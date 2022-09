Veliki MESEČNI horoskop za SEPTEMBAR 2022.

Ovan

Posao: Povoljan je period za traženje zajma, ali i za kontakt sa inostranstvom. Probajte da budete diplomatični, realni i prakticni prilikom iznošenja svojih stavova. Ukoliko i nailazite na izvestan otpor, budite strpljivi, posedujete ipak umetnost ubeđivanja, na koji ni strani partneri nisu imuni. Sem toga, uvek imate i drugu alternativu, koja nije toliko dobra kao prva, ali može da donese jednako dobar profit. Zadovoljni ste odnosom sa poslovnim partnerima. U njima nalazite podršku, jer su svesni da je vaš instikt onaj na koji uvek mogu da se oslone. Spremni ste da se uhvatite u koštac sa problemima, uvek nalazeći rešenje. Ujedno, vredno radite svoj posao, ne opterećujući druge.

Ljubav: Iz vas izbija posesivnost i strastvenost, tako da izgleda kao da želite partnera da zadržite samo za sebe. Imate izraženu intuiciju i pogađate intimne želje partnera. Ukoliko niste u bračnim vodama, misao o braku postaje zanimljiva i počinje da se vrti vašim misaonim sistemom. Ipak, još postoji jedna “ sitnica “, a to je i partnerov pristanak na brak, zajednički život, jer, verujte, on o tome još ništa ne zna i svakako mu se ne mota po glavi, kao vama. Prijatno mu je sa vama, gaji osećanja, ali se ona još uvek nisu razvila dovoljno duboko, da bi se rešio na takav radikalan potez. Budite strpljivi.

Zdravlje: Ukoliko ste muškarac mogući su problemi sa urogenitalnim traktom. Potražite pomoć stručnjaka, jer ovo stanje svakako nije zanemarljivo. Pazite na ishranu. Potencirate brzu, masnu hranu, rado naručujete, a nerado sami spremate, što se negativno odražava na vaš želudac, varenje, dolazi do pojave opstipacije. Postoji mogucnost problema sa sinusima. Sa tim problemom se već godinama nosite, ali još uvek niste našli pravo rešenje.

Bik

Posao: Mogući su sukobi kolega na poslu. Pokušaćete da smirite iznervirane kolege i da smanjite tenziju medju njima. Uvek ste bili tampon zona, umete da ostvarite dobru komunikaciju sa drugima. Najvažnije je da vam drugi veruju i da se oslanjaju na vašu procenu. Dobro saradjute sa pretpostavljenim. Moguće odlaganje poslova koji su vezani za strance. Niste sigurni da ćete u tome uspeti, ali ne odustajte od projekta. Imate velike šanse da realizujete svoje ideje, koje su vrlo progresivne, ali će na strane partnere najviše delovati sigurnost u vašem izlaganju, kao i veliki profit koji mogu ostvariti.

Ljubav: Ukoliko ste u vezi, maštate na temu braka i porodice. Velike su šanse da i partner želi to isto, ali vam ne govori o tome. Možda biste vi trebali biti inicijator pokretanja te teme. Ukoliko ste u braku, partner mašta o odlasku u inostranstvo. Vi ste mnogo realniji po tom pitanju, ali ga puštate da sanjari. Partner neki put ume da bude jako nedruštven i ovog puta će vas takav njegov stav iznervirati. Pokazaće se kao vrlo neučtiv u vašem društvu, naročito prema osobama do kojih vam je stalo, ali i sa kojima tesno sarađujete. Kako se to ne dešava prvi put, vreme je da porazgovarate o tome vrlo otvoreno, sa stavom.

Zdravlje: Volite da spremate hranu i tu vam nema pomoći. Bilo koji razlog je dovoljno dobar da napravite nešto slatko. Partner komentariše vaše zdravstvene navike, a vas to nervira. Pokušajte da shvatite da on to govori radi vas, a ne da bi vas nervirao.

