Veliki NEDELJNI horoskop (od 14. do 20. marta)

Ovan

Nepovoljni aspekti, mogu da stvore jednu vrstu posebne blokade u okviru vašeg poslovanja. Razvoj situacije zahtevaće dosta prilagođavanja i promenu vašeg unapred za crtanog plana. Biće neophodno da im provizijete rešenja da biste izašli na kraj sa rokovima. Ovaj period obeležiće početak nove ljubavne veze za Ovnove koji su slobodni. Tu osobu možete upoznati preko posla ili na nekoj zabavi. Ovnovi koji se nalaze u vezi uspešno će realizovati zajednički plan. Moguće je kratko putovanje. Variranje pritiska.

Bik

Izazov ovog perioda sastoji se u tome da prebrodite poteškoće u komunikaciji sa nekim saradnicima. Neko od njih može da napravi previd ili da uradi nešto bez vašeg znanja što bi moglo da vas ošteti. Uprkos tome, zahvaljujući mudrim poslovnim potezima, vas očekuje uspeh na finansijskom planu. Potrudite se da igrate otvorenih karata sa partnerom. U suprotnom slučaju, vrlo lako bi mogla da dođe do krize poverenja na duže staze. Otvorenim razgovorom možete sve to sprečiti. Slobodnim Bikovima predstoji burna avantura. Osetljivost grla.

Blizanci

Polje komunikacija ukazuje na to da širite krug saradnika, kao i na uspeh u okviru saradnje sa stranim kompanijama. Tokom ovog perioda budite posebno oprezni u upravljanju novcem, budući da je povećana mogućnost da dođe do zastoja veoma važnog priliva novca. U ovom periodu ćete realizovati jedan zajednički plan i to će vas ispuniti zadovoljstvom. Ovo je veoma lep period između vas i partnera kada ćete uživati u lepim trenucima i u jednom kraćem putovanju. Slobodne Blizance očekuje avantura sa jednim Lavom. Pad imuniteta.

Rak

Nepovoljan aspekt u vašem polju karijere ukazuje na to da je moguća neka prepreka u okviru vašeg poslovanja. Moguće su spletke i nepredviđeni potezi jednog od vaših saradnika koji vas mogu izbaciti iz takta. Moguć je prekid jedne saradnje i početak druge. U ovom periodu vas očekuju ozbiljnije nesuglasice i rasprava sa partnerom. Negativan komentar od strane partnera na račun vaše prezauzetosti poslom može da uzrokuje čitav niz vaših negativnih opaski na račun njegovog ponašanja, tako da je moguća svađa. Sklonost anksioznosti.

Lav

Ovaj period donosi vam specifičan splet okolnosti zbog kojih ćete morati da sprovedete reorganizaciju. Glavnu poteškoću predstavlja problematičan odnos sa jednim saradnikom. U okviru tog odnosa biće neophodan kompromis i uzajamno prilagođavanje. Pred vama se otvara veoma lep period kada ćete konstruktivnim razgovorima sa partnerom uspeti da ostvarite jedan vaš zajednički plan od ranije. Očekuje vas veoma lepo i zanimljivo putovanje. Slobodne Lavove očekuje ljubavna avantura sa jednom Vagom ili Vodolijom. Potreba za većom fizičkom kondicijom.

Devica

N epovoljan aspekt , koji se nalazi u vašem polju platnog prometa, upućuje na to da je neophodno da oprezno upravljate novcem i da se čuvate rizičnih poteza i investicija, kao i osoba koje su spremne na neke manipulacije. U ovom periodu idite na varijantu sigurnosti. Slobodne Device trebalo bi da zadrže realan stav prema osobi koju su nedavno upoznale kako ste kasnije ne bi razočarale. Device koje su u vezi, mogu zajedno s partnerom da ostvare rešenje jednog krupnog problema koji ih je dugo mučio. Probavne smetnje.

Vaga

U ovom periodu može da vam predstavlja problem odnos sa jednim od nadređenih. Neophodno je da pokažete strpljenje i da zadržite impulsivne reakcije da biste zadužili svoju radnu poziciju. Ako planirate novo radno mesto, dobićete nekoliko dobrih poslovnih ponuda koje će vam omogućiti finansijski napredak. Ovo je period koji može da bude veoma turbulentan u odnosu sa partnerom, budući da su moguće velike nesuglasice. Dugo ste prećutkivali neku nepravdu i to sada u ovom periodu može da kulminira. Zadržavanje tečnosti u organizmu.

Škorpija

Neočekivan splet okolnosti može da iskomplikuje razvoj daljeg poslovanja, a to se posebno odnosi na oblast servisnih usluga i oblast zdravstva u najširem smislu te reči. Neophodno je da pripremite fleksibilan plan da prevaziđete zastoj. Slobodne Škorpije očekuje početak nove ljubavne veze sa osobom koju mogu da upoznaju preko posla. Očekuju ih sve češći ljubavni sastanci. Škorpije koje su u vezi trebalo bi da se čuvaju nesporazuma, a posebno ne bi trebalo nešto da prećutkuju da ne bi došlo do krize poverenja. Reumatični zglobovi.

Strelac

Ovaj period vam donosi uspeh u poslovnim pregovorima. Očekuje vas proširenje kruga poslovnih saradnika i povećan obim posla. Međutim, ne savetuje vam se da načinite neki rizičan poslovni potez, već da igrate na sigurno. Poseban uspeh očekuje one Strelčeve koji se bave trgovinom, turizmom ili sarađuju sa inostranstvom. Slobodne Strelčeve očekuje poznanstvo sa fatalno privlačnom osobom, ali bi trebalo da zadrže realniji pristup da se ne bi razočarali. Strelčeve koji su u vezi očekuje zanimljivo putovanje u dvoje. Sada se dobro osećate, nemate poteškoće za kolenima.

Jarac

Glavni izazov ovog perioda je da prevaziđete poteškoće u komunikaciji sa saradnicima i nadređenima. Problematični međuljudski odnosi mogu se dodatno pogoršati i aktivirati negativnu radnu atmosferu. Veliki broj planeta u vašem znaku, ukazuje na pojačanu psihičku osetljivost i promenljivost raspoloženja. Danas možete burno reagovati na negativnu opasku vašeg partnera, i to se može pretvoriti u raspravu. Slobodne Jarčeve očekuje romantičan izlazak s osobom koja im se odavno dopada. Slaba cirkulacija.

Vodolija

Pripremate originalan poslovni projekat kojim ćete zablistati na tržištu i ostvariti konkurentnu prednost. Pa ipak, pripazite da vaša poslovna tajna ne procuri do konkurencije. Postoje osobe iz vašeg okruženja koje vam nisu blagonaklone, jer grade rivalski odnos s vama. Slobodne Vodolije su u dilemi. Dopadaju im se dve osobe na potpuno različit način. Bolje je da sačekate da vam vreme pokaže za koga da se odlučite kako se ne biste kasnije razočarali. Vodolije koje su u vezi, očekuje period lepih iznenađenja. Više se krećite.

Ribe

U ovom periodu do vas mogu dopreti spletke koje je širio neko od vaših saradnika. To vas može iznervirati, pa je moguća čak i konfliktna situacija. Uprkos negativnim dešavanjima u međuljudskim odnosima, vi ćete uspešno završiti rad na jednom dugotrajnom projektu ili teškom radnom zadatku. Ribe koje su u vezi mogu imati nesporazume s partnerom, ali će ih brzo prevazići. Može biti reči o kratkotrajnoj krizi poverenja u odnosu s partnerom. Slobodne Ribe očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom u znaku Device. Počnite s rekreacijom.

