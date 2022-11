Veliki NEDELJNI horoskop (od 14. do 20. novembra)

Ovan

Očekuje vas nedelja u kojoj možete da budete skloni nekoj napetosti i brigama na polju posla. Pred vama je period koji vam donosi neke manje promene koje bi mogle značajno da vam poremete koncepciju. Na ljubavnom polju tokom ove nedelje možete da budete skloni nekim konfliktima i svađama, nesuglasicama sa osobom do koje vam je stalo. Moguće je da će u vašem odnosu vladati mnogo nervoze i da generalno nećete biti zadovoljni okolnostima. Na polju zdravlja vas očekuje takođe prilično nepovoljan period. Možete da budete skloni brojnim tegobama i smetnjama. Imunitet će vam biti oslabljen pa ćete imati i moguće probleme vezane za viruse, prehladu, grip i tome sl.

Bik

Ulazite u fazu u kojoj biste lako mogli da se na neki način ulenjite i da krenete da izbegavate svoje obaveze. Očekuje vas period u kojem nećete biti zadovoljni svojom poslovnom situacijom, ali istovremeno nećete biti spremni ni da učinite mnogo toga da stvari promenite. Na polju emocija vam se sve menja. Ova nedelja može da bude veoma važna za vaše polje ljubavi. Ako ste u vezi, ulazite u fazu idealizacije partnera, ali treba da budete oprezni, jer bi sada mogla da vam se desi i neka problematična situacija, neko razočarenje. Na polju zdravlja vas očekuje period u kojem možete da budete u jednoj nestabilnoj situaciji. Bićete skloni novim zdravstvenim tegobama, koji su vezani za cirkulaciju, krvotok, kardiovaskularni sistem, srce itd.

Blizanci

Dolazi nedelja koja će za posao biti malo lakša od prethodne, no ipak ostaje velika doza ozbiljnosti u vama i može da se desi da se od vas zahteva neka veća odgovornost u narednom periodu. Povedite računa ako se bavite privatnim poslom, jer vam ovaj period može biti veoma nepovoljan za nove odluke, nova ulaganja. Moguće je veće zahlađenje u odnosu sa voljenom osobom. Nastupa period u kojem možete da budete prilično nesigurni u svoja osećanja na ovom polju. Moguće je da ćete imati potrebu i želju da se na neko vreme odvojite jedno od drugoga ili da napravite manju pauzu, distancu. Potrudite se da jačate svoj imunitet. Stomak je prilično osetljiv i bićete skloni raznim smetnjama vezanim za želudac i probavu.

Rak

Očekuje vas naporna nedelja koja će vam biti prilično stresna. Moguće je da ćete imati dosta otežavajućih okolnosti i da vam neće biti lako da ostvarite bilo kakav vid stabilnosti na ovom planu. U bliskom poslovnom okruženju i sa saradnicima možete da imate lošu komunikaciju, nesporazume pa toga treba da budete svesni. Na emotivnom polju vas očekuje takođe teža faza za odnos sa voljenom osobom. Imaćete utisak da pričate dva različita jezika i da se ne razumete dovoljno dobro. Problemi sa disajnim putevima su vam jako naglašeni, pa se čuvajte moguće upale pluća, bronhitisa i ostalih sličnih komplikacija. Izbegavajte rizične okolnosti, čuvajte se zaraza, virusa, bakterija i bilo kakvih problema vezanih za grip i prehladu.

Lav

Tokom ove nedelje možete da očekujete da ćete dobiti i finansijsku satisfakciju za svoj rad. Pred vama je povoljna faza u kojoj ćete biti i te kako zadovoljni okolnostima na poslovnom polju. Možete da očekujete da će vam se isplatiti trud koji ste uložili. Svojim principima i odgovornošću postavljate dobar primer ljudima oko sebe. Kada je u pitanju ljubav, očekujete mnogo. Moguće je da ste spremni za jednu veoma ozbiljnu vezu ili za ozbiljne odluke na polju ljubavi. Možete da očekujete da će vam odnos sa voljenom osobom postati dosta stabilniji i da ćete vas dvoje postati daleko više usmereni na zajedničke ciljeve. Ovaj period je dobar ako planirate promenu navika, zdraviji život, drugačiji režim ishrane ili ako planirate da krenete sa dijetom.

Devica

Očekuje vas faza u kojoj ćete imati dosta komplikacija i otežanja na ovom polju. Moguće je da ćete imati preveliki broj obaveza koje će vas opterećivati u većoj meri i da vam neće biti lako da se organizujete. Moguće je i da ćete imati manjak energije ili da ćete na neki način biti skloni tome da gubite motivaciju i volju za bavljenje svojim poslom. Imaćete utisak da vam teško padaju emotivne promene. Moguće je da i sami nećete biti preterano raspoloženi i da ćete osećati da unutar vas postoje velike i dublje emotivne kočnice koje vas sputavaju na vašem putu do ostvarenja sreće na ovom polju. Malo ste nesigurni u partnera, a malo i u sebe i u svoja osećanja pa i to takođe može da doprinese nestabilnoj situaciji. Potrudite se da budete odgovorniji prema sebi i svom zdravlju.