Blizanci

Posao: Povoljna nedelja za kontakte, dogovore i ugovore. Pre potpisivanja dobro pročitajte svako slovo na papiru. Ukoliko vas zanima dobijanje kredita za firmu gde radite, pravi je dan da ga zatrazite. Ukoliko imate višu poziciju u firmi, imaćete utisak da nemate dovoljno podrške od kolega i to je zaista tako. Razmislite šta bi to mogli da promenite da bi bili prihvaćeniji. Imajte na umu da je posredi i ljubomora, jer ne mogu da se pomire sa činjenicom da ste u nekim stvarima mnogo bolji od njih. To vas svakako ne muču, ali vam je nekada potrebna saradnja, pa se potrudite da načinite tim koji bi neke poslove obavljao za vas.

Ljubav: Povoljna nedelja za neplanirano upoznavanje sa osobom koja će vam se jako dopasti. Kao iskusan pokeraš nećete ostaviti ni nagoveštaj kakav je utisak ostavila na vas. Uvek ste umeli da se ponašate ljubazno i prijateljski ne odajući šta se zapravo, dešava u vama. Ali time umete nekada i da izgubite, ali sada svesno prihvatate rizik. Može vam se dopasti neko ko je zauzet. Bilo bi dobro da se raspitate o statusu vaše simpatije, da ne bi upali u nezgodnu situaciju. Vi niste osoba koja bi se dobro osećala u vezi tajnog karaktera, ubrzo ne biste bili zadovoljni statusom druge. Takođe, može lako doći do otkrivanja, što dovodi do skandala.

Zdravlje: Odlično. Probajte da se opustite blizu nekog vodenog elementa – bazena, reke, fontane.. ili u kadi.

Rak

Posao: Početak nedelje prati pad optimizma i elana. Počinjete da sumnjate u sebe i u ispravnost svojih odluka. Dolazi i do pada koncentracije, nezadovoljstva. Srećom, to neće potrajati. Sredinom nedelje se vraćate u staru formu: uporni ste, ambiciozni, vredni i sa puno volje nastavljate sa svojim poslovnim obavezama. Nekim kolegama je jednostavno teško da prihvate da nisu u pravu. Ipak, nemojte dozvoliti da zbog toga ulazite u sukob, budite diplomata. Imajte na umu da i narednog dana sa istim ljudima morate provoditi vreme, susretati ih. Uostalom, vi ste svesni svojih kvaliteta, umete da obrazložite svoje ideje i pri tom niste sujetni.

Ljubav: Imate utisak da je vaše najveće bogatstvo partner i to što ne postoje nikakve barijere između vas dvoje. Polako shvatate da je došlo vreme da stanete na ludi kamen. Sada je prilika da porazgovarate o tome sa partnerom. Ubrzo ćete početi da planirate zajedničku budućnost. Ukoliko ste u braku može vam smetati partnerov stav prema novcu. Nikako ne trpite njegov olak stav i rasipništvo. Ume da troši novac na bespotrebne stvari. Razmišljate na temu da sa partnerom i bliskim prijateljima uđete u privatan biznis, jer želite sigurnu budućnost, a trenutno izlaz vidite samo u tome.

Zdravlje: Obratite pažnju na kožu, kosti i zube. Mogući su problemi, ali u slučaju da ih nema ne bi bilo loše da odete na kontrolni pregled kod stomatologa. Izadjite iz kuće i bar se prošetajte po svežem vazduhu.

Lav

Posao: Nagrnuli ste na posao, ali sve ide prilično sporo. Preterano ozbiljno ste shvatili svoje obaveze. Ne preterujte sa detaljima. Nadređeni kažu da ste previše odgovorni, mada vam samo skreću pažnju da se rasplinjavate na nebitnim stvarima, a propuštate važne činjenice. Porazgovarajte o tome sa osobom koja ima iskustva u toj vrsti posla. Ona će vam dati dobre savete i ukazati na prave smernice. Povoljan mesec za komunikaciju, nove dogovore, ugovore, kratka putovanja. Iskoristite ove trenutke kako biste ostvarili dobru saradnju sa poslovnim partnerima, uz uspešnu saradnju, koja može potrajati, a i doneti ekstra profit.

