlosti, a to će dovesti do ozbiljnih neslaganja sa partnerom. Moguće je da ćete imati osećaj da partner krije nešto od Vas. Pokušajte da osvestite to ponašanje I da ne napadate partnera, jer bi to moglo da dovede do ozbiljnog zahlađenja između vas. Mlad Mesec u Vagi krajem meseca može da dovede do neslaganja u pogledu zajedničkih ciljeva, što će dodatno poremetiti vaš odnos. Ukoliko ste slobodni, pod uticajem Venere u Vage mogli biste ozbiljno da se zaljubite u osobu koja će se iznenada pojaviti u Vašem životu. Međutim, planete pokazuju da ćete idealizovati tu osobu, pa nećete shvatiti kakva je ona zaista. Ukoliko ne budete obazrivi, velike su šanse da ćete biti povređeni.

Zdravlje: Stabilno zdravstveno stanje! Nastavite da budete aktivni i da vodite računa o ishrani! Savetujem Vam da pronađete neki način da se oslobodite od stresa.

Vaga

Posao: Drage Vage, ovo je vaš mesec, jer Merkur i Sunce ulaze u vaš znak i donose vam bolju koncentraciju, organizaciju i posvećenost poslu, a samim tim i bolje poslovne rezultate. Merkur će vam doneti objektivan i racionalan način razmišljanja, pa ćete konačno smisliti na koji način da rešite poslovne probleme koje ste imali. Pod uticajem Punog Meseca u Ribama, koji će nastupiti 14. septembra, možete očekivati nesuglasice i probleme u komunikaciji sa kolegama i nadređenima. Moguće je da će neko da vam spletkari iza leđa, ali ne brinite, neće moći da naruši vaš ugled. Merkur u trigonu sa Uranom donosi vam poboljšanje na finansijskom planu. Savetujem vam da taj novac iskoristite za unapređenje posla ili edukaciju.

Ljubav: Početak meseca je dobar za razgovor sa partnerom – vreme je da popričate o svemu što vas tišti, čak i o onome za šta se plašite da vas partner neće razumeti. Planete pokazuju uzajamno poštovanje i razumevanje, a razgovor će produbiti i ojačati vaš odnos. Pod uticajem Venere u Vagi težićete harmoniji u odnosu sa voljenom osobom i u porodici, pa ćete svu svoju energiju usmeriti na to. Venera ulazi u vaš znak i donosi mnogo flerta, ali i premišljanja, a ako tome dodamo I to da će pod uticajem Punog Meseca u Ribama na površinu isplivati osećanja iz prošlosti, male šanse su da ćete uploviti u vezu u septembru.

Zdravlje: Opozicija Merkura i Neptuna donosi vam promenljivo zdravstveno stanje. Mogući su problemi sa hormonima, infekcijama ili alergijskim reakcijama. Povedite računa o imunom sistemu.

Škorpija

Posao: Trigon Venere sa Saturnom donosi vam poboljšanje u polju komunikacije, pa možete da očekujete značajan napredak u poslovnim pregovorima i odnosima sa kolegama i nadređenima. Merkur u Vagi će pojačati vašu racionalnu stranu, pa ćete sa lakoćom rešavati poslovne probleme sa kojima se budete susreli tokom septemba. Saturn će 18. septembra krenuti direktno i doneti vam značajno olakšanje, jer ćete se konačno rešiti poslovnih dešavanja iz prošlosti i započeti sa novim projektima. Nezaposlene Škorpije treba da se aktiviraju krajem meseca kada im Mlad Mesec u Vagi donosi nove početke – posebno pogodne oblasti za traženje posla su IT, HR, trgovina i turizam.

Ljubav: Škorpije će u septembru biti posebno društveno aktivne, bez obzira na to da li su u vezi ili ne. Zauzete Škorpije će uživati u vremenu sa partnerom. Ukoliko idete na putovanje, ovo će vam biti jedan od najlepših meseci u godini. Slobodne Škorpije će zračiti tokom celog meseca i privlačiti veliki broj udvarača. Međutim, male su šanse da će iko od njih biti osoba za ozbiljniji odnos. Mlad Mesec u Vagi najavljuje ulazak u otvorenu vezu sa veoma zanimljivom osobom. a se pozabavite ishranom ili uradite potrebne analize.

Zdravlje: Planete najavljuju urogenitalne probleme tokom celog septembra. Savetujem vam da posetite lekara što pre. Izbegavajte cigarete i alkoholna pića.

Strelac

Posao: Merkur u trigonu sa Uranom donosi vam povoljne aspekte za poslovne pregovore i dogovore. Velike su šanse da ćete već početkom septembra sklopiti veoma važan poslovni ugovor. Sunce i Merkur sredinom meseca ulaze u Vagu I prave konjukciju sa Marsom, šta vam donosi odlične aspekte za promenu posla, posebno ako se bavite medicinom, menadžmentom ili trgovinom. Saturn će 18. septembra krenuti direktno i odneti većinu finansijskih problema koje ste imali tokom avgusta i početkom septembra. Sam kraj meseca je odličan za pokretanje novog poslovnog projekta ili spostvenog biznisa.

Ljubav: Mnogi Strelčevi su upali u određenu monotoniju u braku ili vezi. Zbog toga će dosta Strelčeva u periodu nakon 14. septembra odlučiti da izađu iz veze ili braka u kome se nalaze. Savetujem Vam da ne odustajete tako lako, jer vas već krajem meseca očekuje poboljšanje u odnosu sa voljenom osobom. Naravno, i vi treba malo da se potrudite oko voljene osobe i vašeg odnosa, ne treba da čekate da se stvari poprave same od sebe. Slobodni Strelčevi treba da se društveno aktiviraju, jer su ogromne šanse da će na taj način upoznati osobu sa kojom će započeti vezu. Planete pokazuju da bi ta veza mogla da bude prilično nestabilna u početku, ali će se vremenom popravljati.

