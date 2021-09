Veliki MESEČNI horoskop za SEPTEMBAR 2021.

Ovan

Posao: Iako vam se čini da će da će septembar biti mesec koji je „mrtav“ jer se leto bliži kraju, a jesenji poslovi još nisu na vidiku, znajte da definitivno grešite. Vi ćete imati iznenadnu priliku da se ostvarite u poslu koji dugo čekate. Početak meseca tačnije prva nedelja je nešto što vam donosi dobar posao i novac. Ne biste trebali previše da se vezujete za drugog Ovna ili Škorpiju jer vam je ta energija jaka i može doći do sukoba. Verovatno će vas inspirisati neki vazdušni znak kao Vodolija. Novac koji vam je potreban možete da očekujete već posle 15. u mesecu, a za one koji očekuju glas ili posao period pred kraj meseca je jako povoljan.

Ljubav: Početak meseca može biti pomalo dosadan i neka poznanastva koja nisu vredna ali kako vreme ide sve više novih osoba će biti u okruženju. Blizanci, Vodolija ili Lav mogu da vam otvore srce. Oni koji su u braku ili vezi imaju period promenjljivog karaktera. Čas će biti otvoreni za komunikaciju, čas ne. Raspoloženje igra veliku ulogu i sigurno je da će se iz dana u dan situacija menjati na bolje. Najbolji dani za ljubav su posle 17. u mesecu.

Zdravlje: Problem sa očima, možda je vreme da posetite očnog lekara. Možete imati i problema sa krvotokom i venama.

Bik

Posao: Nekako vam se vrata otvaraju postepeno i moći ćete da se stabilizujete. Posebno oni koji ulažu u nove poslove i projekte imaju mnogo ideja. Iako ste za neke osoba koja ne zna baš uvek da napravi balans, vi i te kako znate šta radite i svaki vaš plan i posao ima smisla. Imaćete saradnju sa Devicom ili muškarcem u znaku Jarac, takođe žena Vodolija može da vam pomogne oko realizacije planova. Novac vam stiže i preko nekretnina ili poslova koji su vezani za hranu. Potrebno je da čuvate novac u periodu od druge i treće nedelje u mesecu.

Ljubav: Bikovi vole partnere koji ih izazivaju poput Vodolije, Lava, Škorpije, ali će vam u ovom trenutku više prijati neko ko je u znaku Vage, Device, Ribe ili Raka. Ukoliko ste u braku, sa vatrenim znakom možete imati izvesni problem ljubomore ili ono što je za jednog Bika najgore, a to je da vam partner troši novac.

Zdravlje: Vodite računa o vodi koju pijete kao i o hrani koju unosite u organizam.

Blizanci

Posao: Veoma ste pozitivni i zaiste mnoge životne stvari vam se odigravaju upravo sada tokom septembra. Mnogo putovanja, novih mogućnosti, novih ljudi i saradnika, kao i novca. Verovatno ćete imati mogućnost da nešto uradite novo i drugačije od drugih tako da će većina da bude iznenađena, možda i ljubomorna na vaš imidž i sposobnost koju posedujete. Budite uporni i niko vam ne može ništa. Inače, verovatno će vaši saradnici u ovom mesecu biti Rak, Lav, Blizanac ili Vodolija. Za one koji žele da menjaju delatnost ili da idu iz jedne u drugu firmu onda je savet da se odluče do kraja meseca.

Ljubav: Ništa vam nije lepše nego kada sa svojom voljenom osobom krenete put mora ili planine. Vi ste zaista zaljubljenik prirode i tu možete da prosperirate, kako zdravstveno tako i emotivno. Oni koji su sami uvek mogu da računaju na novo poznanstvo upravo na takvim mestima. Oni u braku imaju otežanje jer bi voleli više da budu sami sa partnerom nego da celu porodicu vode sa sobom. Ali to je život.

Zdravlje: Osećaćete pojačanu nervozu. Povedite računa da nanosite zašititni faktor kada izlazite napolje.

Rak

Posao: Imaćete mnogo više energije nego što mislite da možete imati i uraditi i pokrenuti posao koji duže vremena stoji. Budite spremni da pakujete kofere na duže putovanje i to sredinom meseca. Od tog puta i tog značajnog poslovnog susreta temeljićete budućnost, ne samo do kraja godine nego i do kraja života moglo bi se reći. Tako da za Rakove nema odmora već samo rad i rad. Imaćete novac od znakova Jarac, Devica, Lav ili veliku saradnju sa jednim Strelcem, što i bilo poželjno.

Ljubav: Rak u braku imaće zatvorenost ili distanciranost od partnera, postoji mogućnost da se totalno odvojite od životnog saputnika. Pomračenje totalno utiče na emotivni status. Morate pokazati izvesnu strpljivost ili razumevanje za drugu stranu kako biste pokrenuli pozitivnu energiju. Bolji su aspekti za slobodne Rakove, ceo mesec pun iznenađenja i novih ljubavnih poznanstava, veza. Verovatno i jačanje veze pred kraj meseca. Uživajte u lepim danima.