Ljubav: U slučaju da ste slobodni, potencijalnu partnerku možete upoznati u prevozu, saobraćaju, na ulici. Slučajan susret može da se pretvori u nešto mnogo dublje. Partnerka će biti impresionirana i polaskana sa kakvim žarom Lav pokušava da je osvoji. Ni ona nije imauna na njegovo udvaranje. Početak veze obećava da može preći u bolji odnos. Zauzeti Lavovi su blaženo nesvesni koliko svojim stavom iritiraju partnera. Iskreno, nije ni briga kako se se partner oseća i koje su njegove potrebe i želje. Raspoloženi ste za kućnu varijantu druženja. Partner bi voleo aktivnije izlaske, dok se Lav opustio i ulenjio.

Zdravlje: Vaša jetra je preopterećena toksinima. Bilo bi dobro da napravite plan za detoksinaciju organizma i da počnete da ga sprovodite.

Devica

Posao: Tvrdoglavo se držite vašeg načina rada i niko ne može da vam objasni da se stvari mogu uraditi na drugačiji način. Možda biste trebali da usvojite neke novine u planu poslovanja, kao i u realizaciji aktivnih projekata. U slučaju da radite sa strancima moguća blaga nervoza. Pribojavate se, potajno, negativnog ishoda dogovora, kao i nerealizacije poslova sa njima. Ne slažete se najbolje sa njihovom idejama, ali se trenutno ne izjašnjavate. Ispostaviće se da je to bio veoma mudar potez, jer ćete zajedno doći do određenog kompromisa. Uostalom, vi uvek imate i neko drugo rešenje, nikada ne idete samo sa jednim predlogom na važne sastanke.

Ljubav: Oni koji su u vezi treba da se pripaze svoje impulsivnosti. Možete reći neke stvari na krajnje optužujući način, što se partner jako teško da prihvati. Pri tom, to vam se ne dešava prvi put, partner je uvređen, ozlojeđen zbog takvih vaših postupaka i pitanje je da li više želi da prelazi preko takvih optužbi. Odabrali ste krivi put kako da rešite problem mešđu vama. U slučaju da ste slobodni javlja se želja da se sredite, izadjete sa prijateljima i dobro se provedete. Moguće neplanirano novo poznanstvo, potpuno neočekivano. Bićete iznenađeniovim, može se reći sudbinskim susretom, koji ima tendenciju da pređe u ozbiljan odnos, ako mu to dozvolite.

Zdravlje: Mogući su hronični problemi sa sinusima. Znate dobro da se svake godine ponovo javljaju. Učinite nešto povodom toga. Generalno je zdravlje stabilno.

Vaga

Posao: Ne osećate se dobro na poslu. Imate utisak da vas okolina ne podržava, ograničava i ne razume. Sada vam se čini da i nemate podršku od strane pojedinaca za koje ste smatrali da bi vas podržali u svakom trenutku. Spoznajete da ste potpuno sami, to vam se ne dopada. Imajte na umu da je takva situacija i sa drugima, ali ste trenutno vi ta osoba o kojoj se raspravlja. Posao otaljavate. Pokušajte da se skoncentrišete i da poslove obavite krajnje odgovorno. To će vas stajati mnogo truda, bićete na mukama, ne zbog težine posla, već zbog nemanja volje. Jedva čekate da se radna nedelja završi, kako bi ste utehu potražili u toplini svog doma.

Ljubav: U svom ste fazonu, raspoloženi za šminkanje, mackanje, druženje, zavođenje. Pazite se, možete probuditi partnerovu ljubomoru. U slučaju da ste u zvaničnoj vezi, partner se ponaša kao da ste na početku veze: zaljubljeno, a vama prija osećaj da ste voljeni. Stoga ne izazivajte ga, budite zadovoljni u njegovom zagrljaju, jer i sami znate da vam prija njegovo društvo. U slučaju da ste slobodni, potencijalnog partnera bi mogli da upoznate na nekom društvenom skupu ili kulturnom događaju. Zato, ne odbijajte poziv prijatelja da mu pravite društvo pri izlasku. Ludo ćete se provesti zajedno.

Zdravlje: Čuvajte se alergenata. Ove nedelje razmišljate kao hipohondar. Zamišljate šta bi sve moglo da vam bude, a u stvari vam je zdravlje odlično.