Zdravlje: Stres i umor utiču negativno na vaše zdravlje. Moguće su česte glavobolje i problemi sa probavom.

Jarac

Posao: Venera pravi trigon sa Saturnom, Vašim vladarom, i donosi povoljne aspekte za potpisivanje dugoročnih ugovora, ostvarivanje saradnje na duži rok i slično. Ovaj aspekt je dobar i za Jarčeve koji rade u inostranstvu ili žele da odu u inostranstvo. Sredinom meseca, pod uticajem Punog Meseca u Ribama, možete da očekujete povratak poslovnih, finansijskih ili pravnih problema u prošlosti, koji će Vam praviti muke sve do kraja septembra. Takođe, problem će Vam napraviti i opozicija Marsa sa Neptunom jer će Vam doneti netačne informacije i spletke. Savetujem Vam da budete posebno obazrivi i da ne pravite ishitrene dogovore. Svi Jarčevi koji žele da pokrenu sopstveni biznis treba da se angažuju krajem meseca kada Mlad Mesec u Vagi donosi pogodne aspekte za to.

Ljubav: Sam početak meseca će biti veoma dobar za sve Jarčeve koji su u vezi ili braku, jer trigon Venere sa Saturnom donosi stabilizaciju na ljubavnom planu. Međutim, velike su šanse da će pod uticajem Punog Meseca u Ribama, sredinom meseca na površinu isplivati neke tajne ili greške iz prošlosti, pa su velike šanse za sukob sa partnerom. Slobodni Jarčevi će, već početkom meseca, upoznati veoma zanimljivu osobu. Pod uticajem Sunca i Venere u Vagi možete biti skloni premišljanju, a to može da “otera” tu osobu od Vas.

Zdravlje: Mogući su problemi sa leđima, kolenima i zglobovima. Savetujem Vam da posetite fizioterapeuta.

Vodolija

Posao: Sunce i Merkur u konjukciji sa Marsom donose Vam znatno poboljšanje na polju karijere. Napokon ćete uspeti da ostvarite ciljeve koje ste postavili u prošlosti. Venera u trigonu sa Saturnom će Vam “pomoći” da vratite dugove koje imate. Međutim, to ne znači da treba da se opustite kada je novac u pitanju, jer Vam već krajem septembra Mlad Mesec u Vagi donosi iznenadne troškove. Nezaposlene Vodolije treba da se aktiviraju sredinom meseca, kada su povoljni aspekti za nalaženje posla u oblasti zdravstva, osiguranja ili turizma.

Ljubav: Merkur u konjukciji sa Suncem i RxSaturn vraćaju probleme iz prošlosti u vašu vezu ili brak. Očekujte ozbiljne rasprave sa voljenom osobom, pa čak i zahlađenje odnosa. Dobra vest je da će vam Venera u Vagi doneti promišljenost pa ćete ,pre nego što kažete ili uradite nešto zbog čega biste mogli da zažalite, dobro promisliti o tome. Slobodne Vodolije treba da se opuste i uživaju u letnjim avanturama kojih će ,barem kako planete najavljuju, biti u velikom broju. Poznato je da Vodolije nisu sklone avanturama, ali to neće važiti i tokom septembra.

Zdravlje: Olenjili ste se i to utiče negativno na Vaše psiho-fizičko stanje.Vreme je da se aktivirate po tom pitanju. Savetujem Vam da uvedete trčanje ili plivanje u nedeljni raspored.

Ribe

Posao: Dobra vest je da ćete pod uticajem trigona Merkura sa Uranom napokon okončati pregovore iz prošlosti, i to u Vašu korist. Samim tim možete da očekujete povećanje prihoda (ako se bavite privatnim poslom) ili unapređenje (ako radite u nekoj firmi). Sredinom septembra Merkur i Venera će ući u znak Vage I doneti Vam bolje rasplaganje novcem, a samim tim i postepeno popravljanje finansijske situacije. Nezaposlene Ribe treba da se aktiviraju nakon 18. septembra, jer ćete zbog Merkura u Vagi biti veoma ozbiljni i promišljeni. Posebno dobri aspekti ako se bavite mašinstvom ili informatikom.

Ljubav: Pod uticajem loše aspektovanog Merkura možete da očekujete česte nesuglasice sa voljenom osobom, najverovatnije oko sitnica. To će dovesti do zahlađenja odnosa između vas. Ako Vam je stalo do voljene osobe, savetujem Vam da otvoreno I smireno porazgovarate o tome šta Vas muči i kako to da se rešite. Najbolje bi bilo da pronađete zajedničko rešenje na kom ćete zajedno da radite – to će da ojača vaš odnos. Poželjno je i da organizujete kraće zajedničko putovanje. Slobodne Ribe će uživati u noćnim izlascima i druženju sa prijateljima. Zbog Sunca u Vagi ćete zračiti i delovati magnetski na pripadnike suprotnog pola. Očekuje Vas dosta flerta. Ukoliko Vam se već neko vreme dopada jedna osoba, tokom septembra ćete konačno da saznate na čemu ste zaista.

Zdravlje: Promenljivo zdravstveno stanje. Mogući su povišeni pritisak i problemi sa probavom. Povedite računa o ishrani i krećite se više.