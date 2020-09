Veliki MESEČNI horoskop za SEPTEMBAR 2020.

Ovan

Posao: Vaš vladar Mars je u neudobnim aspektima sto vam moze doneti dosta izazova na polju posla kao i nekih ogranicenja. Sada je najbolje dad a budete oprezni ali i strpljivi, da odluke ne donosite na prečac, na brzinu… Sunce u Devici dace vam svu potrebnu analiticnost, jer vi niste tome skloni, pa iskoristite ovaj uticaj da sagedate vase poslovne prilike, kao i saradnju sa kolegama na najkonstruktivniji nacin.

Ljubav: Raduje vas osoba iz vašeg okruženja. Moguće da je često srećete preko prijatelja ili pak živi negde u vašoj blizini. Često se srećete i veoma vam je simpatična. Verovatno ste već primetili da se toj osobi dopadate. Mogli biste da napravite nekakvu inicijativu i da se bolje upoznate. Ako ste slobodni eto mogućnosti za ljubavnu romansu. Zauzeti Ovnovi su malo nervozni, skloni da kritikuju svoje partnere. Niste ni primetili da ste baš preterali. Stišajte se jer vaša veza dosta trpi ovih dana i postoji mogućnost da dođe do nepotrebnih nesuglasica.

Zdravlje: Slaba tacka su kolena kao i kosti generalno, vise se odmarajte.

Bik

Posao: Suočavanje sa ogranicenjima moze vam doneti dosta brige i nervoze. Polje finansija je pod uticajima koji mogu doneti zastoj, a takodje i sklonost dugovanjima je u ovom periodu naglasena. Sada je odlicno vreme za učenje i kretaivan rad, gde ne moraju rezultati da se vide odmah, vreme će vam doneti uspeh, ako budete strpljivi. Oni koji su nezaposleni mogu naci lako posao ako je u pitanju profesija povezana sa finansijama, kanelarijskim poslom, poducavanjem, pisanjem, kreativnim poslovima…

Ljubav: Sjajan period za ljubav. Ako ste slobodni, uskoro to nećete biti. Moguće je poznanstvo preko posla ili pak poznanstvo sa osobom sa kojom ćete imati i nekakve poslovne dogovore ili ponude. Veoma plodan period na svim poljima. Takođe, moguće je poznanstvo sa osobom koja je zauzeta i ulazak u tajnu vezu. Zauzetim Bikovima predstoji takođe povoljan period. Dogovori sa partnerom oko zajedničkih investicija ili pak odlazak na put. Oni koji su u dužim vezama razmišljace o ulasku u zajednički život ili brak. Mogući su i planovi oko proširenja porodice.

Zdravlje: Osetljivi ste, emocije vam ruse energiju, pripazite na ishranu…

Blizanci

Posao: Sa lakocom cete izvrsavati sve poslovne zadatke, cak ćete se udubiti i u one najzahtevnije, kojima inace niste skolni. Ocekujet uspeh, narocito ako se bavite poslovima vezanim za modu, pisanje, poducavanje, moze se reci svim kretaivnim zanimanjima. Takodje, ako se bavite i trgovinom ocekujte uspeh, jedino mozete imati problem sa rokovima i nekakvom zastoju u finansijama.

Ljubav: Danas je odličan dan za izlaske i druženja sa prijateljima. Vaša komunikativna i interesantna priroda opet će doći do izražaja a takodje nećete ostati neprimećeni kod suprotnog pola. Veoma se dopadate jednom Blizancu i Lavu, to ste već sigurno primetili. Problem je u tome što se vi dvoumite koga da izaberete. Sačekajte još malo, družite se i već će se situacija sama iskristalisati. Osim privlačnosti za vas je bitno da sa partnerom imate dobru i kreativnu komunikaciju. Mentalna kompatibilnost je za vas od presudnog značaja kada se radi o vezama na duže staze.

Zdravlje: Slaba tacka cirkulacija, proverite pritisak.