Zdravlje: Stomačni problemi, ali i problem u načinu ishrane. Oni Rakovi koji su pušači neka polako smanjuju dozu.

Lav

Posao: Vama se takođe pruža prilika da se stabilizujete i pokrenete kroz najbolje moguće poslove i saradnike koji će sami prilaziti da rade sa vama. Jedna osoba u znaku Ribe ne može bez vas. Devica ili jedan Blizanac vam duguje novac. Ovan vam je pokretačka snaga, a od Vage ili Vodolije možete očekivati dalju stabilnost i novac. Odličan vam je početak i sam kraj meseca. Ko putuje u inostranstvo bolje neka pokreće tu energiju pred kraj meseca ili posle 18. Možete očekivati poziv na neki javni skup da promovišete svoj rad ukoliko ste javna ličnost.

Ljubav: Slobodni vole more, provod, sunce, plažu, jednostavno rečeno uživanje. Tako da će biti puno druženja, ljubavi, ali i tajnih veza. Oni koji su u braku mogu računati na jak emotivni mesec. Strast i ljubav pomešano daju veliku ljubav. Osobe iz znaka Rak, Vaga, Škorpija ili Vodolija su vam privlačne.

Zdravlje: Nervi su vam osetljivi, ali oni koji su vezani za kičmu. Noge ili leva noga su osetljive takođe.

Devica

Posao: Vi radite sve u zavisnosti šta ste po profesiji, ali oni koji imaju neki oblik slobodne profesije onda ćete biti i previše zauzeti. One Device koje su na poziciji imaju dalje poslove koji ih vodi u druge zemlje i saradnju sa mnogim moćnim i bogatim ljudima. Dosta poslovo vezano za putovanja. Ukoliko ste u administraciji, pazite na saradnike, a ako ste u nekoj prosvetnoj instituciji pred kraj meseca očekujte promene. Ako radite u zdravstvu ne bi bilo loše da budete na odmoru. Saradnja sa Lavom odlična.

Ljubav: Slobodne Device neće imati bitnih promena, zapravo potrebno je više da se aktivirate. Jedna Vodolija će vas pomeriti iz mesta, ali isto tako Ovan bi vam bio pravi partner. Oni koji su u vezi, imaju manji problem sa partnerom, zapravo dolazi vreme hladnih emocija, dosade… Verovatno će vas jedan Jarac ili Bik svojim prisustvom vratiti u život. Device u braku imaju problem sa stabilnošću. Nikako da se skrasite. Probajte da pričate sa voljenom osobom o daljem životu.

Zdravlje: Čuvajte grlo i glasne žice. Ždrelo vam je ovog meseca posebno osetljivo.

Vaga

Posao: Ambicija je ovog meseca prenaglašena, a dosta uticajnih prijatelja mogu da vam pomognu u tome. Zaradićete veći novac jer ćete raditi i više nego što možete. Saradnja sa Lavom omogućiće put u inostranstvo. Nije loše da proširite krug svojih saradnika posebno mladih perspektivnih ljudi koji imaju viziju, jer takvi vam žele sve najbolje i daju vam mnogo energije. Oni koji planiraju da započnu nešto novo ne bi bilo loše da rade poslove vezano za modu ili film.

Ljubav: Ovog meseca najbolje je onima koji su u braku. Oni imaju pozitivan stav o životu ljubavi i sigurnost. Slobodni moraju da se više angažuju. Više ste okrenuti poslu a manje ljubavnim vezama. Emotivno druženje u početku na poslu sa Rakom ili Ribama. Kasnije možete da očekujete i nastavak veze i stabilizaciju na tom polju. Oni koji imaju dužu vezu mogu da očekuju razdvajanje, posebno ako idete na more ili neki drugi odmor. Nećete biti zajedno sa partnerom jer vam je potrebno da se osamite i više provedete vremena sa prijateljima i noćnim izlascima.

Zdravlje: Potrebno je da povedete računa o ishrani i da se prilagodite raznim restriktivnim sistemima.

Škorpija

Posao: Veći autoritet i potrebu da zasijate na poslu osetićete upravo u septembru. Pred kraj ćete biti u prilici da se stabilizujete i pokrenete neke saradnike koji se najmanje nadaju da mogu da vam priđu. Pokušajte da odete u inostranstvo ako želite da radite veće projekte. Ukoliko ste se opredelili da radite u državi u kojoj ste, onda morate da tražite pomoć ili popularno rečeno vezu koja bi vas progurala na vrh. Novac očekujte posle 13. u mesecu. Saradnja sa Bikom, Lavom Vagom ili Ovnom može vam doneti bolju finanasijsku situaciju.

Ljubav: Škorpije u vezi ili braku mogu biti pritisnuti ljubomorom ili posesivnošću partnera, dok oni koji su slobodni imaju udvarača Lava koji neće popustiti do kraja meseca. Verovatno ćete uću u tu vezu. Osoba sa podznakom Vaga, Ribe, Rak, Jarac ili Ovan će vam biti interesantna.

Zdravlje: Možete imati probleme sa visokim krvnim pritiskom, pa budite na pojačanom oprezu.

