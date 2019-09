Veliki NEDELJNI horoskop (od 16. do 23. septembra 2019)

Ovan

Pred vama je povoljan period u kojem ćete imati značajno poboljšanje finansija. Na ljubavnom polju možete da očekujete pozitivna dešavanja. Pred vama je faza iskrenosti sa voljenom osobom. Kada je u pitanju polje zdravlja, očekuju vas manji problemi sa grlom, vratnim predelom kao i manje poteškoće sa štitnom žlezdom.

Bik

Izbegavajte važne poslovne projekte u ovom periodu kako ne biste pravili neke veće greške. Očekuje vas faza u kojoj ćete imati dosta razočarenja na ljubavnom planu. Kada je u pitanju polje zdravlja, bićete skloni brojnim problemima, najviše tegobama vezanim za glavobolju, oči i nesvesticu, pritisak.

Blizanci

Možete da očekujete da će vam neodlučnost po nekim važnim pitanjima predstavljati kočnicu oko poslovnog napredovanja. Na polju ljubavi vas očekuje neki tajni susret. Kada je u pitanju polje zdravlja, možete u velikoj meri da budete skloni problemima sa psihom, depresijom, nesanicom i tome sl.

Rak

Možete da se nadate pozitivnim okolnostima na poslovnom polju. Bićete zadovoljni kolegijalnim odnosima. Kada je u pitanju ljubav, očekuje vas skladna situacija sa voljenom osobom. Na polju zdravlja su pred vama neki manji problemi koji mogu da budu vezani za noge, kolena i zglobove. Čuvajte se mogućih povreda.

Lav

Trebalo bi da vam se ukaže neka prilika na poslovnom planu. Mnogo toga vam se na poslu dešava u isto vreme. Na polju ljubavi vas očekuje faza u kojoj ćete imati probleme sa zahlađenjem odnosa. Kada je u pitanju zdravlje, bićete skloni tegobama koje su vezane za kičmu, leđa, prijala bi vam masaža.

Devica

Očekuje vas povoljan period u kojem nećete imati preterano veliki broj obaveza. Možete da očekujete pozitivnu fazu za ljubav, pogotovo za nove avanture i promene. Na polju zdravlja vas očekuje faza u kojoj ćete imati sklonost ka problemima sa gojenjem a možete biti i neumereni u jelu i piću na neki način.

Vaga

Možete da očekujete da ćete na polju finansija imati pozitivna dešavanja u narednom periodu. Na polju ljubavi vas očekuje faza u kojoj ćete imati probleme sa ljubomorom. Kada je u pitanju zdravlje, očekuje vas period u kojem ćete biti skloni manjim problemima sa urogenitalnim traktom kao i sa bubrezima.

Škorpija

Možete da očekujete da ćete na polju posla uspeti da obavite sve ono što ste imali u planu. Kada je u pitanju ljubav, očekuje vas manji nesporazum sa voljenom osobom koji će vas opteretiti. Na polju zdravlja vas očekuje faza u kojoj ćete imati manje poteškoće koje su vezane za alergije i neke hronične probleme.

Strelac

Moguće je da će vam nova dešavanja na poslovnom polju popraviti raspoloženje. Imaćete priliku za napredovanje. Na polju ljubavi za sada nema većih promena. Kada je u pitanju zdravlje, dolazi do pada imuniteta, do hronične iscrpljenosti i do toga da se loše osećate. Potrebno vam je neko vreme da odmorite.

Jarac

Kada je u pitanju polje posla, očekuje vas faza u kojoj će sve ići jednim stabilnim tokom. U ljubavi ćete imati novo poznanstvo i priliku za flert sa nekom osobom koja vam se jako dopada. Kada je u pitanju polje zdravlja, očekuje vas faza u kojoj ćete biti skloni srčanim problemima, tahikardiji i sličnim tegobama.

Vodolija

Možete da očekujete da ćete imati nestabilnu situaciju na poslovnom polju i da vam neće biti lako da ostvarite sve svoje planove. Na polju ljubavi imate nesuglasice sa partnerom. Kada je u pitanju polje zdravlja, očekuje vas faza u kojoj ćete imati probleme sa varenjem, stomak će vam biti posebno osetljiv u narednom periodu.

Ribe

Na polju posla vas očekuje izazovan period u kojem vam neće biti lako da postignete sve obaveze na vreme. Kada je u pitanju ljubav, dolazi do manjih svađa sa voljenom osobom. Na polju zdravlja vas očekuju problemi sa prehladom, sa disajnim putevima, plućima i sa mogućim alergijama.