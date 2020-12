Veliki NEDELJNI horoskop (od 14. do 20. decembra 2020)

Ovan

Takmičarski ste raspoloženi i imate potrebu da se nadmećete sa kolegama. Osećate se dobro jer znatno brže u odnosu na njih završavate svoje obaveze. Posao vam je prioritet, a na emotivnu sferu ne obraćate puno pažnje. To drugoj polovini prilično smeta. Neophodno je da povedete računa o unosu hrane i pića.

Bik

Fokusirani ste na priliv novca. Iz tog razloga ste u potrazi za sponzorom odnosno raspitujete se šta vam je potrebno od dokumenata za apliciranje za kredit. Postoji osoba koja vam se dopada i koju pokušavate da šarmirate. Druga strana tvrdi pazar. Imunitet vam je odličan. Osećate se dobro.

Blizanci

Očekuje vas kontakt sa predstavnicima medija. Suviše ste inteligentni i sposobni da bi mogli da padnete na njihove provokacije. Odnos sa bračnom partnerkom je prilično neiskren. Niste raspoloženi za konfrontaciju pa vam je lakše da neke stvari prećutite i na taj način izbegnete konflikt. Disajni organi su osetljivi.

Rak

Ulaganje celokupne energije u oblast posla konačno dovodi do vidljivih rezultata. Jako ste zadovoljni onim što ste postigli. Posao vam je i dalje od primarne važnosti i tek krajem nedelje se okrećete partneru. Pokušavate da mu nadoknadite sve ono što mu je falilo tokom vaše zaokupljenosti poslom. Zdravlje je stabilno.

Lav

Očekuje vas nova poslovna ponuda. Vaše ambicije su mnogo veće i niste zadovoljni ponuđenim poslom. Iz tog razloga odbijate ponudu. Vaše emocije prema partneru su stabilne. Voljena osoba insistira da što više vremena provodite zajedno i vi joj izlazite u susret. Očekuju vas bolovi u leđima.

Devica

Na poslu vas očekuju neplanirani problemi. Uprkos pokušaju da ih rešite, nećete biti uspešni u tome i zbog toga će generalno proces rada da trpi. Odnos sa bračnim partnerom nije najbolji. Niti ste vi iskreni prema drugoj polovini, niti je ona otvorena prema vama. Niko oko toga ne pravi problem. Disajni organi su preosetljivi.

Vaga

Očekuje vas priliv novca. On dolazi ili od strane sponzora ili od banke. Dobijeni novac ulažete u dalji razvoj posla. Nezadovoljni ste odnosom sa partnerom. Imate utisak da je neveran i da održava tajnu komunikaciju. U potpunosti ste u pravu iako on to negira. Muči vas nesanica i koristite sredstva za spavanje.

Škorpija

Vaša ambicioznost i trud dovode do javnog uspeha. Uživate u pohvalama koje dolaze sa svih strana. Prija vam što ste u centru pažnje. Komunikacija sa emotivnim partnerom nije najbolja u smislu da ste neiskreni jedno prema drugome. Svesni ste svega, ali trenutno nemate želju da se raspravljate. Bubrezi su prilično osetljivi.

Strelac

Posao je stabilan i normalno se odvija. Očekuje vas veći priliv novca. Bićete zadovoljni novčanim iznosom. Ukoliko ste u braku svesni ste da vam se putevi sa bračnim partnerom razilaze i da svako kreće na svoju stranu. To prihvatate prilično mirno. Pripazite na digestivni sistem i disajne organe.

Jarac

Očekuje vas tajni poslovni intervju. Prilično ste zainteresovani da pređete u drugu firmu. Drugoj strani odgovara stabilna poslovna saradnja na duže staze. Zaljubljeni ste i strastveni. Imate naglašenu potrebu da što više vremena provedete sa voljenom osobom. Neophodno je da povedete računa o ishrani.

Vodolija

Koncentracija vam je prilično slaba. Očekuju vas nesporazumi sa kolegama. Potrebno je da svaki dogovor do tančina razjasnite. Održavate neku neozbiljnu komunikaciju. Imate utisak da druga strana nije iskrena prema vama što vam se ne dopada. Digestivni sistem je preosetljiv, baš kao i disajni organi.

Ribe

U žurbi ste da što više obaveza odradite. U toj žurbi nastaju nesporazumi na polju komunikacije koji će vam promaći. Maštate o susretu sa bivšim partnerom. Do susreta dolazi i shvatate da je ideja o pomirenju čista iluzija. Niti to bivšeg partnera zanima niti on vama deluje interesantno. Izbegavajte alkohol.