Strelac

Posao: Za vas možemo zaključiti sve najbolje tokom ovog meseca. Ne zato što ste ambiciozni ili imate vladara Jupitera koji je i negde faktor sreće, već što ste vi mali mag menadžeringa, svakog oblika pregovora i prezentacije, jednostavno to ste vi i nema boljeg od vas. Ali je važno da vas isti taj Jupiter ne odvede u drugu krajnost i to u prekomerno trošenje novca. Pokušajte da se zaustavite, biće vam važno da uštedite jer ćete tako taj novac kanalisati u nove projekte. Posebno se čuvajte sredine septembra kada je težak aspekat za novac.

Ljubav: Emotivno ste zatvoreni za veliku ljubav. Ne zato što imate loše aspekte već zato što mnogo radite i sva energija odlazi na posao. Ako malo spustite loptu biće lepih poznanstva ili ako ste već upoznali nekog. Možda ćete uporedo raditi i voditi ljubavni život u pauzama… Oni koji su u braku predstoji im dinamičan mesec pun putovanja. Strelčevi u vezi mogu očekivati nervozu i poneku raspravu, svađicu na polju poverenja i pokazivanja iskrenih emocija.

Zdravlje: Dosta dobro, nema većih problema.

Jarac

Posao: Možete okarakterisati ovaj mesec kao jedan od onih gde treba da se stabilizujete ali kroz misli, organizaciju. Pomoć ćete imati prirodnim putem od strane Device, Ovna, Škorpije ili drugog Jarca. Ako želite da pokrećete nov posao onda neka bude pred kraj meseca ili čekajte naredni, morate biti spremni za nove zadatke jer od vas se očekuje da uvek budete najbolji i najjači gde god da se nađete. Oni koji čekaju unapređenje ili zaposlenje bilo bi dobro da se aktiviraju posle 20. u mesecu.

Ljubav: Jarčevi u braku nemaju nekih problema, dok oni koji su u vezi imaju potrebu da im se nešto još dešava, kao na primer da budu u nekoj tajnoj vezi ili da imaju tajnog udvarača. Muški Jarčevi imaju tajni susret sa Vagom ili sa Vodolijom. Oni koji su slobodni nikako da se pokrenu i izađu iz svoje zatvorenosti i ograničenosti. Jedna osoba iz zemljanog znaka vas želi i potajno sprema plan da vas prijatno iznenadi. Posebno je početak meseca naglašen za susret.

Zdravlje: Ako previše radite onda se loše osećate, potrebno vam je više odmora.

Vodolija

Posao: Bićete okrenuti razrešavanju starih poslova, projekata, planova i ostalih zaostalih papira koje vaši saradnici nisu uradili ili jednostavno zaboravili. Možete biti okrenuti novim projektima koji se bave izgradnjom, novinarstvom ili sportom. Oni koji planiraju početak posla neka to urade pred sam kraj meseca. Ukoliko želite da menjate firmu ili samu delatnost trebaće vam dodatna edukacija, stoga bolje sačekajte neki od jesenjih meseci gde su vam aspekti naklonjeniji. Saradnja sa Bikom tokom ovog meseca – ne. Saradnja sa Rakom, Strelcem, Jarcem ili Ribama – da, jer vas oni jedini razumeju u vašim nastojanjima i idejama da uspete i probijete svaki put svaku novu ideju.

Ljubav: Napravićete sigurno selekciju jer će tu biti više ponuda. Ne treba da tugujete za bivšom ljubavlju, jer od povratka nema ništa. Čak i da se hipotetički desi, aspekti opet pokazuju da nije to za vas. Gledajte napred kao i svaka Vodolija u budućnost. Loš period za one koji su u braku. Bolja komunikacija sa partnerom i pravljenje novog plana mogu pomoći da prevaziđete pomračenje u polju braka. Oni koji su u vezi imaju period kada će sve svoje slobodno vreme provesti sa prijateljima.

Zdravlje: Srce vam je ipak slaba tačka, jednostavno pripazite na svoj način života.

Ribe

Posao: Imate sve uslove da se dobro zaposlite ako ste još uvek bez posla, ili da se odlučite na kakav dodatni posao ukoliko ste već u radnom odnosu. Saradnja sa Škorpijom bi mogla biti od velike važnosti, posebno za novac. Ovan vam uliva snagu i energiju. Kreativan rad tražite sa Vagom, Rakom ili Jarcem. Ukoliko menjate nekog kolegu povedite računa o papirologiji i predmetima koje primate, da sve bude jednako kada se vrati sa odmora, a primopredaja izbalansirana.

Ljubav: Dobro se osećate u ovom periodu. Nekako kao da ste na svom terenu. Slobodni pripadnici ovog znaka su uglavnom okrenuti kratkim i brzim seksualnim vezama, dok oni koji imaju vezu mogu biti u nekoj fazi dosade. Bilo bi dobro da vezu osvežite nekim putovanjem ili odlaskom na kratak izlet. Ribe u braku imaju sjajan period gde mogu da povećaju ljubav i prodube osećenja jedan drugome.

Zdravlje: Dobro je da odete na odmor ukoliko već niste i opustite se.