Rak

Posao: Ovaj mesec ce biti dosta promenljiv u poslovnom smislu. U nekim delovima ćete napredovati, ali ćete se i suocavati sa nerazumevanjem, narocito sa predpostavljenima. Izbegavajte da emotivno reagujete i ulazite u nepotrebne rasprave i konflikte, pa mozda da se posle pokajatete sto ste nesto rekli- a niste trebali. Oni koji su nezaposleni imace podrsku za zaposlenje preko prijatelja, ukoliko cekate neku pomoc ovaj mesec vam to moze i doneti.

Ljubav: Susret sa osobom iz prošlosti izazvaće kod vas plimu emocija. Taman ste mislili da ste je zaboravili, kad eto, emocije su se vratile kao bumerang i to još jačeg intenziteta. Stvar je u tome što ni ta osoba nije ostala ravnodušna. Samo malo strpljena i ispravnih poteza ponovo će vas vratiti u zagrljaj voljene osobe. Rakovi koji su u stabilnoj vezi imaće jedan sasvim običan dan sa svojim partnerom. Opustićete se i prijaće vam malo lenčarenja u prepoznatljivom kućnom ambijentu. Uzmite neki dobar film i ušuškani, sa voljenom osobom, uživajte u mirnoj večeri koja je pred vama.

Zdravlje: Slaba tacka zeludac i sistem organa za varenje.

Lav

Posao: Ovaj Mesec je jako povoljan za poslovne uspehe, narocito ako ste na nekoj poziciji. Svojom snagom i kvalitetima cete inspirisati druge da vas slede, ukoliko ne dodjete u iskusenje da demonstrirate svoju volju na grub nacin, tada vam mnogi mogu okrenuti ledja. Oni koji se bave privatnim biznisom imaju sjajan period da poboljsaju svoje poslovanje i uvecaju finansije. Budite obazrivi sa novcem, vodite racuna gde, kada i kako ulazete novac, dobro razmislite pre nego sto stupite u akciju.

Ljubav: i dalje ste u top formi. Nema prepreke koju ne možete da prevaziđete pa makar to bile i ljubavne. Gde god da se pojavite ostavljate toliko snažan utisak i stvarno vam je teško odoleti. Ostavićete bez daha nekoliko osoba a medju njima i jednog Strelca koji će se posebno zainteresovati za vas. Očekujte da vam se udvara. Lavovi koji su u stabilnim vezama danas će posebno cvetati. Prijaće vam pažnja voljene osobe, izjave ljubavi i iznenadjenja koja će vam prirediti. Nedvosmisleno će vam pokazati da ste prvi i jedini, posebno neodoljivi i najznačajniji u njegovom životu. Uživajte.

Zdravlje: Odlicno!

Devica

Posao: Polje posla je odlicno postavljeno! Ovaj mesec vam moze doneti dugo očekivani uspeh, u stvarima na kojma ste vredno radili i trudili se, pa dobijate zasluzenu nagradu. Za one koji traze posao septembar je jako povoljan za dobijanje posla u struci, kvalitetnog posla sa kojim cete biti zadovoljni na duze staze. Takodje, oni koji ocekuju stalno zaposlenje ovoga meseca se to lako ostvaruje. Device koje spremaju ispite takodje imaju povoljan period, vas vladar u znaku Device i u trigonu sa Saturnom, donece vam dobro pamcenje, strpljivost i efikaksnost u izvrsavanju svih zadataka na vreme, i u potrebnim rokovima.

Ljubav: Preispitajte sebe i svoje postupke iz predhodnog perioda. Partner je nezadovoljan jer misli kako vam uopšte ne može udovoljiti. Dosta se trudio u poslednje vreme ali vi kao da to ne primećujete. Ne mora sve da bude onako kako ste zacrtali. Malo više spontanosti ne bi bilo na odmet. Obradujte vašeg partnera, prevazidjite vašu krutu prirodu, iznenadite sebe stvarima koje vam u trenutku padnu na pamet. Vašoj vezi je potrebno jedno dobro osveženje. Slobodne Device, osim u poslu uživaće i u udvaranju jedne osobe sa posla, koja je veoma zainteresovana za vas i već duže vreme vas posmatra. Nova ljubav je na pomolu.

Zdravlje: Vise se odmarajte, dobar san okrepljuje vas organizam u potpunosti.