Vaga

Dosta toga na poslovnom polju neće biti onako kako ste se nadali i očekivali i da ćete zbog toga biti prilično razočarani. Pred vama je faza u kojoj ćete imati utisak da vas razne obaveze pritiskaju, ali i da postoje neke stvari koje su na neki način skrivene od vas i koje ne možete tek tako lako da rešite. Kada je u pitanju ljubav, očekuje vas period u kojem ćete takođe biti nekako rastrzani i nesigurni. Pred vama je faza koja vam donosi prilično nepovoljne okolnosti sa voljenom osobom. Moguće je i da partner neće biti sasvim iskren prema vama po svim pitanjima i da će vam to takođe predstavljati veću kočnicu na polju emocija. Očekuje vas period u kojem ćete biti skloni nesanicama, problemima sa nervozom i sa psihom.

Škorpija

Na polju posla tokom ove nedelje kod vas može da bude i preterano mirna atmosfera za vaš ukus. Moguće je da ćete imati utsak da se neke stvari odugovlače i rešavaju usporeno, pa da će vam to stvarati i manji osećaj nervoze. Ipak, generalno na poslu sada ne biste trebali da imate veće probleme. Očekuje vas period u kojem ćete imati nova ljubavna dešavanja. Moguće su avanture i nova poznanstva. Dobijete puno pažnje i nežnosti od partnera, ako ste u vezi. Možete da očekujete da će vam voljena osoba biti privržena i da će biti nekako brižna i nežna prema vama. Očekuje vas nedelja u kojoj će vaši emotivni apetiti biti ispunjeni. Bolje ste raspoloženi kada se krećete i kada ste aktivni, pa se potrudite da svoje vreme organizujete dinamično.

Strelac

Moguće je da ćete tokom ove nedelje imati neke sitne izmene na polju posla. Moguće je da ćete sami biti posvećeni tome da na neki način u manjoj meri menjate svoju poslovnu organizaciju. Sudbina vam je naklonjena za nove odluke i za nova dešavanja na ovom polju. Važno je da vi budete dobro organizovani, metodični.Na ljubavnom polju ste spremni da sagledate stvari iz drugačijeg ugla, sa neke vedrije strane. Odnos sa voljenom osobom bi mogao da se poboljša usled vašeg pozitivnog uticaja i dobrog pristupa na stvari. Možete da očekujete da ćete imati priliku da razgovarate o zajedničkoj budućnosti i da pravite neke ozbiljnije planove na ljubavnom polju. Očekujete da ćete imati manje probleme sa kičmom.

Jarac

Možete da očekujete pozitivnu fazu za polje posla i neke dobre vesti koje dolaze do vas. Vi ste sada usaglašeni sa svojim ciljevima, ambicijama i željama na poslovnom polju, okolnosti su vam naklonjene i prilično lako možete da ostvarite sve što želite po ovom pitanju. Možete da očekujete da ćete uspeti da ostvarite pozitivnu atmosferu u komunikaciji sa osobom do koje vam je stalo i da ćete biti zadovoljni vašim odnosom. Sudbina je na vašoj strani i sve kockice se sklapaju tako da mogu da dovedu do toga da vaš odnos postane stabilniji, emotivniji i harizmatičniji. Nemojte da preterujete sa hranom i pićem, izbegavajte alkohol. Važno je da budete disciplinovani i da izbegavate poroke. Okrenite se zdravijem životnom stilu i pozitivnim navikama, zdravoj ishrani i aktivnostima.

Vodolija

Pred vama je period u kojem ćete imati sreće sa poslovima koji se tiču finansija, ekonomije i raspolaganja novcem računovodstvom, a možete da očekujete i dobru nedelju ako planirate da uzmete neki kredit, pozajmicu ili bilo šta slično. Imate utisak da je vaš ljubavni život na neki način ušao u minus fazu i to vas poprilično brine. Moguće je da ste se nekako zatvorili u sebe i da ste postali prilično ogorčeni, koren cele te situacije se nalazi u nekim vašim emotivnim povredama iz prošlosti koje još uvek niste na pravi način preboleli i rešili. Pred vama je period koji vam donosi emotivno preispitivanje. Puno unutrašnje energije i snage imate u sebi. Ovo je dobra faza da poradite na svojoj kondiciji i da krenete malo više da se bavite sportom.

Ribe

Nemir, na neki način, mogu da vam unesu poslovni saradnici. Pred vama je period u kojem ćete biti podložni uticajima okoline na neki način. Potrudite se da ipak razgraničite svoje od tuđih problema i da povučete jasnu crtu u tome šta su vaše odgovornosti, a šta tuđe. Očekuje vas faza u kojoj ćete biti veoma zaljubljive prirode. Spremni ste za novu ljubav. Emocije bi sada mogle da vam budu veoma važna stavka. Maksimalno ćete se potruditi da osvojite osobu koja vam se dopada i u tome ćete biti zaista uspešni u narednom periodu. Na polju zdravlja vas očekuje period u kojem ćete povremeno imati manje probleme i oscilacije. Očekuje vas period koji donosi manje tegobe vezane za bubrege i donji deo leđa.