Škorpija

Posao: Posao je pod vašom kontrolom. Zadovoljni ste poslom i saradnicima. Samouvereni ste. Znate šta sve možete i vladate argumentima. Ostavljate utisak da nema prepreke koju ne možete da savladate. Drugi za vas smatraju da odišete sigurnošću i spremni su da pristanu na vaše uslove. Razmišljate da li da sa prijateljem uđete u novi posao. Intuicija vam govori da to treba da uradite. Oslonite se na dobru procenu i počnite sa dogovorima. Vi biste se odlično dopunjavali. Energični ste i spremni uvek da idete do kraja, kod vas nema povlačenja. Rizik je sastavni deo vaših poslova i kao po pravili uvek donese profit. Osećate da bi ste se dobro slagali i bili uspešni.

Ljubav: Dopada vam se osoba koja je zauzeta ili daleko. Škorpije koje su u braku ne mogu, a da ne misle o svojoj tajnoj simpatiji. Niko ne može da prodre u vaš um i shvati koliko vam se neko drugi sviđa. Vešto to prikrivate i odlično bi se snalazili ako bi započeli vezu sa njom. Ipak, ne smete da dozvolite da vam preokupira um i da ste potpuno bez koncentracije, jer vas u jednom trenu može i odati. Škorpije koje su u vezi, žele da provode vreme same sa svojim partnerom. Toliko ste posesivni, da ne želite da vašeg partnera delite sa društvom. Ali, to neće trajati duže vreme, jer ste vi neko ko voli društvo i provode, volite da učestvujete u svim provodima.

Zdravlje: Razmislite o nekom rekreativnom sportu, čisto radi očuvanja vaše linije. U suštini vas zdravlje služi. Ukoliko ste u mogućnosti otiđite do bazena ili prošetajte pored vode.

Strelac

Posao: Uporno, odgovorno i strpljivo radite na realizaciji poslovnih planova. Situacija na poslu je stabilna. Nema trzavica. Odnosi sa kolegama su tolerantni. Sredinom nedelje stiže novi priliv energije. Imate utisak da možete da postignete još bolje rezultate. Naviru vam nove ideje za potpuno drugačije projekte, a ujedno imate u glavi i celokupnu sliku kako da ih realizujete na najprofitabilniji način. Još vam samo preostaje da uverite i nadređene u svoje zamisli, a kako to umete sjajno da izvedete, rezultat neće izostati. Volite unapred da isplanirate stvari, jer ste svesni da pri realizaciji uvek nešto može da krene naopako.

Ljubav: Intrigira vas neko sa posla, ali ste dovoljni talentovani glumac da to ne pokažete. Pričate o poslu, a ne promiče vam ništa vezano za kolegu. Ipak, dovoljno ste iskusni da ste svesni vibracija koje su prisutne među vama. Od vas zavisi da će se nešto više razviti među vama. Ukoliko ste u braku moguće je da razmišljate o nekoj osobi iz prošlosti ili iz inostranstva. Svesni ste da su u pitanju samo sećanja. Želite partnera da iznenadite nekim poklonom. Razmišljate o nekoj praktičnoj sitnici koja bi ga podsećala na vas. Ukoliko ste slobodni, možete očekivati novo poznanstvo preko prijatelja, na nekoj zabavi, svečanosti.

Zdravlje: Glavna opasnost je od prejedanja. Ušli ste u takav period kad bi samo nešto grickali, pijuckali, nabadali na viljušku. Imate utisak da su male količine hrane u pitanju, ali nisu.

Jarac

Posao: Povoljna nedelja za realizaciju svih planova. Zadovoljni ste rezultatima rada i saradnjom sa kolegama. Imate utisak da je dovoljno da razmenite pogled i da se razumete. Potrebna vam je ovakva vrsta saradnje, jer ne volite sami da radite na određenim projektima, ali ste uvek spremni da isključivo sami donosite odluke. Teško da na vas može neko da utiče. Spremni ste na razne rizike i gotovo uvek dobijate. Moguće su pohvale od strane nadređenih za dobro obavljen posao. Vi ste svesni koliko ste truda uložili, ali vam opet prija kad čujete pohvale. Očekujete i novčanu satisfakciju i možete biti vrlo razočarani ako to ovog puta izostane.