Vaga

Posao: Polje posla je pod uticajima koji mogu doneti nerazumevanje sa kolegama i nadredjenima. Moguce je da vas napadaju i kritikuju, ali vi cete imati odgovor na sve izazove. Znate kada da spustite loptu i da se takticki ponasate, diplomatija vam je jaca strana. Polje finansija je pod uticajima koji mogu doneti dobitke, ocekivane ali i neocekivane. Iskoristite ovaj period za nove poslovne poduhvate i nove pocetke, jer ce vam se visestruko isplatiti kroz vreme.

Ljubav: Ovih dana ste u centru pažnje kod suprotnog pola, plenite svojom elegancijom, prefinjenošću i finim manirima. Danas ćete imati susret sa osobom na koju ste ostavili snažan utisak. Ne odbijajte poziv, lepo ćete se provesti. Vage, koje su u stabilnim vezama, danas imaju odličan period.. Partner će se veoma potruditi da vam udovolji i ispuni svaku želju. Potrebno je samo da budete mazni i umiljati onako kako samo vi umete. Bićete prijatno iznenadjeni pažnjom i načinom na koji se voljena osoba ophodi prema vama. Uzvratite mu istom merom.

Zdravlje: Sada je odlican period za drzanje dijete, korekciju ishrane i detox.

Škorpija

Posao: Ovaj mesec je najviše povoljan za pripreme, planiranje, ne tako povoljan za neke direktne akcije. Strpite se neko vreme, bolji period tek dolazi. Oni koji su u privatnom biznisu iimace manjih zastoja u poslovanju kao i sa finansijama. Za one koji traze posao isto nije najbolji period, ali su moguca zaposlenja koja ce da nadomeste cekanje onog pravog posla za vas. Poovoljan je period za one Skorpije koje su na poziciji, uticaji vam mogu doneti dugo ocekivani uspeh.

Ljubav: Partner je veoma zaljubljen u Vas samo ga ponekad uznemirava vaša nepredvidljiva priroda. Sa vama nikad nije siguran i ne zna na čemu je. To potpiruje strasti ali može i da dovede do ljubomore. Ipak, nikada nije dosadno. Slobodne Škorpije, budite spremne! Jedan Jarac će naprosto poludeti za vama. Sve će učiniti da vas osvoji i pridobije vašu naklonost. Privući će vas njegova upornost i spremnost na bukvalno sve kada ste vi u pitanju. Možda vam se u prvi mah neće toliko dopasti ali će vas vremenom smekšati. Prijaće vam saznanje da ste obožavani. Uživajte.

Zdravlje: Sklonost prehladama, narocito je grlo slaba tacka, izbegavajte hladne i gazirane napitke.

Strelac

Posao: Posao je pod uticajem retrogradnog Jupitera sto vam ne donosi ispunjenje planova na nacin koji ste ocekivali. Ne ocajavajte zbog toga, vec napravite reviziju i promenite one stvari koje su vas dovele u corsokak. Za one koji su u privatnom biznisu sve ide po planu, ali dosta usporeno, korak po korak. Polje finansija je pod uticajima koji mogu doneti iznenadne i neocekivane troskove, pa pripazite.

Ljubav: Taman ste pomislili da ste osvojili osobu koja vam je već neko vreme simpatična ali, grdno ste se prevarili. To ćete i sami uvideti. Ona je samo uživala u vašim komplimentima, u zanimljivim situacijama koje ste joj stalno priredjivali ali ipak nema ozbiljne namere sa vama. No, to ne treba da vas brine ili rastuzuje. Prihvatite poziv prijatelja za druženje jer ćete preko prijatelja upoznati interesantnu osobu koja će vas osvojiti na prvi pogled. Moguće je da je rodjena u znaku Vodolije ili Vage. Kroz prijatno ćaskanje i smeh iznenada ćete se naći u njenom zagrljaju. Romansa samo što nije počela.

Zdravlje: Slaba tacka ledja i ramena, plivanje bi vam prijalo i relaksiralo vas u potpunosti.