Ljubav: U slučaju da ste slobodni, postoji mogućnost susreta sa osobom sa posla koja će vam se dopasti već na prvi pogled. Razmena pogleda, kao i međusobna privlačnost, hemija koja je gotovo vidljiva, je primetna i drugima iz vašeg okruženja. Slede šale i doskočice na račun para. Razmišljate o svojoj simpatiji da li bi se i kako bi se uklopila sa vašim društvom. Bilo bi poželjno da se ne opterećujete tim temama i da se konačno prepustite ljubavi. Ukoliko ste u braku, partner planira neku kupovinu o kojoj vi niste obavesteni. Već ste se izjasnili ranije da ste protiv kupovine, ali partner krišom tera po svom.

Zdravlje: U suštini dobro. Vaš organizam je jak. Osećate se snažno. Ukoliko imate kamen u žuči moguće su manje tegobe. Pravilnim izborom hrane ovaj problem se može zaobići.

Vodolija

Posao: Povoljna nedelja za javno predstavljanje poslovnih planova, konferencije, promocije i slično. Već ste sve organizovali i pripremili za javnu debatu mišljenja, a naravno spremni ste da pružite odgovor na svako pitanje, jer ste sigurni u ono što radite. Iskoristite ovu nedelju za pregovore sa sindikatima, strancima i bilo kojim tipovima društvenih organizacija. Možete očekivati uspeh u svemu što započnete ili radite. Važno je da budete ubedljivi i da ništa ne može pokolebati vaše mišljenje i stavove. Na tome vam pojedinci mogu biti zahvalni, jer su sami svesni da bez vas ništa ne bi mogli postići.

Ljubav: Oni koji su zaljubljeni ne liče na sebe. Pored simpatije glumite hladnoću i dajete sarkastične odgovore. Direktno ga provocirate, kao neki pubertetlija, a svesni ste, intimno, da je to pogrešno i da time možete samo izgubiti. Krišom pokušavate da doznate sve o osobi koja vam se dopada. Što se tiče zvanično zauzetih Vodolija, postoji mogućnost razgovora na temu proširenja porodice. Izgleda da se konačno slažete sa partnerom da je pravo vreme za novog člana porodice. To će vas uvesti u novu vrstu planiranja, sada vam nije važno koliko će to opteretiti vaš budžet.

Zdravlje: U suštini dobro. Pripazite na ishranu. Može se desiti da vam odredjeni tip ishrane ne odgovara i da imate bolove u želucu.

Ribe

Posao: Povoljna nedelja za poslovno putovanje. Samouvereni ste, vladate materijom, odlično procenjujete sagovornike. Povoljan period za dogovore sa inostranim partnerima. Oni vole preciznost, ali nisu imuni na manje iznose troškova. Vi imate prave odgovore za njih, ali nikada do sada niste obećali ono što ne možete da ispunite. To znaju i vaši ino partnri, jer ste već imali zajedničke poslove. U slučaju da se bavite privatnim biznisom povoljan dan za intervjue i primanje novih radnika. Oslonite se na svoju intuiciju, na taj način možete pravilno proceniti osobu koja vam se dopada.

Ljubav: Intuitivno osećate da ste potrebni partneru. Vaša podrška mu mnogo znači. Nemojte sada postati nezainteresovani za njegove probleme. Porazgovarajte otvoreno o njegovim dubokim razmišljanjima, jer je jedino vama u stanju da glasno izgovori ono što ga muči. Ukoliko ste u braku ili vezi skloni ste da idealizujete partnera. Gledate ga i vidite čisto savršenstvo prirode. Ne samo da ga idealizujete, već i samostalno planirate budućnos sa njim. Pazite, možete se veoma razočarati. Budite realniji! Ukoliko ste slobodni vreme je da se malo pokrenete ne bi li upoznali nove ljude. Odlučite se za neki društveni ili kulturni dogadjaj.

Zdravlje: U suštini nemate zdravstvenih problema. Čitate informativno o prevencijama raznih bolesti.