Jarac

Posao: Polje posla je pod uticajem Saturna sto donosi prepreke, blokade, cekanje. Ako neko ume da bude strpljiv, onda ste to vi kao predstavnik ovog znaka kome bi strpljenje trebalo da bude jaca strana, jer to je njegova snaga. Za one koji su u privatnom biznisu sledi period kada ce se posao zahuktati ail ce i donositi dosta izazova, koje cete vi moci da prevazidjete na najbolji moguci nacin. Zrelo razmisljanje i ispravne odluke, postedece vas nekih neprijatnosti koje su u ovom periodu moguce.

Ljubav: U poslednje vreme ste postali veoma ljubomorni i posesivni što itekako smeta vašem partneru. Dosadila mu je ta vaša priroda i takvo ponašanje ne može više da podnese. Nemojte se začuditi ako počne da vas izbegava i da vreme provodi sa osobama u čijem društvu se prijatno oseća. Vaša veza je došla u ozbiljnu krizu i ako podhitno nešto ne promenite očekujte da ćete biti ostavljeni. Slobodni Jarčevi će biti opčinjeni iznenadnom pojavom jedne Škorpije. Ostaviće vas bez daha i staviće vas na ozbiljne muke. Ako želite da je osvojite moraćete baš dobro da se potrudite.

Zdravlje: Slaba tacka stomak, obratite paznju na ishranu.

Vodolija

Posao: Polje posla je pod uticajem promene, promena na poslu gde vec radite ali ovi uticaji lako mogu doneti novo zaposlenje ili neku novu priliku za posao. U poslu ste predani, odgovorni, i dobro se slazete sa kolegama kao i sa nadredjenima. Povoljan je period za one Vodolije koje spremaju ispite, sada cete moci da nadokadite sve ono sto ste popustili i da docekate zeljeni uspeh. Za one koji traze posao, poslovi povezani sa marketingom, izdavastvom, transportom…mogu doneti dosta uspeha.

Ljubav: Upoznaćete osobu iz svojih snova, baš kao da ste samo na nju čekali. Pa čak iako ste u ozbiljnoj vezi neće vas ostaviti ravnodušnim. Imaćete mnoge zajedničke teme za razgovor, sličan smisao za humor, slična interesovanja… Budite oprezni i hrabro reagujte, odmah stupite u akciju jer postoji mogućnost da propustite priliku zbog koje ćete se posle kajati. Zauzete Vodolije, naročito one koje su u braku, imaju pred sobom malo komplikovan period. Partner je nezadovoljan sobom, moguće da ima probleme na poslu, što će se odraziti na vaš odnos. Moguće su manje prepirke, pokušajte da ga razumete i da mu budete podrška.

Zdravlje: Odlicno!

Ribe

Posao: Posao je pod uticajima koji nose neku rasejanost, guzvu, napetost…, pa se lako mogu napraviti greske i doneti odluke koje nisu najbolje za poslovanje, pa pripazite. Osoba sa posla nije iskrena u izrazavanju svog misljenja pa se ne mozete sada lako osloniti na kolege i zaposlene. Uticaji su takvi da se lako mozete naci u situaciji da vam neko od kolega okrene ledja, onda kada je najpotrebnije. Oslonite se samo na sebe i na svoju nepogresivu intuiciju, ona ce vas dovesti do uspeha i pronalaska resenja za svaku situaciju.

Ljubav: Vaš partner je u poslednje vreme nekako odsutan i bez inicijative. Zabrinuti ste i pitate se šta se to sa njim dešava. Problemi koje ima u svakodnevnom životu ga pritiskaju jer ne zna kako da ih reši. Budite strpljivi, pomozite mu i budite mu podrška. Ovaj negativan uticaj uskoro prolazi. Slobodne Ribe uživaće u društvu jedne interesantne Škorpije. Simpatija je prisutna samo što se još ništa ne dešava. Potrebno je da pokažete malo više emocija i da budete strastveni da biste je osvojili. Njoj su potrebni veći izazovi da bi se našla u vašem zagrljaju. Srećno.

Zdravlje: Idealno vreme za odmor, dosta ste iscrpljeni, boravak pored vode ce vam napuniti baterije!

